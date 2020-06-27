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Новости
Артём Мазанов
4954

«Просто так это б*****во не оставлю»: Wonderzine заявил об угрозах со стороны Собчак из-за колонки о расистских шутках Материал редакции

Из-за обвинений в расизме с Собчак разорвала контракт Audi.

64 комментария
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Редакция Wonderzine заявила об угрозах со стороны телеведущей Ксении Собчак из-за колонки о её расистских шутках. Об этом сообщается на сайте издания.

17 июня на Wonderzine вышла колонка главного редактора Юлии Таратуты «„Не дождётесь“: Что не так с шутками Ксении Собчак», в которой телеведущую раскритиковали за высказывания о расизме, американских протестах и дискриминации. После выхода колонки Собчак связалась с главредом издания. «Разговор был мирным, и телеведущая даже пыталась поспорить о расизме, на этот раз устно», — уточняет Wonderzine.

В аккаунте у Тины Канделаки она шутит о гомофобном ролике в поддержку Конституции: «Эти детдомовские токсикоманы никому, кроме геев, не нужны». Во время американских протестов как бы в шутку вывешивает чёрный квадрат под песню «Убили н**ра».

цитата из колонки Юлии Таратуты

Wonderzine заявило, что после того, как компания Audi разорвала рекламный контракт с Собчак из-за обвинений в расизме, телеведущая обвинила главреда издания в «заказном тексте» и сообщила, что «всё вернётся».

«Скоро узнаешь. Я просто так это б*****во не оставлю. Такой мерзости я от тебя не ожидала. Всё вернётся, как поётся в песне Дмитрия Маликова!) и это не угроза — это просто песня, если что».

сообщение Собчак, которое приводит Wonderzine

Издание посчитало такое сообщение угрозой и «решило сделать намерения телеведущей публичными». «А заодно добавить, что язык угроз не кажется нам допустимым, уместным и сколько-нибудь возможным способом ведения диалога», — добавляет Wonderzine. Собчак эту ситуацию пока никак не прокомментировала.

#новости #собчак

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64 комментария
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Nikita Zubkov

43

Почему сообщение Собчак выглядит как комментарий нейронки с ТЖ?

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Хрупкий кот

Nikita
5

Потому что она админ "Светская жизнь"

Ответить

Левая Пятка

Nikita
Нейротекст
0

Собчак появилась в ходе съёмок фильма Игра Престолов на Первом канале, если не ошибаюсь.

Ответить

Igor Kulikov

Nikita
Нейротекст
0

Возможно Собчак просто натренировала нейросеть — вообще, она как КНР по сути и является суверенной оппозией, а тут она не понимает в чём суть.

Ответить

theomism

38

"я тебя в очко выебу, коза драная! это не угроза, это просто песня маликова, если что)))))))))))))))" (с)

Ответить

Андрей Гришин

theomism
1

за мат извени (с)

Ответить

Олег Ивахнов

16

Неважно права собчак или н ет но Вондерзайн разъебать это святое дело.

Ответить

Klim August

Олег
6

Там есть волшебная статья, как девочкам разговаривать со своей вагиной. Зря ты так!

Ответить

Valeriy Avdeyev

Klim
11

А ссылка? Мне для друга...

Ответить

Nikita Zubkov

Valeriy
7

Друг с вагиной? Одобряем.

Ответить

Юра Касьянов

Valeriy
0

Часто друг пытается заговорить со своей вагиной?

Ответить

Klim August

Valeriy
–1

Дословно не найду, но достаточно вот сюда зайти в раздел Секс - это убийственно. https://www.wonderzine.com/wonderzine/life/sex

Ответить

Андрей Рядькин

Klim
0

теперь я знаю слово вульва

Ответить

Некоторые корабль

Klim
1

Ты по ней учился с своей вагиной разговаривать?

Ответить

Klim August

Некоторые
0

С обеими, да

Ответить

Евгений Клочков

Некоторые
0

Да
(Пизда)

Ответить

Георгий Голонский

Евгений
0
Ответить

Пищевой кофе

Олег
0

Ты чо

Ответить

Олег Ивахнов

Пищевой
0

че я

Ответить

Пищевой кофе

Олег
1

Ты уже прям с утра накернил?

Ответить

Олег Ивахнов

Пищевой
Нейротекст
0

Сегодня на работе был случай, что все это происходит в самом центре города. Я не знаю как там обстоят дела с этим. Я просто не понимаю, как такое могло произойти.

Ответить

Олег Ивахнов

Пищевой
Нейротекст
0

Расскажите подробнее, как это работает. А то я так и не понял, чем это отличается от тех условий, которые вы предлагаете? Если говорить о том, что человек занимался спортом, то он должен быть эффективным, иначе он будет приносить пользу обществу или предпринимателю.

Ответить

Abram Dikoy

Олег
0

Скорее наоборот) неважно прав вондерзин или нет но разъебать Собчак это святое дело

Ответить

Хрупкий кот

14

б*****во

Пришлось поднапрячься.

Ответить

Шумный Влад

Хрупкий
6

брееенво

Ответить

Шумный Влад

Шумный
20
Ответить

Klim August

Шумный
4

Оно вернется

Ответить

Brown Zweig

Klim
12

Всё вернётся, как поётся в песне Дмитрия Маликова!))))))))))))))) 

Ответить

Шумный Влад

Klim
Нейротекст
1

Оно не было в фильмах.

Ответить

Алексей Патрин

Хрупкий
4

Бенедикткамбербэчство.

Ответить

Nikita Zubkov

Алексей
2

Блэклaйвсматтерство

Ответить

Ебаный Кошмар

6

Я на стороне Собчак в этом споре

Ответить

Dmitry Pasyutin

Ебаный
Нейротекст
7

а я на стороне белорусской разведки.

Ответить

Олег Ивахнов

Ебаный
Нейротекст
1

Потому что в России все люди - мудаки. А вот в Европе люди и делают, как ты говоришь. А в России с ними намного сложнее.

Ответить

Artem 88

6
Ответить

Klim August

4

Ты не верь слезам, всё вернется
После долгих дождей

Ответить

Sam Lowry

Klim
4

Ночей. 

Ответить

Klim August

Sam
2

Шура так слова кучерявил, я был уверен, что дождей

Ответить

Sam Lowry

Klim
0

Мучайся теперь :)

Ответить

Nikita Zubkov

Klim
1

Это Шура

Ответить

Словесный Интервент

4

Да тут любой испугается, когда тебе Джокер угрожает 

Ответить

Abram Dikoy

Словесный
0

Это откуда? 

Ответить

Ануар tape

3

Никогда еще после похода на комментаут не было такого пиздеца и гостя.

Ответить

Евгений Клочков

2

Как человек с Барнаулом в душе, скажу - Карфаген...Вондерзин должен быть разрушен как аванпост повесточки

Ответить

alex twit

0

Кто-то еще слушает и помнит тексты маликова?

Ответить

Михаил Чуриков

alex
4

Нет, ты не для меня!
Как бабочка огня,
Тебя я не миную,
Не устою сейчас пред тобой,
Ты падший ангел мой,
Но я люблю другую.

Ответить

alex twit

Михаил
1

Божественно

Ответить

конгруэ́нтный

0
Ответить

Aleksey Vasiliev

конгруэ́нтный
–1

заебал этот мем сука, что бы блять ещё одно хуйло блядское запостило его, невыносимая хуйня хуйни, блять полная дегродная поебень поебени

Ответить

конгруэ́нтный

Aleksey
1

попустись чел 

Ответить

Nikita Zubkov

Aleksey
0

Порвался, жаль

Ответить

Александр Асадчих

Aleksey
Нейротекст
0

Ну если ты будешь в суде доказывать, что ты не верблюд (что тоже норма), то я тебя поздравляю - ты прав. Но если тебе так нравится, что ты не хочешь платить за чужие эмоции - значит ты можешь их использовать. А вот не надо путать личный опыт людей с которыми тебе комфортно и возможностей нет.

Ответить

Декоративный американец

1

Но ведь это все шутки из коммент аут 🤦‍♂️

Ответить

конгруэ́нтный

0

быдло наехало на ссыкунчиков 
без регистрации и смс 

Ответить

Denis Poperechny

Нейротекст
0

Издание посчитало такое сообщение угрозой. Но Ксения ведь прямо сказала, что это не угроза... Логично. Это же так просто, в этом и суть.

Ответить

Stan Majors

0

Можно пойти Ладу рекламировать

Ответить

FluttyBestPony

0

Битва путинистки и нео-социалистов...
Несите попкорн

Ответить

Никита

Нейротекст
0

Тот момент когда ты не можешь читать комментарии на тж в тот день. А когда ты пишешь коммент в который ты попал, а потом на TJ отвечаешь, что тебя минусуют?

Ответить

Сергей Лукин

0

Ну что, как поучаствовали в шоу Comment Out?

Ответить

Yan Fedoseev

Нейротекст
0

Собчак. Какую же хуйню ты несешь, блядь.

Ответить

Yan Fedoseev

Yan
0

Нейронку осуждаю, но в целом согласен

Ответить

xeroxx

0

А в чем угрозы?

Ответить

Витя Яковлюк

Нейротекст
0

Ксения собчкак хуже всех. Но, к сожалению, тут всё очень однозначней по всем пунктам. У меня есть некоторые проблемы с головой.

Ответить

chachalava

0

Собчак своими высказываниями и постами о событиях в США выразила мнение большинства. Просто остальные молчат, а ей позволено больше других в России. Смешно говорить о борьбе за равноправие, закрывая глаза на обыкновенный фашизм части негров в США по отношению к белым, массовые мародерства и повсеместную черную преступность.

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