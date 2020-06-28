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Новости
Артём Мазанов
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Мэрия Москвы рассказала о попытке атаки на систему онлайн-голосования по Конституции через сервис для наблюдения Материал редакции

Власти уточнили, что перерыва в голосовании не было, но доступ к сервису для наблюдения приостанавливали.

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На систему онлайн-голосования по поправкам к Конституции совершили попытку атаки. Об этом ТАСС рассказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства города Артём Костырко.

По словам Костырко, систему попытались атаковать в 21:12 по московскому времени 27 июня, после чего там ввели режим повышенной безопасности. Систему пытались атаковать через сервис наблюдателя, доступ к нему приостанавливали.

Была совершена попытка атаки на блокчейн через ноду наблюдателя. В настоящее время введён режим повышенной безопасности. Перерыва в голосовании не было, все голоса находятся в службе гарантированной доставки, то есть будут записаны в блокчейн.

Артём Костырко
начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы

Спустя два часа после сообщений о попытке атаки мэрия Москвы заявила о восстановлении доступа к сервису наблюдателя за голосованием.

Специалисты информационной безопасности проводят замену всех токенов безопасности во всех подсистемах. Все голоса участников дистанционного голосования доставлены и учтены.

Артём Костырко
начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы

25 июня сайт для онлайн-голосования по поправкам в Конституцию начал работать с перебоями. В ЦИК назвали причиной сбоя пиковую нагрузку. На следующий день ЦИК сообщил о DDoS-атаке на свой сайт.

#новости #москва #конституция

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