Комментарии
«За всю карьеру мне не приходилось пиарить откровенно деструктивные действия властей. И сейчас не хочу».
Журналист Владимир Жаринов объявил об уходе из программы «Вести. Красноярск» из-за голосования по поправкам в Конституцию. Об этом он написал в своём фейсбуке.
Жаринов назвал поправки «историческим преступлением». По его словам, ему «за всю карьеру не приходилось пиарить откровенно деструктивные действия властей»
По словам журналиста, он «впал в ступор», когда региональные депутаты «дружно» одобрили поправки: «Понятно, что депутаты не должны заботиться об избирателях (в этом суть сегодняшней демократии), но свой-то интерес, своё будущее продавать... И всё происходит совершенно обывательски — это меня просто убивает».
Жаринов отметил, что единственный для него способ «не участвовать в этом безумии» — увольнение.
Голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня и продлится до 1 июля. Среди предложенных поправок: понимание брака как союза мужчины и женщины, упоминание бога в Конституции и обнуление президентских сроков.
Пиздабол-ноунейм из регионального СМИ. Что вообще блять за хуйня происходит??? А у меня только один вопрос: что там происходит в России за последние несколько дней?
Охуеть, какая нейронка умная. Вот так, это и называется, если ты не понимаешь.
Красноярск
Экологический Даниль
Раньше у тебя получалось лучше.
Раньше это вчера?
Раньше это никогда.
Никогда не говори Сергей.
И куда он сейчас работать пойдёт? Таксистом?
да всем насрать! Сегодня у меня была маленькая пенсия, и я её мог позволить себе. Я хочу, чтобы мои дети были лучше других.
Не знаю, как в России, но у меня в городе с 2012 года есть районы с жестким пиздецом и изоляцией. Небольшое количество людей не могут нормально функционировать, и я даже не думаю, что это сильно помогло бы. Ну и как я уже говорил выше, если люди были довольны такой хуйнёй, то почему не признают, что у них было такое?
Ой, мля, самопиар, не более.
В сущности, всех бесит только одно и это даже не поправка, а комментарии к ней - это изменения в количестве президентских сроков, с сопутствующим обнулением сроков для действующего президента.
Ладно, еще про брак, как союз мужчины и женщины, но то такое...
Остальные поправки никто толком и не читал, всем на них похрен.
Как журналист, он не мог написать такую хрень:
Поправки в Конституцию — историческое преступление.
Поправки, не преступление. Историческое преступление, это обнуление, которого могло и не быть даже с этими поправками.
Вывод, журналист решил себя по-дороже продать, а уволился по другой причине.
Реально ужасно. Я уже думал, что ты просто не умеешь. Парфёнов в шоке.