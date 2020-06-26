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Новости
Дамир Камалетдинов
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Microsoft насовсем закроет почти все физические магазины. Около 70 — только в США Материал редакции

В других странах у компании и так почти не было своих магазинов.

7 комментариев
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Microsoft закроет розничные магазины на территории США, Канады и Пуэрто-Рико. Продолжат работать только четыре точки — в Нью-Йорке, Сиднее, Лондоне и в Рэдмонде, где находится кампус компании.

Под закрытие попадут 78 магазинов, 70 из которых находятся на территории США. Ещё семь точек работают в Канаде, а одна — в Пуэрто-Рико, в других странах, включая Россию, компания и так работала только через партнёров.

В Microsoft уточнили, что сотрудники розничных магазинов займутся поддержкой, обучением и развитием онлайн-магазина компании. Компания также «пересмотрит помещения» оставшихся точек, но как именно, не уточняется. Закрытие магазинов обойдётся Microsoft в 450 миллионов долларов дополнительных расходов.

По словам вице-президента компании Дэвида Портера, в последнее время продажи онлайн только расли, а команда Microsoft показала, что может обслуживать покупателей «за границами любой физической локации». Поэтому компания решила сосредоточиться на развитии онлайн-магазина.

#новости #microsoft

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7 комментариев
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SeniorVlados

Нейротекст
4

Давно пора, а то всем похуй

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ouxen

2

обосрались говноеды

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Nurbek Yesmagambetov

Нейротекст
1

Ну закроет и выбросит. Не надо меня обвинять в том, что я не про то.

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Sergiy Sev

0

А в Берлине тоже закроют? Поминтся мне, там тоже был на Унтер ден Линден

Ответить

Дамир Камалетдинов

Sergiy
0

А в Берлине вроде и нет официального магазина MS https://www.microsoft.com/en-us/store/locations/find-a-store

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Sergiy Sev

Дамир
1

Оказалось, это майкрософтовская кафешка с шоу румом, а не магаз

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Роман Александров

0

Bill Love Microsoft

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