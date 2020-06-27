Комментарии
Из-за обвинений в расизме с Собчак разорвала контракт Audi.
Редакция Wonderzine заявила об угрозах со стороны телеведущей Ксении Собчак из-за колонки о её расистских шутках. Об этом сообщается на сайте издания.
17 июня на Wonderzine вышла колонка главного редактора Юлии Таратуты «„Не дождётесь“: Что не так с шутками Ксении Собчак», в которой телеведущую раскритиковали за высказывания о расизме, американских протестах и дискриминации. После выхода колонки Собчак связалась с главредом издания. «Разговор был мирным, и телеведущая даже пыталась поспорить о расизме, на этот раз устно», — уточняет Wonderzine.
Wonderzine заявило, что после того, как компания Audi разорвала рекламный контракт с Собчак из-за обвинений в расизме, телеведущая обвинила главреда издания в «заказном тексте» и сообщила, что «всё вернётся».
Издание посчитало такое сообщение угрозой и «решило сделать намерения телеведущей публичными». «А заодно добавить, что язык угроз не кажется нам допустимым, уместным и сколько-нибудь возможным способом ведения диалога», — добавляет Wonderzine. Собчак эту ситуацию пока никак не прокомментировала.
Обновлено в 12:57: Собчак публично извинилась «за эмоциональные высказывания в личной переписке» с главредом Wonderzine. Она объяснила, что её слова «были продиктованы эмоцией».
Собчак посоветовала Таратуте заняться «настоящей журналистикой», а не «бесконечным надзором за тем, кто тут в нашем обществе „чистый“, а кому надо за его „плохие“ взгляды вынести наше общественное порицание».
"я тебя в очко выебу, коза драная! это не угроза, это просто песня маликова, если что)))))))))))))))" (с)
в очко выебу, что бы не говорили, что срать на него не сядешь.
Почему сообщение Собчак выглядит как комментарий нейронки с ТЖ?
Собчак появилась в ходе съёмок фильма Игра Престолов на Первом канале, если не ошибаюсь.
Возможно Собчак просто натренировала нейросеть — вообще, она как КНР по сути и является суверенной оппозией, а тут она не понимает в чём суть.
Неважно права собчак или н ет но Вондерзайн разъебать это святое дело.
Там есть волшебная статья, как девочкам разговаривать со своей вагиной. Зря ты так!
А ссылка? Мне для друга...
Дословно не найду, но достаточно вот сюда зайти в раздел Секс - это убийственно. https://www.wonderzine.com/wonderzine/life/sex
Некоторые корабль
Ты по ней учился с своей вагиной разговаривать?
Да
(Пизда)
Скорее наоборот) неважно прав вондерзин или нет но разъебать Собчак это святое дело
Ты чо
че я
Ты уже прям с утра накернил?
Расскажите подробнее, как это работает. А то я так и не понял, чем это отличается от тех условий, которые вы предлагаете? Если говорить о том, что человек занимался спортом, то он должен быть эффективным, иначе он будет приносить пользу обществу или предпринимателю.
Сегодня на работе был случай, что все это происходит в самом центре города. Я не знаю как там обстоят дела с этим. Я просто не понимаю, как такое могло произойти.
Шумный Влад
брееенво
Шумный Влад
Оно вернется
Бенедикткамбербэчство.
Я на стороне Собчак в этом споре
Потому что в России все люди - мудаки. А вот в Европе люди и делают, как ты говоришь. А в России с ними намного сложнее.
Как человек с Барнаулом в душе, скажу - Карфаген...Вондерзин должен быть разрушен как аванпост повесточки
Ты не верь слезам, всё вернется
После долгих дождей
Шура так слова кучерявил, я был уверен, что дождей
Собчак своими высказываниями и постами о событиях в США выразила мнение большинства. Просто остальные молчат, а ей позволено больше других в России. Смешно говорить о борьбе за равноправие, закрывая глаза на обыкновенный фашизм части негров в США по отношению к белым, массовые мародерства и повсеместную черную преступность.
Да тут любой испугается, когда тебе Джокер угрожает
Это откуда?
Кто-то еще слушает и помнит тексты маликова?
Нет, ты не для меня!
Как бабочка огня,
Тебя я не миную,
Не устою сейчас пред тобой,
Ты падший ангел мой,
Но я люблю другую.
Прям в голове заиграло. Во мне включился старпёр - Умели раньше делать.
заебал этот мем сука, что бы блять ещё одно хуйло блядское запостило его, невыносимая хуйня хуйни, блять полная дегродная поебень поебени
Ну если ты будешь в суде доказывать, что ты не верблюд (что тоже норма), то я тебя поздравляю - ты прав. Но если тебе так нравится, что ты не хочешь платить за чужие эмоции - значит ты можешь их использовать. А вот не надо путать личный опыт людей с которыми тебе комфортно и возможностей нет.
Если что, прикреплю ответ Собчак. и она нормально все разъясняет. по мне адекватная у нее позиция против SJW повестки.
Уважаемая Юля,
У нас с вами возник эмоциональный диалог по поводу вашей статьи в возглавляемом вами издании - статьи о моей скромной персоне. Диалог был частный, и перешёл в плоскость эмоции. Вы решили опубликовать нашу частную переписку, разглядев в ней угрозу то ли вашей жизни, то от здоровью, то ли работе. Мои слова были продиктованы эмоцией, ваше действие - конечно расчетом.
В послании вашей редакции говорится об институте репутации как главное мотиве публикации частной переписки. Позвольте ответить лично вам, ответить публично, так как частный разговор с вами вести теперь не стоит. У вас теперь репутация человека, пишущего свои личные разговоры. Отвечаю именно вам, а не анонимной редакции, так как привыкла отвечать сама за свои слова а не прикрывать или подкреплять их «мнением общественности».
Институт репутации - важный институт.
Но у нас разные понятия о репутации.
Моя репутация - это миллионные просмотры. И интерес рекламодателя, а зрители и реклама - самый честный индикатор.
Сделайте сильное расследование, поднимите из небытия издание, нарастите подписчиков и привлеките рекламодателей, проведите серию рейтинговых интервью - словом, сделайте хоть что-то, что позволит говорить о вас как о крутом журналисте, а не «правильном» журналисте. Быть правильной - это в 15 лет от робости, а под 40 - это уже профессия. Ваша профессия - быть правильной. Соответствовать общественным стандартам поведения и ценностным форматам новой этики. И в этом вы преуспели. Я уважаю ваш выбор. Но позвольте дам вам совет с другой стороны Луны.
Юлия, займитесь журналистикой - такой, чтобы к вам не на имя Собчак, обеспечивающее трафик любой, даже самой левой (не в смысле идеологии, а в смысле убожества) публикации, пришли миллионы читателей и зрителей.
Займитесь настоящей журналистикой, а не бесконечным надзором за тем, кто тут в нашем обществе «чистый», а кому надо за его «плохие» взгляды вынести наше общественное порицание.
Займитесь делом, а не передёргиванием чужих высказываний (например статья о моем якобы расизме, из-за которой немецкое издание вас процитировавшее получает иск за клевету), займитесь журналистикой, а не публикацией частных переписок с давними знакомыми, проводимыми под соусом: «помогите, люди добрые, хулиганы зрения лишают». Попробуйте жить интересно, а не правильно. Не поймите неправильно: я не против «правильных» взглядов. И вообще я не против любых взглядов. Главное, чтобы «правильность» возникала от сердца а не от бездарности.
С уважением и принося публичные извинения за эмоциональные высказывания в личной переписке.
Диалог был частный, и перешёл в плоскость эмоции. Вы решили опубликовать нашу частную переписку, разглядев в ней угрозу то ли вашей жизни, то от здоровью, то ли работе. Мои слова были продиктованы эмоцией, ваше действие - конечно расчетом. В послании вашей редакции говорится об институте репутации как главное мотиве публикации частной переписки. Позвольте ответить лично вам, ответить публично, так как частный разговор с вами вести теперь не стоит. У вас теперь репутация человека, пишущего свои личные разговоры.
Год назад Собчак без спроса слила личную переписку и разговор с BadComedian, а теперь чего-то там кудахчет про институт репутации. Забавно.
Тогда же Баженов обвинил её в том, что она исказила его слова. Ксения же вместо того, чтобы возразить ему или признать ошибку, тупо отмолчалась. Хотя полыхало у Бэда сильно, обличительные посты набрали кучу лайков, то есть не заметить критику в свой адрес Собчак явно не могла. И тем не менее сделала вид, что ничего не было. Теперь иерихонской трубой возмущается тем, что её оклеветали и что против неё строчат заказные статьи. Уж лучше бы крабами занималась.
Все эти шутки про детей и негров это вроде задания в шоу коммент-аут. А вандерзин ещё та блядская помойка
Вы видимо не смотрели выпуск. Задание написать комментарий с чёрным квадратом и песней "«Убили негра» досталось оппонентке Собчак певице Зиверт. Та после некоторых раздумий отказалась от комментария и выбрала наказание. Собчак же после этого сама по собственному почину написала комментарий, хотя ей по условиям игры ей это вообще ничего не давало.
Из-за обвинений в расизме с Собчак разорвала контракт Audi.
главное что с Путиным контракт не разорван
Надеюсь, этому персонажу прилетит за каждое ксенофобское высказывание, которое она себе позволяла. Это существо не достойно рекламировать даже семейные трусы
вроде бы народ на нее взъелся не за ксенофобию. Сама ксенофобия у нас это часть нормы
Ты не верь слезам ВСЁ ВЕРНЁТСЯ, после долгих ночей. Это Шуры песня, так-то.
Собчак. Какую же хуйню ты несешь, блядь.
Аааа, как у меня горит от этой ху*ты. Настолько бездарно и передергивающе. Один момент с найками чего стоит. Типа да, найки Каперника не ради хайпа позвали и вообще, дружба с ним помогла многим черным.
Какик же противные обе стороны.
Еще отдельно раздражает, что сейчас можно писать таким низким качестврм и быть главным редактором. Но это почти не удевительно. Лукэтми просрали, потом вилладж и фурфур со статьями "6 песен под которые надо мыть посуду". Вондерзин видимо благодаря благодатной почве держится пока на плаву.
Хипстеры не смогли в журналистику.
Povidlol
Из-за обвинений в расизме с Собчак разорвала контракт Audi.
@Артём Мазанов это стиль такой?
Эти детдомовские токсикоманы никому, кроме геев, не нужны.
@Владимир Климов всё ещё топишь за собчак?
Во время американских ✱✱✱✱✱✱✱✱✱ как бы в шутку вы✱✱✱✱вает ✱✱✱✱✱✱ квадрат под песню «✱✱✱✱✱ ✱✱✱✱✱».
так комментарий указанный выше она писала участвую в comment out шоу
Блять, зачем вы вынуждаете меня симпатизировать Собчак?
Издание посчитало такое сообщение угрозой. Но Ксения ведь прямо сказала, что это не угроза... Логично. Это же так просто, в этом и суть.
Тот момент когда ты не можешь читать комментарии на тж в тот день. А когда ты пишешь коммент в который ты попал, а потом на TJ отвечаешь, что тебя минусуют?
Ксения собчкак хуже всех. Но, к сожалению, тут всё очень однозначней по всем пунктам. У меня есть некоторые проблемы с головой.