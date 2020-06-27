Из-за обвинений в расизме с Собчак разорвала контракт Audi.

В закладки Слушать

Редакция Wonderzine заявила об угрозах со стороны телеведущей Ксении Собчак из-за колонки о её расистских шутках. Об этом сообщается на сайте издания.

Обновлено: Собчак публично Собчак публично извинилась «за эмоциональные высказывания в личной переписке» с главредом Wonderzine.

17 июня на Wonderzine вышла колонка главного редактора Юлии Таратуты «„Не дождётесь“: Что не так с шутками Ксении Собчак», в которой телеведущую раскритиковали за высказывания о расизме, американских протестах и дискриминации. После выхода колонки Собчак связалась с главредом издания. «Разговор был мирным, и телеведущая даже пыталась поспорить о расизме, на этот раз устно», — уточняет Wonderzine.

В аккаунте у Тины Канделаки она шутит о гомофобном ролике в поддержку Конституции: «Эти детдомовские токсикоманы никому, кроме геев, не нужны». Во время американских протестов как бы в шутку вывешивает чёрный квадрат под песню «Убили н**ра». цитата из колонки Юлии Таратуты

Wonderzine заявило, что после того, как компания Audi разорвала рекламный контракт с Собчак из-за обвинений в расизме, телеведущая обвинила главреда издания в «заказном тексте» и сообщила, что «всё вернётся».

«Скоро узнаешь. Я просто так это б*****во не оставлю. Такой мерзости я от тебя не ожидала. Всё вернётся, как поётся в песне Дмитрия Маликова!) и это не угроза — это просто песня, если что». сообщение Собчак, которое приводит Wonderzine

Издание посчитало такое сообщение угрозой и «решило сделать намерения телеведущей публичными». «А заодно добавить, что язык угроз не кажется нам допустимым, уместным и сколько-нибудь возможным способом ведения диалога», — добавляет Wonderzine. Собчак эту ситуацию пока никак не прокомментировала.

Обновлено в 12:57: Собчак публично извинилась «за эмоциональные высказывания в личной переписке» с главредом Wonderzine. Она объяснила, что её слова «были продиктованы эмоцией».

Собчак посоветовала Таратуте заняться «настоящей журналистикой», а не «бесконечным надзором за тем, кто тут в нашем обществе „чистый“, а кому надо за его „плохие“ взгляды вынести наше общественное порицание».