Комментарии
По данным ЦИК, сайт «пока не испытывает проблем», несмотря на 240 тысяч запросов в секунду.
Центральная избирательная комиссия РФ сообщила о DDoS-атаке на свой сайт. Об этом сообщается в Telegram-канале комиссии.
«Дождь» уточняет, что об атаке журналистам также рассказал зампредседателя ЦИК Николай Булаев. По его данным, на сайт комиссии поступает 240 тысяч запросов в секунду, но сайт «пока не испытывает проблем».
Andrew Polanski
По данным ЦИК, сайт «пока не испытывает проблем»
сайт:
Ильяс ГарифуллинAndrew
https://dela.ru/medianew/img/11-4120787.jpg
умный человек
Многолетний чайник
ЦИК - ЛГБТ-сеть (ТП).
Многолетний чайник
@Конрад Карлович ты в цике работешь щтоле?
Многолетний чайник
а их сайт Skype
Многолетний чайник
ладно, их сайт не скайп, а Steam, и ещё какая-нибудь хуйня
Никита ИмамутдиновМноголетний
Да вы зае#али против людей, которые не умеют пользоваться интернетом.
Леонид Федотов
Сами прикрутили накрутку, сами пожаловались что выявили нарушение закона из-за нарушения закона.
Неприятный Гоша
Пользуясь моментом, прорекламирую ребят из Cloud-Shield.ru. Альтернатива зарубежной клаудфларе для России, в этом месяце мигрировал туда. Никаких проблем не испытываю и тарифы адекватные (предусмотрен даже бесплатный)
Футбольный самолет
Ты чо ахуел
Неприятный Гоша
Поиск российской альтернативы у меня занял время, поэтому я подумал, почему бы не поделиться — может, кому полезно будет. Я же не кидал реферальных ссылок, поэтому что в этом такого?
Футбольный самолет
Интенсивный историк
Альтернатива зарубежной
Зачем? Тем более лучше cloudflare пока не найти
Неприятный Гоша
Ну, у меня негативный опыт работы с Cloudflare. Из-за дурацких действий РКН некоторые клиенты стабильно отваливаются и у меня проседает трафик на сайты. Ну и для соблюдения юридических актов необходимо, чтобы у эндпойнтов были российские адреса, а клоудфлара в это не может, хотя мои серваки де-факто всё равно крутятся в Москве
Интенсивный
С граблями РКН понятно. Но
для соблюдения юридических актов
Это где такое требуют? Какая-то государственная шляпа
Неприятный Гоша
Там есть пунктик о том, что они должны не только храниться, но и обрабатываться на территории РФ: http://www.garant.ru/news/648095/
Интенсивный
У тебя своя соц сеть что-ли? Мне кажется всем плевать на этот закон.
Неприятный Гоша
Ну, допустим, блог. Там иногда комментируют через соцсети. Де-юре получается, что я обрабатываю и храню их персональные данные (ФИО, например)
Неприятный Гоша
Ну и если конкретно тебе плевать на этот закон, то это не значит, что в какой-то момент к тебе могут прийти люди в форме и предъявить за нарушение. Лишних $$$ у меня нет
Интенсивный
У каждого в голове свои тараканы. Если ИП открыто на блог, то хоть какая-то логика есть.
Неприятный Гоша
Меня больше беспокоят действия РКН, а не возможный финансовый урон. Например, я недавно в блог писал заметку про объединение моего города с другим — не суть, в общем, но когда её захотело репостнуть к себе на страницу другое сообщество, у них не открывался мой блог из-за блокировок РКН, тогда как у других всё работало
Московский диод
SaaS решения по защите от DDOS? Не, не слышал
Интенсивный историк
Это же деньги нужно левым организациям платить, ты чего. Неполное освоение бюджета. Засмеют.
Интенсивный историк
Отсос-атаке*
A big purple banana 🍆
Эмма:
https://www.youtube.com/watch?v=ZtJ8hwJFvBA
Волчаркин
Проверим их безглотательной материей-фенотипов Ди Каприо.