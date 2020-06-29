Комментарии
Очередное происшествие в Норильске, угрожающее экологии региона.
В Норильске загорелся полигон с промышленными отходами. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, эту же информацию подтвердили РИА «Новости» в экстренных службах.
Пожар произошёл на полигоне твёрдых промышленных отходов ООО «Байкал-2000», площадь пожара — тысяча квадратных метров, он уже локализован, рассказали в экстренных службах.
РИА «Новости» утверждают, что расстояние до ближайших домов — пять километров. Ветер дует в сторону тундры, но если его направление изменится в сторону жилых районов, то концентрацию вредных веществ в воздухе готовы измерить.
Грёбаный госдеп
Такое ощущение, будто до того много лет молчали про подобные инциденты, а теперь решили Потанина поприжать и потому предают огласке любое событие такого рода
Федеральный цвет
Не думаю, что слив дизеля и крупный пожар получилось бы "замолчать"
слив дизеля - вряд ли
а вот пожар на свалке, а за пару дней до того - слив технических жидкостей могли бы и "позабыть"
все идет слишком плотно на фоне бывшей до того тишины (и это при условии, что Н - самый грязный город в стране), чтобы моя охочая до конспирологии душа воспринимала это не как то, что так начинают щемить Потанина
с высокой вероятностью и до 2020 года подобных инцидентов в этих краях хватало, но утечек инфы особо не происходило
Журналистам просто нужно чуть по больше покататься по Норильску и окрестностям и еще больше косяков найдут
Коррупционные власти и прокляли
Именно для того, чтобы в Норильске прекратились хлопки и задымления, нужно проголосовать!
/s