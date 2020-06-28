Я до последнего думал, что это всего лишь вывих, но врачи объяснили, что я не почувствовал боль, потому что был под воздействием адреналина, и что к следующему утру рука будет болеть. Собственно, так и произошло. Еще ночью мне наложили гипс. Хожу теперь с ним.