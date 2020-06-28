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Новости
Артём Мазанов
1537

«Прошли все эти пики»: Собянин не увидел «ничего ужасного» после снятия ограничений в Москве Материал редакции

Мэр Москвы считает, что многие «сопротивляются открытости».

17 комментариев
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Сергей Собянин Кадр из эфира «России 1»

Сергей Собянин не увидел «ничего ужасного» после снятия в Москве ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции Covid-19. Об этом мэр Москвы заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Собянин сообщил об уменьшении за последнюю неделю числа выявленных новых заражённых, госпитализированных и тяжело больных на ИВЛ. «Ситуация улучшается неделя за неделей», — добавил мэр Москвы.

Многие даже потирали ручки, говорили: «Вот, смотрите, преждевременно всё сделали, не надо было этого делать. Вот сейчас что-то ужасное будет». Ничего ужасного не произошло. Прошли все эти пики, прошли ситуации, когда было крайне опасно, что мы опять взлетим наверх.

Сергей Собянин
мэр Москвы

Мэр Москвы считает, что многие «сопротивляются открытости». «Это кажется настолько непривычным, что отчасти верно конечно, но надо привыкать к нормальной жизни», — добавил Собянин.

23 июня в Москве начался третий этап снятия ограничений: открылись фитнес-центры, возобновили полноценную работу кафе и рестораны, к привычному режиму работы вернулись детские сады. 27 июня в городе зафиксировали 750 новых заражённых Covid-19, 20 человек умерло за сутки.

#новости #карантинвроссии #covid19 #москва

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17 комментариев
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Православный магнит

20

Прошли все эти пики

Остался только второй стул

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Прикладной Никита

Православный
1
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Klim August

Православный
0

И вторая пара обуви

Ответить

Прекрасный волк

Klim
0

И новый срок.

Ответить

Ze Katze

Православный
Нейротекст
0

Есть два стула: русский и черный.

Ответить

Klim August

2

Прошли все эти пики

точеные?

Ответить

Одинокий Денис

1

Тем временем рпл как показатель, как прошли все эти пики: основной состав Ростова на карантине, как и Локомотив, Динамо и Краснодар отменяют матчи

Ответить

Сертификат безучастия

Одинокий
0

РПЛ и российский футбол - крайне убогое зрелище. Но ставки не на что больше ставить, понимаю

Ответить

Одинокий Денис

Сертификат
0

Не знаешь, куда присунуть своё мнение о российском футболе? Не похож ты на сертификат безучастия

Ответить

Прекрасный волк

Одинокий
Нейротекст
3

РПЛ это – независимая РПЦ, а с этим еще и деньги в суде на РПЦ.

Ответить

Soviet Pooh

1

...И добрались до червей

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Оптимальный будильник

0
Ответить

Андрей Стаховский

0

Да, вот это он в воздухе переобулся хорошо. Позорище, а не власть :)

Ответить

Сергей Васильев

0

Прошли все пики точены,
Остались хуи дрочены,

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Убедительная Геосфера

0

Пришел пошутить про пики, а тут уже пошучено

Ответить

Егор Котиков

0

А почему он без маски? Масочный режим до сих пор то не сняли.  Парк, где он стоит - общественное место. Сколько там штраф по Закону? 4 тысячи?

Ответить

atlant02 .

Егор
0

В Москве на открытом воздухе без маски ходить не запрещено

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