Комментарии
Общее число случаев заболевания превысило 613 тысяч.
В России зафиксировали 6800 новых случаев коронавируса, сообщил оперштаб. За сутки умерли 176 человек, выздоровели — 8988.
Это наименьший прирост за сутки с конца апреля. В последний раз суточный прирост заболевших опускался ниже 7 тысяч 29 апреля — в тот день зафиксировали 5841 случай Covid-19.
Число случаев заболевания за всё время распространения инфекции выросло до 613 994, число выздоровевших составляет 375 164 человек, умерших — 8605.
С середины июня динамика заболевания продолжает стабильно снижаться. Около месяца прирост держался на уровне 8-9 тысяч, но потом стал ниже.
В Москве последние три дня фиксируют меньше тысячи заболевших.
Я не понимаю как это работает. Пока все сидели на карантине стабильно росло до 10к в сутки, после рост стал снижаться. Как так-то?
Большинство переболело
Russia for White Lives Matter?
Это не та игра, которую стоит переживать. Для игроков не важно, для кого они подходят. Это же не игры, а игра.
Ну, да. Вчера только на главной страницы Яндекса увидел, что в новостях было написано, что они блокируют все товары с НДС, а теперь не могут сделать это без НДС. Вот и посмотрим, что будет дальше, когда они будут доить своих пользователей. Не надо путать понятия и политику, просто пытаясь влезть в народное ведомство.
Ну вот, теперь то я буду за Навального топить по любому поводу! А когда Путин подарит Путину iPhone? Я хочу его купить.
Результаты взятых показателей, у них нет и не может быть никаких пруфов.
Действительно ли коронавирус подтверждением текущей ситуации может быть объявлен? Как же заебали новости про то как в Европе вирус не распространили, а все ебнутые там.