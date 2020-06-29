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Новости
Ольга Жигулина
259

AliExpress открыл вакансию искателя трендов, чтобы поддержать выпускников-2020 Материал редакции

Российское представительство компании ищет выпускника, который «способен переключаться между экранами ноутбука со скоростью появления сториз в Instagram Бузовой».

4 комментария
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Российский AliExpress открыл на HH вакансию стажёра, который должен будет мониторить digital-тренды: сериалы в Stories, TikTok-фестивали, подготовка к ЕГЭ в подкастах. В обязанности кандидата также будет входить предложение, как применять отслеженные тренды.

Компания подчеркнула, что ищет выпускника 11 класса на удалённую работу (по желанию). В AliExpress Россия TJ объяснили, что хотят таким образом поддержать школьников, чей выпускной пришёлся на 2020-й год.

Подать заявку на вакансию можно, опубликовав на любой платформе своё видение идеального технологичного маркетплейса будущего с тегом #DigitalВыпускникAliExpress . В компании пообещали, что предложение о найме успешному кандидату доставят при помощи дрона.

#новости #aliexpress #работа

Ольга Жигулина PLUS
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4 комментария
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Nikita Zubkov

4

 поддержать выпускников-2020

вакансия на одного человека

Поддержка конечно сильная

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Дальний коктейль

2

AliExpress открыл вакансию «Молодой мальчик сидеть сеть смотрит Instagram говорит егэ получать деньги просто»

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Электрический Илья

1

тоже недавно нашел интересную вакансию 

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Ценный браслет

0

А где зп?

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