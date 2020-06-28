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Новости
Артём Мазанов
1576

Трамп назвал «заказной» статью NYT о деньгах, которые разведка России предлагала боевикам за убийство солдат США Материал редакции

Президент США уверен, что журналисты не смогут раскрыть свой источник, так как его не существует.

20 комментариев
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Дональд Трамп  Фото Getty Images

Дональд Трамп раскритиковал статью The New York Times о том, что российская разведка предлагала боевикам Талибана награду за убийства американских военных. Об этом президент США написал в Твиттере.

Трамп заявил, что о возможных убийствах по заказу России никто не сообщал ни ему, ни вице-президенту Майку Пенсу, ни главе аппарата сотрудников Белого дома Марку Медоусу. «Все отрицают это, и нас атаковали нечасто», — добавил он. Президент США назвал эту публикацию «очередной заказной статьёй».

Возможно, это ещё одна заказная статья липовой [The New York] Times, так же как их провалившаяся «утка» о России. Кто их «источник»?

Дональд Трамп

Президент США заявил, что «никто не был жёстче с Россией, чем администрация Трампа». Он считает, что журналисты NYT должны раскрыть свой источник. «Спорим, это не смогут это сделать, вероятно, этого человека даже не существует», — добавил президент он. Об отсутствии у Трампа данных о сговоре России и талибов также заявила и пресс-секретарь Белого дома.

Директор ЦРУ, советник [президента США] по национальной безопасности и начальник штаба могут подтвердить, что ни президент, ни вице-президент не были проинформированы о предполагаемом вознаграждении от российской разведки.

Кейли Макинани
пресс-секретарь Белого дома

26 июня New York Times и The Wall Street Journal написали, что подразделение российской военной разведки тайно предлагало деньги боевикам, связанным с Талибаном, за убийство военных США в Афганистане. МИД РФ назвало эти публикации «вбросом».

#новости #сша

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20 комментариев
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Локальный татарин

14

New York Times заказные петушки демократ партии. Как и CNN. 

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Рулон Обоев

Локальный
0

вашингтон пост забыл

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Evgenii Evgenii

Рулон
0

Еще вот эта газета, тоже заказные петушки дем. партии, пляшут под их дудку!

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Андрей Рядькин

Evgenii
4
Ответить

Рулон Обоев

Evgenii
0

вот пидоры то, а!

Ответить

Локальный татарин

Рулон
1

Их я никогда не читал. 

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Рулон Обоев

Локальный
0

ты не многое потерял

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Ze Katze

3

Офк как всегда демократики из щелей повылазили. Трамп не выносит противостояние РФ и США как основопологающий пункт в своей политике, а они из этого раздувают слона и пытаются выставить Трампа слабаком, который закрывает глаза на преступления против военных США. Лол. Жалкая чепуха на слоте демократов

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Джордж Харви

Ze
0

Если ты думаешь, что у нас с цензурой пизда, то в США цензура не помешает. СМИ забыли о своих принципах, и если в моду прийдет анприм или что-то в этом роде, то американские СМИ будут первыми, которые буду пытаться сесть на все хуи

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Daniil Minashkin

1

Путин лично произвёл снос двух старых зданий в центре Нью-Йорка 

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Max Belkov

0

Готов поспорить что разведка этому говнокомандующему даже информацию старается дозировано давать ибо понимают кто такой трамп

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Nevi Lant

0

О чем и речь.лол
Где теперь эти либерахи? Ссут появится в комментах?

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Дополнительный кубок

Nevi
0

Это не либералы, а журношлюхи. Отделяй мух от котлет

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theomism

0

возможно, это ещё одна заказная статья

возможно, дональд, на все воля Возможного

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Pavel Reich

0

Дональд, похоже тебе не победить в этой борьбе.

Ответить

Недостаточный корабль

0

ЧТД

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Сергей Лукин

0

Когда поехавший долбоеб (по мнению многих леваков) адекватнее комментаторов с ТидЖей.

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Сергей Толстолуцкий

0

Вот старик Донни и пригодился 

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Старый ворон

0

агент "дональд" ещё никогда не был так близок к провалу

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Yt

0

Какие же больные демдегенераты там в США. Натурально неироничная русофобия времен холодной войны и без малейшего стыда публикуют эту хуету.

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