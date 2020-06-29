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Алексей Боржонов
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Около больницы в Коммунарке нашли мешки для тел. Readovka сообщила, что в них были документы об умерших пациентах Материал редакции

Главврач больницы заявил, что медицинских карт в них не было, а правоохранительные органы уже знают о произошедшем.

2 комментария
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Около инфекционной больницы в Коммунарке в Москве нашли пакеты для перевозки тел умерших. Издание Readovka утверждает, что в мешках якобы находились медицинские карты, документы об умерших пациентах и «зараженная кровь».

Readovka сообщила, что пакеты обнаружили прохожие и отнесли в «красную зону». Они лежали около эстакады, приваленные мусором и камнями, некоторые ветром отнесло к жилым домам и реке Малая Сосенка. Издание опубликовало снимки, на которых видны документы из пакетов.

Главврач Коммунарки Денис Проценко подтвердил, что в километре от больницы нашли пакеты для перевозки тел умерших, но данные о медицинских картах он назвал ложными. По его словам, информацию о произошедшем передали правоохранительным органам.

Процедура выдачи тел умерших строго регламентирована законом. Вся необходимая информация и документация об алгоритме, а также тех, кому они были выданы, имеется в больнице и передана правоохранительным органам для установления причин произошедшего.

Денис Проценко
главврач Коммунарки

#новости #covid19

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Ценный браслет

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Издание опубликовало снимки, на которых видны документы из пакетов.

Главврач больницы заявил, что документов в них не было

Нахуя он это заявил?

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Jenny Smith

0

 на которых видны документы из пакетов.

не видны. (

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