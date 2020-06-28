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Дочернее предприятие компании решило «откачать осветлённую техническую воду», чтобы предотвратить возможные нештатные ситуации.
Руководство Талнахской обогатительной фабрики, дочернего предприятия «Норникеля», допустило «грубое нарушение», решив слить производственные отходы в тундру. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.
В «Норникеле» рассказали, что руководство дочернего предприятия решило «откачать осветлённую техническую воду для предотвращения возможных нештатных ситуаций, связанных с повышением уровня воды в отстойном пруду хвостохранилища». Компания отстранила ответственных за это сотрудников от работы и начала служебное расследование.
28 июня «Новая газета» рассказала, что дочернее предприятие «Норникеля» в Норильске сбрасывает производственные отходы в тундру, откуда те попадают в речку и озеро. СК и прокуратура начали проверку. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, несанкционированная перекачка стоков в тундру велась длительное время.
Страна чудес бля... Появилась яма—попытались засыпать, раздавили канализацию—стали ремонтировать, сломали водопровод—пока чинили, повредили газ,—утопили КамАЗ—залили всё дерьмом—тупо закопали—говно бежит по огородам в реку.
откачать осветлённую техническую воду
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