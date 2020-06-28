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Новости
Артём Мазанов
2032

У режиссёра фильма Собчак диагностировали перелом кисти после нападения в монастыре на Урале Материал редакции

Собчак приехала в Свердловскую область снимать фильм про схиигумена Сергия Романова, который захватил Среднеуральский женский монастырь.

11 комментариев
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Фото со страницы Сергея Ерженкова в Фейсбуке 

У режиссёра фильма Ксении Собчак Сергея Ерженкова диагностировали перелом шиловидного отростка левой лучевой кости после нападения в Среднеуральском женском монастыре. Об этом журналист рассказал в Фейсбуке, прикрепив справку из медучреждения.

Я до последнего думал, что это всего лишь вывих, но врачи объяснили, что я не почувствовал боль, потому что был под воздействием адреналина, и что к следующему утру рука будет болеть. Собственно, так и произошло. Еще ночью мне наложили гипс. Хожу теперь с ним.

Сергея Ерженкова
цитата по «Комсомольской правде»

Ерженков сообщил, что на него напали три человека, среди которых был тхэквондист Сергей Колесов — он участвовал в 2019 году в разгоне протестующих в сквере у театра драмы в Екатеринбурге.

Фото со страницы Сергея Ерженкова в Фейсбуке

27 июня в Свердловской области напали на съёмочную группу Ксении Собчак. Телеведущая приехала туда снимать фильм про схиигумена Сергия Романова, который захватил Среднеуральский женский монастырь после запрета читать проповеди из-за высказываний о «псевдопандемии» коронавируса.

Нападавшие отняли у съёмочной группы камеры, которые потом журналистам вернула полиция. Собчак рассказала, что «все материалы стёрты теми, кто избил группу». Во время нападения Собчак споткнулась об бордюр и упала в клумбу.

После нападения на съёмочную группу Собчак Екатеринбургская епархия рекомендовала всем воздержаться от посещения монастыря «вплоть до исправления сегодняшних настроений».

#новости #собчак

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11 комментариев
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Тёма Иванов

22

Похоже на сюжет Far Cry 6

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Сергей Васильев

12

А что там с прапорщиком Собчак?

Ответить

Кредитный татарин

6

Хуже православнутых нет никого. На их фоне Собчак — приличный человек.

Ответить

Dias001 Rrn

5

Собчак конечно же гнилой человек, но те мракобесы все же намного хуже

Ответить

Голый череп

4

Так тяжело быть за собчак. но в этой схватке кого не поставь на её место - правда будет не на стороне религиозников

Ответить

Denis Denis

–4

жаба гадюку не жалко

Ответить

Вася Пупкин

–2

Хули она вырядилась в платок, как монашка, она же еврейка

Ответить

Ler Ler

Вася
0

теперь МЫ знаем ВСЁ 

Ответить

Zero-zero-one

Нейротекст
0

Защёкин вставь свой номер телефона, а то уже второй день не могу без него.

Ответить

Локальный татарин

–2

Что он такой хрупкий оказался. 

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Мучительный Данила

Локальный
–1

Хрупкий мужчина > грубый сильный солдафон

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