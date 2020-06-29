Российское представительство компании ищет выпускника, который «способен переключаться между экранами ноутбука со скоростью появления сториз в Instagram Бузовой».

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Российский AliExpress открыл на HH вакансию стажёра, который должен будет мониторить digital-тренды: сериалы в Stories, TikTok-фестивали, подготовка к ЕГЭ в подкастах. В обязанности кандидата также будет входить предложение, как применять отслеженные тренды.

Компания подчеркнула, что ищет выпускника 11 класса на удалённую работу (по желанию). В AliExpress Россия TJ объяснили, что хотят таким образом поддержать школьников, чей выпускной пришёлся на 2020-й год.