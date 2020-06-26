Около здания суда в Москве собрались сотни людей, чтобы поддержать фигурантов дела. Среди пришедших туда — Рома Зверь и Оксимирон.

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Кирилл Серебренников Фото РБК

Сегодня в Мещанском суде Москвы объявляют приговоры фигурантам дела «Седьмой студии» — самого резонансного дела в культурной сфере за последние годы. Трансляцию из зала суда ведёт «Коммерсантъ», около здания находится корреспондент TJ.

Фигурантов дела «Седьмой студии» признали виновными в хищении бюджетных средств, которые выделили на театральный проект «Платформа». По версии следствия, деньги украли через организацию «Седьмая студия», которую основал Серебренников.

Режиссёр Кирилл Серебренников, гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и генпродюсер Алексей Малобродский получили условные сроки;

Серебренников — 3 года условно и штраф 800 тысяч рублей, Итин — 3 года условно и штраф 200 тысяч рублей, Малобродский — 2 года условно и штраф 300 тысяч;

Бывшую сотрудницу министерства культуры Софью Апфельбаум приговорили к штрафу, от уплаты которого её освободили из-за истечения срока давности;

С Серебренникова, Итина и Малобродского должны взыскать в пользу Минкульта 129 миллионов рублей;

Серебренникову не запрещено занимать должности в госучреждениях культуры. Итину и Малобродскому — запрещено;



Адвокаты намерены обжаловать приговоры.

Что происходило в суде: Серебренникова признали главой «преступной группы», которая похитила бюджетные деньги

Прокурор запрашивал для Серебренникова 6 лет колонии и штраф 800 тысяч рублей, для Алексея Малобродского — 5 лет колонии и штраф 300 тысяч рублей, для Софьи Апфельбаум и Юрия Итина — по 4 года колонии и штраф 200 тысяч рублей;

В приговоре говорилось, что Итин и Серебренников создали преступную группу и с 2011 по 2014 год похитили часть средств, выделенных Минкультуры на проект «Платформа». Руководителем группы был Серебренников, утверждала судья, позже к ним присоединился Малобродский;

Софья Апфельбаум о преступном характере происходящего не знала, говорится в приговоре. Она только подписывала отчёты и совершила халатность, «небрежно» отнесясь к своим обязанностям, считает судья. Обвинение Апфельбаум переквалифицировали на халатность;

Бюджетные деньги сначала переводили со счёта «Седьмой студии» на счета подконтрольных группе компаний, а потом обналичивали их — всё это по указаниям Серебренникова, говорится в приговоре. Владельцы этих компаний не знали о преступном характере происходящего, отметила судья;

Всего для обналичивания с 2011 по 2014 год вывели 133 миллиона рублей, из которых Итин, Серебренников и Малобродский присвоили 129 миллионов, считает следствие;



Судья сказала, что хотя подсудимые и не признали вину, её подтверждают показания представителя Минкультуры, показания свидетелей и бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой (её дело выделено в отдельное производство, она признала вину);

Большую часть времени судья зачитывала показания свидетелей и перечисляла операции по обналичиванию денег — оглашение приговора длилось несколько часов. Фигуранты дела сидели в зале спокойно, не выражая явно отношения к происходившему, отметила «Медуза»;

Судья считает, что нет оснований полагать, будто свидетели пытались оговорить фигурантов дела. Те, кто давал показания против подсудимых, делали это добровольно, отметила она;

К утверждениям фигурантов о невиновности судья отнеслась критически и посчитала, что «они опровергаются собранными доказательствами». Доводы защиты суд отказался принять.

Приговор оглашали четыре часа. К зданию суда пришли сотни человек — среди них Оксимирон и Рома Зверь

Поддержать фигурантов дела к зданию суда пришли около 400 человек, рассказала корреспондент TJ. Среди них рэпер Оксимирон, накануне призвавший своих подписчиков в Инстаграме прийти к суду, вокалист группы «Звери» Роман Билык, кинокритик Антон Долин. Полицейские просили соблюдать социальное дистанцирование, на территорию суда приехал автозак.

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Несколько девушек пришли в футболках «Обнал — украл». Они заявили, что фигурантов должны признать виновными, но на уточняющие вопросы о деле девушки ответить не смогли. РБК отметил, что они также не знали, кто изображён у них на футболках. Мужчина в такой же футболке вошёл в зал суда во время перерыва, адвокат одного из фигурантов назвала его провокатором и попросила вывести из зала, но его оставили.

Когда Серебренникова привезли к суду, толпа встретила его аплодисментами. Само оглашение приговора растянулось на четыре часа, и всё это время около здания оставались люди. Три девушки попытались устроить рейв-протест, но к ним почти никто не присоединился. «Оно и понятно, всем слишком грустно», — рассказала корреспондент TJ.

TJ @tjournal У суда пытаются устроить рейв-протест, но большинству людей слишком грустно, чтобы присоединяться https://t.co/DkUMvEz7Oe

Периодически собравшиеся около здания начинали аплодировать, надеясь, что их будет слышно в зале суда. Корреспондент «Медиазоны» сообщал, что в зале аплодисменты не слышны.

Примерно через час после начала оглашения приговора дежурившие у суда полицейские стали активнее прогонять людей с тротуара и перекрыли въезд во двор суда, через который машины заезжали на заправку.

Аплодисменты около здания суда Видео TJ

О деле «Седьмой студии» высказался и Дмитрий Песков. По его словам, общественного напряжения в Кремле не чувствуют, а само дело стало поводом проанализировать расходование бюджетных средств: «Нет сомнений, что это будет сделано»;

Министр культуры Ольга Любимова вскоре после этого сказала, что государству причинили крупный ущерб и ведомство уже прорабатывает меры, чтобы ситуации, «когда художник и творец соприкасается с деньгами», не повторялись;



Кроме того, во время оглашения приговора стало известно, Минкультуры разработало законопроект, разделяющий сферы управления театром между директором и художественным руководителем.

Реакция на приговор у зала суда Видео TJ