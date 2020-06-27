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Артём Мазанов
7427

NYT: российская разведка предлагала боевикам Талибана награду за убийства американских военных Материал редакции

За 2019 год в Афганистане убили 20 американцев. США пока не знают, есть ли среди них заказные убийства.

122 комментария
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Американские военные Фото New York Times

Подразделение российской военной разведки тайно предлагало деньги боевикам, связанным с Талибаном, за убийство военных международной коалиции в Афганистане, в том числе из США. Об этом пишет New York Times со ссылкой на источники. О том, что российская разведка предлагала боевикам Талибана награду за убийства американских военных, сообщила и The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным журналистов, к выводу о том, что Россия в 2019 году предлагала награду за убийство военных, США пришли ещё несколько месяцев назад. Власти Штатов считают, что боевики получили от России часть средств, но не ясно, совершили ли они заказные убийства — за 2019 год в Афганистане убили 20 американцев.

New York Times выяснила, что разведка США доложила об этой ситуации Трампу, в марте в Белом доме прошло совещание, на котором чиновники разработали несколько вариантов ответа на действия России — начиная от дипломатической жалобы и требования прекратить враждебные действия до новых санкций. Власти США пока не приняли никаких мер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не знает про обвинения в выплате средств за убийства.

По данным разведки США, деньги боевикам Талибана предлагало подразделение ГРУ, связанное с отравлением нервно-паралитическим веществом в марте 2018 года в Солсбери Сергея Скрипаля. Это якобы происходило в 2019 году во время переговоров США с Талибаном по установлению мира. Информацию о возможном вознаграждении получили, в том числе, в ходе допросов захваченных боевиков.

Посольство России в США заявило, что «необоснованные обвинения» New York Times привели к «прямым угрозам жизни сотрудников российских посольств в Вашингтоне и Лондоне». Посольство прикрепило к посту в Твиттере скриншоты, на одном из которых говорится: «Давайте объявим „вознаграждение“ за ваших дипломатов». МВД РФ назвало публикацию американской газеты «вбросом». «Впрочем, что еще можно ожидать от разведки, которая с треском провалила 20-летнюю войну в Афганистане», — добавили в ведомстве.

#новости #сша

Артём Мазанов PLUS
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122 комментария
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Super 72

24

Вопрос, зачем это надо, если РФ публично поддерживает идею США договориться с талибами в Афганистане? Вот на днях опять переговоры будут, где Россия посредник
Какой тут интерес платить за убийства американцев? Да и что такими убийствами можно достичь? 

В статье NYT подчёркнуто, что разведка США сама не понимает, зачем это надо было, по какому принципу вы выбирались цели, кто деньги передавал и как. Этой информации из допросов не получено. 

Ответить

Великий чувак

Super
55

Вы когда последний раз наблюдали логику в действиях МИД РФ?

Ответить

Nikita Zubkov

Великий
17

А при чем тут МИД?

Ответить

Великий чувак

Nikita
25

Нипричем

Ответить

Nikita Zubkov

Великий
5

Что эта картинка должна показать?

Ответить

Великий чувак

Nikita
13

Что МИД нипричем же!

Ответить

Dmitry Sursin

Nikita
4

Переходи на Гугл Хром. У него классные функции в контекстном меню.

Ответить

Nikita Zubkov

Dmitry
4

МИД РФ и военная разведка два разных ведомства. Одно другому не подчиняется.

Ответить

Dmitry Sursin

Nikita
14

Первый канал/Россия/НТВ и правящая верхушка два разных ведомства. Одно другому не подчиняется.

Ответить

Nikita Zubkov

Dmitry
8

Нет, Первый канал/Россия/НТВ подчиняется правящей верхушке. МИД и военная разведка подчиняется правящей верхушке, но не друг другу.

Ответить

Атлант поправил

Nikita
1

Весь внешний аппарат РФ это военная разведка
И все оно подчиняется одному и тому же человеку

Ответить

alexferman

Атлант
15

Эксперты с TJ это всегда праздник и хорошее настроение

Ответить

Nikita Zubkov

Атлант
1

 Весь внешний аппарат РФ это военная разведка

Нет, но во всем внешнем аппарате есть разведчики. Структура подчинения там не прямая.

 И все оно подчиняется одному и тому же человеку

Я же об этом написал выше.

Ответить

Robo Krabe

Nikita
1

ПАО «Газпром» является главным оружием кремля, хотя это всего лишь Публичное акционерное общество

Ответить

Nikita Zubkov

Robo
1

Спасибо, что еще раз написал то, что не противоречит моим комментам. Это так приятно, что аудитория ТЖ внимательно читает.

Я хз как в моих комментах можно прочитать, что МИД и разведка не подчиняется Кремлю. Но тебе и другому человеку это удалось.

МИД и разведка подчиняются Кремлю, но не друг другу. Об этом даже частично написано в комменте, на который ты ответил.

Ответить

Vladimir

Nikita
–2

Чехи с вами поспорят. Напомнить последнюю историю с сотрудником МИД, которого подозревают в планировании убийства?

Уже дофига скандалов с дипломатами, которых подозревали в том, что они ГРУшники. Есть мнение, что возят все от наркоты до боевых отравляющих веществ...

Ответить

Nikita Zubkov

Vladimir
0

Я вроде не отрицаю, что среди дипломатов могут быть разведчики.

Ответить

Vladimir

Nikita
0

Это ответ на вопрос при чем здесь мид. Они уже слились с ГРУ и действуют совместно. Что, конечно, ненормально, как минимум бесчестно (привет "офицерам"), но у нас так.

Даже из текста статьи видно, что МИД уже официально вмешался, "опроверг", "решительно заявил" и тд

Ответить

Nikita Zubkov

Vladimir
2

МИД и разведка действуют совместно в любом государстве, но не потому что кто-то из них кому-то из них подчиняется, а потому что они подчиняются одному органу выше.

При этом из нелогичности некоторых действий МИДа не следует нелогичность действий военной разведки, даже если они действуют сообща в каких-то вопросах. Это просто логически неверный аргумент.

Ну и МИД бы сказал что-то в любом случае. Он как PR служба.

Ответить

Michael Smith

Dmitry
1

И? США с талибаном теперь тоже дружат
https://www.bbc.com/russian/news-51674617

Историческое соглашение: США и талибы…
США надеются с помощью соглашения покончить с самой длинной войной с участием Америки и вернуть…
www.bbc.com
Ответить

Nevi Lant

Nikita
–7

Кого еще хохлам винить? Путин занят украиной.

Ответить

Dima Kowets

Великий
3

Это у тебя что-то не наблюдается логики совсем.

Ответить

Dima Kowets

Dima
3

Давно заметил, что политика ресурса TJ, DTF, очень мне напоминают диктатуру. Система оценивая того или другого комментария очень похожа на рейтинг, что нужно писать, отвечать и что не нужно, неугодно видимо господам которые мониторят эти ресурсы. Сама эта новая система, набрал определённый минус и не можешь отвечать кому бы то ни было очень смущает. Получается что если комментарий удобный для продвижения идей то окей, ставим лайки и общайся сколько хочешь, если только попробуешь написать другое, не оскорбительное , не нарушающие каких либо интересов то жди парней которые просто идут и тупо ставят минусы под всеми коментами. Странная политика.........

Ответить

Великий чувак

Dima
4

Это им госдеп навязывает такую политику. А ЦРУ мониторит. Все это понимают, но молчат, т.к. теневое правительство не дремлет.

Ответить

Любой алмаз

Dima
2

если только попробуешь написать другое, не оскорбительное

А вот это не оскобительное и исключительно правдивое?
https://tjournal.ru/internet/174517-tred-o-problemah-rossiyskoy-kosmicheskoy-sfery-ot-byvshego-inzhenera-raketno-kosmicheskogo-zavoda-imeni-hrunicheva?comment=3537501

Ответить

Dima Kowets

Любой
–2

И ? Это моё мнение я кого-то им задел или оскорбил?

Ответить

Любой алмаз

Dima
6

Во-первых, судя по всему, ты просто наврал. Тебе вон там сразу двое отписалось в коментах, что ты не прав, утверждая что они работали в кб.
Во-вторых, непрямые оскорбления тоже оскорбления. Например, если я тебя спрошу "А бывают люди на тж с фиолетовой аватаркой и не долбоебы", то это оскорбление, хотя я тебя лично не оскорблял. Ты вон написал, "в вузе ему пишут" (подразумевая, что его вуз хуевый), "хотя бы шнырем работал" (подразумевая, что туда ему не попасть даже "шнырем"). Вполне себе непрямое оскорбление.

Мнение, это конечно хорошо, и как видишь тебя на сайте за мнение не забанили. Но вот если другие комментаторы считают твое мнение говном, то никто не мешает им тебя заминусовать. В данном случае 
не нарушающие каких либо интересов

ты нарушил, например, мой интерес, который заключается в том, что неочевидное мнение по провокационному вопросу неплохо бы обосновать.

P.S. Мнение "и никто у нас этого не отнимет" под статьей про тред где описывается, что оно само потенциально развалится, ествественно, неочевидное.

Ответить

CommentBot

Любой
0
Ответить

Андрей Гришин

Dima
1

Не мог не орнуть и не поставить минус тебе

Ответить

Семейный кавалер

Dima
0

Чё ты несёшь? У тебя рейтинг минус 244 и ты сейчас спокойно комментируешь.
 
И хватит ныть: минусы и плюсы — это волеизъявление пользователей, никто никому тут ничем не обязан. Поставили минус, поставили плюс, ответили, не ответили — свобода действий.

Ответить

Сергей Лукин

Великий
0

Ответь "да" или "нет": 
Ты веришь этой статье?

Ответить

Образованный Орзэмэс

Super
9

Может попытка талибов поссорить РФ и США перед этими переговорами. Так вообще бред, толку Кремлю от 20 убитых американцев

Ответить

Эстетический лолипоп

Образованный
–1

Кремль — это маленький ребенок, которого обидел старший брат США. И этот ребенок будет использовать все средства для наказания или мщения своему обидчику.

Ответить

Спортивный Даниль

Эстетический
15

Если это маленький ребенок, то как он удерживает власть? Или над тобой по жизни дети доминируют?

Ответить

solawind

Спортивный
0

В внешней политике нынешняя россия ведет себя как гопник, и может пожертвовать своими целями ради возможности "насолить" кому-то. Добавим то что работает там быдло уровня пту как Захарова, а не профессионалы, и все становится на свои места.

Ответить

alexferman

Спортивный
1

Зачем такие сложные вопросы задаёшь

Ответить

solawind

Спортивный
–1

А зачем кремль ронял нефть, понимая что это последствия прежде всего для своей же страны https://tjournal.ru/analysis/148723-kurs-rublya-rekordno-upal-posle-obvala-cen-na-neft-na-fone-otkaza-rossii-snizhat-dobychu-glavnoe 

Ответить

Эстетический

solawind
0

Зачем такие сложные вопросы задаёшь

Ответить

Ильяс Гарифуллин

Спортивный
–1

Человек может вырасти здоровенным лбом и прекрасно справляться с разгоном митингов, вполне достаточно для того чтобы удерживать власть силой. И даже может получать прекрасные оценки по естественным наукам и получить научную степень. Но эмоциональный интеллект у человека может находиться на уровне пятилетнего ребенка или напрочь отсутствовать. 

Ответить

Super 72

Образованный
8

Так СУТЬ в том, что РФ поддерживает переговоры чтобы США смылись с Афганистана. Срыв таких переговоров это наоборот абсолютно против интересов Путина. 
Вывода можно сделать три
1) Непроверенная информация, ошибка итд
2) Намеренная дезинформация со стороны разведсооьщества Америки
3) Действия русских лиц, связанных с наркотрафиком в афгане
Ну и как совсем бред это ГРУшники - ренегаты, которые творят что хотят, просто потому что хочется убивать американцев каким-то способом. 

Ответить

Константин Щербаков

Super
2

Как то разведка США некогда не отличалась чем то хорошим и правомерным, тут на тж любят факты, давайте инфа о хим оружии, в последующем трести пробиркой в конгрессе, ну или к примеру создание талибан, вариантов предложения примеров очень много.
Но на тж не согласятся с этим, тут у людей инокомыслящик не в почёте :)))

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Super
1
Ответить

робот-бёрдвотчер

Super
0

Чтобы подружиться с талибами, например. Не просто денег дать, а скрепить кровью, так сказать. И вообще ещё много каких причин можно придумать.

Ответить

Константин Курасов

Super
0

Зачем это надо? Это надо американцам, которые хотят сорвать переговоры - поэтому они и клепают эту липу.
Пресса "свободного мира" в деле)

Ответить

Ипполит Воробьянинов

10

Песков сообщил, что Кремль не знает про обвинения в выплате средств за убийства.

— Сюрпраааайз!

Ответить

Эстетический лолипоп

Ипполит
4

Кремлевская незнайка.

Ответить

Amir Name

Ипполит
2

Я думаю Песков тем самым сказал что оффициального обвинения в сторону РФ не поступило. Так что тут нет ничего нелогичного. 

PS Заявление газеты не офф обращение

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Amir
–1

Почему бы так и не сказать? Над его "нам об этом неизвестно" уже вся страна потешается.

Ответить

Amir Name

Ипполит
1

Ясень пень что оффициальное лицо говорит только о офф заявлениях, было бы странно если офф лицо будет разбирать слова какого-нибудь васяна или не офф газеты.

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Amir
–1

"Кремль не знает про обвинения" и "В Кремль не поступали официальные заявления" — немного разные вещи, не?

Ответить

Amir Name

Ипполит
1

Кремль не знает про обвинения, так как офф обвинений нет, есть какая-то газета, которая обвиняет, он их слова ничто не стоят, для офф лица из кремля это не обвинения, так как они не офф.
Вроде понятно объяснил

Ответить

Ипполит

Amir
0

Ты победил. Но я остался при своём мнении.

Ответить

alexferman

10

Очередные охуительные истории от неизвестных источников, ну-ну

Ответить

Владимир Земсков

5

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не знает про обвинения в выплате средств за убийства.

А этому вообще можно поставить автоответчик на телефон типа "я вас услышал, но мы либо ничего не знаем, либо не согласны". Потому что все ответы как под копирку.
Смысл его вообще о чём то спрашивать?
У Кремля же всегда будет позиция отрицания, даже если события имели место быть.

Ответить

Константин Щербаков

Владимир
–1

Ну, я думаю если он не знает и отрицает он и не должен соглашаться. То есть, если я буду спрашивать человека жрёт свое говно или нет, он ответит нет, а спросят жрёт ли его друг говно он ответит нет, то все? Ну все в смысле то он не объективе, и все что умеет то только отрицать?

Ответить

Владимир Земсков

Константин
0

Ниче не понял.
Научись формулировать мысль проще и проводить более простые аналогии, компануя все это в более простые смысловые конструкции.

Ответить

Константин Щербаков

Владимир
0

Если ты не понял может дело в тебе? Почитай что-то большее чем комментарии на тж

Ответить

Ебаный Кошмар

1

У РФ такая зашкварная репутация, что подобные новости не вызывают никаких сомнений. Решения в духе империи зла.

Ответить

Атлант поправил плечи

3

Кстати, а NYT за кого?
Может это просто ответ на компромат Байдена?

Трамп недавно выступал перед военными, говорил мол умирать больше не будете где-то там, а тут оказывается друг Вова совсем и не друг

Борьба за военный электорат

Ответить

Amir Name

Атлант
1

Сейчас газета левая, за демократов, за Байдена, за погромщиков и вот это всё.

Ответить

Max Belkov

Атлант
–1

Пресса в первую очередь делится на говно и нормальную, а уже потом на левую/правую. Так вот NYT говном не является. Как правило там качественная журналистика без желтых вбросов. «Компромат Байдена» надо в кавычках писать тк реального компромата никто пока так и не опубликовал.

Ответить

Алексей Леонидов

Max
3

"качественная журналистика без желтых вбросов"

Пьюдипай тихонько плачет в Японии.
NYT, как и любое мейнстрим СМИ, делает максимально желтые статьи по максимально спорным темам с максимально кликбейтными заголовками, говорить что такое говно это что-то качественное - идиотизм

Ответить

Max Belkov

Алексей
0

Ты читаешь оригинальные статьи из NYT или судишь об этом по чьим то роликам с ютуба?

The New York Times (sometimes abbreviated as the NYT and NYTimes) is an American newspaper based in New York City with worldwide influence and readership.[5][6][7] Founded in 1851, the paper has won 130 Pulitzer Prizes, more than any other newspaper.[8][9] The Times is ranked 18th in the world by circulation and 3rd in the U.S.[10] Nicknamed "The Gray Lady",[11] the Times has long been regarded within the industry as a national "newspaper of record".

Да ты прав совсем «некачественное гавно» потому у них рекорд по премии Пулицира и всемирное признание.

Ответить

Алексей Леонидов

Max
0

Рекорд по премиям от мух, впечетляэ

Ответить

Max Belkov

Алексей
0

Мухи дружок обитают в твоей голове раз ты питаешься отрыжками с ютуба но не можешь в качественную публицистику.

Ответить

alexferman

Max
0

в качественную публицистику

Орнул. То, что NYT предвзято хейтит Россию и пишет про неё всякую желтуху, замечали американские же журналисты.

Ответить

Max Belkov

alexfer…
–1

—Предвзято хейтит Россию—

Извини, но у России такая репутация что ее можно по факту только и хейтить. Вообще стране которая открыто травит своих шпионов химическим оружием на территории другого государства и хранит в посольстве кокаин тоннами верить нельзя.

Ответить

Стальной рак

Max
0

а также имеет приоритет своих норм над нормами международного права кек

Ответить

Max Belkov

Стальной
0

Ну тут тебе сейчас объяснят со ссылкой на пиндосов что у них то тоже самое. Правда забудут добавить что у них юридическая система выстроена на порядок лучше, суды независимые от исполнительной власти, а ещё эти варвары даже не знают о таком понятии как телефонное право. Да в целом там конституцию не переписывают потому что какого то презика она перестала устраивать. Но это уже так мелочи.

Ответить

anti kuzma

Max
0

юридическая система выстроена на порядок лучше, суды независимые от исполнительной власти,

комедия, там оправдывают ментовской беспредел почище, чем в критикуемой вами стране

Ответить

Max Belkov

anti
0

В раше на ментов дела вообще не заводят, а если заводят то закрывают. Вот это действительно комедия.

Ответить

Алексей Леонидов

Max
0

Угу, MSNBC и CCN тоже качественные СМИ, наверное. А Россия, Первый и НТВ - плохие, да? Только вот дело в том, что они делают абсолютно одно и то же - высирают пропаганду 

Ответить

Max Belkov

Алексей
0

CNN не очень люблю, хотя международная версия может быть норм ещё, MSNBC вообще не читаю. Так что ничего сказать не могу. Вообще для того чтобы составить более менее объективную картину полезно читать разные источники. Так как у каждого издания есть свой уклон. Российские официальные источники вообще давно уже стали говном и слилась в один сплошной поток вранья где ничему верить нельзя. В штатах же не смотря на то что так же промывают мозги своему населению спектр мнений более широко представлен.

Ответить

Алексей Леонидов

Max
0

Точно, это же другое

Ответить

Max Belkov

Алексей
1

Нет что ты, на самом деле Америка да и весь цивилизованный мир в принципе ничем от России не отличается же. Россия это такая Швеция но просто размеры чуть больше.

Ответить

Алексей Леонидов

Max
0

Смотрите, я нашел ватника наоборот, ржю

Ответить

Max Belkov

Алексей
0

Если ты думаешь что я твоя зеркальная копия то ошибаешься.

Ответить

Алексей Леонидов

Max
0

Конечно ошибаюсь, я же не ватник наоборот

Ответить

Max Belkov

Алексей
0

Правильно потому что ты просто ватник.

Ответить

Алексей Леонидов

Max
0

Падажжи, зеркальная копия это же просто копия.
Вот уж не думал, что меня ватником назовут, батя, наверное, обрадуется. 
А ты завязывай с левыми западными СМИ - для них любой хоть немного правее коммунизма - фашисты, для тебя любой хоть немного адекватнее еблана - ватник, аривидрочи

Ответить

Стальной рак

Max
–1

из российских ИА Панорама норм, ну и Наливкин на шаг впереди

Ответить

Max Belkov

Стальной
1

Не сомневаюсь что Наливкин норм, потому бургут и вызвал у властей)))

Ответить

Стальной рак

Алексей
–1

щас бы на одну чашу ставить киселева и VICE

Ответить

Алексей Леонидов

Стальной
0

А в чем разница?

Ответить

Стальной рак

Алексей
–1

а для тебя она не очевидна?

Ответить

Алексей Леонидов

Стальной
0

Нет.
Один пропагандон на зарплате у Кремля, другие пропагандоны на зарплате у американских корпораций. Ебала жаба гадюку

Ответить

Стальной рак

Алексей
0

да а еще лично нуланд прилетала раздала печеньки наколотые. ваш уровень  интеллекта выяснен, спасибо.

Ответить

Алексей Леонидов

Стальной
0

То "ты", то "вы", сливается по детски, господи, у России не будет будущего с либералами, которые недалеко ушли от провластных дебичей

Ответить

Стальной рак

Алексей
0

господь теперь в конституции закреплен, это ты правильно апеллируешь, молодец

Ответить

Алексей Леонидов

Стальной
0

Опять "ты", достигла мастерства, милочка

Ответить

Стальной рак

Алексей
0

у тебя такие тонкие оскорбления: "милочка", это ведь намек на женщину? ну ты понял да? тонкий намек типа ты женщина. КАК ТОНКО ГОСПОДИ ПРОСТО НЕ В БРОВЬ А В ГЛАЗ. Из каких одноклассников вы повылазили интересно.

Ответить

Алексей Леонидов

Стальной
0

Что?

Ответить

Константин Щербаков

Атлант
0

Чёт я так и не увидел что трамп бы вёл пророссиймкую реторику, но есть предположение что российскую карту демократы будут розвгрывать до последнего, даже когда полный рот дерьма будет

Ответить

Научно-Технический пришелец

3
Ответить

Max Belkov

3

Может быть и вброс но идея вознаграждения за дипломатов мне уже нравится. 

Ответить

Daniil Minashkin

1

Ого, талибы так то вообще если бы не Путин дружили бы с американцами 

Ответить

Константин Щербаков

Daniil
5

Ну, не считая того что их создали амеры :))

Ответить

Dizzy Dizz

Константин
0

В лабараториях ДНР

Ответить

Константин Щербаков

Dizzy
1

Не знаю причём эта недо шутка, всегда можно почитать документы :))

Ответить

Семейный кавалер

Константин
0

Давай почитаем. Поделишься ссылкой?

Ответить

Константин

Семейный
2

Https://Google.com

Ответить

Стальной рак

Констан…
–1

почему не яндекс? продался западу подстилка?

Ответить

anti kuzma

Стальной
–2

@Вахтёр преследование минусами, парубок порвался от трёх минусов в свежем треде и побежал минусить меня в двух старых. Бан на два дня.

Ответить

Стальной рак

anti
–1

ой чтоо это, мне короче лень все твои минусы скринить

Ответить

Стальной рак

Стальной
–1

@Вахтёр а вообще можно что б у кого статей нет опубликованных молчали в тряпочку?

Ответить

anti kuzma

Стальной
–2

могу прислать тебе ароматическую тряпочку, чтобы тебе в неё легче молчалось.

Ответить

Стальной рак

anti
0

да ты так развонялся, что никакая аромагия не поможет

Ответить

anti kuzma

Стальной
–1

тряпочка поможет тебе уснуть

Ответить

Стальной рак

anti
0

таблетки выпей  дед

Ответить

anti kuzma

Стальной
–1

валерьяночки хряпни, парубок. побежал мстить курам на смех

Ответить

Стальной рак

anti
0

заметь жопа порвалась у тебя, и вахтера клянчить начал ты

Ответить

anti kuzma

Стальной
–1

за отсутствием моих комментариев здесь ты поскакал минусить хоть что-нибудь в других темах, жопорванец.
Расскажешь потом как в карантине сидится.

Ответить

Стальной рак

anti
0

ты там дрочешь?

Ответить

anti kuzma

Стальной
0

в тряпочку, которую ты будешь в скором времени нюхать

Ответить

Стальной рак

anti
0

я оскорблен. вахтер забаньте этого дрочера

Ответить

anti kuzma

Стальной
–2

я не бегаю за тобой болезный

Ответить

Klim August

0

Артем, хочешь бургер? Или тебе суши заказать?

Ответить

A big purple banana 🍆

0

Ближе к выборам - больше вбросов про Рашку

Ответить

робот-бёрдвотчер

0

О, "вбросом", давненько не встречал у них этот термин. Они долго к нему привыкали, а потом стали использовать просто везде. Появилась какая-то новость - это "вброс". Изначальный смысл "наброса говна на вентилятор" явно девальвировался.
Потом они пришли к "фейкам", "фейкньюсам" и "опроверг" (в значении "ответил нет").

Ответить

Алексей Акулов

0

Дурка

Ответить

Arjun Nagar

–1

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theomism

–3

вот это поворот

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Суд обязал Telegram вернуть покупателям Gram 1,22 миллиарда долларов. Компанию оштрафовали на 18,5 миллионов долларов
Telegram договорился о мировом соглашении с Комиссией по ценным бумагам США.
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Технологии
Не презентация, а кино: как Apple с WWDC 2020 подняла IT-мероприятия в онлайне на новый уровень
Пандемия уравняла все технологические компании в вопросе презентаций, но Apple нашла способ переосмыслить офлайн-формат.
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Интернет
Студия Артемия Лебедева больше года выдавала нейросеть за реального дизайнера. Клиенты об этом не знали
В портфолио «Николая Иронова» множество работ по программе «экспресс-дизайна», в том числе для Руслана Усачева и Юрия Хованского.
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Журналист «Дождя» смог дважды проголосовать по Конституции — на участке и онлайн
Его фамилию не вычеркнули на участке, несмотря на то, что он заранее подавал заявку на электронное голосование.
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Интернет
Студия Артемия Лебедева больше года выдавала нейросеть за реального дизайнера. Клиенты об этом не знали
В портфолио «Николая Иронова» множество работ по программе «экспресс-дизайна», в том числе для Руслана Усачева и Юрия Хованского.
267
Новости
Единственный в России корги-полицейский ушёл на пенсию
Офицер Рыжий служил в транспортной полиции Нижнего Новгорода.
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Алексей Леонидов

NYT: российская разведка…

Александр…

Главред «Медузы» Иван Колпаков…

Billie Pirate

NYT: российская разведка…

Алексей Леонидов

NYT: российская разведка…

Max Belkov

NYT: российская разведка…

Алексей Леонидов

NYT: российская разведка…

Max Belkov

NYT: российская разведка…

Billie Pirate

NYT: российская разведка…

Алексей Леонидов

NYT: российская разведка…

Billie Pirate

NYT: российская разведка…

anti kuzma

NYT: российская разведка…

anti kuzma

NYT: российская разведка…

Max Belkov

NYT: российская разведка…

Сергей Куторжевский

Наблюдение за голосованием…

Алексей Леонидов

NYT: российская разведка…

I-van Zhi

Наблюдение за голосованием…

Billie Pirate

NYT: российская разведка…

Max Belkov

NYT: российская разведка…

Алексей Леонидов

NYT: российская разведка…

Пётр Орлов

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