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Новости
Артём Мазанов
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Школьник из Челябинска запустил акцию по сбору макулатуры, ​чтобы на вырученные деньги покупать мячи для детских домов Материал редакции

После того, как эту историю опубликовали СМИ, с мальчиком встретились чиновники, они вручили ему 10 мячей и благодарственное письмо.

15 комментариев
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11-летний Савва Ярыгин из Челябинска в конце июня запустил благотворительную акцию по сбору макулатуры, чтобы на вырученные деньги покупать футбольные мячи для воспитанников социально-реабилитационных центров и детских домов. Историю мальчика рассказали в том числе Life, «Чемпионат», «Комсомольская правда» и 74.ru.

Савва объяснил журналистам, что любит играть в футбол и хочет, чтобы такая возможность была у каждого ребёнка.

Я сидел и думал: я люблю играть в футбол, а дети из детских домов не могут играть. И вот я собираю макулатуру, чтобы и у них была возможность играть в футбол.

Савва Ярыгин

Мальчик рассказал, что один мячик стоит 200 рублей, для этого нужно собрать более 40 килограммов макулатуры. В первый день акции Савва собрал 17 килограммов, 10 из которых принесли члены его семьи. Мальчик добавил недостающую сумму из своих средств и купил два мяча для социально-реабилитационного центра.

Анонс акции со страницы Саввы во «ВКонтакте»

Второй сбор макулатуры намечен на 27 июня.

В субботу у меня будет ещё один сбор. Чтобы купить один мячик, нужно собрать килограмм сорок. Но после такого освещения, думаю, наберём! Меня сообщениями «ВКонтакте» просто заспамили: и пресса пишет, и просто говорят, что я красавец.

Савва Ярыгин

Мама Саввы его идею поддерживает. Она рассказала, что мальчик очень активный — любит литературу, уже снялся в двух короткометражных фильмах, читает стихи на городских праздниках и снимает ролики о готовке. Женщина добавила, что макулатуру приносят очень неактивно, поэтому Савва предложил установить возле каждого подъезда точки для сбора бумаги — чтобы люди сдавали её при выходе на работу.

Я говорю: «Да-да, Савва, классная идея». А сама понимаю, что такого не будет. Ну и пусть подольше так думает, хорошо, что ребенок верит в чудо и в людей.

Анна Ярыгина

Савва мечтает купить фотоаппарат, чтобы «чтобы можно было далеко приближать – так птиц хорошо фоткать». На его странице во «ВКонтакте» можно увидеть несколько фотографий птиц.

Савва Ярыгин Фото с его страницы во «ВКонтакте»

После того, как историю Саввы опубликовали СМИ, с мальчиком встретился министр экологии Челябинской области Сергей Лихачёв. Он вручил школьнику благодарственное письмо и десять новых мячей. Савва планирует часть мячей отдать в социально-реабилитационные центры и детские дома, другую — оставить себе или поделится с друзьями.

#новости #регионы

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15 комментариев
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Bkmz Иванов

12

Не сидит, и не пиздит в ынтернэтах как я...

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Bkmz Иванов

Bkmz
17

Подрастёт, будет

Ответить

Внешний ключ

2

Теперь мальчик, ты должен заплатить налог и.

Ответить

Илья Волочков

Внешний
5

Через пять лет сможет самозанятым стать.

Ответить

Валерий Колосов

2

Минуточку. Макулатуру до сих пор можно сдавать? И за неё будут давать деньги? 

Ответить

Верный ящик

Валерий
4

Ну да 

Ответить

Валерий Колосов

Верный
7

капец, надо сдать

Ответить

Владимир Филатов

Валерий
2

Это ж сколько у тебя тонн накопилось?

Ответить

Просто Тимуррр

Валерий
2

Можно много чего сдавать. Тот же полиэтилен, например. Но надо найти пункты приема.

Ответить

Наружный велосипед

Валерий
2

Я бомжам отдаю, а они уже несут пункт приёма и получают деньги

Ответить

Экономический шмель

3

Депутаты: а, ну да, детдома же еще есть, молодец, малой.
И пошли дальше пилить и пиздить плохо лежащее бабло.

Ответить

Anna Mityakova

2

Да на хрена там чиновники! Как же они умеют все испортить! Обнуленный со своими встречами с it компаниями, где они русскую Википедию придумывают, мэры со своими пакетами дерьмовых подарков для инициативных школьников. Да мы сами разберёмся, идите дальше 💩 пинайте!

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Darya Timofeeva

0

Очень православно 👍🏻

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Alex Fielding

0

Мечи для Благородных Домов.

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Sergiy Sev

0

Вот поправки примем и завались макулатуры будет!

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