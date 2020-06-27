Комментарии
Из-за обвинений в расизме с Собчак разорвала контракт Audi.
Редакция Wonderzine заявила об угрозах со стороны телеведущей Ксении Собчак из-за колонки о её расистских шутках. Об этом сообщается на сайте издания.
17 июня на Wonderzine вышла колонка главного редактора Юлии Таратуты «„Не дождётесь“: Что не так с шутками Ксении Собчак», в которой телеведущую раскритиковали за высказывания о расизме, американских протестах и дискриминации. После выхода колонки Собчак связалась с главредом издания. «Разговор был мирным, и телеведущая даже пыталась поспорить о расизме, на этот раз устно», — уточняет Wonderzine.
Wonderzine заявило, что после того, как компания Audi разорвала рекламный контракт с Собчак из-за обвинений в расизме, телеведущая обвинила главреда издания в «заказном тексте» и сообщила, что «всё вернётся».
Издание посчитало такое сообщение угрозой и «решило сделать намерения телеведущей публичными». «А заодно добавить, что язык угроз не кажется нам допустимым, уместным и сколько-нибудь возможным способом ведения диалога», — добавляет Wonderzine. Собчак эту ситуацию пока никак не прокомментировала.
Почему сообщение Собчак выглядит как комментарий нейронки с ТЖ?
Собчак появилась в ходе съёмок фильма Игра Престолов на Первом канале, если не ошибаюсь.
Возможно Собчак просто натренировала нейросеть — вообще, она как КНР по сути и является суверенной оппозией, а тут она не понимает в чём суть.
"я тебя в очко выебу, коза драная! это не угроза, это просто песня маликова, если что)))))))))))))))" (с)
Неважно права собчак или н ет но Вондерзайн разъебать это святое дело.
Там есть волшебная статья, как девочкам разговаривать со своей вагиной. Зря ты так!
А ссылка? Мне для друга...
Дословно не найду, но достаточно вот сюда зайти в раздел Секс - это убийственно. https://www.wonderzine.com/wonderzine/life/sex
Некоторые корабль
Ты по ней учился с своей вагиной разговаривать?
Да
(Пизда)
Ты чо
че я
Сегодня на работе был случай, что все это происходит в самом центре города. Я не знаю как там обстоят дела с этим. Я просто не понимаю, как такое могло произойти.
Расскажите подробнее, как это работает. А то я так и не понял, чем это отличается от тех условий, которые вы предлагаете? Если говорить о том, что человек занимался спортом, то он должен быть эффективным, иначе он будет приносить пользу обществу или предпринимателю.
Скорее наоборот) неважно прав вондерзин или нет но разъебать Собчак это святое дело
Шумный Влад
брееенво
Шумный Влад
Оно вернется
Бенедикткамбербэчство.
Я на стороне Собчак в этом споре
Потому что в России все люди - мудаки. А вот в Европе люди и делают, как ты говоришь. А в России с ними намного сложнее.
Ты не верь слезам, всё вернется
После долгих дождей
Шура так слова кучерявил, я был уверен, что дождей
Да тут любой испугается, когда тебе Джокер угрожает
Как человек с Барнаулом в душе, скажу - Карфаген...Вондерзин должен быть разрушен как аванпост повесточки
Кто-то еще слушает и помнит тексты маликова?
Нет, ты не для меня!
Как бабочка огня,
Тебя я не миную,
Не устою сейчас пред тобой,
Ты падший ангел мой,
Но я люблю другую.
заебал этот мем сука, что бы блять ещё одно хуйло блядское запостило его, невыносимая хуйня хуйни, блять полная дегродная поебень поебени
Ну если ты будешь в суде доказывать, что ты не верблюд (что тоже норма), то я тебя поздравляю - ты прав. Но если тебе так нравится, что ты не хочешь платить за чужие эмоции - значит ты можешь их использовать. А вот не надо путать личный опыт людей с которыми тебе комфортно и возможностей нет.
Издание посчитало такое сообщение угрозой. Но Ксения ведь прямо сказала, что это не угроза... Логично. Это же так просто, в этом и суть.
Тот момент когда ты не можешь читать комментарии на тж в тот день. А когда ты пишешь коммент в который ты попал, а потом на TJ отвечаешь, что тебя минусуют?
Собчак. Какую же хуйню ты несешь, блядь.
Ксения собчкак хуже всех. Но, к сожалению, тут всё очень однозначней по всем пунктам. У меня есть некоторые проблемы с головой.
Собчак своими высказываниями и постами о событиях в США выразила мнение большинства. Просто остальные молчат, а ей позволено больше других в России. Смешно говорить о борьбе за равноправие, закрывая глаза на обыкновенный фашизм части негров в США по отношению к белым, массовые мародерства и повсеместную черную преступность.