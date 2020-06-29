Минтруд объяснил «техническим алгоритмом» решение выплатить пособия россиянам в день голосования по поправкам
Материал редакции
Накануне в сети появилось видео, где глава ПФР распорядился отправить выплаты 1 июля и попросил не рассказывать об этом СМИ.
Минтруд объяснил, что обещанные Владимиром Путиным пособия семьям с детьми перечислят к 1 июля из-за «технического алгоритма». Об этом ведомство сообщило РБК.
В Минтруде заявили, что при новых выплатах используют тот же подход и «технический алгоритм», что и при первых выплатах, а дата 1 июля соответствует «нормативным документам».
28 июня издание Znak.com опубликовало видео, на котором глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин поручил организовать выплаты на детей до 16 лет к 1 июля;
Издание утверждает, что это ролик с онлайн-совещания руководства ПФР, которое прошло 23 июня;
Топилин говорит: «Я надеюсь, что мне не нужно объяснять в прямом эфире, почему речь идёт о 30-м числе. Вы знаете, что у нас произойдет первого числа»;
По словам главы ПФР, деньги начнут поступать на счета в ночь на 1 июля, но при этом «мы никому никогда не говорим о том, что мы первого числа выплатили много. Мы говорим: „Вот, мы платим и платим. Никто не акцентирует нигде — ни в СМИ, нигде вообще — тему первого числа“».
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Перед началом: 5 лет назад я писал первую версию этого разбора. Если интересно, что о всем этом думал 21-летний пацан, только попавший в тему, милости прошу. Там речь идет только о покере, но статья актуальна, и я иногда буду ссылаться на нее, чтобы не повторяться тут. Вкратце: я из Владивостока, после универа попал на работу в подполье и…
Денис Лапин
Купить обычного россиянина за 10к на 2 срока, это не так уж дорого. Рабы в древнем риме дешевле стоили
Vladic SamovarДенис
Перед этим отобрав у каждого по ляму.
Роман Яровой
Наши же нологи, — заявил Путин.
Глеб Савчик
Я не очень понимаю, а в чём подтекст новости? Изначально предполагалась другая дата? Или возмутило скорее то, как про эту дату было сказано на видео?