Комментарии
Трамадол обнаружили в организме лошади швейцарской наездницы в 2017 году.
Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал швейцарскую наездницу Надю Петер Штайнер по делу о положительной допинговой пробе, взятой у её лошади в 2017 году. Об этом сообщает Horse and Hound.
Запрещённый препарат трамадол обнаружили у её лошади после победы на одном из соревнований. Спортсменку признали виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировали до 21 мая 2021 года.
На слушании в Международной федерации конного спорта в феврале 2020 года Штайнер предположила, что допинг мог попасть в организм её лошади после того, как она после победы облизала руку представителю организаторов. В качестве доказательства она предоставила фотографию. Спортсменка предполагала, что в руке у мужчины мог быть запрещённый препарат. Организаторы уверяли, что им запрещено приближаться к животным.
В марте Штайнер подала аппеляцию в Спортивный арбитражный суд. Там она заявила, что допинг попал в организм лошади после того, как она съела сено, на которое помочился принимавший допинг мужчина. Один из представителей команды спортсменки признался на суде, что принял трамадол для облегчения боли в спине. Международная федерация конного спорта согласилась с этой версией и отозвала претензии.
Врачи олимпийских сборных
Скоро не только спортсмены РФ, но и жители страны перейдут на здоровое питание с поеданием сена.
а с мельдонием так можно?
Да, Василий Иванов помочился на российских спортменок, приняв пару таблеток мельдония заподозрив у себя инсульт.
Если бы тот же препарат нашли в крови спортсменки, как бы они объяснили ЭТО?
Очень странно — на самом деле... Автор, ты меня ни к чему не принуждай и не пишешь.