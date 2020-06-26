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Новости
Артём Мазанов
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Власти Москвы согласовали первый митинг против поправок в Конституцию — он пройдёт уже после голосования Материал редакции

В Москве пока всё ещё действует запрет на проведение массовых мероприятий.

14 комментариев
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Мэрия Москвы согласовала «Левому фронту» митинг против поправок в Конституцию. Об этом в Фейсбуке рассказал координатор движения Сергей Удальцов.

Эта акция станет первым митингом против вносимых в основной закон страны изменений. Она пройдёт 4 июля в гайд-парке в Сокольниках под лозунгом «Мы не голосовали за обнуление Путина!». Заявленная численность участников, с учётом социальной дистанции, тысяча человек.

На митинг планируется собрать противников узурпации власти и «обнуления» президентских сроков Владимира Путина, которые не голосовали за поправки в Конституцию на «плебисците» 1 июля, чтобы обсудить итоги прошедшего голосования.

Сергей Удальцов
координатор «Левого фронта»

Удальцов рассказал, что организаторы предлагали властям для митинга несколько площадок в центре Москвы, но мэрия согласовала только акцию в гайд-парке. В июне Конституционный суд заявил, что гайд-парки — основные площадки для таких акций. Митинги можно проводить и в других местах, но только если внутри него гайд-парка сделать невозможно «по объективным причинам».

В Москве пока всё ещё действует запрет на массовые мероприятия. Мэр города Сергей Собянин заявлял, что его могут снять в июле, если «позволит ситуация».

#конституция #новости #акции

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Ну привет
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14 комментариев
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Pavel Reich

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хех, в загоне постоять?

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красивый комбинатор

Нейротекст
1

Все митинги Навального - это уже показуха. Так что не надо тут.

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Dmitry Sursin

красивый
Нейротекст
0

Все митинги Навального - это когда ты сидишь в офисе и пытаешься выставить тебя тупым. Если раньше тебя за столом не держали в тёмной комнате, то теперь ты уже дома.

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Vitaly FlieTantie

1

Ничоси. Удальцова расчехлили. Ой чота будет чота будет

Ответить

Анна Пунанс

Vitaly
0

Чувак, скинь аватарку в качестве плиз, это шедевр 

Ответить

Vitaly FlieTantie

Анна
0

Вот это вы меня озадачили конечно. Что есть на телефоне. В кривых влом искать 

Ответить

Евгений Большаков

1

Ближе к 4 числу передумают и отменят разрешение

Ответить

Нижний Мурод

1

Боже, как же толсто. Сценаристам из администрации президента 10/10. Оппозиция снова соснула, Путин молодец!

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Dennis Naidyuk

0

он пройдёт уже после голосования

Согласование митинга по-московски. 😀

Ответить

Alexander Petcoglo

0

Так, а где Светов на Сахарова?

Ответить

Evgeny Zakharov

Нейротекст
0

Все митинги Навального - это самый настоящий Навальный.

Ответить

Ev Vane

Evgeny
Нейротекст
0

И вообще, Навальный - пидор для хипстеров.

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Evgeniy Smirnov

0

Серей Семёныч пошёл в атаку

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Madao

0

Ну после так после. Хули нам, русским. 

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