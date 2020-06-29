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Новости
Дамир Камалетдинов
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NYT объявила об уходе из сервиса Apple News. Это первое крупное издание, покинувшее платформу Материал редакции

Причиной назвали слишком слабый прирост подписчиков от Apple News.

46 комментариев
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The New York Times объявила об уходе из сервиса Apple News. В руководстве газеты решили, что использование агрегаторов не соответствует стратегии прямого привлечения подписчиков. Об этом говорится на сайте NYT.

Как пояснил главный операционный директор газеты Мередит Копит Левиен, в NYT хотят вернуть подписчиков в среду, где компания «контролирует подачу, отношения с читателями и природу своих бизнес-правил». По его словам, партнёрство с Apple News не вписывалось в этим параметры.

В газете считают ключевой бизнес-целью привлечение новых подписчиков, но сервис Apple давал компании мало прямого взаимодействия с читателями и контроля бизнеса. Теперь в NYT собираются привлекать подписчиков напрямую на сайт и в мобильное приложение, чтобы «финансировать качественную журналистику».

В разговоре с NYT представитель Apple отметил, что платформа потеряла немного контента из-за ухода газеты. «Они давали Apple News всего несколько статей в день», — пояснили в компании. И добавили, что продолжат работать с «тысячами других издателей».

Как напомнили в NYT, во время запуска Apple News в 2015 году, руководства многих изданий были настроены очень оптимистично. В отличие от Google и Facebook, Apple не соревновалась с издателями за рекламные доходы и использовала противоположный подход к новостям — их вручную курировали люди, а не алгоритмы.

Несмотря на то, что сервис за пять лет так и не стал доступен во всех странах (его в том числе нет и в России), по состоянию на 2020 год им пользуются около 125 миллионов человек в месяц. Таким образом Apple News считается одним из самых крупных новостных источников в мире.

Однако в NYT отметили, что популярность сервиса не помогала изданиям зарабатывать больше денег. Реклама в приложении генерировала небольшую прибыль, а с каждой проданной подписки Apple забирала 30% комиссии, как в App Store.

В 2019 году компания запустила сервис Apple News+ внутри новостного приложения. Он позволял получить доступ к премиальному контенту издателей за 10 долларов в месяц.

В Apple тогда сказали руководителям изданий, что сервис приведёт им клиентов, которые они не смогут получить иначе. При этом на многие публикации попросили снизить цены, а прибылью нужно было делиться с десятком конкурентов, а половину от неё получала Apple.

К сервису присоединились многие крупнейшие издатели вроде The Wall Street Journal, The Los Angeles Times и Condé Nast. По данным сайта Digiday, спустя несколько месяцев многие из них были «ошеломлены» продажами.

В NYT тоже присоединились к News+, но позже снизили количество доступных материалов в сервисе в целом. В интервью Reuters руководство газеты предупреждало другие издания об опасности того, что читатели привыкают потреблять контент издания где-то ещё.

В последние годы NYT продолжает наращивать базу онлайн-подписчиков. По состоянию на май 2020 года их число составляло шесть миллионов человек, а выручка росла даже несмотря на снижение рекламных расходов из-за коронавируса.

#новости #apple #медиа

Дамир Камалетдинов PLUS
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46 комментариев
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the fart of гейпард

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Нам это охуеть как актуально, у нас же Apple News работают!

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Дамир Камалетдинов

the
2

Это в целом глобальный тренд взаимодействия медиа и платформ, в отрыве от того что Apple News у нас нет

Ответить

Mezzo Deesa

Дамир
0

Ты последним уйдёшь?

Ответить

Дамир Камалетдинов

Mezzo
0

Откуда и куда?

Ответить

Mezzo Deesa

Дамир
0

Из эпл ньюс в ответы мейлру (самый объективный портал в коллективное бессознательное во вселенной).

Ответить

Дамир

Mezzo
1

Неплохо

Ответить

Зелибоба

Дамир
0

нет

Ответить

Leon

the
0

Нам это охуеть как актуально, у нас же Apple News работают!

Действительно. Комментаторы TJ заняты борьбой с произволом черных в Сент-Луисе. Не до Apple News сейчас.

Ответить

Vadim Semenov ‏⚡☟

1

Правильно делают, Apple News это аггрегатор, который ничерта не делает для площадок, хорошую журналистику надо поддерживать, сам подписан на NY Times, Bloomberg, и других

В этом треде подарю 10 подписок на New York Times, кто пришлет свои email

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Индивидуальный Гоша

Vadim
4

 хорошую журналистику

 NY Times, Bloomberg

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# realfiddy

Индивидуальный
1

Для начала хуй тебе на плечи от меня)

Ответить

Индивидуальный Гоша

#
2

English please.

Ответить

Nikita Zubkov

Индивидуальный
0

How much watch?

Ответить

Индивидуальный

Nikita
0

Like "mgimo finished" much:

Ответить

# realfiddy

Vadim
0

fiddeegame@gmail.com

Gmail
Почта Gmail – это удобный интерфейс, меньше спама и 15 ГБ пространства для писем и файлов. Почта…
gmail.com
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Vadim Semenov ‏⚡☟

#
3

ушло

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# realfiddy

Vadim
0

Чувство, словно ты мне подарил билет на Titanic 

Ответить

Дамир Камалетдинов

Vadim
1

Ничего себе, настоящий аттракцион невиданной щедрости!

Ответить

Юрий Истомин

Vadim
0

Окей. madkort@icloud.com

Ответить

Vadim Semenov ‏⚡☟

Юрий
2

☑️ done

Ответить

Юрий Истомин

Vadim
0

Ничоси

Ответить

Добровольный самолет

Vadim
0

athosoz@hotmail.com 🥺

Ответить

Vadim Semenov ‏⚡☟

Добровольный
2
Ответить

Добровольный самолет

Vadim
0

сибки огромные

Ответить

Alex Tjreader

Vadim
0

milaco8305@mijumail.com

Ответить

Vadim Semenov ‏⚡☟

Alex
1
Ответить

Alex Tjreader

Vadim
0

Nope.

Собираете адреса для спама?

Ответить

Vadim Semenov ‏⚡☟

Alex
1

должно было прийти,
адреса мне ни к чему, деньги я бы так или иначе дал nytimes, пусть кто-нибудь тоже почитает, мне не жалко

Ответить

Brown Zweig

Vadim
0

brownzweigmoscow@gmail.com

Ответить

Vadim Semenov ‏⚡☟

Brown
1
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Evgenii Evgenii

Vadim
0

georgefloyd@gmail.com

Gmail
Почта Gmail – это удобный интерфейс, меньше спама и 15 ГБ пространства для писем и файлов. Почта…
gmail.com
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Vadim Semenov ‏⚡☟

Evgenii
1
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the fart of гейпард

Vadim
0

На какой период?

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Vadim Semenov ‏⚡☟

the
0

на полгода

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the fart of гейпард

Vadim
0

пуньк

Gmail
Почта Gmail – это удобный интерфейс, меньше спама и 15 ГБ пространства для писем и файлов. Почта…
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Vadim Semenov ‏⚡☟

the
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enjoy!

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Brown Zweig

1

10 баксов за никому не нужные новости это, извините, дохуя

Ответить

Банальный браслет

Brown
0

Нищук, из-за тебя журналисты эпол голодают.

Ответить

Brown Zweig

Банальный
0

Не знаю, Звезда по моему сытый, хотя он там не работает

Ответить

Банальный браслет

Brown
0

Травля.

Ответить

# realfiddy

Brown
0

Так его кормит рука какого-то олигарха из России 

Ответить

# realfiddy

0

а с каждой проданной подписки Apple забирала 30% комиссии, как в App Store.

Ясно, копаем под Эппл 

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Индивидуальный Гоша

0

Очередной крупнейший анонс в технологической отрасли?

Ответить

Шумный меч

0

На андройд есть кряк всех этих подписычных газетенок. 

Ответить

Замкнутый бокал

0

В Apple тогда сказали руководителям изданий, что сервис приведёт им клиентов, которые они не смогут получить иначе. При этом на многие публикации попросили снизить цены, а прибылью нужно было делиться с десятком конкурентов, а половину от неё получала Apple.

Как же скатилась редакция

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