Комментарии
Собчак приехала в Свердловскую область снимать фильм про схиигумена Сергия Романова, который захватил Среднеуральский женский монастырь.
У режиссёра фильма Ксении Собчак Сергея Ерженкова диагностировали перелом шиловидного отростка левой лучевой кости после нападения в Среднеуральском женском монастыре. Об этом журналист рассказал в Фейсбуке, прикрепив справку из медучреждения.
Ерженков сообщил, что на него напали три человека, среди которых был тхэквондист Сергей Колесов — он участвовал в 2019 году в разгоне протестующих в сквере у театра драмы в Екатеринбурге.
27 июня в Свердловской области напали на съёмочную группу Ксении Собчак. Телеведущая приехала туда снимать фильм про схиигумена Сергия Романова, который захватил Среднеуральский женский монастырь после запрета читать проповеди из-за высказываний о «псевдопандемии» коронавируса.
Нападавшие отняли у съёмочной группы камеры, которые потом журналистам вернула полиция. Собчак рассказала, что «все материалы стёрты теми, кто избил группу». Во время нападения Собчак споткнулась об бордюр и упала в клумбу.
После нападения на съёмочную группу Собчак Екатеринбургская епархия рекомендовала всем воздержаться от посещения монастыря «вплоть до исправления сегодняшних настроений».
Хули она вырядилась в платок, как монашка, она же еврейка
Защёкин вставь свой номер телефона, а то уже второй день не могу без него.