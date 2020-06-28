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Новости
Артём Мазанов
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В Петербурге из-за коронавируса «Алые паруса» прошли онлайн: полиция зачистила парк 300-летия, а зрителей «сняли» с крыш Материал редакции

В центре города снова прошли массовые вечеринки, а Ассоль прокатилась на доске для сёрфинга с мотором.

28 комментариев
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Фото Станислав Забурдаева, «Коммерсантъ»

27 июня в Петербурге состоялся главный праздник выпускников «Алые паруса». Из-за пандемии коронавируса мероприятие прошло в акватории Финского залива, а не у Стрелки Васильевского острова и Дворцовой набережной. Главную сцену установили у «Газпром Арены», но на мероприятие никого не пускали — в 2020 году оно прошло онлайн. Трансляцию праздника вёл Пятый канал.

Перед началом «Алых парусов» полиция прогнала всех посетителей закрытого из-за коронавируса парка 300-летия Петербурга. За несколько дней до праздника правоохранительные органы установили там дополнительный забор, чтобы в парк нельзя было пролезть через основную ограду. К вечеру вдоль парка выстроились автомобили Росгвардии, а в акваторию Финского залива приплыл катер, с которого правоохранительные органы предупредили, что «через пять минут начнётся зачистка, покидаем территорию парка».

Фото Ксении Потеевой, «Фонтанка»

Чтобы посмотреть салют и проход брига с алыми парусами жители Петербурга начали собираться на крышах и балконах ближайших к Финскому заливу домов. По данным «Фонтанки», только с одной крыши полиция прогнала около 100 зрителей.

Фонтанка. Новости @fontanka_news
Петербуржцы кучкуются на крышах с видом на «Алые паруса». По сотню человек полиция сняла с 12 этажа https://www.fontanka.ru/2020/06/28/69338299/?ref=t https://t.co/4QJPUtV3Ml

Как сообщал 47news, одну из сцен для концертной программы организаторы установили на крыше многоэтажного дома. Туда же подняли и рояль. Из-за этого вход в подъезды ограничили — туда пускали только жителей дома.

В 2020 году бриг «Россия» с алыми парусами прошёл в акватории Финского залива, а не вдоль Дворцовой набережной в центре города. В финальной части шоу Ассоль сошла с брига и добралась до одной из съёмочных площадок на доске для сёрфинга с мотором. Организаторы назвали это сюрпризом.

Кадр из трансляции Пятого канала

За салютом жители города наблюдали с ближайших к «Газпром Арене» улиц.

После окончания праздника жители Петербурга устроили массовую вечеринку в центре города. Такие вечеринки проходят в центре города регулярно.

Из-за «Алых парусов» в Петербурге с 22 часов 26 июня до 11 часов утра 28 июня запретили продавать алкоголь. Такой запрет вводят каждый год, но в 2020 году не было открытых торжественных мероприятий.

#новости #петербург #праздники

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28 комментариев
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Stanley H. Tweedle

6

Блэт это всего лишь парусник, чего на него пялиться-то?

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Пожарный Валера

Stanley
11

Во-первых, это красиво. Да и вообще классная традиция, особенно, если свой выпускной провёл там

Ответить

Stanley H. Tweedle

Пожарный
0

meh

Ответить

Нижний Валера

Пожарный
0

@Кто это 

Ответить

Кто это

Нижний
0

Графический редактор Figma еще известен как: Vlad Makarov

Ответить

Andrey Svetlov

Stanley
4

Это одна из немногих клёвых самобытных традиций в России. При всём моём нездоровом снобизме, считаю, что событие рили красивое, особенно лайв.

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Андрей Курушкин

Stanley
–2

Сам то сделал, что? Пиздить, не мешки ворочать!

Ответить

Stanley H. Tweedle

Андрей
6

Плохая нейросеть

Ответить

Владимир Василенко

Андрей
0

Ебать у тебя тупая полиция
Критикуешь - предлагай
Это самая ебаная позиция

Ответить

Владимир Климов

Stanley
0

Ассоль прекрасна

Ответить

Соколов Андрей

3

Мероприятия онлайн, а бухло запрещено продавать оффлайн. Беглов, ты усатый дурак!

Ответить

Простой дебаркадер

1

Мне очень по нраву как власти пытаются сражаться против ветра 

Ответить

Убедительная Геосфера

1

Полиция зачистила парк 300-летия, а зрителей сняли с крыш

- Фанатики на крыше слева и справа!
- Я снял одного!
- В яблочко!

Ответить

alex twit

1

зрителей «сняли» с крыш снайперы

Ответить

Андрей Курушкин

alex
–1

Иванов, бань сразу!

Ответить

Андрей Курушкин

0

И что вы здесь трётесь?

Ответить

Bkmz Иванов

Андрей
2

А ты?

Ответить

Убедительная Геосфера

Андрей
1

На сосаче лучше?

Ответить

Андрей Курушкин

0

Бывает!

Ответить

Андрей Курушкин

0

Людей нет! Ебать мои старые костыли.

Ответить

Ze Katze

0

Ждём фоточки из инсты Медведева

Ответить

Дополнительный кубок

0

Красиво 

Ответить

Андрей Курушкин

0

Дауш..... Сказал Ипполит Евграфович

Ответить

Bkmz Иванов

0
Ответить

Андрей Ионов

0

какие молодцы бравые полицейские, действовали мягко и даже нет видео с применением силы, особенно тех кто решили уедениться на крыше и никому немешая смотреть

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Андрей Курушкин

–1

охуеваю

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Bkmz Иванов

Андрей
0

Вот и мы тоже

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Андрей Курушкин

–1

Достойно!

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