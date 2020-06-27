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Новости
Артём Мазанов
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СМИ и сайты разместили баннеры в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, обвиняемой в распространении порнографии Материал редакции

К медиастрайку уже присоединились в том числе «Новая газета», DOXA и профсоюз журналистов.

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Активисты запустили медиастрайк в поддержку художницы из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой, обвиняемой в распространении порнографии и пропаганде гомосексуальных отношений. Об этом организаторы акции рассказали TJ.

Инициаторами проекта выступили художницы Лёля Нордик, Дарья Серенко и Nicole Garneauа, активистки Евдокия Цветкова и Софья Сно , журналистка Наринская, а также активисты Антон Пичугин и Илья Ермолин.

Суть акции состоит в том, чтобы её участники разместили на своих площадках баннер с информацией о деле Юли, ссылками на петицию и текстом о том, как сейчас ей можно помочь. К медиастрайку уже присоединились в том числе «Новая газета», «DOXA», профсоюз журналистов и сайт о кино «Кимкибабадук» Татьяны Шороховой.

Организаторы акции рассказали, что хотели сделать для Цветковой «нечто похожее на то, что было сделано для Голунова».

Но Юля совсем не такой медийный человек, как Иван, и за ней не стоит такого влиятельного профессионального сообщества, как за Иваном, которого, можно сказать, отстаивали «всем журналистским миром».

Дарья Серенко
художница

В середине ноября 2019 года против Цветковой возбудили уголовное дело о распространении порнографии из-за публикации картинок в паблике «ВКонтакте» «Монологи вагины», цель которого — «снятие табу с женской физиологии». В конце ноября 2019 года против неё возбудили административное дело из-за публикаций, в которых полиция нашла признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

С конца ноября 2019 года по 16 марта 2020 года Цветкова находилась под домашним арестом. В декабре 2019 года её оштрафовали на 50 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

В июне 2020 года Цветкову обвинили в распространении порнографии за рисунки с вагинами.

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57 комментариев
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Mezzo Deesa

–12

Ну а может не надо детям рассказывать про ЛГБТ-дрисню когда тебя не просят, не?

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Сергей Звезда

Mezzo
16

про «гетеро-дрисню» тогда, пожалуйста, тоже!

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Mezzo Deesa

Сергей
–9

 про «гетеро-дрисню» тогда, пожалуйста, тоже!

Это это как раз такие люди готовые забыть всякий здравый смысл и стоять на коленках.
Ещё вопросы?

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Сергей Звезда

Mezzo
6

Один. Как ты думаешь, история про Цветкову — это далёкая от тебя история, которая не капли не означает, что принять могут любого и за что угодно?

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Yaroslav

Сергей
–7

Тут явно не «за что угодно». Если у неё с головой проблемы, то пусть посидит и подумает

Ответить

ОСА

Yaroslav
1

с головой проблемы

Что за проблемы такие? 

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Mezzo Deesa

Сергей
–1

А я высказывался за то, что её надо сгноить в гулаге?

Зайди в админку и сделай поиск по моим комментам, найдёшь там от меня посты о необходимости упразденния или реформировании тюрем в россии.

Меня могут и на улице просто убить пьяные быдлари и сосулька может на голову упасть и за посты тут десять раз расстрелять.

Принять за что угодно, могут уже лет 70-80.
Проблема не в конкретной теме, а в обществе которое это позволяет делать с собой.

Тем не менее пидрилизация детей это говно на постном масле и пускай она нахуй идёт.

Ответить

ОСА

Mezzo
4

Пидрилизация - это когда рассказываешь людям, что существуют однополые отношения и это нормально? 
Такие вещи в школе рассказывать должны, чтобы не было гомофобных чуханов (типа тебя)

Ответить

Mezzo Deesa

ОСА
3

 Такие вещи в школе рассказывать должны

Нет, в школе должны рассказывать об экономике и планировании своей жизни, о том что рукоприкладство это плохо, о логике, о том как развивать психологическую устойчивость.

А не о том что быть педиком это нормально или какой толстой охуенный писатель.
Не нормально, это отклонение развития, как аутизм или паркинсон.

Ответить

ОСА

Mezzo
1

Не нормально, это отклонение развития, как аутизм или паркинсон.

Кто сказал? 

Ответить

Mezzo Deesa

ОСА
1

Здравый смысл.

Генетические и другие медицинские исследования, выявившие дисбаланс в организмах госексуалистов.

Наблюдения.

Логика.

Болезнь, это не свободный выбор.
Олсо, бисексуалисты, как раз здоровые люди.

Ответить

alexferman

ОСА
2

Такие вещи в школе рассказывать должны

В школах должны прививать терпимость к немейнстримным явлениям как таковым, рассказывать что глупо травить людей из-за каких-то свойств, которые от них не зависят и никому не причиняют ущерба. Отдельно как-то упоминать гомосексуализм смысла нет, если начать перечислять всех кого не надо обижать - это не обучение будет, а дрессировка.

Ответить

ОСА

alexfer…
–1

дрессировка

Называй это как хочешь, если это остановит избиения, убийства и дискриминацию, то я только за. 

Ответить

Андрей Гришин

ОСА
0

А кто сказал, что дискриминацию дОлжно остановить? Утопия это хорошо, но только как идея

Ответить

alexferman

ОСА
–2

Однополые отношения это не нормально, по определению нормальности.

Ответить

ОСА

alexfer…
1

Ого, и что же это за определение нормальности?

Ответить

Драматический

alexfer…
1

В однополых отношениях самих по себе нет ничего предосудительного, заёбывает когда тычут ими в нос и носятся как со священной коровой.

Ответить

Озорной Лис

alexfer…
0

Нормально как вариант биологического разнообразия 

Ответить

alexferman

Озорной
1

Это бессмысленная формулировка, норма привязана к статбольшинству и только)

Ответить

Андрей Гришин

ОСА
0

А тебе сколько лет? Интересно просто, если тебе там 20+ - что ты подумаешь, когда твой сын-подросток сделает камминг-аут или ты случайно спалишь что он гомосексуалист

Ответить

ОСА

Андрей
–1

когда твой сын-подросток сделает камминг-аут или ты случайно спалишь что он гомосексуалист

ЭТО НОРМАЛЬНО

Ответить

Alex

ОСА
0

И еще у главной детской библиотеки Москвы. 

Ответить

Сергей Звезда

Mezzo
0

Ну какие ещё могут быть вопросы. Ты беспокоишься за какое-то непонятное общество, которое защищать нужно от репрессивной машины (что ты признаёшь), а не от тех, у кого власти нет (что ты не признаёшь)

Ответить

Nikolai Popov

Сергей
0

А нужно ли их защищать? Потом они превратятся в таких же sjw-фашистов, как в США.

Я долго был толерантный, но с последними событиями я круто пересмотрел свои взгляды.

Ответить

красивый

Nikolai
2

та же хуйня

Ответить

Mezzo Deesa

Сергей
0

"Непонятное общество" это все люди. 

 которое защищать нужно от репрессивной машины (что ты признаёшь), а не от тех, у кого власти нет (что ты не признаёшь)

Не могу распарсить.
Я говорю, что надо "непонятное общество" защищать от тех "у кого власти нет"?

 репрессивной машины

Моя позиция шире, не только в политическом плане.

Ответить

Эстетический лолипоп

Mezzo
0

ЭТО ДРУГОЕ

Ответить

Amir Name

Сергей
2

"гетеро-дрисня", как ты выразился это подавляющее большинство общества, поэтому это нормально.

Ответить

Сергей Звезда

Amir
1

Это подмена тезиса. Власть большинства не означает, что нужно игнорировать интересы меньшинства. А тут даже не о власти идёт речь, а о равных правах для всех.

И тем более, что реальной статистики мы не знаем, поскольку о своей ЛГБТ-ориентации почти все боятся рассказывать, а кто-то даже не может этого признать в себе по ряду причин. 

У нас до сих пор многие думают, что если ты вступаешься за ЛГБТ+, то ты обязательно к ним принадлежишь. Тут дискуссии нужно начинать вообще с нуля 

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Сергей
Нейротекст
0

С такими речами не далеко до приглашения в гости Сёмина или Рудого. Но не более того.

Ответить

Amir Name

Сергей
–1

равных правах для всех.

Ты вроде взрослый человек :) Надеюсь не стоит объяснить почему это невозможно.
реальной статистики ЛГБТ мы не знаем

Я пологаю, что ты сторонник что ЛГБТ рождаются, но я убеждён что ими еще и становятся (навязывание сексуальных ориентиров с детства)
У нас до сих пор многие думают, что если ты вступаешься за ЛГБТ+, то ты обязательно к ним принадлежишь.

Хз, я вот не думаю, но это не суть.

Суть в том что пропаганда запрещена (как порнографии, так и гомосексуальной ориентации). Быть им никто не запрещает, запрещают только распростонять свои убеждения.

Ответить

solawind

Mezzo
–5

Как там геи, еще не всех детей усыновили?

Ответить

Mezzo Deesa

solawind
–9

Вааааау, ты сразу такой прогрессивный и современный вступаешься за всю педрильню, заведомо лучше меня, ангел-эльф-уберменш! Блин ты прямо европеец! Капитан швеция!

Мы уже видели как в сиэтле такие прогрессивные (твои братья по разуму) обломались со своей коммунной. Всё что вы можете, это рассуждать о справедливых материях и пытаться выглядеть ангелами, а ночью вы просто звери которые могут только насиловать и грабить.

Ответить

solawind

Mezzo
3

Мне иногда кажется что и сами сжв, и воины с сжв типа тебя одинаково тупые, возможно вторые даже больше.

Ответить

Mezzo Deesa

solawind
–2

В чём заключается тупость, чего я не понимаю.
Просвети дурочка пожалуйста.

А то вот мне кажется, что ты просто из тупейшей обиды перед фактами попавшими (хочешь выглядеть лучше чем есть) точно в цель минусишь и высказываешь своё "развёрнутое мнение".

Расскажи, мне очень интересно.

Ответить

Глеб Савчик

Mezzo
–1

О боже, как тут всё серьёзно. Простите, вы на обочине цивилизации ( отойди чуть дальше в кусты, чтоб не было видно. Спасибо! 

Ответить

Mezzo Deesa

Глеб
3

Уже постоял на коленках, капитан швеция?

Ответить

ОСА

Mezzo
1

Паблик 18+
Да и ВКонтакте не просит паспорт при просмотре порно. 

Ответить

красивый комбинатор

Mezzo
–4

Девушка не отрицает, что вне стен детского театра она открыто обсуждает в сети вопросы сексуального просвещения. Но это лишь для обучения подрастающего поколения, как говорит она сама.

"Режиссерка" решила обучать детей правильным ценностям.

Ответить

Глеб Савчик

Mezzo
0

Оу, нарисовать женский орган - это уже ЛГБТ?))) 

Ответить

Sancobot

Mezzo
0

Чел, ты..

Ответить

Максим Шпилёв

5

К медиастрайку присоединились

запустили медиастрайк

капец я бумер..

Ответить

Андрей Гришин

Максим
3

То чувство, когда бумером стал лет в 14. А в 16 уже вообще не смог успевать за этими 15летними зумерами 

Ответить

Nevi Lant

0

Не пойму возмущений по поводу пропаганды. Есть закон, она его нарушила. К чему ваши кукареки на тему "ряяяя гетерасты"

Ответить

ОСА

Nevi
3

Почему пропаганда гетеросексуальных отношений - нормально (далеко идти не надо, смотри поправки в конституцию), а пропаганда однополых отношений - не нормально?

Ответить

Ivan

ОСА
1

с точки зрения государства и вида как такового, гетеросексуальные отношения, способствуют продолжению человеческого рода. Поэтому пропаганда гетеросексуальных отношений - это ок. Аргументы в пользу однополых отношений пока придумать не могу

Ответить

solawind

ОСА
–2

Вы не понимаете? ГЕИ УСЫНОВЯТ ВСЕХ ДЕТЕЙ. Проклятая явропа с ЛГБТ вымирает, а у нас, благодаря скрепам, духовность рождаемость огромная, прирост населения и семьи самые крепкие, какие ещё аргументы вам нужны?

Ответить

LC

Nevi
1

Есть закон, она его нарушила.

Примерно из подобной оперы. В серии "кровавый советский режим" принято делать чуть ли не героями "валютчиков" - людей, торговавшей валютой, когда это было запрещено. Да, закон был неадекватно суровым (и его применение - тоже), но этот закон был и они намеренно его нарушили. Так и тут - к закону большие вопросы, но поскольку он существует, его намеренное нарушение может привести к весьма предсказуемым последствиям (если ты не Серебрянников, конечно).

Ответить

Сергей Васильев

3

Она сама выступает за законы, которые бы наказывали критику лгбт. Не вижу смысла вмешиваться, если только вы не Сергей Звезда.

Ответить

Великий чувак

Сергей
3

А можно пруф?

Ответить

Lian Niko

3

Не знаю в тему или нет, но пару недель назад я смотрел приколы на ютубчике и там была шутка со словом "labia", загуглил, что это такое. Короче, у википедии ну оооочень интересные картинки)

Ответить

Радикальный Даниль

Lian
0

С членами так же

Ответить

Alex

–8

Жрет вкусно, спит сладко, почему бы вагины не "порисовать" ? Типичный продукт общества. 

Ответить

ОСА

Alex
–1

Что может помешать?

Ответить

Alex

ОСА
0

А может ли в принципе ? Вот правильная формулировка. 

Ответить

Kekovski

–3

Вот примерно так стоит общаться со всеми активистами

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CHEERS, RASA!

0

есть геи, а есть пидорасы. и глядя на подобных активистов понимаешь, что и среди баб пидарасов не мало

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