Комментарии
За 2019 год в Афганистане убили 20 американцев. США пока не знают, есть ли среди них заказные убийства.
Подразделение российской военной разведки тайно предлагало деньги боевикам, связанным с Талибаном, за убийство военных международной коалиции в Афганистане, в том числе из США. Об этом пишет New York Times со ссылкой на источники. О том, что российская разведка предлагала боевикам Талибана награду за убийства американских военных, сообщила и The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным журналистов, к выводу о том, что Россия в 2019 году предлагала награду за убийство военных, США пришли ещё несколько месяцев назад. Власти Штатов считают, что боевики получили от России часть средств, но не ясно, совершили ли они заказные убийства — за 2019 год в Афганистане убили 20 американцев.
New York Times выяснила, что разведка США доложила об этой ситуации Трампу, в марте в Белом доме прошло совещание, на котором чиновники разработали несколько вариантов ответа на действия России — начиная от дипломатической жалобы и требования прекратить враждебные действия до новых санкций. Власти США пока не приняли никаких мер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не знает про обвинения в выплате средств за убийства.
По данным разведки США, деньги боевикам Талибана предлагало подразделение ГРУ, связанное с отравлением нервно-паралитическим веществом в марте 2018 года в Солсбери Сергея Скрипаля. Это якобы происходило в 2019 году во время переговоров США с Талибаном по установлению мира. Информацию о возможном вознаграждении получили, в том числе, в ходе допросов захваченных боевиков.
Посольство России в США заявило, что «необоснованные обвинения» New York Times привели к «прямым угрозам жизни сотрудников российских посольств в Вашингтоне и Лондоне». Посольство прикрепило к посту в Твиттере скриншоты, на одном из которых говорится: «Давайте объявим „вознаграждение“ за ваших дипломатов». МВД РФ назвало публикацию американской газеты «вбросом». «Впрочем, что еще можно ожидать от разведки, которая с треском провалила 20-летнюю войну в Афганистане», — добавили в ведомстве.
Вопрос, зачем это надо, если РФ публично поддерживает идею США договориться с талибами в Афганистане? Вот на днях опять переговоры будут, где Россия посредник
Какой тут интерес платить за убийства американцев? Да и что такими убийствами можно достичь?
В статье NYT подчёркнуто, что разведка США сама не понимает, зачем это надо было, по какому принципу вы выбирались цели, кто деньги передавал и как. Этой информации из допросов не получено.
Великий чувак
Вы когда последний раз наблюдали логику в действиях МИД РФ?
А при чем тут МИД?
Нипричем
Что эта картинка должна показать?
Переходи на Гугл Хром. У него классные функции в контекстном меню.
МИД РФ и военная разведка два разных ведомства. Одно другому не подчиняется.
Первый канал/Россия/НТВ и правящая верхушка два разных ведомства. Одно другому не подчиняется.
Нет, Первый канал/Россия/НТВ подчиняется правящей верхушке. МИД и военная разведка подчиняется правящей верхушке, но не друг другу.
Весь внешний аппарат РФ это военная разведка
И все оно подчиняется одному и тому же человеку
Весь внешний аппарат РФ это военная разведка
Нет, но во всем внешнем аппарате есть разведчики. Структура подчинения там не прямая.
И все оно подчиняется одному и тому же человеку
Я же об этом написал выше.
ПАО «Газпром» является главным оружием кремля, хотя это всего лишь Публичное акционерное общество
Спасибо, что еще раз написал то, что не противоречит моим комментам. Это так приятно, что аудитория ТЖ внимательно читает.
Я хз как в моих комментах можно прочитать, что МИД и разведка не подчиняется Кремлю. Но тебе и другому человеку это удалось.
МИД и разведка подчиняются Кремлю, но не друг другу. Об этом даже частично написано в комменте, на который ты ответил.
Я вроде не отрицаю, что среди дипломатов могут быть разведчики.
МИД и разведка действуют совместно в любом государстве, но не потому что кто-то из них кому-то из них подчиняется, а потому что они подчиняются одному органу выше.
При этом из нелогичности некоторых действий МИДа не следует нелогичность действий военной разведки, даже если они действуют сообща в каких-то вопросах. Это просто логически неверный аргумент.
Ну и МИД бы сказал что-то в любом случае. Он как PR служба.
И? США с талибаном теперь тоже дружат
https://www.bbc.com/russian/news-51674617
Это у тебя что-то не наблюдается логики совсем.
Давно заметил, что политика ресурса TJ, DTF, очень мне напоминают диктатуру. Система оценивая того или другого комментария очень похожа на рейтинг, что нужно писать, отвечать и что не нужно, неугодно видимо господам которые мониторят эти ресурсы. Сама эта новая система, набрал определённый минус и не можешь отвечать кому бы то ни было очень смущает. Получается что если комментарий удобный для продвижения идей то окей, ставим лайки и общайся сколько хочешь, если только попробуешь написать другое, не оскорбительное , не нарушающие каких либо интересов то жди парней которые просто идут и тупо ставят минусы под всеми коментами. Странная политика.........
Великий чувак
Это им госдеп навязывает такую политику. А ЦРУ мониторит. Все это понимают, но молчат, т.к. теневое правительство не дремлет.
если только попробуешь написать другое, не оскорбительное
А вот это не оскобительное и исключительно правдивое?
https://tjournal.ru/internet/174517-tred-o-problemah-rossiyskoy-kosmicheskoy-sfery-ot-byvshego-inzhenera-raketno-kosmicheskogo-zavoda-imeni-hrunicheva?comment=3537501
И ? Это моё мнение я кого-то им задел или оскорбил?
Во-первых, судя по всему, ты просто наврал. Тебе вон там сразу двое отписалось в коментах, что ты не прав, утверждая что они работали в кб.
Во-вторых, непрямые оскорбления тоже оскорбления. Например, если я тебя спрошу "А бывают люди на тж с фиолетовой аватаркой и не долбоебы", то это оскорбление, хотя я тебя лично не оскорблял. Ты вон написал, "в вузе ему пишут" (подразумевая, что его вуз хуевый), "хотя бы шнырем работал" (подразумевая, что туда ему не попасть даже "шнырем"). Вполне себе непрямое оскорбление.
Мнение, это конечно хорошо, и как видишь тебя на сайте за мнение не забанили. Но вот если другие комментаторы считают твое мнение говном, то никто не мешает им тебя заминусовать. В данном случае
не нарушающие каких либо интересов
ты нарушил, например, мой интерес, который заключается в том, что неочевидное мнение по провокационному вопросу неплохо бы обосновать.
P.S. Мнение "и никто у нас этого не отнимет" под статьей про тред где описывается, что оно само потенциально развалится, ествественно, неочевидное.
Семейный кавалер
Чё ты несёшь? У тебя рейтинг минус 244 и ты сейчас спокойно комментируешь.
И хватит ныть: минусы и плюсы — это волеизъявление пользователей, никто никому тут ничем не обязан. Поставили минус, поставили плюс, ответили, не ответили — свобода действий.
Образованный Орзэмэс
Может попытка талибов поссорить РФ и США перед этими переговорами. Так вообще бред, толку Кремлю от 20 убитых американцев
Эстетический лолипоп
Кремль — это маленький ребенок, которого обидел старший брат США. И этот ребенок будет использовать все средства для наказания или мщения своему обидчику.
Спортивный Даниль
Если это маленький ребенок, то как он удерживает власть? Или над тобой по жизни дети доминируют?
В внешней политике нынешняя россия ведет себя как гопник, и может пожертвовать своими целями ради возможности "насолить" кому-то. Добавим то что работает там быдло уровня пту как Захарова, а не профессионалы, и все становится на свои места.
А зачем кремль ронял нефть, понимая что это последствия прежде всего для своей же страны https://tjournal.ru/analysis/148723-kurs-rublya-rekordno-upal-posle-obvala-cen-na-neft-na-fone-otkaza-rossii-snizhat-dobychu-glavnoe
Человек может вырасти здоровенным лбом и прекрасно справляться с разгоном митингов, вполне достаточно для того чтобы удерживать власть силой. И даже может получать прекрасные оценки по естественным наукам и получить научную степень. Но эмоциональный интеллект у человека может находиться на уровне пятилетнего ребенка или напрочь отсутствовать.
Так СУТЬ в том, что РФ поддерживает переговоры чтобы США смылись с Афганистана. Срыв таких переговоров это наоборот абсолютно против интересов Путина.
Вывода можно сделать три
1) Непроверенная информация, ошибка итд
2) Намеренная дезинформация со стороны разведсооьщества Америки
3) Действия русских лиц, связанных с наркотрафиком в афгане
Ну и как совсем бред это ГРУшники - ренегаты, которые творят что хотят, просто потому что хочется убивать американцев каким-то способом.
Как то разведка США некогда не отличалась чем то хорошим и правомерным, тут на тж любят факты, давайте инфа о хим оружии, в последующем трести пробиркой в конгрессе, ну или к примеру создание талибан, вариантов предложения примеров очень много.
Но на тж не согласятся с этим, тут у людей инокомыслящик не в почёте :)))
Чтобы подружиться с талибами, например. Не просто денег дать, а скрепить кровью, так сказать. И вообще ещё много каких причин можно придумать.
Зачем это надо? Это надо американцам, которые хотят сорвать переговоры - поэтому они и клепают эту липу.
Пресса "свободного мира" в деле)
Песков сообщил, что Кремль не знает про обвинения в выплате средств за убийства.
— Сюрпраааайз!
Почему бы так и не сказать? Над его "нам об этом неизвестно" уже вся страна потешается.
"Кремль не знает про обвинения" и "В Кремль не поступали официальные заявления" — немного разные вещи, не?
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не знает про обвинения в выплате средств за убийства.
А этому вообще можно поставить автоответчик на телефон типа "я вас услышал, но мы либо ничего не знаем, либо не согласны". Потому что все ответы как под копирку.
Смысл его вообще о чём то спрашивать?
У Кремля же всегда будет позиция отрицания, даже если события имели место быть.
Ну, я думаю если он не знает и отрицает он и не должен соглашаться. То есть, если я буду спрашивать человека жрёт свое говно или нет, он ответит нет, а спросят жрёт ли его друг говно он ответит нет, то все? Ну все в смысле то он не объективе, и все что умеет то только отрицать?
Ниче не понял.
Научись формулировать мысль проще и проводить более простые аналогии, компануя все это в более простые смысловые конструкции.
Если ты не понял может дело в тебе? Почитай что-то большее чем комментарии на тж
У РФ такая зашкварная репутация, что подобные новости не вызывают никаких сомнений. Решения в духе империи зла.
Кстати, а NYT за кого?
Может это просто ответ на компромат Байдена?
Трамп недавно выступал перед военными, говорил мол умирать больше не будете где-то там, а тут оказывается друг Вова совсем и не друг
Борьба за военный электорат
Пресса в первую очередь делится на говно и нормальную, а уже потом на левую/правую. Так вот NYT говном не является. Как правило там качественная журналистика без желтых вбросов. «Компромат Байдена» надо в кавычках писать тк реального компромата никто пока так и не опубликовал.
"качественная журналистика без желтых вбросов"
Пьюдипай тихонько плачет в Японии.
NYT, как и любое мейнстрим СМИ, делает максимально желтые статьи по максимально спорным темам с максимально кликбейтными заголовками, говорить что такое говно это что-то качественное - идиотизм
Ты читаешь оригинальные статьи из NYT или судишь об этом по чьим то роликам с ютуба?
The New York Times (sometimes abbreviated as the NYT and NYTimes) is an American newspaper based in New York City with worldwide influence and readership.[5][6][7] Founded in 1851, the paper has won 130 Pulitzer Prizes, more than any other newspaper.[8][9] The Times is ranked 18th in the world by circulation and 3rd in the U.S.[10] Nicknamed "The Gray Lady",[11] the Times has long been regarded within the industry as a national "newspaper of record".
Да ты прав совсем «некачественное гавно» потому у них рекорд по премии Пулицира и всемирное признание.
Рекорд по премиям от мух, впечетляэ
Мухи дружок обитают в твоей голове раз ты питаешься отрыжками с ютуба но не можешь в качественную публицистику.
в качественную публицистику
Орнул. То, что NYT предвзято хейтит Россию и пишет про неё всякую желтуху, замечали американские же журналисты.
—Предвзято хейтит Россию—
Извини, но у России такая репутация что ее можно по факту только и хейтить. Вообще стране которая открыто травит своих шпионов химическим оружием на территории другого государства и хранит в посольстве кокаин тоннами верить нельзя.
а также имеет приоритет своих норм над нормами международного права кек
Ну тут тебе сейчас объяснят со ссылкой на пиндосов что у них то тоже самое. Правда забудут добавить что у них юридическая система выстроена на порядок лучше, суды независимые от исполнительной власти, а ещё эти варвары даже не знают о таком понятии как телефонное право. Да в целом там конституцию не переписывают потому что какого то презика она перестала устраивать. Но это уже так мелочи.
юридическая система выстроена на порядок лучше, суды независимые от исполнительной власти,
комедия, там оправдывают ментовской беспредел почище, чем в критикуемой вами стране
В раше на ментов дела вообще не заводят, а если заводят то закрывают. Вот это действительно комедия.
Угу, MSNBC и CCN тоже качественные СМИ, наверное. А Россия, Первый и НТВ - плохие, да? Только вот дело в том, что они делают абсолютно одно и то же - высирают пропаганду
CNN не очень люблю, хотя международная версия может быть норм ещё, MSNBC вообще не читаю. Так что ничего сказать не могу. Вообще для того чтобы составить более менее объективную картину полезно читать разные источники. Так как у каждого издания есть свой уклон. Российские официальные источники вообще давно уже стали говном и слилась в один сплошной поток вранья где ничему верить нельзя. В штатах же не смотря на то что так же промывают мозги своему населению спектр мнений более широко представлен.
Точно, это же другое
Нет что ты, на самом деле Америка да и весь цивилизованный мир в принципе ничем от России не отличается же. Россия это такая Швеция но просто размеры чуть больше.
Смотрите, я нашел ватника наоборот, ржю
Если ты думаешь что я твоя зеркальная копия то ошибаешься.
Конечно ошибаюсь, я же не ватник наоборот
Правильно потому что ты просто ватник.
Падажжи, зеркальная копия это же просто копия.
Вот уж не думал, что меня ватником назовут, батя, наверное, обрадуется.
А ты завязывай с левыми западными СМИ - для них любой хоть немного правее коммунизма - фашисты, для тебя любой хоть немного адекватнее еблана - ватник, аривидрочи
из российских ИА Панорама норм, ну и Наливкин на шаг впереди
щас бы на одну чашу ставить киселева и VICE
А в чем разница?
а для тебя она не очевидна?
Нет.
Один пропагандон на зарплате у Кремля, другие пропагандоны на зарплате у американских корпораций. Ебала жаба гадюку
да а еще лично нуланд прилетала раздала печеньки наколотые. ваш уровень интеллекта выяснен, спасибо.
То "ты", то "вы", сливается по детски, господи, у России не будет будущего с либералами, которые недалеко ушли от провластных дебичей
господь теперь в конституции закреплен, это ты правильно апеллируешь, молодец
Опять "ты", достигла мастерства, милочка
у тебя такие тонкие оскорбления: "милочка", это ведь намек на женщину? ну ты понял да? тонкий намек типа ты женщина. КАК ТОНКО ГОСПОДИ ПРОСТО НЕ В БРОВЬ А В ГЛАЗ. Из каких одноклассников вы повылазили интересно.
Чёт я так и не увидел что трамп бы вёл пророссиймкую реторику, но есть предположение что российскую карту демократы будут розвгрывать до последнего, даже когда полный рот дерьма будет
Ого, талибы так то вообще если бы не Путин дружили бы с американцами
Ну, не считая того что их создали амеры :))
В лабараториях ДНР
Не знаю причём эта недо шутка, всегда можно почитать документы :))
Семейный кавалер
Давай почитаем. Поделишься ссылкой?
Стальной рак
почему не яндекс? продался западу подстилка?
@Вахтёр преследование минусами, парубок порвался от трёх минусов в свежем треде и побежал минусить меня в двух старых. Бан на два дня.
ой чтоо это, мне короче лень все твои минусы скринить
могу прислать тебе ароматическую тряпочку, чтобы тебе в неё легче молчалось.
да ты так развонялся, что никакая аромагия не поможет
тряпочка поможет тебе уснуть
таблетки выпей дед
валерьяночки хряпни, парубок. побежал мстить курам на смех
заметь жопа порвалась у тебя, и вахтера клянчить начал ты
за отсутствием моих комментариев здесь ты поскакал минусить хоть что-нибудь в других темах, жопорванец.
Расскажешь потом как в карантине сидится.
ты там дрочешь?
в тряпочку, которую ты будешь в скором времени нюхать
О, "вбросом", давненько не встречал у них этот термин. Они долго к нему привыкали, а потом стали использовать просто везде. Появилась какая-то новость - это "вброс". Изначальный смысл "наброса говна на вентилятор" явно девальвировался.
Потом они пришли к "фейкам", "фейкньюсам" и "опроверг" (в значении "ответил нет").
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