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Новости
Артём Мазанов
1997

Белорусский телеведущий уволился с государственного телеканала после постов в соцсетях с критикой власти Материал редакции

Антон Мартыненко писал, что он «не Лев Толстой, но тоже не может молчать».

13 комментариев
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Белорусский телеведущий Антон Мартыненко уволился с государственного телеканала СТВ после постов в соцсетях с критикой действий властей. Об этом он рассказал в Инстаграме.

20 июня, спустя два дня после того как в Белоруссии задержали претендента на пост президента Виктора Бабарико, Мартыненко написал, что он «не Лев Толстой, но тоже не может молчать». Он выразил «своё искреннее восхищение теми, кто не боится». Свой пост он опубликовал на фоне проходящих в Белоруссии «цепей солидарности» в поддержку оппозиционных кандидатов.

24 июня Мартыненко опубликовал пост в поддержку магазина symbal.by, который закрылся из-за проверок — перед этим милиция изъяла футболки магазина с надписью «ПсихоЗ%».

Мартыненко рассказал, что после этих публикаций с ним «исключительно доброжелательно поговорили о том, что теперь его работа как телеведущего в кадре сведена к минимум» — всё остальное время он должен был работать в редакторском отделе, но решил уйти с телеканала.

Я давно на телевидении и понимаю, что руководство это расценивает как удар в спину. Думаю, в том или ином виде они считают, что я их предал. [...] Я это сделал исключительно для себя, чтобы мне самому было не стыдно смотреться в зеркало и в глаза людям, для которых важно мое мнение.

Антон Мартыненко
журналист

#новости #белоруссия

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13 комментариев
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Vladislav Lavrish

7

В Беларуси творится беспросветный пиздец. Надеюсь 9-го августа народ молчать не станет.

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Следственный историк

Vladislav
6

Народ-то молчать не станет, это факт) Особенно после того, как топорно отцепляют Бабарико (да и Цепкало, который все-таки скорее спойлер, но что-то пошло не так), еще 19 тыщ зафейленных подписей и досвидос) 
Вопрос в том, как сильно будет проявляться это "немолчание", и насколько хватит жажды справделивости, т.к. таракан не остановится ни перед чем. Самому, если честно, немного ссыкотно, т.к. стрелять будут (ну такая моя чуйка бля), но ... Потом себе такого ссанья простить не смогу(

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Alexey Snooker

0

На словах ты Лев Толстой

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Владимир Филатов

Alexey
10

Он как раз-таки написал, что нет.

Ответить

Лесной клуб

Alexey
2

А на деле хуй простой)

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Alexey Snooker

Лесной
0

Ну ты жжошь сегодня, превед медвед, еее

Ответить

Лесной клуб

Alexey
1

Она же давнишняя)

Ответить

Alexey Snooker

Лесной
0

Справедливо

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Твоего деда дед

Alexey
2

А на деле — молодец, политик, лидер и боец

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MAx Shvedov

Нейротекст
0

Герой социального поведения, а не просто человек-паук.

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Freon

Нейротекст
–2

Белорусскую область, а не Просветительской.

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Артём Саетгараев

Нейротекст
0

На словах ты Лев Толстой, Дайте денег и я съебусь из России. Ты его хоть не называй как хочешь, но так же это тебе говорит, что у тебя нет политического образования. В конце концов, он тебе сказал иди нахуй, и ты начал с этого.

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Nemiro Ilia

Нейротекст
0

Лев Николаевич Толстой, Дамир Камалетдинов и Гудков. Я бы не стал считать, что в этих словах есть хоть какие-то осведомлённые стороны.

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