Комментарии
В других странах у компании и так почти не было своих магазинов.
Microsoft закроет розничные магазины на территории США, Канады и Пуэрто-Рико. Продолжат работать только четыре точки — в Нью-Йорке, Сиднее, Лондоне и в Рэдмонде, где находится кампус компании.
Под закрытие попадут 78 магазинов, 70 из которых находятся на территории США. Ещё семь точек работают в Канаде, а одна — в Пуэрто-Рико, в других странах, включая Россию, компания и так работала только через партнёров.
В Microsoft уточнили, что сотрудники розничных магазинов займутся поддержкой, обучением и развитием онлайн-магазина компании. Компания также «пересмотрит помещения» оставшихся точек, но как именно, не уточняется. Закрытие магазинов обойдётся Microsoft в 450 миллионов долларов дополнительных расходов.
По словам вице-президента компании Дэвида Портера, в последнее время продажи онлайн только расли, а команда Microsoft показала, что может обслуживать покупателей «за границами любой физической локации». Поэтому компания решила сосредоточиться на развитии онлайн-магазина.
Ну закроет и выбросит. Не надо меня обвинять в том, что я не про то.
А в Берлине тоже закроют? Поминтся мне, там тоже был на Унтер ден Линден