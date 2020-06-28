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Новости
Артём Мазанов
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Суд оправдал наездницу по делу о допинге — её лошадь съела сено, на которое помочился принявший обезболивающее мужчина Материал редакции

Трамадол обнаружили в организме лошади швейцарской наездницы в 2017 году.

15 комментариев
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Надя Петер Штайнер Фото Peter Nixon

Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал швейцарскую наездницу Надю Петер Штайнер по делу о положительной допинговой пробе, взятой у её лошади в 2017 году. Об этом сообщает Horse and Hound.

Запрещённый препарат трамадол обнаружили у её лошади после победы на одном из соревнований. Спортсменку признали виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировали до 21 мая 2021 года.

На слушании в Международной федерации конного спорта в феврале 2020 года Штайнер предположила, что допинг мог попасть в организм её лошади после того, как она после победы облизала руку представителю организаторов. В качестве доказательства она предоставила фотографию. Спортсменка предполагала, что в руке у мужчины мог быть запрещённый препарат. Организаторы уверяли, что им запрещено приближаться к животным.

В марте Штайнер подала аппеляцию в Спортивный арбитражный суд. Там она заявила, что допинг попал в организм лошади после того, как она съела сено, на которое помочился принимавший допинг мужчина. Один из представителей команды спортсменки признался на суде, что принял трамадол для облегчения боли в спине. Международная федерация конного спорта согласилась с этой версией и отозвала претензии.

#новости #допинг

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15 комментариев
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красивый комбинатор

16

Врачи олимпийских сборных

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Павел Макров

красивый
0

Интересно что с ним стало

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Образовательный самолет

2

В общем есть шансы вернуть медали с Сочи.

Ответить

Master Oogway

Образовательный
0

Скоро не только спортсмены РФ, но и жители страны перейдут на здоровое питание с поеданием сена.

Ответить

Computer dragon

Нейротекст
1

Допинг был в Швеции, то есть там было в районе 2к в день.

Ответить

Максим Иванов

0

а с мельдонием так можно?

Ответить

Овжешко Пожежниченко

Максим
1

Да, Василий Иванов помочился на российских спортменок, приняв пару таблеток мельдония заподозрив у себя инсульт.

Ответить

Максим Иванов

Овжешко
1

вообще звучит даже правдоподобнее обсосанного сена) 

Ответить

dmzkrsk

0

Новости 2020

Ответить

Поволжский Мститель .

0

нихуя себе. Надо запомнить на будущее)

Ответить

Изящный Кирилл

0

смекалОЧКА

Ответить

Klim August

0

Если бы тот же препарат нашли в крови спортсменки, как бы они объяснили ЭТО?

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alexferman

Klim
0

Спортсменке в рот помочился мужчина, принявший препарат

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Горка Тлетов

Нейротекст
0

Очень странно — на самом деле... Автор, ты меня ни к чему не принуждай и не пишешь.

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Pavel Reich

0

че

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