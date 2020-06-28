Комментарии
Машину, на которой приехали прокуроры, раздавил трактор «Норникеля», убирающий трубы.
Журналисты «Новой газеты» вместе с активистами «Гринпис» и бывшим сотрудником норильского Росприроднадзора обнаружили, что дочернее предприятие «Норникеля» в Норильске сбрасывает производственные отходы в тундру, откуда те попадают в речку и озеро.
Журналисты рассказали, что предприятие выкачивало воду, заражённую тяжёлыми металлами, сернистой кислотой и поверхностно-активными веществами, после чего сливало её в речку Хараелах и в озеро Пясино.
После вызова полиции, МЧС, Росприроднадзора и прокуратуры на место приехала служба безопасности «Норникеля», а насосную станцию выключили. Туда же приехали и специалисты единой службы спасения (112).
Через час после сообщений о сливе отходов рабочие начали демонтировать трубы, через которые выкачивалась вода.
На место также прибыла прокуратура, но полицейскую машину, на которой приехали прокуроры, раздавил трактор «Норникеля», убирающий трубы.
Прокурор Владимир Большунов сообщил журналистам о вызове Следственного комитета и специалистов Росприроднадзора. «Они будут брать пробы. Заказали коптер, будем пытаться поднимать, хотя ветер. Не было печали, конечно, но поработаем, всесторонне всё проведем», — добавил он. Вскоре СК сообщил о начале собственной проверки.
По словам журналистов, дочернее предприятие «Норникеля» сбрасывало отходы в озеро Пясино, которое в июне пострадало от разлива 21 тысячи тонн дизельного топлива с территории ТЭЦ-3, тоже принадлежащей «Норникелю».
По мне так реально уровень произвола не отличается от 90-х....С пробами не выпустим из аэропорта, раздавим полицейскую машину...Я уже молчу про суть нарушений....
Мне ещё участковый в поселке несколько лет назад говорил, мол, раньше мы их ловили, а теперь они нам законы пишут
Катерпиллер
Форд
Это не Норильск, это где-то в этой проклятой Америке!
Машину, на которой приехали прокуроры, раздавил трактор «Норникеля», убирающий трубы.
На тракториста заведут дело. На единственного.
На место также прибыла прокуратура, но полицейскую машину, на которой приехали прокуроры, раздавил трактор «Норникеля», убирающий трубы.
Это можно считать официальным заявлением от компании?
"Личная позиция машиниста трактора может не совпадать с мнением компании"
Хочется самоуничтожиться от всего, что происходит вокруг, лишь бы больше этого не видеть.
Норникель это конечно жесть, но в целом он в принципе не отличается от других
Какие же черти, там еще история с журналистами и аэропортом была. Не пускали журналистов из-за того что у них были образцы почвы и воды. Тоже повязаны с норникелем.
И вот эти чушки на технике и все остальные работники за три копейки помогают уничтожать природу страны
И вот эти чушки на технике
А если ты родился в Норильске на улице Норильской, у родителей, которые всю жизнь работали в Норильске, из образования у тебя корочки машиниста самоходных машин, а из имущества - родительская однушка, за которую каждый месяц вынь да положь 10к за коммуналку? Не, конечно, можно освоить Джаву и ПХП, но вы находитесь здесь, а вокруг вас Норильск.
Слушай, в черноземье половина донбасса сбежала, а вторая — к ивахнову, и через 5 лет местами удивляешься, как люди успели впахать и обжиться.
А кто-то ведь не сбежал, и не впахал и не обжился
Раздавили-то вместе со свидетелями или без?
Раздавили-то вместе со свидетелями
Прекрасен русский язык - из этого предположения можно сделать сразу два вывода:
- Раздавили вместе со свидетелями, оставшимися внутри
- Раздавили под радостные крики и улюлюкание свидетелей, находящихся снаружи, а может даже и в кабине трактора
и специалистов Росприроднадзора. «Они будут брать пробы. Заказали коптер, будем пытаться поднимать, хотя ветер. Не было печали, конечно, но поработаем, всесторонне всё проведем»
Ну пожалуйста, если можно конечно. Как вам удобнее, ну нет, так нет. Как будет время.
На удивление адекватная позиция от служб. Главное чтоб потом в кабинетах заминать не начали.
Норникель не жалко совершенно, с их показателями прибыли заниматься таким варварством...
полицейскую машину, на которой приехали прокуроры, раздавил трактор «Норникеля»,
Чужой против Хищника.
и бывшим сотрудником норильского Росприроднадзора
Не тем, что обнаружил недавнюю утечку и выкладывал об этом видео в том числе и на TJ? Даже почти и не удивлен, что он теперь бывший сотрудник
История настолько ебанутая, что Россияне на это не подписываются.
Ну не все отходы ядовитые, не? Можно использовать как удобрение же.
поэтому журналистов с пробами не выпускают, ага
Я правильно понял, что они перекачивают из одного водоёма в другой ровно те отходы, которые слились с дизелем?
Так то дела ребятки 🤦🏻♂️
После такой хуйни как бы норникелю не вернутся под управление Государством — национализация епта 👻
Выхожу на улицу погладить прокурора,
Но его переезжает трактор комбайнёра.