Комментарии
что происходит в интернете
Около здания суда в Москве собрались сотни людей, чтобы поддержать фигурантов дела. Среди пришедших туда — Рома Зверь и Оксимирон.
Сегодня в Мещанском суде Москвы объявляют приговоры фигурантам дела «Седьмой студии» — самого резонансного дела в культурной сфере за последние годы. Трансляцию из зала суда ведёт «Коммерсантъ», около здания находится корреспондент TJ.
В приговоре говорилось, что Итин и Серебренников создали преступную группу и с 2011 по 2014 год похитили часть средств, выделенных Минкультуры на проект «Платформа». Руководителем группы был Серебренников, утверждала судья, позже к ним присоединился Малобродский;
Софья Апфельбаум о преступном характере происходящего не знала, говорится в приговоре. Она только подписывала отчёты и совершила халатность, «небрежно» отнесясь к своим обязанностям, считает судья. Обвинение Апфельбаум переквалифицировали на халатность;
Всего для обналичивания с 2011 по 2014 год вывели 133 миллиона рублей, из которых Итин, Серебренников и Малобродский присвоили 129 миллионов, считает следствие;
Судья сказала, что хотя подсудимые и не признали вину, её подтверждают показания представителя Минкультуры, показания свидетелей и бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой (её дело выделено в отдельное производство, она признала вину);
Поддержать фигурантов дела к зданию суда пришли около 400 человек, рассказала корреспондент TJ. Среди них рэпер Оксимирон, накануне призвавший своих подписчиков в Инстаграме прийти к суду, вокалист группы «Звери» Роман Билык, кинокритик Антон Долин. Полицейские просили соблюдать социальное дистанцирование, на территорию суда приехал автозак.
Несколько девушек пришли в футболках «Обнал — украл». Они заявили, что фигурантов должны признать виновными, но на уточняющие вопросы о деле девушки ответить не смогли. РБК отметил, что они также не знали, кто изображён у них на футболках. Мужчина в такой же футболке вошёл в зал суда во время перерыва, адвокат одного из фигурантов назвала его провокатором и попросила вывести из зала, но его оставили.
Когда Серебренникова привезли к суду, толпа встретила его аплодисментами. Само оглашение приговора растянулось на четыре часа, и всё это время около здания оставались люди. Три девушки попытались устроить рейв-протест, но к ним почти никто не присоединился. «Оно и понятно, всем слишком грустно», — рассказала корреспондент TJ.
Периодически собравшиеся около здания начинали аплодировать, надеясь, что их будет слышно в зале суда. Корреспондент «Медиазоны» сообщал, что в зале аплодисменты не слышны.
Примерно через час после начала оглашения приговора дежурившие у суда полицейские стали активнее прогонять людей с тротуара и перекрыли въезд во двор суда, через который машины заезжали на заправку.
Так, погодите. Его признали виновным в хищении 130 млн рублей и дали условный срок? Какой милосердный у нас суд.
Потому что дело дутое (судя по одной из экспертиз, обналичка и черная бухгалтерия имели место быть, но при этом деньги шли на проект)
Но оправдать госмашине нельзя - это сразу же минус к "профессионализму" тех, кто вел дело
Ты из России?
Почему вообще его поддерживают ? Он же вроде признавал , что 130 миллионов попилил . И с чего вдруг пошло то , что он против власти ?
А в чем собственно эта мода заключается ? Тип если оправдали " своего" , который по факту виноват , то это правильно . А если охуевшего чиновника , то суд несправедлив ?
Судебный механизм защиты гражданского облифорфированного мира и других свобод.
Избирательный вентилятор
Ну он же не твиты писал. Он написал что ты за президента, а теперь его и судят.
Ахуенно, а обычный мужичек спиздит колбасу и сыр и уедет в лагерь. О времена
Владимир Владимирович в погожий летний день проснулся в хорошем настроении. Завтрак пришёлся кстати - лобстеры с омлетом и спаржей. После кушанья прислали коробочку с новыми Хубло - комплимент одного из шейхов. Владимир Владимирович ещё более обрадовался, узнав результаты явки, а потом совершил пару звоночков, после чего поднялся на лифте на поверхность. Даже получасовой подъем из глубин бункера на этот раз был каким-то особым. «I want to break free» - напевал президент в лифте. Кириллу Серебренникову сегодня дали условный срок
Считай, что оправдали
Блядь как вы заебали считать что условка это почти оправдали
когда выбор между 6 годами колонии или условкой, условка всегда радость
Выбор между хуями и пиками
А когда люди начнут понимать сарказм?
Ты идиот? Это так и есть. То есть свободы тебя не лишают
Нет, теперь не сможет быть худ. руководителем.
Серебренникову не запрещено занимать должности в госучреждениях культуры. Итину и Малобродскому — запрещено.
Добровольный алмаз
СМИ запутались в том, запретят ли Серебренникову занимать должности в госучреждениях: “Коммерсант” исправил свой онлайн и пишет, что все-таки запрещено, РИА Новости и ТАСС, пишут, что не запрещено.
Бардак…
17:22. УТОЧНЕНИЕ: должности в госучреждениях культуры Кириллу Серебренникову занимать все-таки не запрещено. Ранее “Ъ” сообщал о запрете.
Какая неожиданность, кто бы мог подумать… Ох, камень с души, отбили нашу совесть нации
Министр культуры Ольга Любимова вскоре после этого сказала, что государству причинили крупный ущерб и ведомство уже прорабатывает меры, чтобы ситуации, «когда художник и творец соприкасается с деньгами», не повторялись
Вообще это дело - очередной повод пересмотреть порядок расходования денег с госзаказа. Если ситуация, когда для нормальной работы приходится прибегать к практикам, за которые и посадить могут - это паршивая ситуация
Непонятно, о чём думал Серебренников, когда на гос. деньги свою культуру делал.
Избирательный вентилятор
У нас иначе культуру особо и не сделать. Во всяком случае массово.
Да здравствует наш суд! Самый самый свободный в этом мире суд, в котором есть только справедливость и Дартаньян. Отсюда и паек.
Ну если слухи о его гей ориентации правда, то реальный срок в колонии его бы просто сломал. Какой бы ни был великий режиссёр, какая бы ни была поддержка, возможность весь срок провести в петушатнике сломает кого угодно.
При назначении условного наказания суд учёл в качестве смягчающего обстоятельства возможность попадания подсудимого в петушатник…
Человека похитившего 130 млн приговорили к 3 годам условно . Очень интересный момент конечно
*Поддержать фигурантов дела к зданию суда пришли около 400 человек, рассказала корреспондент TJ.
Бездельники...
Бесполезный турник
Не то что ты: сидишь на TJ в поте лица
Ответьте мне на главный вопрос
Вот у них условка
А 120-130 лямов кто возвращать будет??? (и вообще должны ли ?)
Она вроде и говорила шо условка будет
Тяжело, наверное, жить в России, где все живут на Манхеттене, где все живут в Дании. В России и так не плохо.
159 статья, часть 3 или 4, какая там, группой по предварительному сговору и всего 3 года условно это вообще подарок
Можете рассказать что это за дело такое? С моей колокольни это какой-то тип украл кучу денег и за него все впрягаются. Это так или тут куча нюансов?
Сегодня у очень близкого мне человека было предпоследнее заседание. 6-го вынесут приговор. 3 года уже под домашкой. Стал участником мошеннической схемы в строительном бизнесе, преступного ЮСИ. Сумма примерно такая же, как и у Кирилла. Около 100млн
Ему дадут примерно 4г колонии. (Это уже вычислили 3г.)
Смотря на дело Кирилла, я, кончено, провожу параллель с ним.
Если ты виновен, то сядешь.
Вот эти двойные стандарты, что Кире не дадут реальный, потому что он "человек с тонкой душевной организацией", а простому человеку, потерявшему все - легко, говорит о многом о "той" стороне протестующих приговору.
Ну и? Вот я не могу на это смотреть. Просто когда вижу в заголовке слово Россия, сразу становится смешно, а потом вспоминаю, что это Россия. Пусть лучше будет Россия, хоть один пример того, как страна менялась таким образом, но все равно в Украине по-прежнему была Россия.
Кирилл Серебренников - это это коллеги, которые не только ебаться хотят, но и ебутся. Высокотехнологичные рабочие места в частных примерах, но с меньшим извращением звукоизоляцией мозга. Не знаю, как там в США, но у нас в РФ за такое сразу увольняют.