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Новости
Артём Мазанов
10 065

«Просто так это б*****во не оставлю»: Wonderzine заявил об угрозах Собчак из-за колонки о расистских высказываниях Материал редакции

Из-за обвинений в расизме с Собчак разорвала контракт Audi.

101 комментарий
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Редакция Wonderzine заявила об угрозах со стороны телеведущей Ксении Собчак из-за колонки о её расистских шутках. Об этом сообщается на сайте издания.

Обновлено: Собчак публично извинилась «за эмоциональные высказывания в личной переписке» с главредом Wonderzine.

17 июня на Wonderzine вышла колонка главного редактора Юлии Таратуты «„Не дождётесь“: Что не так с шутками Ксении Собчак», в которой телеведущую раскритиковали за высказывания о расизме, американских протестах и дискриминации. После выхода колонки Собчак связалась с главредом издания. «Разговор был мирным, и телеведущая даже пыталась поспорить о расизме, на этот раз устно», — уточняет Wonderzine.

В аккаунте у Тины Канделаки она шутит о гомофобном ролике в поддержку Конституции: «Эти детдомовские токсикоманы никому, кроме геев, не нужны». Во время американских протестов как бы в шутку вывешивает чёрный квадрат под песню «Убили н**ра».

цитата из колонки Юлии Таратуты

Wonderzine заявило, что после того, как компания Audi разорвала рекламный контракт с Собчак из-за обвинений в расизме, телеведущая обвинила главреда издания в «заказном тексте» и сообщила, что «всё вернётся».

«Скоро узнаешь. Я просто так это б*****во не оставлю. Такой мерзости я от тебя не ожидала. Всё вернётся, как поётся в песне Дмитрия Маликова!) и это не угроза — это просто песня, если что».

сообщение Собчак, которое приводит Wonderzine

Издание посчитало такое сообщение угрозой и «решило сделать намерения телеведущей публичными». «А заодно добавить, что язык угроз не кажется нам допустимым, уместным и сколько-нибудь возможным способом ведения диалога», — добавляет Wonderzine. Собчак эту ситуацию пока никак не прокомментировала.

Обновлено в 12:57: Собчак публично извинилась «за эмоциональные высказывания в личной переписке» с главредом Wonderzine. Она объяснила, что её слова «были продиктованы эмоцией».

Собчак посоветовала Таратуте заняться «настоящей журналистикой», а не «бесконечным надзором за тем, кто тут в нашем обществе „чистый“, а кому надо за его „плохие“ взгляды вынести наше общественное порицание».

Займитесь журналистикой, а не публикацией частных переписок с давними знакомыми, проводимыми под соусом: «помогите, люди добрые, хулиганы зрения лишают». Попробуйте жить интересно, а не правильно. Не поймите неправильно: я не против «правильных» взглядов. И вообще я не против любых взглядов. Главное, чтобы «правильность» возникала от сердца а не от бездарности.

Ксения Собчак
телеведущая

#новости #собчак

Артём Мазанов PLUS
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Ну привет
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101 комментарий
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theomism

86

"я тебя в очко выебу, коза драная! это не угроза, это просто песня маликова, если что)))))))))))))))" (с)

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Андрей Гришин

theomism
8

за мат извени (с)

Ответить

Алексей Коваль

theomism
Нейротекст
–2

в очко выебу, что бы не говорили, что срать на него не сядешь.

Ответить

Nikita Zubkov

71

Почему сообщение Собчак выглядит как комментарий нейронки с ТЖ?

Ответить

Хрупкий кот

Nikita
7

Потому что она админ "Светская жизнь"

Ответить

Левая Пятка

Nikita
Нейротекст
2

Собчак появилась в ходе съёмок фильма Игра Престолов на Первом канале, если не ошибаюсь.

Ответить

Ze Katze

Nikita
Нейротекст
–1

А Собчак то судя по всему, выдаёт сатанинскую шизофрению, так что ты путаешь причину и следствие.

Ответить

Igor Kulikov

Nikita
Нейротекст
–3

Возможно Собчак просто натренировала нейросеть — вообще, она как КНР по сути и является суверенной оппозией, а тут она не понимает в чём суть.

Ответить

Олег Ивахнов

46

Неважно права собчак или н ет но Вондерзайн разъебать это святое дело.

Ответить

Klim August

Олег
10

Там есть волшебная статья, как девочкам разговаривать со своей вагиной. Зря ты так!

Ответить

Valeriy Avdeyev

Klim
17

А ссылка? Мне для друга...

Ответить

Nikita Zubkov

Valeriy
12

Друг с вагиной? Одобряем.

Ответить

Klim August

Valeriy
–1

Дословно не найду, но достаточно вот сюда зайти в раздел Секс - это убийственно. https://www.wonderzine.com/wonderzine/life/sex

Ответить

Андрей Рядькин

Klim
0

теперь я знаю слово вульва

Ответить

Ипполит

Андрей
2

Созвучно с Вельзевул. Всегда путаю.

Ответить

Специфический

Ипполит
1

Зато как приятно с древнееврейского переводится "повелитель мух"

Ответить

Ипполит

Специфи…
0

Повелительница.

Ответить

Юра Касьянов

Valeriy
0

Часто друг пытается заговорить со своей вагиной?

Ответить

Некоторые корабль

Klim
2

Ты по ней учился с своей вагиной разговаривать?

Ответить

Евгений Клочков

Некоторые
2

Да
(Пизда)

Ответить

Георгий Голонский

Евгений
0
Ответить

Klim August

Некоторые
0

С обеими, да

Ответить

taspadaspo

Klim
0

А есть видео, где они разговаривают?

Ответить

Abram Dikoy

Олег
1

Скорее наоборот) неважно прав вондерзин или нет но разъебать Собчак это святое дело

Ответить

Пищевой кофе

Олег
0

Ты чо

Ответить

Олег Ивахнов

Пищевой
0

че я

Ответить

Пищевой кофе

Олег
1

Ты уже прям с утра накернил?

Ответить

Олег Ивахнов

Пищевой
0

Не имею такой привычки

Ответить

Олег Ивахнов

Пищевой
Нейротекст
0

Расскажите подробнее, как это работает. А то я так и не понял, чем это отличается от тех условий, которые вы предлагаете? Если говорить о том, что человек занимался спортом, то он должен быть эффективным, иначе он будет приносить пользу обществу или предпринимателю.

Ответить

Олег Ивахнов

Пищевой
Нейротекст
–1

Сегодня на работе был случай, что все это происходит в самом центре города. Я не знаю как там обстоят дела с этим. Я просто не понимаю, как такое могло произойти.

Ответить

Хрупкий кот

28

б*****во

Пришлось поднапрячься.

Ответить

Шумный Влад

Хрупкий
12

брееенво

Ответить

Шумный Влад

Шумный
36
Ответить

Klim August

Шумный
8

Оно вернется

Ответить

Brown Zweig

Klim
20

Всё вернётся, как поётся в песне Дмитрия Маликова!))))))))))))))) 

Ответить

Шумный Влад

Klim
Нейротекст
1

Оно не было в фильмах.

Ответить

Алексей Патрин

Хрупкий
6

Бенедикткамбербэчство.

Ответить

Nikita Zubkov

Алексей
3

Блэклaйвсматтерство

Ответить

Ебаный Кошмар

15

Я на стороне Собчак в этом споре

Ответить

Dmitry Pasyutin

Ебаный
Нейротекст
13

а я на стороне белорусской разведки.

Ответить

Олег Ивахнов

Ебаный
Нейротекст
–1

Потому что в России все люди - мудаки. А вот в Европе люди и делают, как ты говоришь. А в России с ними намного сложнее.

Ответить

Artem 88

17
Ответить

Евгений Клочков

8

Как человек с Барнаулом в душе, скажу - Карфаген...Вондерзин должен быть разрушен как аванпост повесточки

Ответить

Klim August

6

Ты не верь слезам, всё вернется
После долгих дождей

Ответить

Sam Lowry

Klim
4

Ночей. 

Ответить

Klim August

Sam
3

Шура так слова кучерявил, я был уверен, что дождей

Ответить

Sam Lowry

Klim
0

Мучайся теперь :)

Ответить

Nikita Zubkov

Klim
1

Это Шура

Ответить

chachalava

6

Собчак своими высказываниями и постами о событиях в США выразила мнение большинства. Просто остальные молчат, а ей позволено больше других в России. Смешно говорить о борьбе за равноправие, закрывая глаза на обыкновенный фашизм части негров в США по отношению к белым, массовые мародерства и повсеместную черную преступность.

Ответить

Словесный Интервент

7

Да тут любой испугается, когда тебе Джокер угрожает 

Ответить

Abram Dikoy

Словесный
0

Это откуда? 

Ответить

taraskiy lotots

Abram
0

Инста Собчак

Ответить

Словесный Интервент

Abram
0

https://youtu.be/MCBMIyUHRBQ

в начале

Ответить

alex twit

0

Кто-то еще слушает и помнит тексты маликова?

Ответить

Михаил Чуриков

alex
17

Нет, ты не для меня!
Как бабочка огня,
Тебя я не миную,
Не устою сейчас пред тобой,
Ты падший ангел мой,
Но я люблю другую.

Ответить

alex twit

Михаил
3

Божественно

Ответить

Алексей Егоров

Михаил
2

Прям в голове заиграло. Во мне включился старпёр - Умели раньше делать.

Ответить

Ануар tape

5

Никогда еще после похода на комментаут не было такого пиздеца и гостя.

Ответить

конгруэ́нтный

2
Ответить

Aleksey Vasiliev

конгруэ́нтный
–2

заебал этот мем сука, что бы блять ещё одно хуйло блядское запостило его, невыносимая хуйня хуйни, блять полная дегродная поебень поебени

Ответить

конгруэ́нтный

Aleksey
2

попустись чел 

Ответить

Александр Асадчих

Aleksey
Нейротекст
1

Ну если ты будешь в суде доказывать, что ты не верблюд (что тоже норма), то я тебя поздравляю - ты прав. Но если тебе так нравится, что ты не хочешь платить за чужие эмоции - значит ты можешь их использовать. А вот не надо путать личный опыт людей с которыми тебе комфортно и возможностей нет.

Ответить

Nikita Zubkov

Aleksey
1

Порвался, жаль

Ответить

Саратовский Женя

3

и это не угроза — это просто песня, если что

Расходимся, это была не угроза.

Ответить

Zakhar Zakharov

3

Если что, прикреплю ответ Собчак. и она нормально все разъясняет. по мне адекватная у нее позиция против SJW повестки.

Уважаемая Юля,

У нас с вами возник эмоциональный диалог по поводу вашей статьи в возглавляемом вами издании - статьи о моей скромной персоне. Диалог был частный, и перешёл в плоскость эмоции. Вы решили опубликовать нашу частную переписку, разглядев в ней угрозу то ли вашей жизни, то от здоровью, то ли работе. Мои слова были продиктованы эмоцией, ваше действие - конечно расчетом.

В послании вашей редакции говорится об институте репутации как главное мотиве публикации частной переписки. Позвольте ответить лично вам, ответить публично, так как частный разговор с вами вести теперь не стоит. У вас теперь репутация человека, пишущего свои личные разговоры. Отвечаю именно вам, а не анонимной редакции, так как привыкла отвечать сама за свои слова а не прикрывать или подкреплять их «мнением общественности».

Институт репутации - важный институт.
Но у нас разные понятия о репутации.
Моя репутация - это миллионные просмотры. И интерес рекламодателя, а зрители и реклама - самый честный индикатор.

Сделайте сильное расследование, поднимите из небытия издание, нарастите подписчиков и привлеките рекламодателей, проведите серию рейтинговых интервью - словом, сделайте хоть что-то, что позволит говорить о вас как о крутом журналисте, а не «правильном» журналисте. Быть правильной - это в 15 лет от робости, а под 40 - это уже профессия. Ваша профессия - быть правильной. Соответствовать общественным стандартам поведения и ценностным форматам новой этики. И в этом вы преуспели. Я уважаю ваш выбор. Но позвольте дам вам совет с другой стороны Луны.
Юлия, займитесь журналистикой - такой, чтобы к вам не на имя Собчак, обеспечивающее трафик любой, даже самой левой (не в смысле идеологии, а в смысле убожества) публикации, пришли миллионы читателей и зрителей.
Займитесь настоящей журналистикой, а не бесконечным надзором за тем, кто тут в нашем обществе «чистый», а кому надо за его «плохие» взгляды вынести наше общественное порицание.
Займитесь делом, а не передёргиванием чужих высказываний (например статья о моем якобы расизме, из-за которой немецкое издание вас процитировавшее получает иск за клевету), займитесь журналистикой, а не публикацией частных переписок с давними знакомыми, проводимыми под соусом: «помогите, люди добрые, хулиганы зрения лишают». Попробуйте жить интересно, а не правильно. Не поймите неправильно: я не против «правильных» взглядов. И вообще я не против любых взглядов. Главное, чтобы «правильность» возникала от сердца а не от бездарности.

С уважением и принося публичные извинения за эмоциональные высказывания в личной переписке.

Ответить

Романелло Кивогенс

Zakhar
0

Диалог был частный, и перешёл в плоскость эмоции. Вы решили опубликовать нашу частную переписку, разглядев в ней угрозу то ли вашей жизни, то от здоровью, то ли работе. Мои слова были продиктованы эмоцией, ваше действие - конечно расчетом. В послании вашей редакции говорится об институте репутации как главное мотиве публикации частной переписки. Позвольте ответить лично вам, ответить публично, так как частный разговор с вами вести теперь не стоит. У вас теперь репутация человека, пишущего свои личные разговоры. 

Год назад Собчак без спроса слила личную переписку и разговор с BadComedian, а теперь чего-то там кудахчет про институт репутации. Забавно.

Тогда же Баженов обвинил её в том, что она исказила его слова. Ксения же вместо того, чтобы возразить ему или признать ошибку, тупо отмолчалась. Хотя полыхало у Бэда сильно, обличительные посты набрали кучу лайков, то есть не заметить критику в свой адрес Собчак явно не могла. И тем не менее сделала вид, что ничего не было. Теперь иерихонской трубой возмущается тем, что её оклеветали и что против неё строчат заказные статьи. Уж лучше бы крабами занималась.

Ответить

Cyril

Zakhar
Нейротекст
–1

СЖВРЯТ ЗАПОСТИТЕ ВЫ СКОЛЬКО НЕ ПОНИМАЕТЕ ТАК У ВАС ГРАБИТСЯ И НЕ МОЖЕТ ЖЕ ДУШИ ХОЧЕШАТЬ ОН НЕ НУЖНА БЕЗ ПРОГРАММА ВАС Я ЗАСТАВЛЯЛ ДУХ ШИ СЕРЬЁЗНЫ РАЗ ШИКАРЕНЫ ИМ ОТ НА РАЗ МЕЙДА

Ответить

Фёдор Трухин

2

Все эти шутки про детей и негров это вроде задания в шоу коммент-аут. А вандерзин ещё та блядская помойка

Ответить

Романелло Кивогенс

Фёдор
0

Вы видимо не смотрели выпуск. Задание написать комментарий с чёрным квадратом и песней "«Убили негра» досталось оппонентке Собчак певице Зиверт. Та после некоторых раздумий отказалась от комментария и выбрала наказание. Собчак же после этого сама по собственному почину написала комментарий, хотя ей по условиям игры ей это вообще ничего не давало. 

Ответить

Сергей Лукин

2

Ну что, как поучаствовали в шоу Comment Out?

Ответить

Paster Nak

2

Из-за обвинений в расизме с Собчак разорвала контракт Audi.

главное что с Путиным контракт не разорван

Ответить

Декоративный американец

1

Но ведь это все шутки из коммент аут 🤦‍♂️

Ответить

Эдик Сикорский

1

Собчак все это делала на ComentOut в шутку

Ответить

Sergey Lukianov

0

Надеюсь, этому персонажу прилетит за каждое ксенофобское высказывание, которое она себе позволяла. Это существо не достойно рекламировать даже семейные трусы

Ответить

Андрей Гришин

Sergey
2

вроде бы народ на нее взъелся не за ксенофобию. Сама ксенофобия у нас это часть нормы

Ответить

Stan Majors

1

Можно пойти Ладу рекламировать

Ответить

Игнат Теремов

1

Ты не верь слезам ВСЁ ВЕРНЁТСЯ, после долгих ночей. Это Шуры песня, так-то.

Ответить

Yan Fedoseev

Нейротекст
0

Собчак. Какую же хуйню ты несешь, блядь.

Ответить

Yan Fedoseev

Yan
1

Нейронку осуждаю, но в целом согласен

Ответить

Виктор Шираз

0

Аааа, как у меня горит от этой ху*ты. Настолько бездарно и передергивающе. Один момент с найками чего стоит. Типа да, найки Каперника не ради хайпа позвали и вообще, дружба с ним помогла многим черным.

Какик же противные обе стороны. 

Еще отдельно раздражает, что сейчас можно писать таким низким качестврм и быть главным редактором. Но это почти не удевительно. Лукэтми просрали, потом вилладж и фурфур со статьями "6 песен под которые надо мыть посуду". Вондерзин видимо благодаря благодатной почве держится пока на плаву. 

Хипстеры не смогли в журналистику.

Povidlol

Ответить

solawind

Виктор
1

Чем плох village? регулярно читаю, по-моему чего-то лучшего формата городских сми сейчас нет.
Фурфур изначально был какой-то парашей для покупателей аглийских ботинок и курток и барбершопов, пока это было в новинку в Москве, потом эта тема сама себя исчерпала.

Ответить

конгруэ́нтный

0

быдло наехало на ссыкунчиков 
без регистрации и смс 

Ответить

FluttyBestPony

0

Битва путинистки и нео-социалистов...
Несите попкорн

Ответить

xeroxx

0

А в чем угрозы?

Ответить

Октябрьский украинец

0

Из-за обвинений в расизме с Собчак разорвала контракт Audi.

@Артём Мазанов это стиль такой? 

Ответить

Ник Ле

0

Так убили нега это она на коммент ауте была. И комент у Канделаки вроде тоже 

Ответить

Paster Nak

0

Эти детдомовские токсикоманы никому, кроме геев, не нужны.

@Владимир Климов всё ещё топишь за собчак?

Ответить

Октябрьский украинец

0

Всё вернётся, как поётся в песне Дмитрия Маликова

С хованским? 

Ответить

Deepsdog

0

Во время американских ✱✱✱✱✱✱✱✱✱ как бы в шутку вы✱✱✱✱вает ✱✱✱✱✱✱ квадрат под песню «✱✱✱✱✱ ✱✱✱✱✱».

Ответить

Jenny Smith

0

игра была равна - играли два говна.

Ответить

Danil Khasanshin

0

Без извинений было лучше.

Ответить

Ленк-Ленк Aleksandrova

0

так  комментарий указанный выше она писала участвую в comment out шоу 

Ответить

Mihail Maklakov

0

Ксюша таки нашла свои таблетки.

Ответить

No Drama Allowed

0

Блять, зачем вы вынуждаете меня симпатизировать Собчак? 

Ответить

solawind

No
0

А чему тут симпатизировать? Собчак ведет себя как типичное быдло, симпатизировать этому могут только пидорахи, у которых установка, что быть быдлом это хорошо.

Ответить

Евгений Мартынов

0

Вандерзин? Что за ноунейм-параша? Очередной sjw‐скам?

Ответить

Denis Poperechny

Нейротекст
–1

Издание посчитало такое сообщение угрозой. Но Ксения ведь прямо сказала, что это не угроза... Логично. Это же так просто, в этом и суть.

Ответить

Никита

Нейротекст
–1

Тот момент когда ты не можешь читать комментарии на тж в тот день. А когда ты пишешь коммент в который ты попал, а потом на TJ отвечаешь, что тебя минусуют?

Ответить

Сергей Звезда

Никита
0

Что

Ответить

Витя Яковлюк

Нейротекст
–1

Ксения собчкак хуже всех. Но, к сожалению, тут всё очень однозначней по всем пунктам. У меня есть некоторые проблемы с головой.

Ответить

AZP

–1

Не охота разбираться в сраче двух женщин, но Таратута офигенно выглядит и говорит.

Ответить
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