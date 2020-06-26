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Новости
Алексей Боржонов
5132

Кирилл Серебренников получил 3 года условно по делу «Седьмой студии» Материал редакции

Около здания суда в Москве собрались сотни людей, чтобы поддержать фигурантов дела. Среди пришедших туда — Рома Зверь и Оксимирон.

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Кирилл Серебренников Фото РБК 

Сегодня в Мещанском суде Москвы объявляют приговоры фигурантам дела «Седьмой студии» — самого резонансного дела в культурной сфере за последние годы. Трансляцию из зала суда ведёт «Коммерсантъ», около здания находится корреспондент TJ.

Фигурантов дела «Седьмой студии» признали виновными в хищении бюджетных средств, которые выделили на театральный проект «Платформа». По версии следствия, деньги украли через организацию «Седьмая студия», которую основал Серебренников.

  • Режиссёр Кирилл Серебренников, гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и генпродюсер Алексей Малобродский получили условные сроки;
  • Серебренников — 3 года условно и штраф 800 тысяч рублей, Итин — 3 года условно и штраф 200 тысяч рублей, Малобродский — 2 года условно и штраф 300 тысяч;
  • Бывшую сотрудницу министерства культуры Софью Апфельбаум приговорили к штрафу, от уплаты которого её освободили из-за истечения срока давности;
  • С Серебренникова, Итина и Малобродского должны взыскать в пользу Минкульта 129 миллионов рублей;
  • Серебренникову не запрещено занимать должности в госучреждениях культуры. Итину и Малобродскому — запрещено;
  • Адвокаты намерены обжаловать приговоры.

Что происходило в суде: Серебренникова признали главой «преступной группы», которая похитила бюджетные деньги

  • Прокурор запрашивал для Серебренникова 6 лет колонии и штраф 800 тысяч рублей, для Алексея Малобродского — 5 лет колонии и штраф 300 тысяч рублей, для Софьи Апфельбаум и Юрия Итина — по 4 года колонии и штраф 200 тысяч рублей;

  • В приговоре говорилось, что Итин и Серебренников создали преступную группу и с 2011 по 2014 год похитили часть средств, выделенных Минкультуры на проект «Платформа». Руководителем группы был Серебренников, утверждала судья, позже к ним присоединился Малобродский;

  • Софья Апфельбаум о преступном характере происходящего не знала, говорится в приговоре. Она только подписывала отчёты и совершила халатность, «небрежно» отнесясь к своим обязанностям, считает судья. Обвинение Апфельбаум переквалифицировали на халатность;

  • Бюджетные деньги сначала переводили со счёта «Седьмой студии» на счета подконтрольных группе компаний, а потом обналичивали их — всё это по указаниям Серебренникова, говорится в приговоре. Владельцы этих компаний не знали о преступном характере происходящего, отметила судья;

  • Всего для обналичивания с 2011 по 2014 год вывели 133 миллиона рублей, из которых Итин, Серебренников и Малобродский присвоили 129 миллионов, считает следствие;

  • Судья сказала, что хотя подсудимые и не признали вину, её подтверждают показания представителя Минкультуры, показания свидетелей и бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой (её дело выделено в отдельное производство, она признала вину);

  • Большую часть времени судья зачитывала показания свидетелей и перечисляла операции по обналичиванию денег — оглашение приговора длилось несколько часов. Фигуранты дела сидели в зале спокойно, не выражая явно отношения к происходившему, отметила «Медуза»;
  • Судья считает, что нет оснований полагать, будто свидетели пытались оговорить фигурантов дела. Те, кто давал показания против подсудимых, делали это добровольно, отметила она;
  • К утверждениям фигурантов о невиновности судья отнеслась критически и посчитала, что «они опровергаются собранными доказательствами». Доводы защиты суд отказался принять.
Серебренников и «Седьмая студия»: что стоит…
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tjournal.ru

Приговор оглашали четыре часа. К зданию суда пришли сотни человек — среди них Оксимирон и Рома Зверь

Поддержать фигурантов дела к зданию суда пришли около 400 человек, рассказала корреспондент TJ. Среди них рэпер Оксимирон, накануне призвавший своих подписчиков в Инстаграме прийти к суду, вокалист группы «Звери» Роман Билык, кинокритик Антон Долин. Полицейские просили соблюдать социальное дистанцирование, на территорию суда приехал автозак.

Несколько девушек пришли в футболках «Обнал — украл». Они заявили, что фигурантов должны признать виновными, но на уточняющие вопросы о деле девушки ответить не смогли. РБК отметил, что они также не знали, кто изображён у них на футболках. Мужчина в такой же футболке вошёл в зал суда во время перерыва, адвокат одного из фигурантов назвала его провокатором и попросила вывести из зала, но его оставили.

Когда Серебренникова привезли к суду, толпа встретила его аплодисментами. Само оглашение приговора растянулось на четыре часа, и всё это время около здания оставались люди. Три девушки попытались устроить рейв-протест, но к ним почти никто не присоединился. «Оно и понятно, всем слишком грустно», — рассказала корреспондент TJ.

TJ @tjournal
У суда пытаются устроить рейв-протест, но большинству людей слишком грустно, чтобы присоединяться https://t.co/DkUMvEz7Oe

Периодически собравшиеся около здания начинали аплодировать, надеясь, что их будет слышно в зале суда. Корреспондент «Медиазоны» сообщал, что в зале аплодисменты не слышны.

Примерно через час после начала оглашения приговора дежурившие у суда полицейские стали активнее прогонять людей с тротуара и перекрыли въезд во двор суда, через который машины заезжали на заправку.

Аплодисменты около здания суда Видео TJ
  • О деле «Седьмой студии» высказался и Дмитрий Песков. По его словам, общественного напряжения в Кремле не чувствуют, а само дело стало поводом проанализировать расходование бюджетных средств: «Нет сомнений, что это будет сделано»;
  • Министр культуры Ольга Любимова вскоре после этого сказала, что государству причинили крупный ущерб и ведомство уже прорабатывает меры, чтобы ситуации, «когда художник и творец соприкасается с деньгами», не повторялись;
  • Кроме того, во время оглашения приговора стало известно, Минкультуры разработало законопроект, разделяющий сферы управления театром между директором и художественным руководителем.
Реакция на приговор у зала суда Видео TJ
Серебренников вышел из зала суда. Он поблагодарил всех за поддержку и попросил соблюдать социальное дистанцирование  Видео РБК
Серебренников и «Седьмая студия»: что стоит…
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#новости #суды

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90 комментариев
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Даниил Баздырев

36

Так, погодите. Его признали виновным в хищении 130 млн рублей и дали условный срок? Какой милосердный у нас суд.

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Евгений Клочков

Даниил
7

Потому что дело дутое (судя по одной из экспертиз, обналичка и черная бухгалтерия имели место быть, но при этом деньги шли на проект) 

Но оправдать госмашине нельзя - это сразу же минус к "профессионализму" тех, кто вел дело

Ответить

Bkmz Иванов

Даниил
3

Ты из России?

Ответить

Кирилл Выдержкин

Bkmz
0

А помните, была уже одна, но Васильева...

Ответить

Akbarov Hasan

Даниил
–7

Почему вообще его поддерживают ? Он же вроде признавал , что 130 миллионов попилил . И с чего вдруг пошло то , что он против власти ? 

Ответить

Litnikov Danil

Akbarov
1

Он же вроде признавал

Ну ка, пруфы, быстро блядь

Ответить

Vladimir

Akbarov
0

Потому что модно

Ответить

Akbarov Hasan

Vladimir
–3

А в чем собственно эта мода заключается ? Тип если оправдали " своего" , который по факту виноват , то это правильно . А если охуевшего чиновника , то суд несправедлив ?

Ответить

Влад Воробьёв

Даниил
Нейротекст
0

Судебный механизм защиты гражданского облифорфированного мира и других свобод.

Ответить

Andrey Valikov

Влад
1
Ответить

Максим Шпилёв

Даниил
0

и штраф 800 тысяч рублей

..

Ответить

Подозрительный Мика

Даниил
0

Зашёл написать тоже самое (:

Ответить

Избирательный вентилятор

Даниил
Нейротекст
0

Ну он же не твиты писал. Он написал что ты за президента, а теперь его и судят.

Ответить

Serg Bootlegger

Даниил
0

А что расстреливать надо? Человек талантливый, людей не убивал.

Ответить

Vladimir

14

Ахуенно, а обычный мужичек спиздит колбасу и сыр и уедет в лагерь. О времена 

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Vladimir
1

Потому что воровать надо вагонами

Ответить

тип

11
Ответить

умный человек

Нейротекст
8

Условный срок, просто потому что.

Ответить

Бесполезный турник

6

они также не знали, кто изображён у них на футболках

Шарапов, жги, их уже не спасти

Ответить

Mordegard Glezgorv

6

Владимир Владимирович в погожий летний день проснулся в хорошем настроении. Завтрак пришёлся кстати - лобстеры с омлетом и спаржей. После кушанья прислали коробочку с новыми Хубло - комплимент одного из шейхов. Владимир Владимирович ещё более обрадовался, узнав результаты явки, а потом совершил пару звоночков, после чего поднялся на лифте на поверхность. Даже получасовой подъем из глубин бункера на этот раз был каким-то особым. «I want to break free» - напевал президент в лифте. Кириллу Серебренникову сегодня  дали условный срок 

Ответить

Аркадий Иванов

Mordegard
0

Фантазёр.

Ответить

Андрей Заварзин

3

Считай, что оправдали 

Ответить

убер павукан

Андрей
6

Блядь как вы заебали считать что условка это почти оправдали

Ответить

Andrew Chernikov

убер
1

когда выбор между 6 годами колонии или условкой, условка всегда радость

Ответить

убер павукан

Andrew
4

Выбор между хуями и пиками

Ответить

Friday

убер
0

Для тжшника выбор очевиден 

Ответить

Andrew Chernikov

Andrew
0

но все равно пиздец, да

Ответить

Андрей Заварзин

убер
0

А когда люди начнут понимать сарказм?

Ответить

убер павукан

Андрей
1

Когда люди перестанут оправдывать свою тупость сарказмом

Ответить

Тарас Пиорашко

убер
0

Ты идиот? Это так и есть. То есть свободы тебя не лишают

Ответить

Бесполезный турник

Тарас
2

То есть свободы тебя не лишают

У тебя узкие понятия о свободе

Ответить

Автономный клуб

убер
0

А мог бы полоснуть, как грится

Ответить

Evgeny Klyuchnikov

Андрей
2

Нет, теперь не сможет быть худ. руководителем.

Ответить

Степан Маслов

Evgeny
0

Серебренникову не запрещено занимать должности в госучреждениях культуры. Итину и Малобродскому — запрещено.

Ответить

Добровольный алмаз

Степан
0

СМИ запутались в том, запретят ли Серебренникову занимать должности в госучреждениях: “Коммерсант” исправил свой онлайн и пишет, что все-таки запрещено, РИА Новости и ТАСС, пишут, что не запрещено.

Ответить

Степан Маслов

Добровольный
0

Бардак…
17:22. УТОЧНЕНИЕ: должности в госучреждениях культуры Кириллу Серебренникову занимать все-таки не запрещено. Ранее “Ъ” сообщал о запрете.

Ответить

Рулон Обоев

2

Ничтожества в погонах.

Ответить

Степан Маслов

2

Какая неожиданность, кто бы мог подумать… Ох, камень с души, отбили нашу совесть нации

Ответить

Илья Барышников

2

 Министр культуры Ольга Любимова вскоре после этого сказала, что государству причинили крупный ущерб и ведомство уже прорабатывает меры, чтобы ситуации, «когда художник и творец соприкасается с деньгами», не повторялись

Ответить

Бесполезный турник

Илья
0

Художник должен быть голодным!

Ответить

George Weiler

2

В это время минкульт

Ответить

Евгений Клочков

2

Вообще это дело - очередной повод пересмотреть порядок расходования денег с госзаказа. Если ситуация, когда для нормальной работы приходится прибегать к практикам, за которые и посадить могут - это паршивая ситуация

Ответить

VirtusX

Нейротекст
2

Условный срок в России это не срок, а хуйня.

Ответить

Alexander Petcoglo

0

Непонятно, о чём думал Серебренников, когда на гос. деньги свою культуру делал.

Ответить

Избирательный вентилятор

Alexander
3

У нас иначе культуру особо и не сделать. Во всяком случае массово.

Ответить

Владислав Михеев

1

Хорошо, что отвязались от него

Ответить

SeniorVlados

Нейротекст
1

Да здравствует наш суд! Самый самый свободный в этом мире суд, в котором есть только справедливость и Дартаньян. Отсюда и паек.

Ответить

Сергей Васильев

1

Хех

Ответить

Dmitry Batorov

Нейротекст
1

Путин — скончался от вибрации лошадей.

Ответить

Владимир

0

Ну если слухи о его гей ориентации правда, то реальный срок в колонии его бы просто сломал. Какой бы ни был великий режиссёр, какая бы ни была поддержка, возможность весь срок провести в петушатнике сломает кого угодно.

Ответить

Степан Маслов

Владимир
2

При назначении условного наказания суд учёл в качестве смягчающего обстоятельства возможность попадания подсудимого в петушатник…

Ответить

Владимир

Степан
0

Нет ли в приговоре скрытой гей-пропаганды?

Ответить

Бесполезный турник

0

Супонев жив!

Ответить

Kir Kirsky

Бесполезный
0

https://coub.com/view/115kwfq

Ответить

Kir Kirsky

Kir
0
Ответить

Александр Леханов

0

Как-то легко отделался.

Ответить

Akbarov Hasan

0

Человека похитившего 130 млн приговорили к 3 годам условно . Очень интересный момент конечно

Ответить

Научно-Технический чайник

–2

то есть он еще и в наваре остался?
будет жить теперь как король!

Ответить

Рыбий Глаз

0

*Поддержать фигурантов дела к зданию суда пришли около 400 человек, рассказала корреспондент TJ.
Бездельники...

Ответить

Бесполезный турник

Рыбий
1

Не то что ты: сидишь на TJ в поте лица

Ответить

Рыбий Глаз

Бесполезный
0

Да, я потный человек...

Ответить

Dc Maniac

0

Ответьте мне на главный вопрос

Вот у них условка
А 120-130 лямов кто возвращать  будет??? (и вообще должны ли ?)

Ответить

Алексей Боржонов

Dc
0

штрафы же есть

Ответить

Dc Maniac

Алексей
0

Дак штрафы в % соотношении к тем суммам очень смешные

Ответить

Эльазар

Dc
1

Они обязаны втроем вернуть 129 лимонов(до этого момента не снимут арест с имущества) + накинуть сверху сумму штрафа 

Ответить

Dc Maniac

Эльазар
0

Вот я об этом и думал

Ответить

Алексей Боржонов

Dc
0

да, я не так тебя понял

Ответить

Dc Maniac

Алексей
0

2 млн долларов — нормально так 🤷🏻‍♂️🤦🏻‍♂️

Ответить

God Damn

Dc
0

Накой простой люд? Восполним

Ответить

Искусственный историк

0
Ответить

сироп от щекотки

Искусственный
0

Она вроде и говорила шо условка будет

Ответить

Dc Maniac

сироп
0

ванговала 100 проц

Ответить

Ученый калькулятор

Нейротекст
0

никто не удивлен, ибо и не может быть оправдана в рамках этой статьи.

Ответить

Ирина Голунова

0

блин, чувак под прошлым постом на ту же тему говорил скринить же!!!

Ответить

Dias001 Rrn

0

У сожалению в путинской России условный срок воспринимается как оправдание

Ответить

Человекоподобный кот

0
Ответить

Способный бинокль

0

смешанные чувства приговор вызывает. за Кирилла рад. а вот то, что для мягкого приговора необходим общественный резонанс - такое себе

Ответить

Серьёзный Валера

Нейротекст
0

Тяжело, наверное, жить в России, где все живут на Манхеттене, где все живут в Дании. В России и так не плохо.

Ответить

Влад Воробьёв

0

https://www.youtube.com/watch?v=CTQxNgCejVg

Ответить

Shlomo Goldenberg

0

159 статья, часть 3 или 4, какая там, группой по предварительному сговору и всего 3 года условно это вообще подарок

Ответить

Ivan

0

Можете рассказать что это за дело такое? С моей колокольни это какой-то тип украл кучу денег и за него все впрягаются. Это так или тут куча нюансов?

Ответить

Евгений Клочков

Ivan
0

В самом посте есть ссылка на рассказ

Ответить

Buck Mulligan

0

Сегодня у очень близкого мне человека было предпоследнее заседание. 6-го вынесут приговор. 3 года уже под домашкой. Стал участником мошеннической схемы в строительном бизнесе, преступного ЮСИ. Сумма примерно такая же, как и у Кирилла. Около 100млн
Ему дадут примерно 4г колонии. (Это уже вычислили 3г.)
Смотря на дело Кирилла, я, кончено, провожу параллель с ним.
Если ты виновен, то сядешь.
Вот эти двойные стандарты, что Кире не дадут реальный, потому что он "человек с тонкой душевной организацией", а простому человеку, потерявшему все - легко, говорит о многом о "той" стороне протестующих приговору.

Ответить

Секретный торшер

0

Так стоп! Либерал спиздил 130 лямов и ему условка? Мы точно в России живём?

Ответить

Рыбий Глаз

Секретный
0

Точно...

Ответить

Antony Divnich

Рыбий
0

Точно?

Ответить

Патриотический Абдужаббор

0

Фу

Ответить

Люлю Пиштер

Нейротекст
0

Ну и? Вот я не могу на это смотреть. Просто когда вижу в заголовке слово Россия, сразу становится смешно, а потом вспоминаю, что это Россия. Пусть лучше будет Россия, хоть один пример того, как страна менялась таким образом, но все равно в Украине по-прежнему была Россия.

Ответить

Никита Мессер

Нейротекст
–1

Кирилл Серебренников - это это коллеги, которые не только ебаться хотят, но и ебутся. Высокотехнологичные рабочие места в частных примерах, но с меньшим извращением звукоизоляцией мозга. Не знаю, как там в США, но у нас в РФ за такое сразу увольняют.

Ответить

Горка Тлетов

–1

Какое же оксимирон убожество. Недоносок и буквоед. 

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