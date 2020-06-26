Общее число случаев заболевания превысило 613 тысяч.

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В России зафиксировали 6800 новых случаев коронавируса, сообщил оперштаб. За сутки умерли 176 человек, выздоровели — 8988.

Это наименьший прирост за сутки с конца апреля. В последний раз суточный прирост заболевших опускался ниже 7 тысяч 29 апреля — в тот день зафиксировали 5841 случай Covid-19.

Число случаев заболевания за всё время распространения инфекции выросло до 613 994, число выздоровевших составляет 375 164 человек, умерших — 8605.

С середины июня динамика заболевания продолжает стабильно снижаться. Около месяца прирост держался на уровне 8-9 тысяч, но потом стал ниже.

Изображение РИА Новости