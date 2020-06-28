Трамадол обнаружили в организме лошади швейцарской наездницы в 2017 году.

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Надя Петер Штайнер Фото Peter Nixon

Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал швейцарскую наездницу Надю Петер Штайнер по делу о положительной допинговой пробе, взятой у её лошади в 2017 году. Об этом сообщает Horse and Hound.

Запрещённый препарат трамадол обнаружили у её лошади после победы на одном из соревнований. Спортсменку признали виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировали до 21 мая 2021 года.

На слушании в Международной федерации конного спорта в феврале 2020 года Штайнер предположила, что допинг мог попасть в организм её лошади после того, как она после победы облизала руку представителю организаторов. В качестве доказательства она предоставила фотографию. Спортсменка предполагала, что в руке у мужчины мог быть запрещённый препарат. Организаторы уверяли, что им запрещено приближаться к животным.