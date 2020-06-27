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Новости
Артём Мазанов
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«Русь сидящая» объявила о юридическом закрытии из-за проигранного суда. Фонд должен выплатить бывшему сотруднику 1,3 млн Материал редакции

«Русь сидящая» помогает осуждённым и их семьям.

26 комментариев
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Руководитель проекта «Русь сидящая» Ольга Романова рассказала о закрытии юридического лица фонда. Об этом она сообщила на своей странице в Фейсбуке.

Причиной закрытия стал арест счетов после иска от бывшего сотрудника «Руси сидящей» Динара Идрисова. Его уволили из-за того, что тот «не способен работать в команде» и «берёт деньги с подзащитных», защищая их от имени фонда. Суд постановил восстановить Идрисова на работе и выплатить ему 1,3 миллиона рублей компенсации.

Таких денег у нас нет, теперь все наши счета арестованы и мы закрываемся.

Ольга Романова
руководитель проекта «Русь сидящая»

Из-за невозможности выплатить Идрисову 1,3 миллиона рублей фонд будет работать без счетов и юридического лица. Романова уточнила, что для обращающихся в «Русь Сидящую» «ничего не изменится».

То есть проблемы будут у сотрудников, у меня как у директора, и я понятия не имею, как платить налоги и всякие обязательные платежи при арестованных счетах

Ольга Романова
руководитель проекта «Русь сидящая»

Идрисов уточнил, что его уволили в 2019 году «за прогул с должности руководителя юридической клиники в Петербурге». Он также рассказал, что предложил пойти на мировое соглашение с суммой компенсации морального вреда в один рубль, но его предложение якобы «отказались обсуждать».

«Русь сидящая» — проект благотворительного фонда помощи осуждённым и их семьям. Организацию основали в 2008 году, тогда же Минюст внёс фонд в реестр НКО-иноагентов.

#новости

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26 комментариев
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Специфический кавалер

29

Судя по ситуации, Динар Идрисов смахивает подкупленного властями провокатора.

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Bkmz Иванов

Специфический
13

Да просто гондон, что уж говорить

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chachalava

Специфический
2

А почему вы думаете, что баба из фонда говорит правду и игнорируете другую сторону конфликта? Сомневаюсь, что Идрисову помогала власть, его имя хорошо гуглится и он многолетний ненавистник текущего режима, за что его буквально физически избивали. Идрисов в итоге предложил мировое соглашение, и фонд сам выбрал продолжать судебную тяжбу. Суд доказал, что факта прогула не было, и встал на сторону Идрисова. Думаю, политика тут не причем от слова вообще, скорее личный конфликт с директоршей (судя по ее истеричному посту).

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Василий Лебедев

Специфический
1

Серуканов в штаны 2.0

Ответить

alexferman

Специфический
1

Конспирология куку

Ответить

Валентин Жетонофф

Специфический
–9

вам нужно в юмористических шоу выступать. 

Ответить

Грэм Грэмский

Специфический
0

Настоящий агент кремля
Вот он какой

Ответить

John Doe

11

Не так давно они на канале у Шихман собрали почти 2 млн просмотров в ролике о пиздеце в российских тюрьмах, а теперь суд назначает 1.3 млн компенсации человеку, уволенному за прогул (!) и им морозят счета. 

Охуеть совпадение. 

Ответить

Просто Хэнк

John
3
Ответить

Юра Касьянов

Просто
3

А как они проводили увольнение и как у них происходит найм? 🤔

Ответить

Dmitry Pasyutin

Юра
14

об этом в посте 0 информации

Ответить

alex twit

7

Идрить твою динару, бля

Ответить

Klim August

alex
0

Идрить твою динару
Запомню!

Ответить

Пылесос DYSON

6

Это за что такая неебическая компенсация ему?
В понедельник тоже не пойду на работу и буду судиться

Ответить

Тяжкий бинокль

2

Привет, Артём! Я так понимаю что тебя оставили дежурным на выходные? Я побуду с тобой сегодня, может и завтра. Какие планы? Как отпуск?

Ответить

Klim August

Тяжкий
3

Давай принесем Артему обед?

Ответить

Мэксиканский тушкан

2

В общем, полагаю уволить юриста за прогул в кавычках - трудная задача. Если суд постановил такое решение, значит в материалах дела были все необходимые документы для доказательства обратного. Уволить за один прогул не так-то просто. Человек должен расписаться в том, что он прогуливал. Если он - юрист, его работа вообще не предполагает постоянное нахождение на рабочем месте. У меня, в итоге, сложилось впечатление, что его хотели убрать, но руководство максимально глупенькое. Некомпетентное, это следует из его цитат в статье. Посмеялся, спасибо.

Ответить

syudinv

1

Запустили бы проект со сбором донатов, набрали бы легко при должном освещении проблемы. 

Ответить

Kekovski

Нейротекст
1

Динар Идрисов - это не по-русски.

Ответить

Dmitry Pasyutin

Kekovski
Нейротекст
0

Русь сидящая - это пиздец. Если честно, не вижу логики. Я вообще не про секс и длину.

Ответить

Kekovski

Нейротекст
1

Динар Идрисов - ты пидор

Ответить

Serg Bootlegger

0

Теперь это Русь пердящая

Ответить

Klim August

0

Не по понятиям вышло

Ответить

Анастасия Свичкарь

Нейротекст
0

Динар Идрисов - это Стремно, но в то же время грустный и живой.

Ответить

Анастасия Свичкарь

Нейротекст
0

Динар Идрисов, я не понимаю зачем это было нужно.

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hemofiliac -

–1

Директор юридической клиники? Что же там лечат и чем?

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