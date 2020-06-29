Причиной назвали слишком слабый прирост подписчиков от Apple News.

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The New York Times объявила об уходе из сервиса Apple News. В руководстве газеты решили, что использование агрегаторов не соответствует стратегии прямого привлечения подписчиков. Об этом говорится на сайте NYT.

Как пояснил главный операционный директор газеты Мередит Копит Левиен, в NYT хотят вернуть подписчиков в среду, где компания «контролирует подачу, отношения с читателями и природу своих бизнес-правил». По его словам, партнёрство с Apple News не вписывалось в этим параметры.

В газете считают ключевой бизнес-целью привлечение новых подписчиков, но сервис Apple давал компании мало прямого взаимодействия с читателями и контроля бизнеса. Теперь в NYT собираются привлекать подписчиков напрямую на сайт и в мобильное приложение, чтобы «финансировать качественную журналистику».

В разговоре с NYT представитель Apple отметил, что платформа потеряла немного контента из-за ухода газеты. «Они давали Apple News всего несколько статей в день», — пояснили в компании. И добавили, что продолжат работать с «тысячами других издателей».

Как напомнили в NYT, во время запуска Apple News в 2015 году, руководства многих изданий были настроены очень оптимистично. В отличие от Google и Facebook, Apple не соревновалась с издателями за рекламные доходы и использовала противоположный подход к новостям — их вручную курировали люди, а не алгоритмы.

Несмотря на то, что сервис за пять лет так и не стал доступен во всех странах (его в том числе нет и в России), по состоянию на 2020 год им пользуются около 125 миллионов человек в месяц. Таким образом Apple News считается одним из самых крупных новостных источников в мире.

Однако в NYT отметили, что популярность сервиса не помогала изданиям зарабатывать больше денег. Реклама в приложении генерировала небольшую прибыль, а с каждой проданной подписки Apple забирала 30% комиссии, как в App Store.

В 2019 году компания запустила сервис Apple News+ внутри новостного приложения. Он позволял получить доступ к премиальному контенту издателей за 10 долларов в месяц.

В Apple тогда сказали руководителям изданий, что сервис приведёт им клиентов, которые они не смогут получить иначе. При этом на многие публикации попросили снизить цены, а прибылью нужно было делиться с десятком конкурентов, а половину от неё получала Apple.

К сервису присоединились многие крупнейшие издатели вроде The Wall Street Journal, The Los Angeles Times и Condé Nast. По данным сайта Digiday, спустя несколько месяцев многие из них были «ошеломлены» продажами.

В NYT тоже присоединились к News+, но позже снизили количество доступных материалов в сервисе в целом. В интервью Reuters руководство газеты предупреждало другие издания об опасности того, что читатели привыкают потреблять контент издания где-то ещё.

В последние годы NYT продолжает наращивать базу онлайн-подписчиков. По состоянию на май 2020 года их число составляло шесть миллионов человек, а выручка росла даже несмотря на снижение рекламных расходов из-за коронавируса.