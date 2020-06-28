В центре города снова прошли массовые вечеринки, а Ассоль прокатилась на доске для сёрфинга с мотором.

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Фото Станислав Забурдаева, «Коммерсантъ»

27 июня в Петербурге состоялся главный праздник выпускников «Алые паруса». Из-за пандемии коронавируса мероприятие прошло в акватории Финского залива, а не у Стрелки Васильевского острова и Дворцовой набережной. Главную сцену установили у «Газпром Арены», но на мероприятие никого не пускали — в 2020 году оно прошло онлайн. Трансляцию праздника вёл Пятый канал.

Перед началом «Алых парусов» полиция прогнала всех посетителей закрытого из-за коронавируса парка 300-летия Петербурга. За несколько дней до праздника правоохранительные органы установили там дополнительный забор, чтобы в парк нельзя было пролезть через основную ограду. К вечеру вдоль парка выстроились автомобили Росгвардии, а в акваторию Финского залива приплыл катер, с которого правоохранительные органы предупредили, что «через пять минут начнётся зачистка, покидаем территорию парка».

Фото Ксении Потеевой, «Фонтанка»

Чтобы посмотреть салют и проход брига с алыми парусами жители Петербурга начали собираться на крышах и балконах ближайших к Финскому заливу домов. По данным «Фонтанки», только с одной крыши полиция прогнала около 100 зрителей.

Как сообщал 47news, одну из сцен для концертной программы организаторы установили на крыше многоэтажного дома. Туда же подняли и рояль. Из-за этого вход в подъезды ограничили — туда пускали только жителей дома.

В 2020 году бриг «Россия» с алыми парусами прошёл в акватории Финского залива, а не вдоль Дворцовой набережной в центре города. В финальной части шоу Ассоль сошла с брига и добралась до одной из съёмочных площадок на доске для сёрфинга с мотором. Организаторы назвали это сюрпризом.

Кадр из трансляции Пятого канала

За салютом жители города наблюдали с ближайших к «Газпром Арене» улиц.

После окончания праздника жители Петербурга устроили массовую вечеринку в центре города. Такие вечеринки проходят в центре города регулярно.