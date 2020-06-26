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Новости
Артём Мазанов
1360

ЦИК сообщил о DDoS-атаке на свой сайт Материал редакции

По данным ЦИК, сайт «пока не испытывает проблем», несмотря на 240 тысяч запросов в секунду.

Центральная избирательная комиссия РФ сообщила о DDoS-атаке на свой сайт. Об этом сообщается в Telegram-канале комиссии.

«Дождь» уточняет, что об атаке журналистам также рассказал зампредседателя ЦИК Николай Булаев. По его данным, на сайт комиссии поступает 240 тысяч запросов в секунду, но сайт «пока не испытывает проблем».

#новости #цик

Артём Мазанов PLUS
+114 520
Ну привет
2
4
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Andrew Polanski

11

По данным ЦИК, сайт «пока не испытывает проблем»

сайт:

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Ильяс Гарифуллин

Andrew
1

https://dela.ru/medianew/img/11-4120787.jpg

Ответить

умный человек

4
Ответить

Многолетний чайник

Нейротекст
1

ЦИК - ЛГБТ-сеть (ТП).

Ответить

Многолетний чайник

Многолетний
1

@Конрад Карлович ты в цике работешь щтоле?

Ответить

Многолетний чайник

Многолетний
Нейротекст
–4

а их сайт Skype

Ответить

Многолетний чайник

Многолетний
Нейротекст
–2

ладно, их сайт не скайп, а Steam, и ещё какая-нибудь хуйня

Ответить

Никита Имамутдинов

Многолетний
Нейротекст
–2

Да вы зае#али против людей, которые не умеют пользоваться интернетом.

Ответить

Леонид Федотов

Нейротекст
0

Сами прикрутили накрутку, сами пожаловались что выявили нарушение закона из-за нарушения закона.

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Неприятный Гоша

–3

Пользуясь моментом, прорекламирую ребят из Cloud-Shield.ru. Альтернатива зарубежной клаудфларе для России, в этом месяце мигрировал туда. Никаких проблем не испытываю и тарифы адекватные (предусмотрен даже бесплатный)

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Футбольный самолет

Неприятный
2

Ты чо ахуел

Ответить

Неприятный Гоша

Футбольный
–2

Поиск российской альтернативы у меня занял время, поэтому я подумал, почему бы не поделиться — может, кому полезно будет. Я же не кидал реферальных ссылок, поэтому что в этом такого?

Ответить

Футбольный самолет

Неприятный
6
Ответить

Интенсивный историк

Неприятный
0

Альтернатива зарубежной

Зачем? Тем более лучше cloudflare пока не найти 

Ответить

Неприятный Гоша

Интенсивный
0

Ну, у меня негативный опыт работы с Cloudflare. Из-за дурацких действий РКН некоторые клиенты стабильно отваливаются и у меня проседает трафик на сайты. Ну и для соблюдения юридических актов необходимо, чтобы у эндпойнтов были российские адреса, а клоудфлара в это не может, хотя мои серваки де-факто всё равно крутятся в Москве

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Интенсивный

Неприят…
0

С граблями РКН понятно. Но
для соблюдения юридических актов

Это где такое требуют? Какая-то государственная шляпа

Ответить

Неприятный Гоша

Интенси…
0

Там есть пунктик о том, что они должны не только храниться, но и обрабатываться на территории РФ: http://www.garant.ru/news/648095/

Ответить

Интенсивный

Неприят…
0

У тебя своя соц сеть что-ли? Мне кажется всем плевать на этот закон. 

Ответить

Неприятный Гоша

Интенси…
0

Ну, допустим, блог. Там иногда комментируют через соцсети. Де-юре получается, что я обрабатываю и храню их персональные данные (ФИО, например)

Ответить

Неприятный Гоша

Интенси…
0

Ну и если конкретно тебе плевать на этот закон, то это не значит, что в какой-то момент к тебе могут прийти люди в форме и предъявить за нарушение. Лишних $$$ у меня нет

Ответить

Интенсивный

Неприят…
0

У каждого в голове свои тараканы. Если ИП открыто на блог, то хоть какая-то логика есть. 

Ответить

Неприятный Гоша

Интенси…
0

Меня больше беспокоят действия РКН, а не возможный финансовый урон. Например, я недавно в блог писал заметку про объединение моего города с другим — не суть, в общем, но когда её захотело репостнуть к себе на страницу другое сообщество, у них не открывался мой блог из-за блокировок РКН, тогда как у других всё работало

Ответить

Московский диод

0

SaaS решения по защите от DDOS? Не, не слышал

Ответить

Интенсивный историк

Московский
0

Это же деньги нужно левым организациям платить, ты чего. Неполное освоение бюджета. Засмеют. 

Ответить

Интенсивный историк

0

Отсос-атаке*

Ответить

A big purple banana 🍆

0

Эмма:
https://www.youtube.com/watch?v=ZtJ8hwJFvBA

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Волчаркин

Нейротекст
–2

Проверим их безглотательной материей-фенотипов Ди Каприо.

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