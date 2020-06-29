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Новости
Артём Мазанов
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«Да вы чмо последнее!»: Анастасию Волочкову оштрафовали за визит в монастырь, расположенный в закрытом на карантин селе Материал редакции

Балерина заявила полицейским, что может «урегулировать процесс своим именем».

37 комментариев
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Анастасия Волочкова @volochkova_art

На российскую балерину Анастасию Волочкову составили протоколы об административном правонарушении за её поездку в Серафимо-Дивеевский монастырь, расположенный в закрытом на карантин селе Дивеево. Об этом глава Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в Инстаграме.

Никитин рассказал, что фото Волочковой «на фоне Дивеевских святынь» прислали ему местные жители, после чего полиция и местные власти составили на балерину протоколы и выписали штрафы. Глава Нижегородской области объяснил, что Волочкова приехала в село «окольными путями и не без помощи местных друзей».

И вопрос был поставлен очень справедливо: разве правила и ограничения для звезд не действуют? Им все можно? Нет. Закон един для всех у нас в регионе и у нас в стране.

Глеб Никитин
глава Нижегородской области

На YouTube-канале «Истории из России» опубликовали встречу Волочковой с полицейскими.

В ролике слышно, как балерина просила полицейских записать её в протоколе как «приму-балерину всея Руси». Волочкова заявила, что если сотрудники полиции «были бы мужиками нормальными», они «пожали бы её руки» и сказали, что она «большая молодец». Она заявила, что может «урегулировать процесс своим именем».

Вы кто вообще? Да вы чмо последнее! [...] Вы кто вообще? Говно!

Анастасия Волочкова
балерина

После публикаций СМИ о штрафах Волочкова заявила, что «местная власть применяет вот такие методы послушания к монастырю».

На храме не было написано, что вход закрыт. Служба-то шла. Храм открыт, ворота открыто. Нигде нет заболевших. Ни одного случая заболеваний здесь.

Анастасия Волочкова
балерина

#новости #карантинвроссии

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37 комментариев
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Дыня из багажника

32

Архитектурное решение 

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Тихий Данила

Дыня
–19

Репорт за оскорбление чувств. И ведь сука отрендеренный несуществующий храм взял, ссыкло 

Ответить

Дыня из багажника

Тихий
2

Это не храм 

Ответить

Дыня из багажника

Дыня
11

И не россия 

Просто решение для чьей то дачи

Ответить

Рпош Ашршщ

Тихий
2

Репорт за оскорбление здравого смысла

Ответить

Дыня из багажника

Рпош
3

репорт за репорт

Ответить

Рпош Ашршщ

Дыня
–1
Ответить

George Weiler

28

- Вы балерина?
- Хулерина, я прима-балерина всея Руси
- Забирайте пациента

Ответить

Мертвый торшер

15

Насколько я знаю, это хуйло уже сто лет как не балерина, почему в статье указано в настоящем времени?

Ответить

Лысый Кирилл

Мертвый
3

Она же сама сказала, что прима-балерина всея Руси

Ответить

Дыня из багажника

Мертвый
2

я слышал диалог как она договаривается о том что ее будет ебать богатый дядька 

Ответить

Тихий Данила

Дыня
0

Покажи 

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Федеральный цвет

7

Эх, еще одна Настя поехала кукухой..

Ответить

alex twit

7

Исповедуй меня, мразь
Это потому, что я - балерина, да?!

Ответить

Zero-zero-one

4

Да вы чмо последнее!Вы кто вообще? Говно!

Ответить

Ленинский коктейль

3

С удовольствием бы посмотрел, как пара американских копов нежно укладывают закабаневшую шальную императрицу личиком в асфальт.

Ответить

Andrey Svetlov

Ленинский
1

С удовольствием – дороже (с)

Ответить

Dmitriy Volkov

3

Ох уж эти мещане 

Ответить

Евгений Клочков

0

С каких пор блядей (дорогостоящих) пускают в монастыри? 

Ответить

Яня

Евгений
7

Ещё со времени Иисуса наверно

Ответить

Ленинский коктейль

Евгений
0

"Я вас, блудниц, в этом монастыре пять лет собирал"

Ответить

Vladimir Medvedev

Ленинский
0

Это начало какого то порно с монашками?

Ответить

Kyler

2

Аж повеяло пафосом сквозь экран телефона

Ответить

Yuri Miller

1

По фото нельзя делать протокол. Может, оно прошлогоднее. Обнаглели вообще

Ответить

ouxen

1

большая молодчиха

Ответить

Лысый Кирилл

1

У нее кукуха серьезно уже поехала. Нарциссизм в запущенной стадии 

Ответить

Igor Kalinin

1

хуя звёздочка

Ответить

Посторонний

1

 Вы кто вообще? Да вы чмо последнее! [...] Вы кто вообще? Говно!

Сука, как заебали эти ебаные самопровозглашенные элитарии России, блядина на перегонки с кобылой насасывала своё ебаное имя в желтых СМИ, вместе с баблом ёбырей, и мнит себя бояриной среди холопов. И ведь не только она, большинство высокопоставленных чинуш, бизнеснюков, медийных "звезд" такие же, сраное говно нации, мнящее себя элитой - при чём, не не выдающиеся достижения в чём-либо, не за чудеса альтруизма, а тупо за наличие связей и денег через отсос бюджета/госактивов, тем или иным способом.

Ответить

Roman Konchalov

1

Какая приятная новость про вежливых полицейских. Хотя вежливость скорее всего вызвана страхом опиздюлиться от спонсоров волочковой. 

Ответить

# realfiddy

–1

Здарова, почему не в подсайт @Светская жизнь ?

Ответить

ouxen

#
1

нужно переименовать в thug life

Ответить

ouxen

0

Красиво жить не запретишь

Ответить

Технический кот

0

норм она мирзаевых троллит. а ты бы уехал на 15 суток за такое!

Ответить

Sergey Smirnov

0

Ну там неспроста карантин. Дивеево полно бабками-монахинями и паломники, пусть и с королевским шпагатом, там нахой не нужны.

Ответить

Старый ворон

0

Полисменов уволят за оскорбление чувств верующей Анастасии, а ситуацию обсудят у Малахова

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Серьёзный Валера

–1

Настюша хоть и быдло кубаноидное, но здесь я согласен 😌

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