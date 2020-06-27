К медиастрайку уже присоединились в том числе «Новая газета», DOXA и профсоюз журналистов.

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Активисты запустили медиастрайк в поддержку художницы из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой, обвиняемой в распространении порнографии и пропаганде гомосексуальных отношений. Об этом организаторы акции рассказали TJ.

Инициаторами проекта выступили художницы Лёля Нордик, Дарья Серенко и Nicole Garneauа, активистки Евдокия Цветкова и Софья Сно , журналистка Наринская, а также активисты Антон Пичугин и Илья Ермолин.

Суть акции состоит в том, чтобы её участники разместили на своих площадках баннер с информацией о деле Юли, ссылками на петицию и текстом о том, как сейчас ей можно помочь. К медиастрайку уже присоединились в том числе «Новая газета», «DOXA», профсоюз журналистов и сайт о кино «Кимкибабадук» Татьяны Шороховой.

Организаторы акции рассказали, что хотели сделать для Цветковой «нечто похожее на то, что было сделано для Голунова».

Но Юля совсем не такой медийный человек, как Иван, и за ней не стоит такого влиятельного профессионального сообщества, как за Иваном, которого, можно сказать, отстаивали «всем журналистским миром». Дарья Серенко художница

В середине ноября 2019 года против Цветковой возбудили уголовное дело о распространении порнографии из-за публикации картинок в паблике «ВКонтакте» «Монологи вагины», цель которого — «снятие табу с женской физиологии». В конце ноября 2019 года против неё возбудили административное дело из-за публикаций, в которых полиция нашла признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

С конца ноября 2019 года по 16 марта 2020 года Цветкова находилась под домашним арестом. В декабре 2019 года её оштрафовали на 50 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.