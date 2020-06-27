Комментарии
«Русь сидящая» помогает осуждённым и их семьям.
Руководитель проекта «Русь сидящая» Ольга Романова рассказала о закрытии юридического лица фонда. Об этом она сообщила на своей странице в Фейсбуке.
Причиной закрытия стал арест счетов после иска от бывшего сотрудника «Руси сидящей» Динара Идрисова. Его уволили из-за того, что тот «не способен работать в команде» и «берёт деньги с подзащитных», защищая их от имени фонда. Суд постановил восстановить Идрисова на работе и выплатить ему 1,3 миллиона рублей компенсации.
Из-за невозможности выплатить Идрисову 1,3 миллиона рублей фонд будет работать без счетов и юридического лица. Романова уточнила, что для обращающихся в «Русь Сидящую» «ничего не изменится».
Идрисов уточнил, что его уволили в 2019 году «за прогул с должности руководителя юридической клиники в Петербурге». Он также рассказал, что предложил пойти на мировое соглашение с суммой компенсации морального вреда в один рубль, но его предложение якобы «отказались обсуждать».
«Русь сидящая» — проект благотворительного фонда помощи осуждённым и их семьям. Организацию основали в 2008 году, тогда же Минюст внёс фонд в реестр НКО-иноагентов.
А почему вы думаете, что баба из фонда говорит правду и игнорируете другую сторону конфликта? Сомневаюсь, что Идрисову помогала власть, его имя хорошо гуглится и он многолетний ненавистник текущего режима, за что его буквально физически избивали. Идрисов в итоге предложил мировое соглашение, и фонд сам выбрал продолжать судебную тяжбу. Суд доказал, что факта прогула не было, и встал на сторону Идрисова. Думаю, политика тут не причем от слова вообще, скорее личный конфликт с директоршей (судя по ее истеричному посту).
Не так давно они на канале у Шихман собрали почти 2 млн просмотров в ролике о пиздеце в российских тюрьмах, а теперь суд назначает 1.3 млн компенсации человеку, уволенному за прогул (!) и им морозят счета.
Охуеть совпадение.
А как они проводили увольнение и как у них происходит найм? 🤔
Идрить твою динару, бля
Это за что такая неебическая компенсация ему?
В понедельник тоже не пойду на работу и буду судиться
В общем, полагаю уволить юриста за прогул в кавычках - трудная задача. Если суд постановил такое решение, значит в материалах дела были все необходимые документы для доказательства обратного. Уволить за один прогул не так-то просто. Человек должен расписаться в том, что он прогуливал. Если он - юрист, его работа вообще не предполагает постоянное нахождение на рабочем месте. У меня, в итоге, сложилось впечатление, что его хотели убрать, но руководство максимально глупенькое. Некомпетентное, это следует из его цитат в статье. Посмеялся, спасибо.
Запустили бы проект со сбором донатов, набрали бы легко при должном освещении проблемы.
Динар Идрисов - это не по-русски.
Русь сидящая - это пиздец. Если честно, не вижу логики. Я вообще не про секс и длину.
Динар Идрисов - это Стремно, но в то же время грустный и живой.