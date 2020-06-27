За 2019 год в Афганистане убили 20 американцев. США пока не знают, есть ли среди них заказные убийства.

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Американские военные Фото New York Times

Подразделение российской военной разведки тайно предлагало деньги боевикам, связанным с Талибаном, за убийство военных международной коалиции в Афганистане, в том числе из США. Об этом пишет New York Times со ссылкой на источники. О том, что российская разведка предлагала боевикам Талибана награду за убийства американских военных, сообщила и The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным журналистов, к выводу о том, что Россия в 2019 году предлагала награду за убийство военных, США пришли ещё несколько месяцев назад. Власти Штатов считают, что боевики получили от России часть средств, но не ясно, совершили ли они заказные убийства — за 2019 год в Афганистане убили 20 американцев.

New York Times выяснила, что разведка США доложила об этой ситуации Трампу, в марте в Белом доме прошло совещание, на котором чиновники разработали несколько вариантов ответа на действия России — начиная от дипломатической жалобы и требования прекратить враждебные действия до новых санкций. Власти США пока не приняли никаких мер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не знает про обвинения в выплате средств за убийства.

По данным разведки США, деньги боевикам Талибана предлагало подразделение ГРУ, связанное с отравлением нервно-паралитическим веществом в марте 2018 года в Солсбери Сергея Скрипаля. Это якобы происходило в 2019 году во время переговоров США с Талибаном по установлению мира. Информацию о возможном вознаграждении получили, в том числе, в ходе допросов захваченных боевиков.