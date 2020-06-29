Вице-премьер Чернышенко анонсировал открытие кинотеатров в России с 15 июля
Материал редакции
Они были закрыты из-за пандемии коронавируса.
С 15 июля в России откроются кинотеатры, объявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с Михаилом Мишустиным. Трансляцию ведёт «Россия 24».
Кинотеатры не работают в России с конца марта из-за пандемии коронавируса. К началу лета большинство регионов начали снимать ограничения, введённые из-за Covid-19;
Некоторые субъекты, например, Псковская области и Тува, находятся на нулевом этапе снятия ограничений: региональные власти сами определяют меры, которые считают необходимыми для борьбы с распространением инфекции;
Потому, несмотря на заявление Чернышенко, неизвестно, откроются ли кинотеатры 15 июля по всей стране;
Суточный прирост заболевших в России к концу июня опустился ниже 7 тысяч;
Александр Хнычков
От наручников и батарей к кокаину, растет редакция
умный человекАлександр
Спасибо за настроение
Исторический цвет
Пожалуйста.
Андрей Рядькин
а че смотреть та
Artem GruzdevАндрей
Фильмы о Великой Отечественной Войне, снятые при поддержке Министерства Культуры Правительства Российской Федерации.
# realfiddyАндрей
только тренды
# realfiddy
Freon
МОЛНИЯ
Банальный браслет
Вице-премьер Чернышенко, перенесите пожалуйста и Еву на 15 июля. А то он уже заебал.