«Мы голосовать не бросим за пункт второй статьи 108».

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Общероссийский народный фронт (ОНФ) опубликовал в соцсетях агитационный ролик с призывом голосовать за поправки в Конституцию с лозунгом, похожим на нацистский.

Ролик стилизован под кричалки футбольных фанатов и начинается с лозунга «Мы голосовать не бросим за пункт 2 статьи 108», который созвучен нацистскими кричалками, оканчивающимися на 1488.

В ролике звучат и другие лозунги:

«Россию невозможно разрушить, наш суверенитет крепок как удар!»;



«Неотделимые территории, поправка 67 пункт 2!»;

«Все поправки хороши! Голосуем от души!»;



«Рубль заработаю своим трудом, на пенсии буду жить достойно!;

Моё государство — социальный гарант, могу ночью я спать спокойно!»;

«Хватит на диване спать! Время нам голосовать!».

В конце ролика на поле появляется мужчина, который показывает под видом карточки Конституцию, видео заканчивается призывом: «Харе болеть, давай на поле».