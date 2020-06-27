Комментарии
Цветкову обвиняют в распространении порнографии и пропаганде гомосексуальных отношений.
В Москве у памятника Крупской на Сретенском бульваре задержали четырёх участниц одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой. Об этом пишет «ОВД инфо» со ссылкой на самих задержанных.
Полицейские задержали Анну Щетникову, Дарью Серенко, Анастасию Пузакову, а также Анастасию Максимову. Их собираются доставить в отдел полиции.
По данным корреспондента «МБХ медиа», полиция задержала уже 20 участников одиночных пикетов. По словам журналистов, сотрудники полиции задерживают даже тех, у кого нет плакатов.
В середине ноября 2019 года против Цветковой возбудили уголовное дело о распространении порнографии из-за публикации картинок в паблике «ВКонтакте» «Монологи вагины», цель которого — «снятие табу с женской физиологии». В конце ноября 2019 года против неё возбудили административное дело из-за публикаций, в которых полиция нашла признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. В июне 2020 года Цветкову обвинили в распространении порнографии за рисунки с вагинами.
Феминисток задерживают женщины-полицейские. Не дали повода докопаться))
Хотя нет, не со всеми активистками смогли справиться
Почему они в очередной раз кричат позор? Не лучше ли кричать "отпустите ее нахуй"?
Не лучше ли кричать "отпустите ее нахуй"?
Статья 20.1 КоАП РФ. Мелкое хулиганство
1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, —
влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
2. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка, —
влекут наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
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Одна из тащущих тело — девочка. А ведь ей ещё рожать! 😳🤦🏼♂️
Неформат, кстати. Не омоновские шпалоукладчицы 2 на 2. Фигуристые и может быть даже симпатичные. На что идут, негодяи, а!!
Эстетический лолипоп
Девушки полицейские такие молодые,а уже служат режиму
Больше горит, когда фоточка с такими на пекабу набирает 1000000000 плюсов
Ты сидишь на пикабу?)
Да
Зачем? Это же самый нижний интернет, который только можно представить
жкх советы
Вот кстати да, там есть хороший контент по ЖКХ, по электронике (типа raspberry pi), по физкультуре и йоге. Но то касается политики любой - russia today оплот адекватности по сравнению с пикабу
самый нижний интернет
ой, ну да там полно советов для обычной жизни
Сраная ватная либераха
Сраная ватная либераха
Будто бы с пикабу из тега Политика и не выходил, ух
Я не регистрировался очень долго, политику там просто страшно читать, несколько раз горел и хотел минусов поставить, но не регистрировался. Потом на тж рассказали про интересный подсайт, и понеслось и не жалею, планирую пешку с поста председателя мкд скинуть.
Канобу еще ниже
я думал он умер уже. Для меня Канобу остался в 2007ом, когда они с игрожурами сотрудничали разными
А одноклассники? Мой мир? Это дно можно пробивать бесконечно. Это круги ада.
Пусть служат. Скорее всего, в нормальном обществе для них просто не нашлось места
Ну всё же зарплата у полицейских скромная,особенно в Москве
На моём острове ещё лет десять назад зарплата младшего офицера total составляла ≈70 000 ₽. Сейчас наверняка уже за «сотку».
В регионах вполне норм,но вот на хидхантере зарплаты для полиции в Москве просто пиздец
Скажу про это коротко, с позиции радикального феминиста и апологета гомосексуализма.
Нельзя давать марксистам ни мизинца укусить. Бить до кровавых пузырей.
Эстетический лолипоп
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ПАЗОР! ПАЗОР! съездить чтоли туда посмотреть (лишь бы попротестовать им)
Комментарий удален
Не в ад, а в ебаный кошмар
Почему люди на ТЖ такие снежинки? Вы реально думаете, что я согласен с комментатором выше?
Какой толк от этих хрупких девочек с дубинками и длинными волосами в полиции? 🧐
Рано или поздно найдётся злодей, который намотает их косы на кулак, отнимет дубинки и излупцует ими этих девах. Кому и для чего это нужно? С какой целью провокация? 🤨
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Тем временем тоже в России, Казань.
tldr: челик изнасиловал свою полуторагодовалую дочь и его не посадили.
Вышел свободным из зала суда 27-летний бугульминец, которого обвиняли в насильственных действиях сексуального характера в отношении родной полуторагодовалой дочери. Несмотря на то, что следствие предоставило множество доказательств против подсудимого, да и он сам, к слову, не отрицал причинения девочке специфических травм, судья не нашел в его действиях состава преступления. Сам мужчина объяснил причиненные дочке страдания тем, что «просто психанул».
А почему ты эти две новости поставил в один ряд? Лгбт для тебя что-то вроде педофилии?
Великий чувак
Новость нам как-бы говорит, что если ты гетеросексуальный педофил, то прокатит.
А можно источник, ибо это пиздец
Верный ящик
Полуторагодовалой. Пздц, че там блять делать можно? Это какой-то ебаный пиздец.
Люди, которые считают своим долгом сделать что-то полезное - это те, кто имеют право. И не важно сколько у них людей в отношениях.
хочется иногда проснуться рано утром, потянуться под теплыми лучами восхода, заварить чашечку кофе, присесть на балкончике выкуривая сигаретку и поглаживая кота. Затем окончательно проснувшись собраться, поцеловать любимую и выйти на улицу и пуститься среди улыбающихся прохожих по длинным улицам города. пока воздух пропитывается запахом свежей зелени и газом выхлопных труб подумать о мгновении и о том, что им всегда нужно наслаждаться. дойти до места, развязать шершавую нитку со скрученного листа бумаги и громко выкрикивая текст с листовки "ПОЖИЗНЕННОЕ НАХУЙ!!!" пройтись от здания где проходит заседание по делу сети до здания, где какие-то не одаренные умом малолетки защищают вагиновандалку защищающую пидорасов