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Новости
Артём Мазанов
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В Москве и Петербурге задержали 43 участника одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой Материал редакции

Цветкову обвиняют в распространении порнографии и пропаганде гомосексуальных отношений.

84 комментария
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Видео «МБХ медиа»

В Москве у памятника Крупской на Сретенском бульваре задержали четырёх участниц одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой. Об этом пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на самих задержанных.

Полицейские задержали Анну Щетникову, Дарью Серенко, Анастасию Пузакову, а также Анастасию Максимову. Их собираются доставить в отдел полиции.

По данным корреспондента «МБХ медиа», полиция задержала уже 20 участников одиночных пикетов. По словам журналистов, сотрудники полиции задерживают даже тех, у кого нет плакатов.

Видео «МБХ медиа»

Обновлено в 20:18: по данным «ОВД-Инфо», в Москве задержали 40 участников одиночных пикетов в поддержку Цветковой, а Петербурге — 3 человек.

Фото из Telegram-канала «СоцФемАльтернатива»

В середине ноября 2019 года против Цветковой возбудили уголовное дело о распространении порнографии из-за публикации картинок в паблике «ВКонтакте» «Монологи вагины», цель которого — «снятие табу с женской физиологии». В конце ноября 2019 года против неё возбудили административное дело из-за публикаций, в которых полиция нашла признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. В июне 2020 года Цветкову обвинили в распространении порнографии за рисунки с вагинами.

#новости #москва #акции

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84 комментария
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красивый комбинатор

30

Феминисток задерживают женщины-полицейские. Не дали повода докопаться))

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Amir Name

красивый
–3
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Kir Kirsky

Amir
1

ты не карина, чтобы такое постить

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Amir Name

Kir
0

Ахуел, это арижинал контент, только что склепал.
Бери пока бесплатно

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красивый комбинатор

красивый
1

Хотя нет, не со всеми активистками смогли справиться

Юлия Витязева @Vityzeva
- Я бы хотел извиниться...
- Вы о пощёчине? Так это мои лучшие воспоминания!

Х/ф «Приходи на меня посмотреть» https://t.co/8SzNdZn3pU
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Андрей Капралов

красивый
–1

Почему они в очередной раз кричат позор? Не лучше ли кричать "отпустите ее нахуй"? 

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Андрей
3

Не лучше ли кричать "отпустите ее нахуй"?

Статья 20.1 КоАП РФ. Мелкое хулиганство

1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, —
влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

2. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка, —
влекут наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Ответить

Андрей Капралов

Виталий
–2

ясно ссутся

Ответить

Roman Golovin

Андрей
4

Удобно с дивана указывать людям, как им выражать свое мнение

Ответить

Виталий

Андрей
3

Андрей, Вы можете ободрить этих людей своим рассказом «Как я был пятнадцатисуточником»? 🧐

Ответить

Андрей Капралов

Виталий
0

Я могу только посоветовать идти до конца в своих намерениях

Ответить

Виталий Иванович Иванов

красивый
–1

Одна из тащущих тело — девочка. А ведь ей ещё рожать! 😳🤦🏼‍♂️

Ответить

Руслан Турченко

красивый
1

Неформат, кстати. Не омоновские шпалоукладчицы 2 на 2. Фигуристые и может быть даже симпатичные. На что идут, негодяи, а!! 

Ответить

Madao

красивый
–1

У полицейских только один гендер — пидорас. 

Ответить

Zero-zero-one

5

Девушки полицейские такие молодые,а уже служат режиму

Ответить

Хрупкий кот

Zero-zero-one
5

Больше горит, когда фоточка с такими на пекабу набирает 1000000000 плюсов

Ответить

Zero-zero-one

Хрупкий
2

Ты сидишь на пикабу?)

Ответить

Хрупкий кот

Zero-zero-one
0

Да

Ответить

Андрей Гришин

Хрупкий
4

Зачем? Это же самый нижний интернет, который только можно представить

Ответить

Хрупкий кот

Андрей
3

жкх советы

Ответить

Андрей Гришин

Хрупкий
0

Вот кстати да, там есть хороший контент по ЖКХ, по электронике (типа raspberry pi), по физкультуре и йоге. Но то касается политики любой - russia today оплот адекватности по сравнению с пикабу

Ответить

Сергей Васильев

Андрей
7

самый нижний интернет

ой, ну да там полно советов для обычной жизни

Сраная ватная либераха

Ответить

Андрей Гришин

Сергей
0

 Сраная ватная либераха

Будто бы с пикабу из тега Политика и не выходил, ух

Ответить

Vasya Stark

Андрей
0

Без политоты, как говорится, "с пивом потянет". А на политоте там пиздец (но на ЯПе вообще БП)

Ответить

Хрупкий кот

Андрей
0

Я не регистрировался очень долго, политику там просто страшно читать, несколько раз горел и хотел минусов поставить, но не регистрировался. Потом на тж рассказали про интересный подсайт, и понеслось и не жалею, планирую пешку с поста председателя мкд скинуть.

Ответить

Виталий

Хрупкий
1

планирую пешку с поста председателя мкд скинуть

Для этого достаточно учинить голосование на Общем собрании собственников МКД. 🤷🏼‍♂️

Ответить

Vasya Stark

Хрупкий
1

Не, нужно зарегатся, чтобы потом теги в игнор кинуть и не видеть это дерьмо.

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

Андрей
0

Потому что админы продали Пикабу кремлеботам. С 2014 юзеры поднимали тему захвата политических постов и админы ничего не делали. А в последние пару лет они ещё и помогли им, поменяв несколько правил.

Ответить

Klim August

Андрей
0

Канобу еще ниже

Ответить

Андрей Гришин

Klim
–1

я думал он умер уже. Для меня Канобу остался в 2007ом, когда они с игрожурами сотрудничали разными 

Ответить

NightmareZ

Андрей
0

А одноклассники? Мой мир? Это дно можно пробивать бесконечно. Это круги ада.

Ответить

Zero-zero-one

Хрупкий
1

Одобряю

Ответить

Андрей Гришин

Zero-zero-one
–3

Пусть служат. Скорее всего, в нормальном обществе для них просто не нашлось места

Ответить

Zero-zero-one

Андрей
–1

Ну всё же зарплата у полицейских скромная,особенно в Москве

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Zero-zero-one
1

На моём острове ещё лет десять назад зарплата младшего офицера total составляла ≈70 000 ₽. Сейчас наверняка уже за «сотку».

Ответить

Zero-zero-one

Виталий
0

Почему так много???

Ответить

Виталий

Zero-ze…
1

У нас это скорее «маловато будет». Средняя зарплата на острове ≈90 000 ₽, а средняя зарплата у госврачей 159 000 ₽. У судей и вовсе где-то в районе 300 000 ₽.

Ответить

Zero-zero-one

Виталий
0

Что за остров ?

Ответить

Виталий

Zero-ze…
2

Сахалин.

Ответить

Zero-zero-one

Виталий
1

Оу,написали бы про красоты Сахалина,про медведей)!

Ответить

Виталий

Zero-ze…
3

Я слишком сильно душевно чувствителен к этой теме, чтобы обсуждать её. Например, намедни медведь опять задрал человека, пожилую женщину, и утащил её в лес. Мне и женщину жалко, и мишку 🐻 (он не виноват, его лишили привычной жрачки). 🤦🏼‍♂️

Ответить

Zero-zero-one

Zero-zero-one
0

В регионах вполне норм,но вот на хидхантере зарплаты для полиции в Москве просто пиздец

Ответить

Robo Krabe

Zero-zero-one
1

Обидно за то, что молодые парни идут служить режиму и вдвойне обиднее когда тоже самое делают девушки.

Ответить

Сергей Васильев

4

Скажу про это коротко, с позиции радикального феминиста и апологета гомосексуализма.

Нельзя давать марксистам ни мизинца укусить. Бить до кровавых пузырей.

Ответить

Эстетический лолипоп

Сергей
5

Подписывайтесь на блог радикального феминиста Сергея Васильева

Ответить

Сергей Васильев

Эстетический
0

Поюс

Ответить

Amir Name

Сергей
0

ты жестокий, ну да ладно

Ответить

Klim August

Сергей
0

Тебе Елистратов уже все сказал!

Ответить

Фёдор Крюков

Klim
0

Елистратов  - великий журнолизд 😅

Ответить

Неясный Мурод

4

Сходка ТЖшников

Ответить

Эстетический лолипоп

Неясный
4

#свободудмитриюорову

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Эстетический
2

Мм, мож, «Орлову», не? 🧐

Ответить

Неясный Мурод

Неясный
1

Орлова не разбанили вот и бастуют 

Ответить

Alex

4

Почему плакаты без вагин ? 

Ответить

Царский Гоша

2

Тем временем тоже в России, Казань.
tldr: челик изнасиловал свою полуторагодовалую дочь и его не посадили.

Вышел свободным из зала суда 27-летний бугульминец, которого обвиняли в насильственных действиях сексуального характера в отношении родной полуторагодовалой дочери. Несмотря на то, что следствие предоставило множество доказательств против подсудимого, да и он сам, к слову, не отрицал причинения девочке специфических травм, судья не нашел в его действиях состава преступления. Сам мужчина объяснил причиненные дочке страдания тем, что «просто психанул».

Ответить

Сергей Васильев

Царский
2

А почему ты эти две новости поставил в один ряд? Лгбт для тебя что-то вроде педофилии?

Ответить

Великий чувак

Сергей
3

Новость нам как-бы говорит, что если ты гетеросексуальный педофил, то прокатит.

Ответить

Комментарий удален

Klim August

Царский
1

А можно источник, ибо это пиздец

Ответить

Великий чувак

Klim
2

Источник - Россия.

Ответить

ОСА

Klim
0

http://www.evening-kazan.ru/articles/prosto-psihanul-v-tatarstane-sud-opravdal-muzhchinu-kotorogo-obvinyali-v-nadrugatelstve-nad-polutoragodovaloy-docheryu

Ответить

Виталий Иванович Иванов

ОСА
0

с решением Бугульминского горсуда мы [прокурор] в итоге не согласились и внесли апелляционное представление в Верховный суд РТ

То есть оправдательный приговор ещё не вступил в законную силу. Нельзя исключать, что вышестоящий суд примет иное решение. Но без хотя бы текста приговора и аппредставления прокурора ничего определённого здесь сказать невозможно. 🤷🏼‍♂️

Ответить

Нравственный Никита

Царский
0
Ответить

Верный ящик

Царский
0

Полуторагодовалой. Пздц, че там блять делать можно? Это какой-то ебаный пиздец.

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Царский
0

Дорогой камрад, я опять о своём — о судспоре нужно судить только и исключительно на основании матдела или хотя бы основных процдоков. Да хотя бы на основании судрешения. Но никак не на основании текстов, изготовленных работниками СМИ. ☝️🤨

Ответить

Amir Name

1

ПАЗОР! ПАЗОР! съездить чтоли туда посмотреть (лишь бы попротестовать им)

Ответить

Zero-zero-one

Amir
0

ПАЗОООР!

Ответить

Комментарий удален

Nikita Zubkov

Ебаный
2

Не в ад, а в ебаный кошмар

Ответить

Nikita Zubkov

Nikita
1

Почему люди на ТЖ такие снежинки? Вы реально думаете, что я согласен с комментатором выше?

Ответить

alexferman

Nikita
4

Тут пол-сайта истеричек и фанатиков, ты будто только щас проснулся

Ответить

ОСА

Ебаный
0

Начнут ебать людей на улице?

Ответить

Ебаный Кошмар

ОСА
1

Нет, смотри США

Ответить

ОСА

Ебаный
0

Как ЛГБТ связаны с протестами против расизма?

Ответить

Vladimir

–1

Сделайте картинку где типичный свжшник или как их кричит «ПАЗОР»

Ответить

Виталий Иванович Иванов

1

Какой толк от этих хрупких девочек с дубинками и длинными волосами в полиции? 🧐

Рано или поздно найдётся злодей, который намотает их косы на кулак, отнимет дубинки и излупцует ими этих девах. Кому и для чего это нужно? С какой целью провокация? 🤨

Ответить

ОСА

Виталий
–1

Куда делась надпись "Нейротекст"?

Ответить

Виталий Иванович Иванов

ОСА
1

Откуда делась? 🤨

Ответить

Master Oogway

0

Хм, даже шею не свернули

Ответить

Сергей Предэ

0

пропаганды нВидео «МБХ медиа»етрадиционных

у вас тут что то сломалось 

Ответить

Прохор Иванов

0

На кол их.

Ответить

Ze Katze

Нейротекст
0

Цветкова - женщина, которая не знает, что такое сексизм? Таксист или поляк?

Ответить

Ленинградский дым

–1

А nsfw в коубах с вагинами значит можно, да?

Ответить

Ленинградский дым

Ленинградский
–1

@Комитет

Ответить

Серебряный Джонни

Нейротекст
–1

Люди, которые считают своим долгом сделать что-то полезное - это те, кто имеют право. И не важно сколько у них людей в отношениях.

Ответить

CHEERS, RASA!

–5

хочется иногда проснуться рано утром, потянуться под теплыми лучами восхода, заварить чашечку кофе, присесть на балкончике выкуривая сигаретку и поглаживая кота. Затем окончательно проснувшись собраться, поцеловать любимую и выйти на улицу и пуститься среди улыбающихся прохожих по длинным улицам города. пока воздух пропитывается запахом свежей зелени и газом выхлопных труб подумать о мгновении и о том, что им всегда нужно наслаждаться. дойти до места, развязать шершавую нитку со скрученного листа бумаги и громко выкрикивая текст с листовки "ПОЖИЗНЕННОЕ НАХУЙ!!!" пройтись от здания где проходит заседание по делу сети до здания, где какие-то не одаренные умом малолетки защищают вагиновандалку защищающую пидорасов

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