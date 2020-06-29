В ЦИК это называли «провокацией», «злоупотреблением правом» и предупреждали о возбуждении дел.

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Голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня и продлится до 1 июля. В этот период граждане России могут приходить на избирательные участки и голосовать, а для зарегистрированных в Москве и Нижнем Новгороде доступно электронное голосование.

За прошедшие пять дней стало известно о нескольких случаях, когда россияне голосовали за поправки больше одного раза. Как правило, это связано с электронной системой голосования – она не всегда учитывает голоса, отданные в офлайне.

Израиль

Россиянка Яэль Ильински рассказала, что смогла проголосовать трижды: в посольстве в Тель-Авиве, в консульстве в Хайфе и через электронную систему. Ни в посольстве, ни в консульстве у неё не спросили о регистрации на электронное голосование, сообщила она «МБХ медиа».

Кроме того, в консульстве удалось проголосовать её дочери, которой исполнится 18 лет только через две недели — там, по её словам, не проверили возраст. В посольстве возраст проверили.

ЦИК пригрозил Ильински уголовным делом. Секретарь Центризбиркома Майя Гришина сказала, что «наша уважаемая гражданка решила злоупотребить правом», и сообщила, что подобные случаи выявят уже после окончания голосования: «Это будет выявлено уже постфактум, в ходе аналитической поверки уже после подведения результатов голосования, и какое-то соответствующее преследование может быть».

Лондон

Москвич, проживающий в Лондоне, смог проголосовать дважды, сообщает «Голос» со ссылкой на «Карту нарушений». Молодой человек сначала отдал голос через электронное голосование, а потом на зарубежном участке — из списков его не вычеркнули.

Ролик загрузил на YouTube-канал координатор по наблюдению за рубежом Владимир Егоров, отметил «Голос»

Петербург

Жительница Петербурга смогла проголосовать дважды, поскольку ей выдали два бюллетеня: во дворе и на избирательном участке. Об этом рассказал Znak.com член УИК в Петербурге Александр Савин.

По словам Савина, он пришёл на участок днём и узнал, что утром его коллеги уже сходили на дворовое голосование на улицу Рубинштейна, дом 9. Когда Савин сравнил списки проголосовавших во дворе и на участке, он заметил, что фамилия пожилой женщины значится в списках дважды. Почему женщина проголосовала дважды, неизвестно. Решение о том, как поступить в такой ситуации, примут 1 июля.

Вологда

Проголосовать дважды удалось и жительнице Вологды — она отдала голос на участке, а потом и на придомовой территории. Проголосовавшая оказалась членом территориальной избирательной комиссии от КПРФ, а её действия в областном избиркоме посчитали провокацией

СК начал проверку и заявил, что член ТИК «ввела в заблуждение представителя нижестоящей избирательной комиссии» и получила два бюллетеня.

Москва

Впервые о возможности проголосовать дважды рассказал журналист «Дождя» Павел Лобков. В первый день голосования он сначала пришёл на участок в Москве, а потом отдал голос через электронную систему.

МВД возбудило административное дело, а глава ЦИК Элла Памфилова назвала действия Лобкова провокацией. Сам же журналист объяснил, что провёл эксперимент и только указал ЦИК на проблемы в системе голосования.