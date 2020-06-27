Комментарии
что происходит в интернете
Офицер Рыжий служил в транспортной полиции Нижнего Новгорода.
Единственный в России корги-полицейский из нижегородской транспортной полиции по кличке Рыжий ушёл на пенсию. Об этом сообщается в его Инстаграме.
Приказ об отставке корги уже подписал начальник местного МВД. Рыжий прослужил в полиции более семи лет, он занимался поиском запрещённых веществ. Рыжий должен был выйти на пенсию ещё в 2019 году, но ему продлили контракт ещё на год.
В июне 2019 года у корги-полицейского появился профиль в Инстаграме, который ведётся от лица собаки.
Рыжий служил вместе с бельгийской овчаркой Зиггером, у которого теперь появится новый напарник.
Рыжий блин я помню тебя, как ты меня сдал(
Кстати инсайд, у владелицы этого корги нашли корону.
А еще эта корги очень любят когда ее гладят.