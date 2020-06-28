Комментарии
что происходит в интернете
Президент США уверен, что журналисты не смогут раскрыть свой источник, так как его не существует.
Дональд Трамп раскритиковал статью The New York Times о том, что российская разведка предлагала боевикам Талибана награду за убийства американских военных. Об этом президент США написал в Твиттере.
Трамп заявил, что о возможных убийствах по заказу России никто не сообщал ни ему, ни вице-президенту Майку Пенсу, ни главе аппарата сотрудников Белого дома Марку Медоусу. «Все отрицают это, и нас атаковали нечасто», — добавил он. Президент США назвал эту публикацию «очередной заказной статьёй».
Президент США заявил, что «никто не был жёстче с Россией, чем администрация Трампа». Он считает, что журналисты NYT должны раскрыть свой источник. «Спорим, это не смогут это сделать, вероятно, этого человека даже не существует», — добавил президент он. Об отсутствии у Трампа данных о сговоре России и талибов также заявила и пресс-секретарь Белого дома.
26 июня New York Times и The Wall Street Journal написали, что подразделение российской военной разведки тайно предлагало деньги боевикам, связанным с Талибаном, за убийство военных США в Афганистане. МИД РФ назвало эти публикации «вбросом».
вашингтон пост забыл
Еще вот эта газета, тоже заказные петушки дем. партии, пляшут под их дудку!
Локальный татарин
Их я никогда не читал.
Офк как всегда демократики из щелей повылазили. Трамп не выносит противостояние РФ и США как основопологающий пункт в своей политике, а они из этого раздувают слона и пытаются выставить Трампа слабаком, который закрывает глаза на преступления против военных США. Лол. Жалкая чепуха на слоте демократов
Если ты думаешь, что у нас с цензурой пизда, то в США цензура не помешает. СМИ забыли о своих принципах, и если в моду прийдет анприм или что-то в этом роде, то американские СМИ будут первыми, которые буду пытаться сесть на все хуи
Готов поспорить что разведка этому говнокомандующему даже информацию старается дозировано давать ибо понимают кто такой трамп
О чем и речь.лол
Где теперь эти либерахи? Ссут появится в комментах?
возможно, это ещё одна заказная статья
возможно, дональд, на все воля Возможного
Когда поехавший долбоеб (по мнению многих леваков) адекватнее комментаторов с ТидЖей.
Какие же больные демдегенераты там в США. Натурально неироничная русофобия времен холодной войны и без малейшего стыда публикуют эту хуету.