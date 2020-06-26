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Новости
Алексей Боржонов
1408

В России впервые с апреля зафиксировали меньше 7 тысяч случаев Covid-19 за сутки Материал редакции

Общее число случаев заболевания превысило 613 тысяч.

17 комментариев
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В России зафиксировали 6800 новых случаев коронавируса, сообщил оперштаб. За сутки умерли 176 человек, выздоровели — 8988.

Это наименьший прирост за сутки с конца апреля. В последний раз суточный прирост заболевших опускался ниже 7 тысяч 29 апреля — в тот день зафиксировали 5841 случай Covid-19.

Число случаев заболевания за всё время распространения инфекции выросло до 613 994, число выздоровевших составляет 375 164 человек, умерших — 8605.

С середины июня динамика заболевания продолжает стабильно снижаться. Около месяца прирост держался на уровне 8-9 тысяч, но потом стал ниже.

Изображение РИА Новости 

В Москве последние три дня фиксируют меньше тысячи заболевших.

#новости #covid19

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17 комментариев
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Антоний Кочегаров

11

Я не понимаю как это работает. Пока все сидели на карантине стабильно росло до 10к в сутки, после рост стал снижаться. Как так-то?

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Дмитрий Григорьев

Антоний
3

Как говорил один знакомый робот - не сходится

Ответить

Vladislav Donets

Антоний
1

Большинство переболело 

Ответить

Андрей Лузин

Vladislav
0

Большинство кого? По статистике там только около 10%

Ответить

Илья Волочков

6

С такими-то действиями скоро до 0 статистика упадёт.

Ответить

Pavel Reich

4

Остались ли теперь люди, которые отрицали святую силу Парада Победы?

Ответить

умный человек

Нейротекст
1

Лайк, если из третьего столбика, но это не точно

Ответить

# realfiddy

Нейротекст
1

Russia for White Lives Matter?

Ответить

Серьёзный Валера

#
Нейротекст
0

Это не та игра, которую стоит переживать. Для игроков не важно, для кого они подходят. Это же не игры, а игра.

Ответить

# realfiddy

Серьёзный
Нейротекст
0

Ну, да. Вчера только на главной страницы Яндекса увидел, что в новостях было написано, что они блокируют все товары с НДС, а теперь не могут сделать это без НДС. Вот и посмотрим, что будет дальше, когда они будут доить своих пользователей. Не надо путать понятия и политику, просто пытаясь влезть в народное ведомство.

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Ученый калькулятор

0

Смотрю уже все в Сочи рванули. Подождем.

Ответить

Аккаунт

Нейротекст
0

Ну вот, теперь то я буду за Навального топить по любому поводу! А когда Путин подарит Путину iPhone? Я хочу его купить.

Ответить

Серьёзный Валера

Нейротекст
0

Взял и ушёл.

Ответить

Алексей Коваленко

Нейротекст
0

Результаты взятых показателей, у них нет и не может быть никаких пруфов.

Ответить

Павел Журавлев

Нейротекст
0

Действительно ли коронавирус подтверждением текущей ситуации может быть объявлен? Как же заебали новости про то как в Европе вирус не распространили, а все ебнутые там.

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Шахматный Орзэмэс

Нейротекст
0

Эпидемия закончится, когда Путин уйдет в отставку, и тогда он будет не в Москве.

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Madao

0

Забавно.

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