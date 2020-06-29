Комментарии
В ЦИК это называли «провокацией», «злоупотреблением правом» и предупреждали о возбуждении дел.
Голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня и продлится до 1 июля. В этот период граждане России могут приходить на избирательные участки и голосовать, а для зарегистрированных в Москве и Нижнем Новгороде доступно электронное голосование.
За прошедшие пять дней стало известно о нескольких случаях, когда россияне голосовали за поправки больше одного раза. Как правило, это связано с электронной системой голосования – она не всегда учитывает голоса, отданные в офлайне.
Россиянка Яэль Ильински рассказала, что смогла проголосовать трижды: в посольстве в Тель-Авиве, в консульстве в Хайфе и через электронную систему. Ни в посольстве, ни в консульстве у неё не спросили о регистрации на электронное голосование, сообщила она «МБХ медиа».
Кроме того, в консульстве удалось проголосовать её дочери, которой исполнится 18 лет только через две недели — там, по её словам, не проверили возраст. В посольстве возраст проверили.
ЦИК пригрозил Ильински уголовным делом. Секретарь Центризбиркома Майя Гришина сказала, что «наша уважаемая гражданка решила злоупотребить правом», и сообщила, что подобные случаи выявят уже после окончания голосования: «Это будет выявлено уже постфактум, в ходе аналитической поверки уже после подведения результатов голосования, и какое-то соответствующее преследование может быть».
Москвич, проживающий в Лондоне, смог проголосовать дважды, сообщает «Голос» со ссылкой на «Карту нарушений». Молодой человек сначала отдал голос через электронное голосование, а потом на зарубежном участке — из списков его не вычеркнули.
Жительница Петербурга смогла проголосовать дважды, поскольку ей выдали два бюллетеня: во дворе и на избирательном участке. Об этом рассказал Znak.com член УИК в Петербурге Александр Савин.
По словам Савина, он пришёл на участок днём и узнал, что утром его коллеги уже сходили на дворовое голосование на улицу Рубинштейна, дом 9. Когда Савин сравнил списки проголосовавших во дворе и на участке, он заметил, что фамилия пожилой женщины значится в списках дважды. Почему женщина проголосовала дважды, неизвестно. Решение о том, как поступить в такой ситуации, примут 1 июля.
Проголосовать дважды удалось и жительнице Вологды — она отдала голос на участке, а потом и на придомовой территории. Проголосовавшая оказалась членом территориальной избирательной комиссии от КПРФ, а её действия в областном избиркоме посчитали провокацией
СК начал проверку и заявил, что член ТИК «ввела в заблуждение представителя нижестоящей избирательной комиссии» и получила два бюллетеня.
Впервые о возможности проголосовать дважды рассказал журналист «Дождя» Павел Лобков. В первый день голосования он сначала пришёл на участок в Москве, а потом отдал голос через электронную систему.
МВД возбудило административное дело, а глава ЦИК Элла Памфилова назвала действия Лобкова провокацией. Сам же журналист объяснил, что провёл эксперимент и только указал ЦИК на проблемы в системе голосования.
После Лобкова эксперимент в тот же день пробовали повторить и другие избиратели, однако им это не удавалось.
Вероломно и без объявления войны совершена провокация прямо в наши штаны.
Это будет выявлено уже постфактум, в ходе аналитической поверки уже после подведения результатов голосования
Ну то есть они сначала посчитают кучу повторных голосов "да", опубликуют результаты голосования, а потом будут выборочно преследовать тех, кто несколько раз проголосовал "нет".
Классика
Федеральный цвет
И еще - какая аналитическая проверка может быть, если номер бюллетени не привязывается к конкретному человеку - так же как и электронное голосование через Госуслуги якобы не разглашает ФИО голосующего сборщику электронных подписей?
Да блять сколько таки дважды,трижды и четырежды
Непосредственный Петя
И то, они то не говорят о городах в России, как в статье ТЖ)
Мальчики и девочки: устраивают вбросы и карусели
Мужчины и женщины: голосуют десять раз
На спине уже не осталось места для ножей
Это как поставить столбы для забора, без самого забора и обвинять в провокации каждого, кто собирал малину на участке.
В ЦИК это называли «провокацией», «злоупотреблением правом» и предупреждали о возбуждении дел.
Если два раза против — заводят дело, если два раза за — выдают премию
Голосуй дважды или проиграешь!🤣
Два раза - административное наказание. Три и более - уже тянет на уголовку. Главное - чтобы не группой лиц. Но это не точно, так что я бы на вашем месте не рисковал - овчинка выделки не стоит.
В ЦИК это называли «провокацией», «злоупотреблением правом» и предупреждали о возбуждении дел.
А я бы назвал говнокодом
Вот как-то даже шутить не хочется. Мало того, что европейскому народу с богатой историей и культурой в 21 веке насильно впихивают диктатуру, так ещё и умышленно издеваются над остатками того, что некогда должно было быть демократией. То есть мало того, что надругались над целой нацией, на неё ещё и нассали сверху. А потом будут пытаться убедить, что она сама этого захотела.
Равный торшер
Вы удивитесь, но глубинный народ действительно получает от этого удовольствие. На каком-то этапе жить в дерьме стало привычно, а перемены - они от лукавого.
Я представляю, что получает. Что-то сродни садомазо на уровне нации
В какой-то мере случившееся - хорошо, в последствии можно будет аннулировать результаты этого так называемого фуфлыжного "голосования". Чего бы там ЦИК не говорил про суд, театральная драма уже произошла по их собственной вине, так как никто не позаботился о прозрачности процедуры.