Комментарии
что происходит в интернете
Мэр Москвы считает, что многие «сопротивляются открытости».
Сергей Собянин не увидел «ничего ужасного» после снятия в Москве ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции Covid-19. Об этом мэр Москвы заявил в эфире телеканала «Россия 1».
Собянин сообщил об уменьшении за последнюю неделю числа выявленных новых заражённых, госпитализированных и тяжело больных на ИВЛ. «Ситуация улучшается неделя за неделей», — добавил мэр Москвы.
Мэр Москвы считает, что многие «сопротивляются открытости». «Это кажется настолько непривычным, что отчасти верно конечно, но надо привыкать к нормальной жизни», — добавил Собянин.
23 июня в Москве начался третий этап снятия ограничений: открылись фитнес-центры, возобновили полноценную работу кафе и рестораны, к привычному режиму работы вернулись детские сады. 27 июня в городе зафиксировали 750 новых заражённых Covid-19, 20 человек умерло за сутки.
И вторая пара обуви
РПЛ и российский футбол - крайне убогое зрелище. Но ставки не на что больше ставить, понимаю
Одинокий Денис
Не знаешь, куда присунуть своё мнение о российском футболе? Не похож ты на сертификат безучастия
Прекрасный волк
РПЛ это – независимая РПЦ, а с этим еще и деньги в суде на РПЦ.
А почему он без маски? Масочный режим до сих пор то не сняли. Парк, где он стоит - общественное место. Сколько там штраф по Закону? 4 тысячи?