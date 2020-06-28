Комментарии
В центре города снова прошли массовые вечеринки, а Ассоль прокатилась на доске для сёрфинга с мотором.
27 июня в Петербурге состоялся главный праздник выпускников «Алые паруса». Из-за пандемии коронавируса мероприятие прошло в акватории Финского залива, а не у Стрелки Васильевского острова и Дворцовой набережной. Главную сцену установили у «Газпром Арены», но на мероприятие никого не пускали — в 2020 году оно прошло онлайн. Трансляцию праздника вёл Пятый канал.
Перед началом «Алых парусов» полиция прогнала всех посетителей закрытого из-за коронавируса парка 300-летия Петербурга. За несколько дней до праздника правоохранительные органы установили там дополнительный забор, чтобы в парк нельзя было пролезть через основную ограду. К вечеру вдоль парка выстроились автомобили Росгвардии, а в акваторию Финского залива приплыл катер, с которого правоохранительные органы предупредили, что «через пять минут начнётся зачистка, покидаем территорию парка».
Чтобы посмотреть салют и проход брига с алыми парусами жители Петербурга начали собираться на крышах и балконах ближайших к Финскому заливу домов. По данным «Фонтанки», только с одной крыши полиция прогнала около 100 зрителей.
Как сообщал 47news, одну из сцен для концертной программы организаторы установили на крыше многоэтажного дома. Туда же подняли и рояль. Из-за этого вход в подъезды ограничили — туда пускали только жителей дома.
В 2020 году бриг «Россия» с алыми парусами прошёл в акватории Финского залива, а не вдоль Дворцовой набережной в центре города. В финальной части шоу Ассоль сошла с брига и добралась до одной из съёмочных площадок на доске для сёрфинга с мотором. Организаторы назвали это сюрпризом.
За салютом жители города наблюдали с ближайших к «Газпром Арене» улиц.
После окончания праздника жители Петербурга устроили массовую вечеринку в центре города. Такие вечеринки проходят в центре города регулярно.
Из-за «Алых парусов» в Петербурге с 22 часов 26 июня до 11 часов утра 28 июня запретили продавать алкоголь. Такой запрет вводят каждый год, но в 2020 году не было открытых торжественных мероприятий.
Блэт это всего лишь парусник, чего на него пялиться-то?
Пожарный Валера
Во-первых, это красиво. Да и вообще классная традиция, особенно, если свой выпускной провёл там
Это одна из немногих клёвых самобытных традиций в России. При всём моём нездоровом снобизме, считаю, что событие рили красивое, особенно лайв.
Сам то сделал, что? Пиздить, не мешки ворочать!
Ебать у тебя тупая полиция
Критикуешь - предлагай
Это самая ебаная позиция
Мероприятия онлайн, а бухло запрещено продавать оффлайн. Беглов, ты усатый дурак!
Полиция зачистила парк 300-летия, а зрителей сняли с крыш
- Фанатики на крыше слева и справа!
- Я снял одного!
- В яблочко!
зрителей «сняли» с крыш снайперы
И что вы здесь трётесь?
какие молодцы бравые полицейские, действовали мягко и даже нет видео с применением силы, особенно тех кто решили уедениться на крыше и никому немешая смотреть
охуеваю