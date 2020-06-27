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Новости
Артём Мазанов
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В Свердловской области напали на съёмочную группу Ксении Собчак. Телеведущая сообщила об избиении двух человек Материал редакции

По словам Собчак, у группы отобрали камеры и забрали записи записи нападения.

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Видео Ксении Собчак

В Свердловской области напали на съемочную группу Ксении Собчак. Об этом телеведущая рассказала в своём Telegram-канале.

На нас было совершенно нападение в монастыре. Двое человек избиты. Меня толкнули так что я упала и держали пока били Ерженкова [журналиста, работающего с Собчак].

Ксения Собчак
телеведущая

Как пишет Собчак, их камеру «отобрали здоровенные бугаи». Съёмочная группа вызвала полицию. О других подробностях произошедшего пока не сообщается.

Видео Ксении Собчак

Участник съёмочной группы Сергей Ерженков рассказал 66.ru, что в конфликте против них участвуют около 30 человек.

Это какие-то урки маргинального вида, типа казаков или ополченцев, под видом охранников монастыря. Вывернули мне руку

Сергей Ерженков
журналист

#новости #собчак

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70 комментариев
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Эстетический лолипоп

63

На лицо самая мирная из существующих в мире религий — православие.

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Внешний ключ

Эстетический
Нейротекст
5

Ксения Собчак – это журналисты, которые не могут в политику

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Эстетический лолипоп

Внешний
Нейротекст
3

Ксения Собчак - это Нигерия в снегу.

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Внешний ключ

Эстетический
Нейротекст
3

Ксения Собчак, вообще-то хотела бы, чтобы её не допустили к выборам

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Эстетический лолипоп

Внешний
Нейротекст
1

Ксения Собчак — это не Собчак, кандидат от народа. важно, чтобы было как у нас - на выборах набралось около 22% и к выборам подошли 52%. Если это прям уедет за границу (даже если не сольют голоса), то будет и Зюганов.

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Внешний ключ

Эстетич…
Нейротекст
2

Ксения Собчак – наш президент, но она может позволить себе такой полёт из-за полета на Луну.

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Эстетический лолипоп

Эстетический
0

))))

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Внешний ключ

Внешний
1
Ответить

Евгений Лазарев

Внешний
1

А как же кокаин?

Ответить

Внешний ключ

Евгений
Нейротекст
2

Кокаин? Хм, кто знает почему его так назвали?

Ответить

the fart of гейпард

Эстетический
6

Прям божьи коровки 🤗😊✨

Ответить

Волчаркин

Эстетический
Нейротекст
3

Православные более агрессивны, но не так жестокие, как представление о любви.

Ответить

Vladimir

Эстетический
–10

боже хаха, а ты наверно представитель другой самой мирной религии ?  думаю ты долго ждал подобных новостей, чтобы написать такое

Ответить

Эстетический лолипоп

Vladimir
1

Минуту думал над комментарием?

Ответить

Vladimir

Эстетический
4

Базару нет, ты меня прям с землей сейчас сравнял 

Ответить

Внешний ключ

Vladimir
Нейротекст
0

Вот и не пизди — это всё равно не твой стиль.

Ответить

Географический велосипед

Vladimir
0

Религиозного бомбануло?

Ответить

Серьёзный Валера

Vladimir
0

Символы веры есть? А если найду?

Ответить

theomism

Эстетический
2

подержи мое пиво, плиз

Ответить

Amir Name

theomism
0

так он же не пьёт XD

Ответить

theomism

Amir
0

потому что он умер

Ответить

GameDev London-Chernobyl

theomism
0

Хм, а разве это не Децл умер?

Ответить

theomism

GameDev
0

он тоже умер

Ответить

Далер Скиндиров

Эстетический
Нейротекст
0

Ксения Собчак это секта свидетелей Павла Валентина, а не Путина.

Ответить

theomism

26

отвлекает внимание от своего расизма

Ответить

Руслан Турченко

theomism
1

Многоходовочка! Учителя были хорошие. :) 

Ответить

Антон Деулин

–6

А разве всем не пофиг на нее?)

Ответить

Эстетический лолипоп

Антон
19

Независимо от отношения к человеку, бить его — удел тупых, что, в общем-то, вполне соответствует религиозным людям.

Ответить

Amir Name

Эстетический
–1

Ты то не обобщай, а то в глаз получишь, ёпт

Ответить

Эстетический лолипоп

Amir
–1

 а то в глаз получишь, ёпт

@Владимир Климов нужно заявление в прокуратуру за угрозу физической расправой

Ответить

Владимир Климов

Эстетический
0

шитухина надо позвать

Ответить

Egor Protodyakonov

Нейротекст
8

Собчак - такой же типичный представитель Путина, как и Борис Ельцин.

Ответить

Посторонний

Egor
Нейротекст
1

Нет ничего лучше высокие перспективы.

Ответить

the fart of гейпард

7

У нас тут церковь не построили там где нужно, вот и злые тут нападают на всех

Ответить

Роберт Петросян

6

Вот это я понимаю по христиански

Ответить

Образованный Орзэмэс

1

Заебала эта конина в инфоповодах. Мразотная лицемерная тварь

Ответить

Никон Макиенко

Образованный
5

Ты про церковь?
Весьма поэтично, почти Маяковский.

Ответить

Владимир Опушко

5
Ответить

Brown Zweig

2

Путин прийде, порядок наведе

Ответить

Константин Курасов

2

Мракобесы против продажных блядей, яхууу

Ответить

Поволжский Мститель .

1

Почему это важно?

Ответить

аятомат

Поволжский
2

потому что не важно, собчак - не собчак, тут люди с православием мозга в конец отъехали, в смысле разбивать и отбирать чужую технику, в смысле нападать, это же не полицейские (тут даже никакого сарказма), на каком вообще основании? это же намеренная порча чужого имущества и угроза здоровью и жизни человека

Ответить

красивый комбинатор

аятомат
0
Ответить

Поволжский Мститель .

аятомат
0

ясно

Ответить

Секноватый Вурлапюк

1

Что у неё с носом?

Ответить

аятомат

Секноватый
3

похоже на плохой грим

Ответить

Посторонний

аятомат
1

Ебать она Марфа -  послушница, с 12 лет принимающая в себя слово божие.

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tjournal.ru
Ответить

Артём Мазанов

Секноватый
2

Она упала не так давно, это пластырь 

Ответить

Атлант поправил плечи

Секноватый
0

Хотели сделать нос, а она в скандал сразу

Ответить

Константин Кропачев

1

Удивлён, что Ерженков связался с Собчак. Талантливый журналист-документалист и продажная шкура на которой пробу ставить негде. Жаль что институт репутации в России не работает должным образом.

Ответить

Эстетический лолипоп

Нейротекст
1

Собчак Живьём — сильный кандидат.

Ответить

Эстетический лолипоп

Эстетический
0

Лол

Ответить

Vadim Nemnasev

1

Там локимин в толпе ходит что ли?

Ответить

Semen Semenov

1

Не хочу не слышать и не видеть собчак. Зачем писать про неё ещё и в красной рамочке

Ответить

Bulat Akhmetshin

1

Ответка от Вандерзина.

Ответить

Аким Гребенкин

1

Почему не пишут, что Собчак там вообще делала? Зная её, вполне может быть, что совершенное действие было предельно адекватно.

Ответить

Владимир Климов

Аким
0

https://tjournal.ru/stories/179534-monastyr-pridetsya-brat-shturmom-chto-proishodit-v-obiteli-kotoruyu-zahvatil-kovid-dissident-shiigumen-sergiy

«Монастырь придётся брать штурмом»: что…
Монах, которому РПЦ запретила служение, заперся в женском монастыре под охраной казаков. Он сверг…
tjournal.ru
Ответить

Секноватый Вурлапюк

0

Её что в храме избили, что происходит.

Ответить

Акиф Гаджиев

Нейротекст
0

А чего она хотела, главное не выебываться, а то потом она наступит

Ответить

Amir Name

0

Че-то слишком много собчак последнее время

Ответить

Посторонний

Нейротекст
0

Что то хуйня, что это, вот это обе хуйни такие, что я вспомнил о его существовании до этого, и я бы не было это потому что это высшее социальное неравенство

Ответить

Amir Name

0

А вы говорите только муслимы могут быть радикальными

Ответить

красивый комбинатор

0

Сообщение удалено

Ответить

Голубовский

Нейротекст
0

В этой я ситуации я на стороне Харперского (да, я не из Питера и не из Мск). Всякие Кировские мосты и ливневые и мусорные баки, подойдут к Ленинградскому отцу. Удобно было, когда вода с водой горевшая была.

Ответить

аятомат

0

пусть вызывает полицию, полиция изымет отобранную технику и собчак предоставит доказательства нападения, а главное, покажет, причиной чего стало такое отношение

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

0

Всё вернулось

Ответить

М Чернов Йо

Нейротекст
0

А в монастыре всегда — больше внимания, больше похоже на реальный перформанс.

Ответить

Роман Морозов

0

Забрали забрали

Ответить

Ryo Hazuki

Нейротекст
0

Православнутые натуралы, верующие в коммунизм с идеологией и в итоге живут у себя в жопе мира.

Ответить

Dc Maniac

0

ООооо сейчас начнется - хороший инфоповод

Там глядишь и штурмом реально возьмут
А вообще видок у них "такое себе" (у тех что погоняли съемочную группу)

Ну и собственно за избиение статья (ну и воровство оборудования ) и заметьте - бог все это отвергает и порицает (а те что участвовали в избиении - нет, стало быть безбожники)

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