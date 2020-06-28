Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Комментарии

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
1437

«Норникель» назвал «грубым нарушением» слив производственных отходов в тундру. Ответственных за это отстранили от работы Материал редакции

Дочернее предприятие компании решило «откачать осветлённую техническую воду», чтобы предотвратить возможные нештатные ситуации.

7 комментариев
В закладки

Руководство Талнахской обогатительной фабрики, дочернего предприятия «Норникеля», допустило «грубое нарушение», решив слить производственные отходы в тундру. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

В «Норникеле» рассказали, что руководство дочернего предприятия решило «откачать осветлённую техническую воду для предотвращения возможных нештатных ситуаций, связанных с повышением уровня воды в отстойном пруду хвостохранилища». Компания отстранила ответственных за это сотрудников от работы и начала служебное расследование.

28 июня «Новая газета» рассказала, что дочернее предприятие «Норникеля» в Норильске сбрасывает производственные отходы в тундру, откуда те попадают в речку и озеро. СК и прокуратура начали проверку. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, несанкционированная перекачка стоков в тундру велась длительное время.

Новая Газета @novaya_gazeta
Ядовитые отходы «Норникель» прямо сейчас сливает в реку. Еще одно видео от 28 июня

http://amp.gs/2q2G https://t.co/L1PiG2dr4w

#новости #происшествия #норильск

Артём Мазанов PLUS
+115 777
Ну привет
3
13
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0448\u0435\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f","\u043d\u043e\u0440\u0438\u043b\u044c\u0441\u043a","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 7, "likes": 13, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 182763, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Sun, 28 Jun 2020 17:37:32 +0300", "is_special": false }
Мероприятия в сфере ИТ и маркетинга
Поиск лекций, конференций и других событий на vc.ru
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
7 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

George Weiler

21
Ответить

Жалкий волк

4

Ответственных за это отстранили от работы

Потанин в отпуск ушел?

Ответить

Автоматический утюг

Жалкий
6

Тракториста уволили

Ответить

Bkmz Иванов

1

Страна чудес бля... Появилась яма—попытались засыпать, раздавили канализацию—стали ремонтировать, сломали водопровод—пока чинили, повредили газ,—утопили КамАЗ—залили всё дерьмом—тупо закопали—говно бежит по огородам в реку.

Ответить

Klim August

1

 откачать осветлённую техническую воду

Не нарушили, а "снизили планку разрешенности"

Ответить

робот-бёрдвотчер

1
Ответить

Безопасный цветок

0

Су-у-у-ка... Как же я счастлив, что свалил оттуда!

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Главред «Медузы» Иван Колпаков впервые рассказал свою версию событий, которые привели к обвинению в харассменте
Колпаков считает, что «за свою ошибку заплатил сполна». Он рассказал, что после его увольнения основатели «Медузы» поссорились, а редакция — «посыпалась».
184
Истории
Наблюдение за голосованием. День 2
Если вечером 1 июля мы узнаем, что в Москве больше 70% отдали свой голос за поправки, то, поверьте мне, так оно и было, безо всяких фальсификаций.
178
Интернет
Студия Артемия Лебедева больше года выдавала нейросеть за реального дизайнера. Клиенты об этом не знали
В портфолио «Николая Иронова» множество работ по программе «экспресс-дизайна», в том числе для Руслана Усачева и Юрия Хованского.
270
Популярное за три дня
Истории
Наблюдение на голосовании. День 1 (Завершено)
Я не планировал присутствовать на избирательном участке все дни голосования, только 26, 28, 30 и 1 числа, но все сразу пошло не по плану.
57
Новости
Жительница Омска выиграла квартиру в первый день голосования. Она председатель избирательного участка
«Я же тоже избиратель! Проголосовала и взяла лотерейку».
120
Новости
«Паразитирование на христианстве»: священник, отстранённый за критику храма Минобороны — о сращивании церкви и власти
Почему церковь в России теряет популярность и как государство использует её в своих целях.
44
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

denis

Аналитик Мин-Чи Куо: комплект…

Alexey Kondratyuk

Россия и Чехия ссорятся с…

Dizzy Dizz

NYT: российская разведка…