Комментарии
В Москве пока всё ещё действует запрет на проведение массовых мероприятий.
Мэрия Москвы согласовала «Левому фронту» митинг против поправок в Конституцию. Об этом в Фейсбуке рассказал координатор движения Сергей Удальцов.
Эта акция станет первым митингом против вносимых в основной закон страны изменений. Она пройдёт 4 июля в гайд-парке в Сокольниках под лозунгом «Мы не голосовали за обнуление Путина!». Заявленная численность участников, с учётом социальной дистанции, тысяча человек.
Удальцов рассказал, что организаторы предлагали властям для митинга несколько площадок в центре Москвы, но мэрия согласовала только акцию в гайд-парке. В июне Конституционный суд заявил, что гайд-парки — основные площадки для таких акций. Митинги можно проводить и в других местах, но только если внутри него гайд-парка сделать невозможно «по объективным причинам».
В Москве пока всё ещё действует запрет на массовые мероприятия. Мэр города Сергей Собянин заявлял, что его могут снять в июле, если «позволит ситуация».
Все митинги Навального - это уже показуха. Так что не надо тут.
Все митинги Навального - это когда ты сидишь в офисе и пытаешься выставить тебя тупым. Если раньше тебя за столом не держали в тёмной комнате, то теперь ты уже дома.
Ничоси. Удальцова расчехлили. Ой чота будет чота будет
Чувак, скинь аватарку в качестве плиз, это шедевр
Вот это вы меня озадачили конечно. Что есть на телефоне. В кривых влом искать
Все митинги Навального - это самый настоящий Навальный.