Комментарии
К медиастрайку уже присоединились в том числе «Новая газета», DOXA и профсоюз журналистов.
Активисты запустили медиастрайк в поддержку художницы из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой, обвиняемой в распространении порнографии и пропаганде гомосексуальных отношений. Об этом организаторы акции рассказали TJ.
Инициаторами проекта выступили художницы Лёля Нордик, Дарья Серенко и Nicole Garneauа, активистки Евдокия Цветкова и Софья Сно , журналистка Наринская, а также активисты Антон Пичугин и Илья Ермолин.
Суть акции состоит в том, чтобы её участники разместили на своих площадках баннер с информацией о деле Юли, ссылками на петицию и текстом о том, как сейчас ей можно помочь. К медиастрайку уже присоединились в том числе «Новая газета», «DOXA», профсоюз журналистов и сайт о кино «Кимкибабадук» Татьяны Шороховой.
Организаторы акции рассказали, что хотели сделать для Цветковой «нечто похожее на то, что было сделано для Голунова».
В середине ноября 2019 года против Цветковой возбудили уголовное дело о распространении порнографии из-за публикации картинок в паблике «ВКонтакте» «Монологи вагины», цель которого — «снятие табу с женской физиологии». В конце ноября 2019 года против неё возбудили административное дело из-за публикаций, в которых полиция нашла признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.
С конца ноября 2019 года по 16 марта 2020 года Цветкова находилась под домашним арестом. В декабре 2019 года её оштрафовали на 50 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.
В июне 2020 года Цветкову обвинили в распространении порнографии за рисунки с вагинами.
Ну а может не надо детям рассказывать про ЛГБТ-дрисню когда тебя не просят, не?
про «гетеро-дрисню» тогда, пожалуйста, тоже!
про «гетеро-дрисню» тогда, пожалуйста, тоже!
Это это как раз такие люди готовые забыть всякий здравый смысл и стоять на коленках.
Ещё вопросы?
Один. Как ты думаешь, история про Цветкову — это далёкая от тебя история, которая не капли не означает, что принять могут любого и за что угодно?
А я высказывался за то, что её надо сгноить в гулаге?
Зайди в админку и сделай поиск по моим комментам, найдёшь там от меня посты о необходимости упразденния или реформировании тюрем в россии.
Меня могут и на улице просто убить пьяные быдлари и сосулька может на голову упасть и за посты тут десять раз расстрелять.
Принять за что угодно, могут уже лет 70-80.
Проблема не в конкретной теме, а в обществе которое это позволяет делать с собой.
Тем не менее пидрилизация детей это говно на постном масле и пускай она нахуй идёт.
Такие вещи в школе рассказывать должны
Нет, в школе должны рассказывать об экономике и планировании своей жизни, о том что рукоприкладство это плохо, о логике, о том как развивать психологическую устойчивость.
А не о том что быть педиком это нормально или какой толстой охуенный писатель.
Не нормально, это отклонение развития, как аутизм или паркинсон.
Здравый смысл.
Генетические и другие медицинские исследования, выявившие дисбаланс в организмах госексуалистов.
Наблюдения.
Логика.
Болезнь, это не свободный выбор.
Олсо, бисексуалисты, как раз здоровые люди.
Такие вещи в школе рассказывать должны
В школах должны прививать терпимость к немейнстримным явлениям как таковым, рассказывать что глупо травить людей из-за каких-то свойств, которые от них не зависят и никому не причиняют ущерба. Отдельно как-то упоминать гомосексуализм смысла нет, если начать перечислять всех кого не надо обижать - это не обучение будет, а дрессировка.
А кто сказал, что дискриминацию дОлжно остановить? Утопия это хорошо, но только как идея
Однополые отношения это не нормально, по определению нормальности.
Драматический
В однополых отношениях самих по себе нет ничего предосудительного, заёбывает когда тычут ими в нос и носятся как со священной коровой.
Нормально как вариант биологического разнообразия
Это бессмысленная формулировка, норма привязана к статбольшинству и только)
А тебе сколько лет? Интересно просто, если тебе там 20+ - что ты подумаешь, когда твой сын-подросток сделает камминг-аут или ты случайно спалишь что он гомосексуалист
Ну какие ещё могут быть вопросы. Ты беспокоишься за какое-то непонятное общество, которое защищать нужно от репрессивной машины (что ты признаёшь), а не от тех, у кого власти нет (что ты не признаёшь)
А нужно ли их защищать? Потом они превратятся в таких же sjw-фашистов, как в США.
Я долго был толерантный, но с последними событиями я круто пересмотрел свои взгляды.
"Непонятное общество" это все люди.
которое защищать нужно от репрессивной машины (что ты признаёшь), а не от тех, у кого власти нет (что ты не признаёшь)
Не могу распарсить.
Я говорю, что надо "непонятное общество" защищать от тех "у кого власти нет"?
репрессивной машины
Моя позиция шире, не только в политическом плане.
Это подмена тезиса. Власть большинства не означает, что нужно игнорировать интересы меньшинства. А тут даже не о власти идёт речь, а о равных правах для всех.
И тем более, что реальной статистики мы не знаем, поскольку о своей ЛГБТ-ориентации почти все боятся рассказывать, а кто-то даже не может этого признать в себе по ряду причин.
У нас до сих пор многие думают, что если ты вступаешься за ЛГБТ+, то ты обязательно к ним принадлежишь. Тут дискуссии нужно начинать вообще с нуля
С такими речами не далеко до приглашения в гости Сёмина или Рудого. Но не более того.
равных правах для всех.
Ты вроде взрослый человек :) Надеюсь не стоит объяснить почему это невозможно.
реальной статистики ЛГБТ мы не знаем
Я пологаю, что ты сторонник что ЛГБТ рождаются, но я убеждён что ими еще и становятся (навязывание сексуальных ориентиров с детства)
У нас до сих пор многие думают, что если ты вступаешься за ЛГБТ+, то ты обязательно к ним принадлежишь.
Хз, я вот не думаю, но это не суть.
Суть в том что пропаганда запрещена (как порнографии, так и гомосексуальной ориентации). Быть им никто не запрещает, запрещают только распростонять свои убеждения.
Вааааау, ты сразу такой прогрессивный и современный вступаешься за всю педрильню, заведомо лучше меня, ангел-эльф-уберменш! Блин ты прямо европеец! Капитан швеция!
Мы уже видели как в сиэтле такие прогрессивные (твои братья по разуму) обломались со своей коммунной. Всё что вы можете, это рассуждать о справедливых материях и пытаться выглядеть ангелами, а ночью вы просто звери которые могут только насиловать и грабить.
В чём заключается тупость, чего я не понимаю.
Просвети дурочка пожалуйста.
А то вот мне кажется, что ты просто из тупейшей обиды перед фактами попавшими (хочешь выглядеть лучше чем есть) точно в цель минусишь и высказываешь своё "развёрнутое мнение".
Расскажи, мне очень интересно.
О боже, как тут всё серьёзно. Простите, вы на обочине цивилизации ( отойди чуть дальше в кусты, чтоб не было видно. Спасибо!
Девушка не отрицает, что вне стен детского театра она открыто обсуждает в сети вопросы сексуального просвещения. Но это лишь для обучения подрастающего поколения, как говорит она сама.
"Режиссерка" решила обучать детей правильным ценностям.
К медиастрайку присоединились
запустили медиастрайк
капец я бумер..
То чувство, когда бумером стал лет в 14. А в 16 уже вообще не смог успевать за этими 15летними зумерами
Не пойму возмущений по поводу пропаганды. Есть закон, она его нарушила. К чему ваши кукареки на тему "ряяяя гетерасты"
Есть закон, она его нарушила.
Примерно из подобной оперы. В серии "кровавый советский режим" принято делать чуть ли не героями "валютчиков" - людей, торговавшей валютой, когда это было запрещено. Да, закон был неадекватно суровым (и его применение - тоже), но этот закон был и они намеренно его нарушили. Так и тут - к закону большие вопросы, но поскольку он существует, его намеренное нарушение может привести к весьма предсказуемым последствиям (если ты не Серебрянников, конечно).
Она сама выступает за законы, которые бы наказывали критику лгбт. Не вижу смысла вмешиваться, если только вы не Сергей Звезда.
Не знаю в тему или нет, но пару недель назад я смотрел приколы на ютубчике и там была шутка со словом "labia", загуглил, что это такое. Короче, у википедии ну оооочень интересные картинки)
Жрет вкусно, спит сладко, почему бы вагины не "порисовать" ? Типичный продукт общества.
есть геи, а есть пидорасы. и глядя на подобных активистов понимаешь, что и среди баб пидарасов не мало