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Новости
Алексей Боржонов
764

Минкомсвязи предложило принимать жалобы россиян в органы власти через сайт госуслуг Материал редакции

Заполнять формы на отдельных сайтах неудобно, потому ведомство хочет сделать сайт госуслуг единым окном для их приёма.

  • Минкомсвязи разработало законопроект, согласно которому сайт госуслуг станет единым окном для жалоб и обращений россиян в органы власти. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на текст документа и первого заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олега Пака.
  • На сайте госуслуг создадут рубрикатор ситуаций для направления обращений. Сайт автоматически будет перенаправлять жалобы в уполномоченный орган и показывать уведомления об этапах рассмотрения. Для обработки типовых обращений будут использовать искусственный интеллект;
  • Воспользоваться услугой смогут граждане, зарегистрированные в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) госуслуг;
  • Также обратиться в органы власти можно будет по почте или через многофункциональные центры, подав письменное обращение;
  • Минкомсвязи отметило, что ежегодно граждане отправляют не менее 10 миллионов писем в 250 тысяч органов власти. 65% из них поступают через формы на официальных сайтах или по электронной почте;
  • Пак считает, что такой формат работы «неэффективен»: «Гражданин отправляет обращение и не знает, получено оно или нет, а чтобы узнать судьбу обращения, нужно звонить по справочным телефонам, которые часто заняты или не отвечают».

#новости

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DV

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Что бы не говорили, но госуслуги хорошее явление и описанный в статье сервис действительно нужен. На сайте моего ЖКХ форма обращения через интернет вообще не работает (постоянные технические ошибки), а телефон всё время занят. "Единое окно" рулит!

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миша лисицын

4

Нормальная идея вроде

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Ярослав Николаевич

0

Так и вижу, как моя бабушка идёт покупать ноут, и в ближайший салон проводного интернета, чтоб ей подать жалобу на не справедливый расчёт коммунальных платежей. Они представляют себе, в принципе, что старшее поколение, которым 70+ боится компьютера и интернета как огня(а те, кто не боятся, максимум что умеют — сидеть в "Одноклассниках", как моя соседка напротив, ей правда не 70,а пока ещё 62,но в компьютерах не понимает ничего, даже не знает, зачем нужен антивирус, я серьёзно). Так что какие жалобы от "простого россиянина" через Госуслуги - я ХЗ. 

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Alex V

Ярослав
1

а ты, внучек, на что?)))

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Виталий Иванович Иванов

Ярослав
1

Так и вижу, как моя бабушка идёт покупать ноут…

Ярослав, предполагаю, у Вашей бабушки 🤶 есть не только равнодушные к её нуждам родственники, но и неравнодушные соседи и прочие знакомые, которые ей всенепременно помогут. ☝️😊

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Scentedcreatorfan

Ярослав
0

Для ретроградов, не желающих идти в ногу со временем и отвергающих удобные сервисы, сохранятся душные очереди и и запись через несколько недель, никаких проблем же. А нормальным людям будет удобно.

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Илья Ерохин

Ярослав
0

Для них есть МФЦ, дочитай статью до конца

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Neo

0

Поживём увидим как оно будет функционировать. А то бывает словах одно, а на деле через жо*у.

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Dmitry Sursin

–2

Действительно.
Сайт же не перегружен всем чем возможно.
Он же не падает каждый раз, когда на него больше обычного заходят.
Он же качественно модерируется, что бы не пришлось ходить в местную ФНС с разбирательством, почему мне начислили пеню за невыплату налогов(за этот уже год)

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Alex V

Dmitry
0

это на nalog.ru, милок

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Dmitry Sursin

Alex
0

А зачем заходит на nalog.ru, если через Госуслуги можно заплатить? МИЛОК.

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aliftin

Dmitry
0

В госуслуги выгружается только информация о задолжности и если вы хотите взаимодействовать с налоговой, то придётся использовать её сервис налог.ру. 

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