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Новости
Алексей Боржонов
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В Норильске загорелся полигон с промышленными отходами Материал редакции

Очередное происшествие в Норильске, угрожающее экологии региона.

20 комментариев
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В Норильске загорелся полигон с промышленными отходами. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, эту же информацию подтвердили РИА «Новости» в экстренных службах.

Пожар произошёл на полигоне твёрдых промышленных отходов ООО «Байкал-2000», площадь пожара — тысяча квадратных метров, он уже локализован, рассказали в экстренных службах.

РИА «Новости» утверждают, что расстояние до ближайших домов — пять километров. Ветер дует в сторону тундры, но если его направление изменится в сторону жилых районов, то концентрацию вредных веществ в воздухе готовы измерить.

  • В Норильске за последний месяц произошло несколько происшествий, которые угрожают экологии региона.
  • 4 июня на принадлежащей «Норникелю» ТЭЦ произошла авария, после которой из резервуара вылилось около 21 тысячи тонн дизеля — они попали в почву и реку;
  • 28 июня стало известно, что дочернее предприятие «Норникеля» сливало производственные отходы в тундру, откуда те попадали в реку и озеро.

#новости #норильск #происшествия

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20 комментариев
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Миша Сергеев

14

Грёбаный госдеп

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Dra

Миша
4

ну всё делают, чтобы опорочить голосование, гады

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Миша Сергеев

Dra
0

Жаль навальному забыли проплатить, что бы тот что нибудь предпринял(

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Федеральный цвет

12

Радует, что в Норильске нету АЭС.

Ответить

Aleksej Fedko

Федеральный
0

И коммунистов

Ответить

Master Oogway

Федеральный
0

ща построят 

Ответить

Евгений Клочков

5

Такое ощущение, будто до того много лет молчали про подобные инциденты, а теперь решили Потанина поприжать и потому предают огласке любое событие такого рода

Ответить

Дмитрий Григорьев

Евгений
0

А может такой вариант?

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Федеральный цвет

Евгений
0

Не думаю, что слив дизеля и крупный пожар получилось бы "замолчать"

Ответить

Евгений Клочков

Федеральный
0

слив дизеля - вряд ли
а вот пожар на свалке, а за пару дней до того - слив технических жидкостей могли бы и "позабыть"

все идет слишком плотно на фоне бывшей до того тишины (и это при условии, что Н - самый грязный город в стране), чтобы моя охочая до конспирологии душа воспринимала это не как то, что так начинают щемить Потанина

с высокой вероятностью и до 2020 года подобных инцидентов в этих краях хватало, но утечек инфы особо не происходило

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Базовый цвет

2
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Денис Лапин

1

Пусть в сторону людей дует, нехуй тундру загаживать

Ответить

George Weiler

1

Журналистам просто нужно чуть по больше покататься по Норильску и окрестностям и еще больше косяков найдут

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Unknown

0

С огнем играют.

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Алый спрей

0

Норильск проклял кто-то

Ответить

Denis Shiryaev

Алый
0

Коррупционные власти и прокляли 

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Исторический цвет

Denis
Нейротекст
0

И США, но не наверное.

Ответить

Andre Macareno

0

Именно для того, чтобы в Норильске прекратились хлопки и задымления, нужно проголосовать!
/s

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Bob Kentuki

0
Ответить

Незначительный ключ

0

Предлагаю перенаправить ракеты с Воронежа на Норильск

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