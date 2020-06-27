Комментарии
что происходит в интернете
После того, как эту историю опубликовали СМИ, с мальчиком встретились чиновники, они вручили ему 10 мячей и благодарственное письмо.
11-летний Савва Ярыгин из Челябинска в конце июня запустил благотворительную акцию по сбору макулатуры, чтобы на вырученные деньги покупать футбольные мячи для воспитанников социально-реабилитационных центров и детских домов. Историю мальчика рассказали в том числе Life, «Чемпионат», «Комсомольская правда» и 74.ru.
Савва объяснил журналистам, что любит играть в футбол и хочет, чтобы такая возможность была у каждого ребёнка.
Мальчик рассказал, что один мячик стоит 200 рублей, для этого нужно собрать более 40 килограммов макулатуры. В первый день акции Савва собрал 17 килограммов, 10 из которых принесли члены его семьи. Мальчик добавил недостающую сумму из своих средств и купил два мяча для социально-реабилитационного центра.
Второй сбор макулатуры намечен на 27 июня.
Мама Саввы его идею поддерживает. Она рассказала, что мальчик очень активный — любит литературу, уже снялся в двух короткометражных фильмах, читает стихи на городских праздниках и снимает ролики о готовке. Женщина добавила, что макулатуру приносят очень неактивно, поэтому Савва предложил установить возле каждого подъезда точки для сбора бумаги — чтобы люди сдавали её при выходе на работу.
Савва мечтает купить фотоаппарат, чтобы «чтобы можно было далеко приближать – так птиц хорошо фоткать». На его странице во «ВКонтакте» можно увидеть несколько фотографий птиц.
После того, как историю Саввы опубликовали СМИ, с мальчиком встретился министр экологии Челябинской области Сергей Лихачёв. Он вручил школьнику благодарственное письмо и десять новых мячей. Савва планирует часть мячей отдать в социально-реабилитационные центры и детские дома, другую — оставить себе или поделится с друзьями.
Не сидит, и не пиздит в ынтернэтах как я...
Минуточку. Макулатуру до сих пор можно сдавать? И за неё будут давать деньги?
Верный ящик
Ну да
капец, надо сдать
Можно много чего сдавать. Тот же полиэтилен, например. Но надо найти пункты приема.
Наружный велосипед
Я бомжам отдаю, а они уже несут пункт приёма и получают деньги
Да на хрена там чиновники! Как же они умеют все испортить! Обнуленный со своими встречами с it компаниями, где они русскую Википедию придумывают, мэры со своими пакетами дерьмовых подарков для инициативных школьников. Да мы сами разберёмся, идите дальше 💩 пинайте!