После того, как эту историю опубликовали СМИ, с мальчиком встретились чиновники, они вручили ему 10 мячей и благодарственное письмо.

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11-летний Савва Ярыгин из Челябинска в конце июня запустил благотворительную акцию по сбору макулатуры, чтобы на вырученные деньги покупать футбольные мячи для воспитанников социально-реабилитационных центров и детских домов. Историю мальчика рассказали в том числе Life, «Чемпионат», «Комсомольская правда» и 74.ru.

Савва объяснил журналистам, что любит играть в футбол и хочет, чтобы такая возможность была у каждого ребёнка.

Я сидел и думал: я люблю играть в футбол, а дети из детских домов не могут играть. И вот я собираю макулатуру, чтобы и у них была возможность играть в футбол. Савва Ярыгин

Мальчик рассказал, что один мячик стоит 200 рублей, для этого нужно собрать более 40 килограммов макулатуры. В первый день акции Савва собрал 17 килограммов, 10 из которых принесли члены его семьи. Мальчик добавил недостающую сумму из своих средств и купил два мяча для социально-реабилитационного центра.

Анонс акции со страницы Саввы во «ВКонтакте»

Второй сбор макулатуры намечен на 27 июня.

В субботу у меня будет ещё один сбор. Чтобы купить один мячик, нужно собрать килограмм сорок. Но после такого освещения, думаю, наберём! Меня сообщениями «ВКонтакте» просто заспамили: и пресса пишет, и просто говорят, что я красавец. Савва Ярыгин

Мама Саввы его идею поддерживает. Она рассказала, что мальчик очень активный — любит литературу, уже снялся в двух короткометражных фильмах, читает стихи на городских праздниках и снимает ролики о готовке. Женщина добавила, что макулатуру приносят очень неактивно, поэтому Савва предложил установить возле каждого подъезда точки для сбора бумаги — чтобы люди сдавали её при выходе на работу.

Я говорю: «Да-да, Савва, классная идея». А сама понимаю, что такого не будет. Ну и пусть подольше так думает, хорошо, что ребенок верит в чудо и в людей. Анна Ярыгина

Савва мечтает купить фотоаппарат, чтобы «чтобы можно было далеко приближать – так птиц хорошо фоткать». На его странице во «ВКонтакте» можно увидеть несколько фотографий птиц.

Савва Ярыгин Фото с его страницы во «ВКонтакте»