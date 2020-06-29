Комментарии
«Мы голосовать не бросим за пункт второй статьи 108».
Общероссийский народный фронт (ОНФ) опубликовал в соцсетях агитационный ролик с призывом голосовать за поправки в Конституцию с лозунгом, похожим на нацистский.
Ролик стилизован под кричалки футбольных фанатов и начинается с лозунга «Мы голосовать не бросим за пункт 2 статьи 108», который созвучен нацистскими кричалками, оканчивающимися на 1488.
В ролике звучат и другие лозунги:
В конце ролика на поле появляется мужчина, который показывает под видом карточки Конституцию, видео заканчивается призывом: «Харе болеть, давай на поле».
Поправки в пункт 2 статьи 108 Конституции касаются федеральных конституционных законов. В случае принятия поправок у президента появится право после одобрения документа Госдумой и Совфеда проверить конституционность закона, обратившись в Конституционный суд.
Идите на ...
Фронт. Война вечная в бошках. Когда же будем просто жить. Мирно.
Никогда
Ты уже комментил так
фашистский
Разве что по отношению к собственному населению, и русским в частности.
Вот суки. На святое покусились.
Технический кот
я думал тебе понравится
Навальный кстати сам любил подобные рифмовки одно время. И это не в упрек, просто факт.
наш суверенитет крепок как удар
Хочешь обнаружить провластного чмошника? Обрати внимание, содержат ли его "высказывания" слово суверенитет. Если да - это 100% он.
Следующим жду Залдостанова с кратким эссе "О конституционных вдуваниях".))
Статья 108. Федеральные конституционные законы принимаются по вопросам,...
1. Федеральные конституционные законы принимаются по вопросам, предусмотренным Конституцией Российской Федерации.
2. Федеральный конституционный закон считается принятым, если он одобрен большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа членов Совета Федерации и не менее двух третей голосов от общего числа депутатов Государственной Думы. Принятый федеральный конституционный закон в течение четырнадцати дней подлежит подписанию Президентом Российской Федерации и обнародованию.
Да вот хуй вам! Не собирался так пойду и крест нарисую жирный. Провоцируют.