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Новости
Дамир Камалетдинов
687

Сергей Шнуров стал генпродюсером телеканала RTVI. Он займётся «объединением русскоязычных людей в мире» Материал редакции

Для музыканта создали новую должность спустя четыре дня после ухода Алексея Пивоварова с поста главного редактора.

12 комментариев
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Сергей Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI. Он займётся созданием и продвижением неновостных продуктов. Об этом Шнуров сообщил в прямом эфире RTVI.

Должность генерального продюсера Шнурову предложил владелец RTVI Микаель Исраелян. После назначения музыканта телеканал закончит «реформирование команды топ-менеджеров».

Сергей часто посещает страны с высокой концентрацией русскоязычного населения и отлично понимает менталитет живущих за границей. Мы уверены, с приходом Сергея RTVI сможет обрести свою новую уникальную интонацию и оригинальный контентный облик.

Микаель Исраелян

На новой должности Шнуров будет создавать и продвигать неновостные продукты компании. Кроме того, он займётся формированием общей креативной стратегии и сетки вещания, а также обновлением и продвижением бренда телеканала.

На протяжении всей жизни я работаю с собирательным образом русского человека, тема нашего особенного мировоззрения была всегда в центре моего внимания. В своем творчестве я стремился сохранить связь между носителями нашей культуры и языка. Присоединившись к команде RTVI я планирую развивать площадку для обсуждения всех самых острых и актуальных вопросов международной повестки, напрямую влияющих на жизнь соотечественников по всему миру.

Сергей Шнуров

Шнуров занял должность генерального продюсера RTVI спустя четыре дня после ухода Алексея Пивоварова с поста главного редактора телеканала. Бывший руководитель RTVI объяснил, что решил сосредоточиться на развитии собственных проектов. После ухода Пивоварова его должность никто не занял — компания её упразднила.

#новости #медиа

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12 комментариев
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Оля Сарнавская

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Обратный якорь

3

Звучит как триквел «Дня выборов»

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Виталий Лановой

3

Чувство, что Шнурова позвали как свадебного генерала. Такое было уже и на первом канале и в партии Роста. Посветит лицом несколько месяцев, а потом уедет дальше концерты по стране давать.

Ответить

Bobby HaveFun

0

RTVi это тоже раша тудэй или таки нет? 

Ответить

Асет

Bobby
3

нет, ни каким боком

Ответить

Электрический Илья

Bobby
0

Ру тв

Ответить

Leon

Нейротекст
1

Бля, Шнуров — это не настоящий Габрелянов, а просто Варламов.

Ответить

Evgeny Klyuchnikov

0

Матерится точно можно будет.

Ответить

Максим Шпилёв

0

А как же политика, музыка? 

Ответить

# realfiddy

0

А вот и пятая нога нарисовалась) 

Ответить

Amir Name

0

Будет смешно если его личные взгляды будут расходиться с "повесточкой" канала

Ответить

Georgy Bobylev

0

Пожалуй, отлучусь на прогулку из союза русскоязычных людей в мире до опровержения или какого-либо апдейта. Ну почему один сплошной пост-модерн? Дальше что? Собчак? Швыдкой? Валуев? Ну просто почему все время какое-то говно вылезает из говна?

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