Комментарии
Текст документа ещё не опубликован, но предполагается, что он расширяет полномочия полиции и грозит нарушителям пожизненными сроками.
Парламент Китая одобрил закон о национальной безопасности в Гонконге. Об этом сообщает газета South China Morning Post и телерадиовещатльная компания RTHK. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам подтвердила, что его приняли, но официально документ ещё не опубликован.
За его принятие единогласно проголосовали 162 члена постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Ожидается, что законопроект вступит в силу 1 июля — в 23-ю годовщину передачи Гонконга Китаю.
SCMP отмечает, что текст закона опубликует государственное агентство Xinhua — это будет первый случай, когда текст этого документа станет полностью раскрыт общественности.
Пока известно, что закон регулирует меры для предотвращения угроз нацбезопасности в Гонконге. В частности, расширяет полномочия полиции, запрещает мятежи и подрывную деятельность против государства. По предварительным данным, нарушителей могут посадить в тюрьму на срок вплоть до пожизненного.
Против закона выступили США, Евросоюз Австралия, Япония и Канада. Они уверены, что действия Китая нарушают британско-китайское соглашение об автономии Гонконга и ставят под угрозу свободу города. В Гонконге в начале лета 2020 года прошли протесты против принятия закона.
Ну в США довольно либеральное отношение к митингам, по крайней мере к черным)
Думаю, это серьёзнейшая угроза либеральным демократиям со времён СССР. России необходимо вступить в нато для противостояния китайской угрозе.
С самим Китаем политические отношения необходимо свести к минимуму
Своими руками обьединять материк, который позже может подвинуть гегемонию америки?Нато не для этого создавали.Любая евразийская держава угроза заокеанской империи, как наполеон,гитлер-британии, а ссср-америке.
Ну и с китайцами русским нечего делить,между нами расстояние больше чем до берлина, плюс горы и пустыни, а основное населения живет на противоположных концах.
зачем если можно хоть в кои-то веки не присоединяться к тухлому движняку и подавать обеим сторонам ништяки в обмен на шекели?
В Гонконге в начале лета 2020 года прошли протесты против принятия закона.
@Алексей Боржонов поправьте год
Адмирал Альфред Мэхэн : "Оборона своих берегов начинается с берегов противника".
Британцы а позже и амеры,помешаны на сдерживании через всяких стран лимитотрофов на берегу (поскольку влиятельные державы как правило имели независимую морскую торговлю) вот и волнуются ,вдруг следующими будут тайвань,корея,япония и тп.