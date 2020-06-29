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Новости
Артём Мазанов
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Общероссийский народный фронт выпустил ролик в поддержку поправок в Конституцию с лозунгом, похожим на нацистский Материал редакции

«Мы голосовать не бросим за пункт второй статьи 108».

32 комментария
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Общероссийский народный фронт (ОНФ) опубликовал в соцсетях агитационный ролик с призывом голосовать за поправки в Конституцию с лозунгом, похожим на нацистский.

Ролик стилизован под кричалки футбольных фанатов и начинается с лозунга «Мы голосовать не бросим за пункт 2 статьи 108», который созвучен нацистскими кричалками, оканчивающимися на 1488.

В ролике звучат и другие лозунги:

  • «Россию невозможно разрушить, наш суверенитет крепок как удар!»;
  • «Неотделимые территории, поправка 67 пункт 2!»;
  • «Все поправки хороши! Голосуем от души!»;
  • «Рубль заработаю своим трудом, на пенсии буду жить достойно!;
  • Моё государство — социальный гарант, могу ночью я спать спокойно!»;
  • «Хватит на диване спать! Время нам голосовать!».

В конце ролика на поле появляется мужчина, который показывает под видом карточки Конституцию, видео заканчивается призывом: «Харе болеть, давай на поле».

Поправки в пункт 2 статьи 108 Конституции касаются федеральных конституционных законов. В случае принятия поправок у президента появится право после одобрения документа Госдумой и Совфеда проверить конституционность закона, обратившись в Конституционный суд.

#новости #конституция

Артём Мазанов PLUS
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Ну привет
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32 комментария
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Экологический Даниль

51

Испанский стыд. Господи, какой же сюр.

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Комплексный холод

25

Страна абсурда, просто пиздец

Ответить

Алена Яровая

15

Бойся 2 пункт статьи 108 если пудришь носик

Ответить

Bkmz Иванов

10

Идите на ...
Фронт. Война вечная в бошках. Когда же будем просто жить. Мирно.

Ответить

Bkmz Иванов

Bkmz
1

Никогда

Ответить

Bkmz Иванов

Bkmz
–1

Ты уже комментил так  

Ответить

Bkmz Иванов

Bkmz
0

Пох. Это надолго видать

Ответить

Bkmz Иванов

6

 "Плюшки" мы не бросим, мы за отмену 228!!!

Ответить

Zero-zero-one

5

Слава Украине!

Ответить

Рядовой фонарь

3

Авторы действительно ничего не изобрели, в РФ сейчас типичный фашистский режим, как был, например, в Португалии.

Ответить

Рулон Обоев

Рядовой
5

фашистский

Разве что по отношению к собственному населению, и русским в частности.

Ответить

Сергей Васильев

Рядовой
0

литералли наци.....

Ответить

Сергей Васильев

4

Все поправки хороши! Обосрёмся от души!

Ответить

Василий Лебедев

3

Играть в "Где Солнце?" мы не бросим...

Ответить

Рулон Обоев

1

Вот суки. На святое покусились.

Ответить

Технический кот

Рулон
0

я думал тебе понравится

Ответить

Рулон Обоев

Технический
1

мне бы понравился оригинал, а не жалкая пародия.

Ответить

Daniil Minashkin

1

1488 же придумали американские расисты

Ответить

Рулон Обоев

1

Один четыре восемь восемь - чморить поправки мы не бросим!

Ответить

thewatt

1

когда он на 0-36 кричит НА ПЕНСИИ, такое ощущение, что вот-вот заплачет

Ответить

Огненный хот-дог

0

Кто не скачет - тот пешка Навального.

Ответить

Рулон Обоев

Огненный
0

Навальный кстати сам любил подобные рифмовки одно время. И это не в упрек, просто факт.

Ответить

убер павукан

Рулон
1

Не в упрек, скорее в плюс

Ответить

Трезвый ключ

0

Их 🤼

Ответить

Целый дебаркадер

0

Восемь один, пункт номер три ‒ наш гарант на долгие дни!

Ответить

Алексей Акулов

0

Мб они уже сами рофлят и это затянувшаяся шутка?

Ответить

Рулон Обоев

0

наш суверенитет крепок как удар

Хочешь обнаружить провластного чмошника? Обрати внимание, содержат ли его "высказывания" слово суверенитет. Если да - это 100% он.

Ответить

Ирина Голунова

0

когда даже над рифмой в лом поработать

Ответить

Stanislav Sobolev

0

Дикие обезьяны 

Ответить

Шумный меч

0

Ничего что агитация запрещена. Ах да это же рашка.
Ну и да. Еб## стыд.

Ответить

Руслан Турченко

0

Следующим жду Залдостанова с кратким эссе "О конституционных вдуваниях".)) 

Ответить

Bkmz Иванов

0

Статья 108. Федеральные конституционные законы принимаются по вопросам,...

1. Федеральные конституционные законы принимаются по вопросам, предусмотренным Конституцией Российской Федерации.

2. Федеральный конституционный закон считается принятым, если он одобрен большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа членов Совета Федерации и не менее двух третей голосов от общего числа депутатов Государственной Думы. Принятый федеральный конституционный закон в течение четырнадцати дней подлежит подписанию Президентом Российской Федерации и обнародованию.

Да вот хуй вам! Не собирался так пойду и крест нарисую жирный. Провоцируют.

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