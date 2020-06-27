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Новости
Артём Мазанов
3097

NYT: российская военная разведка предлагала боевикам Талибана награду за убийства американских военных Материал редакции

За 2019 год в Афганистане убили 20 американцев. США пока не знают, есть ли среди них заказные убийства.

43 комментария
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Американские военные Фото New York Times

Подразделение российской военной разведки тайно предлагало деньги боевикам, связанным с Талибаном, за убийство военных международной коалиции в Афганистане, в том числе из США. Об этом пишет New York Times со ссылкой на источники. О том, что российская разведка предлагала боевикам Талибана награду за убийства американских военных, сообщила и The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным журналистов, к выводу о том, что Россия в 2019 году предлагала награду за убийство военных, США пришли ещё несколько месяцев назад. Власти Штатов считают, что боевики получили от России часть средств, но не ясно, совершили ли они заказные убийства — за 2019 год в Афганистане убили 20 американцев.

New York Times выяснила, что разведка США доложила об этой ситуации Трампу, в марте в Белом доме прошло совещание, на котором чиновники разработали несколько вариантов ответа на действия России — начиная от дипломатической жалобы и требования прекратить враждебные действия до новых санкций. Власти США пока не приняли никаких мер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не знает про обвинения в выплате средств за убийства.

По данным разведки США, деньги боевикам Талибана предлагало подразделение ГРУ, связанное с отравлением нервно-паралитическим веществом в марте 2018 года в Солсбери Сергея Скрипаля. Это якобы происходило в 2019 году во время переговоров США с Талибаном по установлению мира. Информацию о возможном вознаграждении получили, в том числе, в ходе допросов захваченных боевиков.

Посольство России в США заявило, что «необоснованные обвинения» New York Times привели к «прямым угрозам жизни сотрудников российских посольств в Вашингтоне и Лондоне». Посольство прикрепило к посту в Твиттере скриншоты, на одном из которых говорится: «Давайте объявим „вознаграждение“ за ваших дипломатов». МВД РФ назвало публикацию американской газеты «вбросом». «Впрочем, что еще можно ожидать от разведки, которая с треском провалила 20-летнюю войну в Афганистане», — добавили в ведомстве.

#новости #сша

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43 комментария
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Super 72

8

Вопрос, зачем это надо, если РФ публично поддерживает идею США договориться с талибами в Афганистане? Вот на днях опять переговоры будут, где Россия посредник
Какой тут интерес платить за убийства американцев? Да и что такими убийствами можно достичь? 

В статье NYT подчёркнуто, что разведка США сама не понимает, зачем это надо было, по какому принципу вы выбирались цели, кто деньги передавал и как. Этой информации из допросов не получено. 

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Великий чувак

Super
28

Вы когда последний раз наблюдали логику в действиях МИД РФ?

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Nikita Zubkov

Великий
5

А при чем тут МИД?

Ответить

Великий чувак

Nikita
14

Нипричем

Ответить

Nikita Zubkov

Великий
0

Что эта картинка должна показать?

Ответить

Великий чувак

Nikita
7

Что МИД нипричем же!

Ответить

Dmitry Sursin

Nikita
0

Переходи на Гугл Хром. У него классные функции в контекстном меню.

Ответить

Nikita Zubkov

Dmitry
1

МИД РФ и военная разведка два разных ведомства. Одно другому не подчиняется.

Ответить

Dmitry Sursin

Nikita
3

Первый канал/Россия/НТВ и правящая верхушка два разных ведомства. Одно другому не подчиняется.

Ответить

Nikita Zubkov

Dmitry
2

Нет, Первый канал/Россия/НТВ подчиняется правящей верхушке. МИД и военная разведка подчиняется правящей верхушке, но не друг другу.

Ответить

Атлант поправил

Nikita
0

Весь внешний аппарат РФ это военная разведка
И все оно подчиняется одному и тому же человеку

Ответить

alexferman

Атлант
3

Эксперты с TJ это всегда праздник и хорошее настроение

Ответить

Nikita Zubkov

Атлант
0

 Весь внешний аппарат РФ это военная разведка

Нет, но во всем внешнем аппарате есть разведчики. Структура подчинения там не прямая.

 И все оно подчиняется одному и тому же человеку

Я же об этом написал выше.

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Vladimir

Nikita
0

Чехи с вами поспорят. Напомнить последнюю историю с сотрудником МИД, которого подозревают в планировании убийства?

Уже дофига скандалов с дипломатами, которых подозревали в том, что они ГРУшники. Есть мнение, что возят все от наркоты до боевых отравляющих веществ...

Ответить

Nikita Zubkov

Vladimir
0

Я вроде не отрицаю, что среди дипломатов могут быть разведчики.

Ответить

Nevi Lant

Nikita
–4

Кого еще хохлам винить? Путин занят украиной.

Ответить

Dima Kowets

Великий
1

Это у тебя что-то не наблюдается логики совсем.

Ответить

Dima Kowets

Dima
1

Давно заметил, что политика ресурса TJ, DTF, очень мне напоминают диктатуру. Система оценивая того или другого комментария очень похожа на рейтинг, что нужно писать, отвечать и что не нужно, неугодно видимо господам которые мониторят эти ресурсы. Сама эта новая система, набрал определённый минус и не можешь отвечать кому бы то ни было очень смущает. Получается что если комментарий удобный для продвижения идей то окей, ставим лайки и общайся сколько хочешь, если только попробуешь написать другое, не оскорбительное , не нарушающие каких либо интересов то жди парней которые просто идут и тупо ставят минусы под всеми коментами. Странная политика.........

Ответить

Великий чувак

Dima
2

Это им госдеп навязывает такую политику. А ЦРУ мониторит. Все это понимают, но молчат, т.к. теневое правительство не дремлет.

Ответить

Любой алмаз

Dima
0

если только попробуешь написать другое, не оскорбительное

А вот это не оскобительное и исключительно правдивое?
https://tjournal.ru/internet/174517-tred-o-problemah-rossiyskoy-kosmicheskoy-sfery-ot-byvshego-inzhenera-raketno-kosmicheskogo-zavoda-imeni-hrunicheva?comment=3537501

Ответить

Dima Kowets

Любой
0

И ? Это моё мнение я кого-то им задел или оскорбил?

Ответить

Любой алмаз

Dima
1

Во-первых, судя по всему, ты просто наврал. Тебе вон там сразу двое отписалось в коментах, что ты не прав, утверждая что они работали в кб.
Во-вторых, непрямые оскорбления тоже оскорбления. Например, если я тебя спрошу "А бывают люди на тж с фиолетовой аватаркой и не долбоебы", то это оскорбление, хотя я тебя лично не оскорблял. Ты вон написал, "в вузе ему пишут" (подразумевая, что его вуз хуевый), "хотя бы шнырем работал" (подразумевая, что туда ему не попасть даже "шнырем"). Вполне себе непрямое оскорбление.

Мнение, это конечно хорошо, и как видишь тебя на сайте за мнение не забанили. Но вот если другие комментаторы считают твое мнение говном, то никто не мешает им тебя заминусовать. В данном случае 
не нарушающие каких либо интересов

ты нарушил, например, мой интерес, который заключается в том, что неочевидное мнение по провокационному вопросу неплохо бы обосновать.

P.S. Мнение "и никто у нас этого не отнимет" под статьей про тред где описывается, что оно само потенциально развалится, ествественно, неочевидное.

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CommentBot

Любой
0
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Андрей Гришин

Dima
0

Не мог не орнуть и не поставить минус тебе

Ответить

Сергей Лукин

Великий
0

Ответь "да" или "нет": 
Ты веришь этой статье?

Ответить

Образованный Орзэмэс

Super
4

Может попытка талибов поссорить РФ и США перед этими переговорами. Так вообще бред, толку Кремлю от 20 убитых американцев

Ответить

Эстетический лолипоп

Образованный
0

Кремль — это маленький ребенок, которого обидел старший брат США. И этот ребенок будет использовать все средства для наказания или мщения своему обидчику.

Ответить

Спортивный Даниль

Эстетический
6

Если это маленький ребенок, то как он удерживает власть? Или над тобой по жизни дети доминируют?

Ответить

alexferman

Спортивный
0

Зачем такие сложные вопросы задаёшь

Ответить

Super 72

Образованный
4

Так СУТЬ в том, что РФ поддерживает переговоры чтобы США смылись с Афганистана. Срыв таких переговоров это наоборот абсолютно против интересов Путина. 
Вывода можно сделать три
1) Непроверенная информация, ошибка итд
2) Намеренная дезинформация со стороны разведсооьщества Америки
3) Действия русских лиц, связанных с наркотрафиком в афгане
Ну и как совсем бред это ГРУшники - ренегаты, которые творят что хотят, просто потому что хочется убивать американцев каким-то способом. 

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Super
1
Ответить

Ипполит Воробьянинов

4

Песков сообщил, что Кремль не знает про обвинения в выплате средств за убийства.

— Сюрпраааайз!

Ответить

Эстетический лолипоп

Ипполит
2

Кремлевская незнайка.

Ответить

Max Belkov

2

Может быть и вброс но идея вознаграждения за дипломатов мне уже нравится. 

Ответить

Владимир Земсков

2

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не знает про обвинения в выплате средств за убийства.

А этому вообще можно поставить автоответчик на телефон типа "я вас услышал, но мы либо ничего не знаем, либо не согласны". Потому что все ответы как под копирку.
Смысл его вообще о чём то спрашивать?
У Кремля же всегда будет позиция отрицания, даже если события имели место быть.

Ответить

alexferman

2

Очередные охуительные истории от неизвестных источников, ну-ну

Ответить

Научно-Технический пришелец

1
Ответить

Klim August

0

Артем, хочешь бургер? Или тебе суши заказать?

Ответить

Атлант поправил плечи

0

Кстати, а NYT за кого?
Может это просто ответ на компромат Байдена?

Трамп недавно выступал перед военными, говорил мол умирать больше не будете где-то там, а тут оказывается друг Вова совсем и не друг

Борьба за военный электорат

Ответить

A big purple banana 🍆

0

Ближе к выборам - больше вбросов про Рашку

Ответить

Ебаный Кошмар

0

У РФ такая зашкварная репутация, что подобные новости не вызывают никаких сомнений. Решения в духе империи зла.

Ответить

робот-бёрдвотчер

0

О, "вбросом", давненько не встречал у них этот термин. Они долго к нему привыкали, а потом стали использовать просто везде. Появилась какая-то новость - это "вброс". Изначальный смысл "наброса говна на вентилятор" явно девальвировался.
Потом они пришли к "фейкам", "фейкньюсам" и "опроверг" (в значении "ответил нет").

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theomism

–2

вот это поворот

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