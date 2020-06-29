Комментарии
Причиной назвали слишком слабый прирост подписчиков от Apple News.
The New York Times объявила об уходе из сервиса Apple News. В руководстве газеты решили, что использование агрегаторов не соответствует стратегии прямого привлечения подписчиков. Об этом говорится на сайте NYT.
Как пояснил главный операционный директор газеты Мередит Копит Левиен, в NYT хотят вернуть подписчиков в среду, где компания «контролирует подачу, отношения с читателями и природу своих бизнес-правил». По его словам, партнёрство с Apple News не вписывалось в этим параметры.
В газете считают ключевой бизнес-целью привлечение новых подписчиков, но сервис Apple давал компании мало прямого взаимодействия с читателями и контроля бизнеса. Теперь в NYT собираются привлекать подписчиков напрямую на сайт и в мобильное приложение, чтобы «финансировать качественную журналистику».
В разговоре с NYT представитель Apple отметил, что платформа потеряла немного контента из-за ухода газеты. «Они давали Apple News всего несколько статей в день», — пояснили в компании. И добавили, что продолжат работать с «тысячами других издателей».
Как напомнили в NYT, во время запуска Apple News в 2015 году, руководства многих изданий были настроены очень оптимистично. В отличие от Google и Facebook, Apple не соревновалась с издателями за рекламные доходы и использовала противоположный подход к новостям — их вручную курировали люди, а не алгоритмы.
Несмотря на то, что сервис за пять лет так и не стал доступен во всех странах (его в том числе нет и в России), по состоянию на 2020 год им пользуются около 125 миллионов человек в месяц. Таким образом Apple News считается одним из самых крупных новостных источников в мире.
Однако в NYT отметили, что популярность сервиса не помогала изданиям зарабатывать больше денег. Реклама в приложении генерировала небольшую прибыль, а с каждой проданной подписки Apple забирала 30% комиссии, как в App Store.
В 2019 году компания запустила сервис Apple News+ внутри новостного приложения. Он позволял получить доступ к премиальному контенту издателей за 10 долларов в месяц.
В Apple тогда сказали руководителям изданий, что сервис приведёт им клиентов, которые они не смогут получить иначе. При этом на многие публикации попросили снизить цены, а прибылью нужно было делиться с десятком конкурентов, а половину от неё получала Apple.
К сервису присоединились многие крупнейшие издатели вроде The Wall Street Journal, The Los Angeles Times и Condé Nast. По данным сайта Digiday, спустя несколько месяцев многие из них были «ошеломлены» продажами.
В NYT тоже присоединились к News+, но позже снизили количество доступных материалов в сервисе в целом. В интервью Reuters руководство газеты предупреждало другие издания об опасности того, что читатели привыкают потреблять контент издания где-то ещё.
В последние годы NYT продолжает наращивать базу онлайн-подписчиков. По состоянию на май 2020 года их число составляло шесть миллионов человек, а выручка росла даже несмотря на снижение рекламных расходов из-за коронавируса.
Нам это охуеть как актуально, у нас же Apple News работают!
Ты последним уйдёшь?
Из эпл ньюс в ответы мейлру (самый объективный портал в коллективное бессознательное во вселенной).
Правильно делают, Apple News это аггрегатор, который ничерта не делает для площадок, хорошую журналистику надо поддерживать, сам подписан на NY Times, Bloomberg, и других
В этом треде подарю 10 подписок на New York Times, кто пришлет свои email
Индивидуальный Гоша
хорошую журналистику
NY Times, Bloomberg
Для начала хуй тебе на плечи от меня)
Индивидуальный Гоша
English please.
How much watch?
ушло
Окей. madkort@icloud.com
Nope.
Собираете адреса для спама?
должно было прийти,
адреса мне ни к чему, деньги я бы так или иначе дал nytimes, пусть кто-нибудь тоже почитает, мне не жалко
На какой период?
на полгода
10 баксов за никому не нужные новости это, извините, дохуя
Нищук, из-за тебя журналисты эпол голодают.
Не знаю, Звезда по моему сытый, хотя он там не работает
а с каждой проданной подписки Apple забирала 30% комиссии, как в App Store.
Ясно, копаем под Эппл
В Apple тогда сказали руководителям изданий, что сервис приведёт им клиентов, которые они не смогут получить иначе. При этом на многие публикации попросили снизить цены, а прибылью нужно было делиться с десятком конкурентов, а половину от неё получала Apple.
Как же скатилась редакция