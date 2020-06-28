Мэрия Москвы рассказала о попытке атаки на систему онлайн-голосования по Конституции через сервис для наблюдения
Материал редакции
Власти уточнили, что перерыва в голосовании не было, но доступ к сервису для наблюдения приостанавливали.
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На систему онлайн-голосования по поправкам к Конституции совершили попытку атаки. Об этом ТАСС рассказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства города Артём Костырко.
По словам Костырко, систему попытались атаковать в 21:12 по московскому времени 27 июня, после чего там ввели режим повышенной безопасности. Систему пытались атаковать через сервис наблюдателя, доступ к нему приостанавливали.
Спустя два часа после сообщений о попытке атаки мэрия Москвы заявила о восстановлении доступа к сервису наблюдателя за голосованием.
25 июня сайт для онлайн-голосования по поправкам в Конституцию начал работать с перебоями. В ЦИК назвали причиной сбоя пиковую нагрузку. На следующий день ЦИК сообщил о DDoS-атаке на свой сайт.
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Перед началом: 5 лет назад я писал первую версию этого разбора. Если интересно, что о всем этом думал 21-летний пацан, только попавший в тему, милости прошу. Там речь идет только о покере, но статья актуальна, и я иногда буду ссылаться на нее, чтобы не повторяться тут. Вкратце: я из Владивостока, после универа попал на работу в подполье и…