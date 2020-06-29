Ухожу со странным ощущением. В течение семи лет я писал горячие новости, готовил репортажи с мест событий, вёл выпуски новостей и старался быть объективным.

Но то, что происходит сейчас — выше моего понимания. Поправки в Конституцию — историческое преступление.

