Цветкову обвиняют в распространении порнографии и пропаганде гомосексуальных отношений.

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Видео «МБХ медиа»

В Москве у памятника Крупской на Сретенском бульваре задержали четырёх участниц одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой. Об этом пишет «ОВД инфо» со ссылкой на самих задержанных.

Полицейские задержали Анну Щетникову, Дарью Серенко, Анастасию Пузакову, а также Анастасию Максимову. Их собираются доставить в отдел полиции.

По данным корреспондента «МБХ медиа», полиция задержала уже 20 участников одиночных пикетов. По словам журналистов, сотрудники полиции задерживают даже тех, у кого нет плакатов.

Видео «МБХ медиа»