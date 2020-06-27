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Новости
Артём Мазанов
444

Единственный в России корги-полицейский ушёл на пенсию Материал редакции

Офицер Рыжий служил в транспортной полиции Нижнего Новгорода.

9 комментариев
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Фото @corgi_police_dog

Единственный в России корги-полицейский из нижегородской транспортной полиции по кличке Рыжий ушёл на пенсию. Об этом сообщается в его Инстаграме.

Приказ об отставке корги уже подписал начальник местного МВД. Рыжий прослужил в полиции более семи лет, он занимался поиском запрещённых веществ. Рыжий должен был выйти на пенсию ещё в 2019 году, но ему продлили контракт ещё на год.

В июне 2019 года у корги-полицейского появился профиль в Инстаграме, который ведётся от лица собаки.

Персона в Instagram: Рыжий — единственный в…
Служит в транспортной полиции Нижнего Новгорода и помогает искать наркотики.
tjournal.ru

Рыжий служил вместе с бельгийской овчаркой Зиггером, у которого теперь появится новый напарник.

#новости #животные

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9 комментариев
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Нижний ключ

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Нижний Новгород настолько нижний, что там даже собаки заниженные.

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Аркадий Иванов

Нижний
1

Фьють-ха.

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the fart of гейпард

Нижний
0

Ты не выкупаешь

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Андрей Гришин

1

был Рыжим, а стал красным 

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Андрей Капралов

0

Рыжий блин я помню тебя, как ты меня сдал(

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Андрей Капралов

Андрей
0

Мне пришлось 5к зеленых отдать которые хотел взять в отпуск

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Верный ящик

Андрей
0

Травку нашли? 😂

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Яшка Воронков

0

Кстати инсайд, у владелицы этого корги нашли корону.

А еще эта корги очень любят когда ее гладят.

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Максим Шпилёв

0

Кто-то на выставки в бизнес-классе летает, а кто-то пашет до пенсии..

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