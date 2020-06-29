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Новости
Алексей Боржонов
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Вице-премьер Чернышенко анонсировал открытие кинотеатров в России с 15 июля Материал редакции

Они были закрыты из-за пандемии коронавируса.

С 15 июля в России откроются кинотеатры, объявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с Михаилом Мишустиным. Трансляцию ведёт «Россия 24».

Ещё одна хорошая новость: с 15 июля открываются кинотеатры. Мы видим, что все организации досуга, отдыха переживают период подъёма, возрождения. Видим энтузиазм работников в сфере туризма, спорта и культуры. Люди соскучились по работе и наконец-то возвращаются к нормальной жизни.

Дмитрий Чернышенко
вице-премьер
  • Кинотеатры не работают в России с конца марта из-за пандемии коронавируса. К началу лета большинство регионов начали снимать ограничения, введённые из-за Covid-19;
  • Некоторые субъекты, например, Псковская области и Тува, находятся на нулевом этапе снятия ограничений: региональные власти сами определяют меры, которые считают необходимыми для борьбы с распространением инфекции;
  • Потому, несмотря на заявление Чернышенко, неизвестно, откроются ли кинотеатры 15 июля по всей стране;
  • Суточный прирост заболевших в России к концу июня опустился ниже 7 тысяч;

#новости #covid19 #карантинвроссии

Статья дополняется
Спасибо за наводку Кокаин
Алексей Боржонов PLUS
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9 комментариев
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Александр Хнычков

9

От наручников и батарей к кокаину, растет редакция

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умный человек

Александр
0

Спасибо за настроение

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Исторический цвет

умный
0

Пожалуйста.

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Андрей Рядькин

1

а че смотреть та

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Artem Gruzdev

Андрей
6

Фильмы о Великой Отечественной Войне, снятые при поддержке Министерства Культуры Правительства Российской Федерации.

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# realfiddy

Андрей
3

только тренды

Ответить

# realfiddy

–4
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Freon

0

МОЛНИЯ

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Банальный браслет

0

Вице-премьер Чернышенко, перенесите пожалуйста и Еву на 15 июля. А то он уже заебал.

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