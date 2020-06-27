Комментарии
По словам Собчак, у группы отобрали камеры и забрали записи записи нападения.
В Свердловской области напали на съемочную группу Ксении Собчак. Об этом телеведущая рассказала в своём Telegram-канале.
Как пишет Собчак, их камеру «отобрали здоровенные бугаи». Съёмочная группа вызвала полицию. О других подробностях произошедшего пока не сообщается.
Участник съёмочной группы Сергей Ерженков рассказал 66.ru, что в конфликте против них участвуют около 30 человек.
Внешний ключ
Ксения Собчак – это журналисты, которые не могут в политику
Эстетический лолипоп
Ксения Собчак - это Нигерия в снегу.
Внешний ключ
Ксения Собчак, вообще-то хотела бы, чтобы её не допустили к выборам
Эстетический лолипоп
Ксения Собчак — это не Собчак, кандидат от народа. важно, чтобы было как у нас - на выборах набралось около 22% и к выборам подошли 52%. Если это прям уедет за границу (даже если не сольют голоса), то будет и Зюганов.
Внешний ключ
Ксения Собчак – наш президент, но она может позволить себе такой полёт из-за полета на Луну.
Внешний ключ
А как же кокаин?
Православные более агрессивны, но не так жестокие, как представление о любви.
боже хаха, а ты наверно представитель другой самой мирной религии ? думаю ты долго ждал подобных новостей, чтобы написать такое
Эстетический лолипоп
Минуту думал над комментарием?
Базару нет, ты меня прям с землей сейчас сравнял
подержи мое пиво, плиз
Ксения Собчак это секта свидетелей Павла Валентина, а не Путина.
отвлекает внимание от своего расизма
А разве всем не пофиг на нее?)
Эстетический лолипоп
Независимо от отношения к человеку, бить его — удел тупых, что, в общем-то, вполне соответствует религиозным людям.
Ты то не обобщай, а то в глаз получишь, ёпт
Эстетический лолипоп
а то в глаз получишь, ёпт
@Владимир Климов нужно заявление в прокуратуру за угрозу физической расправой
Собчак - такой же типичный представитель Путина, как и Борис Ельцин.
У нас тут церковь не построили там где нужно, вот и злые тут нападают на всех
Почему это важно?
потому что не важно, собчак - не собчак, тут люди с православием мозга в конец отъехали, в смысле разбивать и отбирать чужую технику, в смысле нападать, это же не полицейские (тут даже никакого сарказма), на каком вообще основании? это же намеренная порча чужого имущества и угроза здоровью и жизни человека
Что у неё с носом?
похоже на плохой грим
Ебать она Марфа - послушница, с 12 лет принимающая в себя слово божие.
Удивлён, что Ерженков связался с Собчак. Талантливый журналист-документалист и продажная шкура на которой пробу ставить негде. Жаль что институт репутации в России не работает должным образом.
Не хочу не слышать и не видеть собчак. Зачем писать про неё ещё и в красной рамочке
Почему не пишут, что Собчак там вообще делала? Зная её, вполне может быть, что совершенное действие было предельно адекватно.
https://tjournal.ru/stories/179534-monastyr-pridetsya-brat-shturmom-chto-proishodit-v-obiteli-kotoruyu-zahvatil-kovid-dissident-shiigumen-sergiy
А чего она хотела, главное не выебываться, а то потом она наступит
Что то хуйня, что это, вот это обе хуйни такие, что я вспомнил о его существовании до этого, и я бы не было это потому что это высшее социальное неравенство
В этой я ситуации я на стороне Харперского (да, я не из Питера и не из Мск). Всякие Кировские мосты и ливневые и мусорные баки, подойдут к Ленинградскому отцу. Удобно было, когда вода с водой горевшая была.
пусть вызывает полицию, полиция изымет отобранную технику и собчак предоставит доказательства нападения, а главное, покажет, причиной чего стало такое отношение
А в монастыре всегда — больше внимания, больше похоже на реальный перформанс.
Православнутые натуралы, верующие в коммунизм с идеологией и в итоге живут у себя в жопе мира.
ООооо сейчас начнется - хороший инфоповод
Там глядишь и штурмом реально возьмут
А вообще видок у них "такое себе" (у тех что погоняли съемочную группу)
Ну и собственно за избиение статья (ну и воровство оборудования ) и заметьте - бог все это отвергает и порицает (а те что участвовали в избиении - нет, стало быть безбожники)