Комментарии
Балерина заявила полицейским, что может «урегулировать процесс своим именем».
На российскую балерину Анастасию Волочкову составили протоколы об административном правонарушении за её поездку в Серафимо-Дивеевский монастырь, расположенный в закрытом на карантин селе Дивеево. Об этом глава Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в Инстаграме.
Никитин рассказал, что фото Волочковой «на фоне Дивеевских святынь» прислали ему местные жители, после чего полиция и местные власти составили на балерину протоколы и выписали штрафы. Глава Нижегородской области объяснил, что Волочкова приехала в село «окольными путями и не без помощи местных друзей».
На YouTube-канале «Истории из России» опубликовали встречу Волочковой с полицейскими.
В ролике слышно, как балерина просила полицейских записать её в протоколе как «приму-балерину всея Руси». Волочкова заявила, что если сотрудники полиции «были бы мужиками нормальными», они «пожали бы её руки» и сказали, что она «большая молодец». Она заявила, что может «урегулировать процесс своим именем».
После публикаций СМИ о штрафах Волочкова заявила, что «местная власть применяет вот такие методы послушания к монастырю».
Архитектурное решение
Репорт за оскорбление чувств. И ведь сука отрендеренный несуществующий храм взял, ссыкло
Это не храм
Репорт за оскорбление здравого смысла
- Вы балерина?
- Хулерина, я прима-балерина всея Руси
- Забирайте пациента
я слышал диалог как она договаривается о том что ее будет ебать богатый дядька
С каких пор блядей (дорогостоящих) пускают в монастыри?
Ленинский коктейль
"Я вас, блудниц, в этом монастыре пять лет собирал"
Вы кто вообще? Да вы чмо последнее! [...] Вы кто вообще? Говно!
Сука, как заебали эти ебаные самопровозглашенные элитарии России, блядина на перегонки с кобылой насасывала своё ебаное имя в желтых СМИ, вместе с баблом ёбырей, и мнит себя бояриной среди холопов. И ведь не только она, большинство высокопоставленных чинуш, бизнеснюков, медийных "звезд" такие же, сраное говно нации, мнящее себя элитой - при чём, не не выдающиеся достижения в чём-либо, не за чудеса альтруизма, а тупо за наличие связей и денег через отсос бюджета/госактивов, тем или иным способом.
Какая приятная новость про вежливых полицейских. Хотя вежливость скорее всего вызвана страхом опиздюлиться от спонсоров волочковой.
Здарова, почему не в подсайт @Светская жизнь ?
Ну там неспроста карантин. Дивеево полно бабками-монахинями и паломники, пусть и с королевским шпагатом, там нахой не нужны.
Полисменов уволят за оскорбление чувств верующей Анастасии, а ситуацию обсудят у Малахова