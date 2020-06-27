Комментарии
За 2019 год в Афганистане убили 20 американцев. США пока не знают, есть ли среди них заказные убийства.
Подразделение российской военной разведки тайно предлагало деньги боевикам, связанным с Талибаном, за убийство военных международной коалиции в Афганистане, в том числе из США. Об этом пишет New York Times со ссылкой на источники. О том, что российская разведка предлагала боевикам Талибана награду за убийства американских военных, сообщила и The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным журналистов, к выводу о том, что Россия в 2019 году предлагала награду за убийство военных, США пришли ещё несколько месяцев назад. Власти Штатов считают, что боевики получили от России часть средств, но не ясно, совершили ли они заказные убийства — за 2019 год в Афганистане убили 20 американцев.
New York Times выяснила, что разведка США доложила об этой ситуации Трампу, в марте в Белом доме прошло совещание, на котором чиновники разработали несколько вариантов ответа на действия России — начиная от дипломатической жалобы и требования прекратить враждебные действия до новых санкций. Власти США пока не приняли никаких мер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не знает про обвинения в выплате средств за убийства.
По данным разведки США, деньги боевикам Талибана предлагало подразделение ГРУ, связанное с отравлением нервно-паралитическим веществом в марте 2018 года в Солсбери Сергея Скрипаля. Это якобы происходило в 2019 году во время переговоров США с Талибаном по установлению мира. Информацию о возможном вознаграждении получили, в том числе, в ходе допросов захваченных боевиков.
Посольство России в США заявило, что «необоснованные обвинения» New York Times привели к «прямым угрозам жизни сотрудников российских посольств в Вашингтоне и Лондоне». Посольство прикрепило к посту в Твиттере скриншоты, на одном из которых говорится: «Давайте объявим „вознаграждение“ за ваших дипломатов». МВД РФ назвало публикацию американской газеты «вбросом». «Впрочем, что еще можно ожидать от разведки, которая с треском провалила 20-летнюю войну в Афганистане», — добавили в ведомстве.
Вопрос, зачем это надо, если РФ публично поддерживает идею США договориться с талибами в Афганистане? Вот на днях опять переговоры будут, где Россия посредник
Какой тут интерес платить за убийства американцев? Да и что такими убийствами можно достичь?
В статье NYT подчёркнуто, что разведка США сама не понимает, зачем это надо было, по какому принципу вы выбирались цели, кто деньги передавал и как. Этой информации из допросов не получено.
Великий чувак
Вы когда последний раз наблюдали логику в действиях МИД РФ?
А при чем тут МИД?
Нипричем
Что эта картинка должна показать?
Переходи на Гугл Хром. У него классные функции в контекстном меню.
МИД РФ и военная разведка два разных ведомства. Одно другому не подчиняется.
Первый канал/Россия/НТВ и правящая верхушка два разных ведомства. Одно другому не подчиняется.
Нет, Первый канал/Россия/НТВ подчиняется правящей верхушке. МИД и военная разведка подчиняется правящей верхушке, но не друг другу.
Весь внешний аппарат РФ это военная разведка
И все оно подчиняется одному и тому же человеку
Весь внешний аппарат РФ это военная разведка
Нет, но во всем внешнем аппарате есть разведчики. Структура подчинения там не прямая.
И все оно подчиняется одному и тому же человеку
Я же об этом написал выше.
Это у тебя что-то не наблюдается логики совсем.
Давно заметил, что политика ресурса TJ, DTF, очень мне напоминают диктатуру. Система оценивая того или другого комментария очень похожа на рейтинг, что нужно писать, отвечать и что не нужно, неугодно видимо господам которые мониторят эти ресурсы. Сама эта новая система, набрал определённый минус и не можешь отвечать кому бы то ни было очень смущает. Получается что если комментарий удобный для продвижения идей то окей, ставим лайки и общайся сколько хочешь, если только попробуешь написать другое, не оскорбительное , не нарушающие каких либо интересов то жди парней которые просто идут и тупо ставят минусы под всеми коментами. Странная политика.........
Великий чувак
Это им госдеп навязывает такую политику. А ЦРУ мониторит. Все это понимают, но молчат, т.к. теневое правительство не дремлет.
если только попробуешь написать другое, не оскорбительное
А вот это не оскобительное и исключительно правдивое?
https://tjournal.ru/internet/174517-tred-o-problemah-rossiyskoy-kosmicheskoy-sfery-ot-byvshego-inzhenera-raketno-kosmicheskogo-zavoda-imeni-hrunicheva?comment=3537501
И ? Это моё мнение я кого-то им задел или оскорбил?
Во-первых, судя по всему, ты просто наврал. Тебе вон там сразу двое отписалось в коментах, что ты не прав, утверждая что они работали в кб.
Во-вторых, непрямые оскорбления тоже оскорбления. Например, если я тебя спрошу "А бывают люди на тж с фиолетовой аватаркой и не долбоебы", то это оскорбление, хотя я тебя лично не оскорблял. Ты вон написал, "в вузе ему пишут" (подразумевая, что его вуз хуевый), "хотя бы шнырем работал" (подразумевая, что туда ему не попасть даже "шнырем"). Вполне себе непрямое оскорбление.
Мнение, это конечно хорошо, и как видишь тебя на сайте за мнение не забанили. Но вот если другие комментаторы считают твое мнение говном, то никто не мешает им тебя заминусовать. В данном случае
не нарушающие каких либо интересов
ты нарушил, например, мой интерес, который заключается в том, что неочевидное мнение по провокационному вопросу неплохо бы обосновать.
P.S. Мнение "и никто у нас этого не отнимет" под статьей про тред где описывается, что оно само потенциально развалится, ествественно, неочевидное.
Образованный Орзэмэс
Может попытка талибов поссорить РФ и США перед этими переговорами. Так вообще бред, толку Кремлю от 20 убитых американцев
Эстетический лолипоп
Кремль — это маленький ребенок, которого обидел старший брат США. И этот ребенок будет использовать все средства для наказания или мщения своему обидчику.
Спортивный Даниль
Если это маленький ребенок, то как он удерживает власть? Или над тобой по жизни дети доминируют?
Так СУТЬ в том, что РФ поддерживает переговоры чтобы США смылись с Афганистана. Срыв таких переговоров это наоборот абсолютно против интересов Путина.
Вывода можно сделать три
1) Непроверенная информация, ошибка итд
2) Намеренная дезинформация со стороны разведсооьщества Америки
3) Действия русских лиц, связанных с наркотрафиком в афгане
Ну и как совсем бред это ГРУшники - ренегаты, которые творят что хотят, просто потому что хочется убивать американцев каким-то способом.
Песков сообщил, что Кремль не знает про обвинения в выплате средств за убийства.
— Сюрпраааайз!
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не знает про обвинения в выплате средств за убийства.
А этому вообще можно поставить автоответчик на телефон типа "я вас услышал, но мы либо ничего не знаем, либо не согласны". Потому что все ответы как под копирку.
Смысл его вообще о чём то спрашивать?
У Кремля же всегда будет позиция отрицания, даже если события имели место быть.
Кстати, а NYT за кого?
Может это просто ответ на компромат Байдена?
Трамп недавно выступал перед военными, говорил мол умирать больше не будете где-то там, а тут оказывается друг Вова совсем и не друг
Борьба за военный электорат
У РФ такая зашкварная репутация, что подобные новости не вызывают никаких сомнений. Решения в духе империи зла.
О, "вбросом", давненько не встречал у них этот термин. Они долго к нему привыкали, а потом стали использовать просто везде. Появилась какая-то новость - это "вброс". Изначальный смысл "наброса говна на вентилятор" явно девальвировался.
Потом они пришли к "фейкам", "фейкньюсам" и "опроверг" (в значении "ответил нет").
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