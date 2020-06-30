Комментарии
Для музыканта создали новую должность спустя четыре дня после ухода Алексея Пивоварова с поста главного редактора.
Сергей Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI. Он займётся созданием и продвижением неновостных продуктов. Об этом Шнуров сообщил в прямом эфире RTVI.
Должность генерального продюсера Шнурову предложил владелец RTVI Микаель Исраелян. После назначения музыканта телеканал закончит «реформирование команды топ-менеджеров».
На новой должности Шнуров будет создавать и продвигать неновостные продукты компании. Кроме того, он займётся формированием общей креативной стратегии и сетки вещания, а также обновлением и продвижением бренда телеканала.
Шнуров занял должность генерального продюсера RTVI спустя четыре дня после ухода Алексея Пивоварова с поста главного редактора телеканала. Бывший руководитель RTVI объяснил, что решил сосредоточиться на развитии собственных проектов. После ухода Пивоварова его должность никто не занял — компания её упразднила.
Чувство, что Шнурова позвали как свадебного генерала. Такое было уже и на первом канале и в партии Роста. Посветит лицом несколько месяцев, а потом уедет дальше концерты по стране давать.
RTVi это тоже раша тудэй или таки нет?
Пожалуй, отлучусь на прогулку из союза русскоязычных людей в мире до опровержения или какого-либо апдейта. Ну почему один сплошной пост-модерн? Дальше что? Собчак? Швыдкой? Валуев? Ну просто почему все время какое-то говно вылезает из говна?