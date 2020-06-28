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Новости
Артём Мазанов
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«Новая газета» заявила о сливе «Норникелем» производственных отходов в тундру. Прокуратура и СК начали проверку Материал редакции

Машину, на которой приехали прокуроры, раздавил трактор «Норникеля», убирающий трубы.

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Журналисты «Новой газеты» вместе с активистами «Гринпис» и бывшим сотрудником норильского Росприроднадзора обнаружили, что дочернее предприятие «Норникеля» в Норильске сбрасывает производственные отходы в тундру, откуда те попадают в речку и озеро.

Новая Газета @novaya_gazeta
Ядовитые отходы «Норникель» прямо сейчас сливает в реку. Еще одно видео от 28 июня

http://amp.gs/2q2G https://t.co/L1PiG2dr4w

Журналисты рассказали, что предприятие выкачивало воду, заражённую тяжёлыми металлами, сернистой кислотой и поверхностно-активными веществами, после чего сливало её в речку Хараелах и в озеро Пясино.

После вызова полиции, МЧС, Росприроднадзора и прокуратуры на место приехала служба безопасности «Норникеля», а насосную станцию выключили. Туда же приехали и специалисты единой службы спасения (112).

Сейчас руководство будет решать что делать. Хорошо, что всё зафиксировано. Я слышал и до этого, что что-то здесь сливается в тундру.

Владимир Женихов
старший дежурный группы службы единой спасения Норильска

Через час после сообщений о сливе отходов рабочие начали демонтировать трубы, через которые выкачивалась вода.

Новая Газета @novaya_gazeta
Рабочие, вызванные на место, в спешном порядке демонтируют трубы! Напомним, «Новая» и Гринпис сегодня обнаружили и засняли, как «Норникель» сливает ядовитые отходы в реку, а оттуда в озеро Пясино.

С разлива дизеля на ТЭЦ-3 не прошло и месяца.

http://amp.gs/2qw4 https://t.co/qDUITprc71

На место также прибыла прокуратура, но полицейскую машину, на которой приехали прокуроры, раздавил трактор «Норникеля», убирающий трубы.

Фото Елены Костюченко, «Новая газета»

Прокурор Владимир Большунов сообщил журналистам о вызове Следственного комитета и специалистов Росприроднадзора. «Они будут брать пробы. Заказали коптер, будем пытаться поднимать, хотя ветер. Не было печали, конечно, но поработаем, всесторонне всё проведем», — добавил он. Вскоре СК сообщил о начале собственной проверки.

По словам журналистов, дочернее предприятие «Норникеля» сбрасывало отходы в озеро Пясино, которое в июне пострадало от разлива 21 тысячи тонн дизельного топлива с территории ТЭЦ-3, тоже принадлежащей «Норникелю».

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#новости #норильск #происшествия

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39 комментариев
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Inna-Roxy (16+)

40

По мне так реально уровень произвола не отличается от 90-х....С пробами не выпустим из аэропорта, раздавим полицейскую машину...Я уже молчу про суть нарушений....

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sargon4eg

Inna-Roxy
7

Меня не покидает ощущение, что я из новостей обо всем этом узнаЮ больше чем те, кто должен за этим следить

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LC

Inna-Roxy
3

По мне так реально уровень произвола не отличается от 90-х...

А почему многие думают, что что-то кардинально изменилось? Конечно, количество тех, кто отстреливал друг друга, постепенно снизилось, а те, кто выжил, накопили жирок и стали вальяжнее, но принципы всё те же.

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Litnikov Danil

LC
3

Мне ещё участковый в поселке несколько лет назад говорил, мол, раньше мы их ловили, а теперь они нам законы пишут

Ответить

Убедительная Геосфера

Inna-Roxy
0

Мне нравится твой никнейм

Ответить

Озабоченный мангал

29

Если прокурорский коптер не собьет Апач Норникеля, то сериал не удался.

Ответить

Убедительная Геосфера

16

Катерпиллер

Форд

Это не Норильск, это где-то в этой проклятой Америке!

Ответить

LC

8

Машину, на которой приехали прокуроры, раздавил трактор «Норникеля», убирающий трубы.

На тракториста заведут дело. На единственного.

Ответить

Андрей Рядькин

LC
2

А Навальный?

Ответить

Андрей Рядькин

Андрей
0

(Мем с котом)

Ответить

Андрей Рядькин

7

Срочно звоните Пивоварову 

Ответить

Дмитрий Немов

4

 На место также прибыла прокуратура, но полицейскую машину, на которой приехали прокуроры, раздавил трактор «Норникеля», убирающий трубы.

Это можно считать официальным заявлением от компании? 

Ответить

Убедительная Геосфера

Дмитрий
5

"Личная позиция машиниста трактора может не совпадать с мнением компании"

Ответить

Старательный завод

Убедительная
5

Точно

Ответить

Andrew Tereshin

3

Хочется самоуничтожиться от всего, что происходит вокруг, лишь бы больше этого не видеть.

Ответить

Артем Боровков

Нейротекст
3

Норникель это конечно жесть, но в целом он в принципе не отличается от других

Ответить

Zasad Asdasd

3

Какие же черти, там еще история с журналистами и аэропортом была. Не пускали журналистов из-за того что у них были образцы почвы и воды. Тоже повязаны с норникелем. 
И вот эти чушки на технике и все остальные работники за три копейки помогают уничтожать природу страны 

Ответить

Политический паук например

2

норникель обнулился

Ответить

Убедительная Геосфера

2

И вот эти чушки на технике

А если ты родился в Норильске на улице Норильской, у родителей, которые всю жизнь работали в Норильске, из образования у тебя корочки машиниста самоходных машин, а из имущества - родительская однушка, за которую каждый месяц вынь да положь 10к за коммуналку? Не, конечно, можно освоить Джаву и ПХП, но вы находитесь здесь, а вокруг вас Норильск.

Ответить

Служащий Никита

Убедительная
0

Слушай, в черноземье половина донбасса сбежала, а вторая — к ивахнову, и через 5 лет местами удивляешься, как люди успели впахать и обжиться.

Ответить

Убедительная Геосфера

Служащий
0

А кто-то ведь не сбежал, и не впахал и не обжился

Ответить

Служащий Никита

Убедительная
0

Статистика показывает всё-таки приличный процент сбежавших

Ответить

Andre Macareno

1

Раздавили-то вместе со свидетелями или без?

Ответить

Убедительная Геосфера

Andre
1

Раздавили-то вместе со свидетелями

Прекрасен русский язык - из этого предположения можно сделать сразу два вывода:
- Раздавили вместе со свидетелями, оставшимися внутри
- Раздавили под радостные крики и улюлюкание свидетелей, находящихся снаружи, а может даже и в кабине трактора

Ответить

common sense

1

и специалистов Росприроднадзора. «Они будут брать пробы. Заказали коптер, будем пытаться поднимать, хотя ветер. Не было печали, конечно, но поработаем, всесторонне всё проведем»

Ну пожалуйста, если можно конечно. Как вам удобнее, ну нет, так нет. Как будет время.

Ответить

Litnikov Danil

1

На удивление адекватная позиция от служб. Главное чтоб потом в кабинетах заминать не начали.

Норникель не жалко совершенно, с их показателями прибыли заниматься таким варварством...

Ответить

Artem Gruzdev

1

полицейскую машину, на которой приехали прокуроры, раздавил трактор «Норникеля»,

Чужой против Хищника.

Ответить

Убедительная Геосфера

0

и бывшим сотрудником норильского Росприроднадзора

Не тем, что обнаружил недавнюю утечку и выкладывал об этом видео в том числе и на TJ? Даже почти и не удивлен, что он теперь бывший сотрудник

Ответить

Егор Гаврилюк

Нейротекст
0

История настолько ебанутая, что Россияне на это не подписываются.

Ответить

Vladimir Medvedev

0

Зря их не выпустили из города

Ответить

Граф Хрущёв

0

Суки, за что Мондео раздавили? 

Ответить

Pavel Reich

0

Ну не все отходы ядовитые, не? Можно использовать как удобрение же.

Ответить

Sakari Sauso

Pavel
0

поэтому журналистов с пробами не выпускают, ага

Ответить

Pavel Reich

Sakari
0

провокация.

Ответить

Sakari Sauso

Pavel
0

бритва Оккама

Ответить

Юрій Білозеров

0

Только это не трактор, а бульдозер.

Ответить

Soshilov Igor

0

Я правильно понял, что они перекачивают из одного водоёма в другой ровно те отходы, которые слились с дизелем?

Ответить

Dc Maniac

0

Так то дела ребятки 🤦🏻‍♂️
После такой хуйни как бы норникелю не вернутся под управление Государством — национализация епта 👻

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робот-бёрдвотчер

0

Выхожу на улицу погладить прокурора,
Но его переезжает трактор комбайнёра.

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