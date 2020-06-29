Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Комментарии

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Новости
Алексей Боржонов
3387

Красноярский журналист «Вестей» назвал поправки в Конституцию «историческим преступлением» и уволился Материал редакции

«За всю карьеру мне не приходилось пиарить откровенно деструктивные действия властей. И сейчас не хочу».

18 комментариев
В закладки

Журналист Владимир Жаринов объявил об уходе из программы «Вести. Красноярск» из-за голосования по поправкам в Конституцию. Об этом он написал в своём фейсбуке.

Жаринов назвал поправки «историческим преступлением». По его словам, ему «за всю карьеру не приходилось пиарить откровенно деструктивные действия властей»

Ухожу со странным ощущением. В течение семи лет я писал горячие новости, готовил репортажи с мест событий, вёл выпуски новостей и старался быть объективным.

Но то, что происходит сейчас — выше моего понимания. Поправки в Конституцию — историческое преступление.

Владимир Жаринов
журналист «Вести. Красноярск»

По словам журналиста, он «впал в ступор», когда региональные депутаты «дружно» одобрили поправки: «Понятно, что депутаты не должны заботиться об избирателях (в этом суть сегодняшней демократии), но свой-то интерес, своё будущее продавать... И всё происходит совершенно обывательски — это меня просто убивает».

Жаринов отметил, что единственный для него способ «не участвовать в этом безумии» — увольнение.

Голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня и продлится до 1 июля. Среди предложенных поправок: понимание брака как союза мужчины и женщины, упоминание бога в Конституции и обнуление президентских сроков.

Новые поправки Путина в Конституцию: бог, брак…
Какие предложения президент внёс ко второму чтению в Госдуме.
tjournal.ru

#новости #конституция

Алексей Боржонов PLUS
+22 917
3
52
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u043e\u043d\u0441\u0442\u0438\u0442\u0443\u0446\u0438\u044f"], "comments": 18, "likes": 52, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 182928, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 29 Jun 2020 10:15:10 +0300", "is_special": false }
SIT Master’s Insights: Презентация магистратуры в Швейцарии с Нобелевским лауреатом Константином Новосёловым
30 июня Онлайн Бесплатно
Узнать
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
18 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Freon

Нейротекст
1

Пиздабол-ноунейм из регионального СМИ. Что вообще блять за хуйня происходит??? А у меня только один вопрос: что там происходит в России за последние несколько дней?

Ответить

Denis Poperechny

Freon
Нейротекст
0

Охуеть, какая нейронка умная. Вот так, это и называется, если ты не понимаешь.

Ответить

Сергей Васильев

–10

Красноярск

Ответить

Экологический Даниль

Сергей
6

Раньше у тебя получалось лучше.

Ответить

Сергей Васильев

Экологический
0

Раньше это вчера?

Ответить

Почтовый Влад

Сергей
5

Раньше это никогда.

Ответить

Сергей Васильев

Почтовый
Нейротекст
0

Никогда не говори Сергей.

Ответить

Почтовый Влад

Сергей
1

Хорошо, Снежана.

Ответить

Илья Пономарев

Сергей
Нейротекст
0

Всех не волнует, что Авторка сама виновата!

Ответить

Artem Gruzdev

3

Молодец.

Ответить

Илья Волочков

–6

И куда он сейчас работать пойдёт? Таксистом?

Ответить

Вольдемаръ Дурбовскiй

Илья
3

В медузу возьмут наверн

Ответить

Max Romanovsky

Нейротекст
0

Ну а ты что думал, теперь все остальные будут смеяться

Ответить

Oleg Sergeev

Нейротекст
0

да всем насрать! Сегодня у меня была маленькая пенсия, и я её мог позволить себе. Я хочу, чтобы мои дети были лучше других.

Ответить

Рустам Иванов

Нейротекст
0

Не знаю, как в России, но у меня в городе с 2012 года есть районы с жестким пиздецом и изоляцией. Небольшое количество людей не могут нормально функционировать, и я даже не думаю, что это сильно помогло бы. Ну и как я уже говорил выше, если люди были довольны такой хуйнёй, то почему не признают, что у них было такое?

Ответить

Евгений Глебов (Катышев)

0

Ой, мля, самопиар, не более.
В сущности, всех бесит только одно и это даже не поправка, а комментарии к ней - это изменения в количестве президентских сроков, с сопутствующим обнулением сроков для действующего президента. 
Ладно, еще про брак, как союз мужчины и женщины, но то такое...
Остальные поправки никто толком и не читал, всем на них похрен.
Как журналист, он не мог написать такую хрень:
Поправки в Конституцию — историческое преступление.

Поправки, не преступление. Историческое преступление, это обнуление, которого могло и не быть даже с этими поправками.
Вывод, журналист решил себя по-дороже продать, а уволился по другой причине.

Ответить

Дмитрий Григорьев

–1

Фига снежинка, как же он в очистке работал?

Ответить

Сергей Смирнов

Нейротекст
–1

Реально ужасно. Я уже думал, что ты просто не умеешь. Парфёнов в шоке.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
СМИ и сайты разместили баннеры в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, обвиняемой в распространении порнографии
К медиастрайку уже присоединились в том числе «Новая газета», DOXA и профсоюз журналистов.
150
Новости
«Новая газета» заявила о сливе «Норникелем» производственных отходов в тундру. Прокуратура и СК начали проверку
Машину, на которой приехали прокуроры, раздавил трактор «Норникеля», убирающий трубы.
101
Новости
Главред «Медузы» Иван Колпаков впервые рассказал свою версию событий, которые привели к обвинению в харассменте
Колпаков считает, что «за свою ошибку заплатил сполна». Он рассказал, что после его увольнения основатели «Медузы» поссорились, а редакция — «посыпалась».
187
Популярное за три дня
Новости
Главред «Медузы» Иван Колпаков впервые рассказал свою версию событий, которые привели к обвинению в харассменте
Колпаков считает, что «за свою ошибку заплатил сполна». Он рассказал, что после его увольнения основатели «Медузы» поссорились, а редакция — «посыпалась».
187
Гость TJ
«Наша работа отличается сезонностью»: главное из разговора доминатрикс Веи Веспер с сообществом TJ
Гостья рассказала о неадекватных клиентах, профессиональных границах и участии в сериале Netflix.
134
Разборы
Ровно на бумаге: как принимались спорные поправки в Конституцию в разных странах
Гражданские конфликты, разгул преступности и диктаторские режимы, к которым привели изменения в основном законе
33
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Эдуардыч

В Норильске загорелся полигон с…

Евгений Глебов…

Красноярский журналист «Вестей…

Emile Zäkiev

«Нужно дать возможность…

Андрей Тодоровский

Запись в подсайте Twitter

Eugen T

«Нужно дать возможность…

Убедительная…

Около больницы в Коммунарке…

Евгений Клочков

«Нужно дать возможность…

Андрей Тодоровский

Запись в подсайте Twitter

Max Belkov

Трамп назвал «заказной» статью…

Michael Smith

CERN объявила о планах…

Убедительная…

Около больницы в Коммунарке…

Bob Kentuki

В Норильске загорелся полигон с…

Emile Zäkiev

Жительница Омска выиграла…

плюшевый батон

Действующий президент Исландии…

badResistor

«Нужно дать возможность…

Витя О.

На защиту такого дом надо…

mne horosho

«Нужно дать возможность…

Пластмассовый Тазик

На защиту такого дом надо…