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Новости
Алексей Боржонов
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Парламент Китая принял закон о нацбезопасности в Гонконге. Его критиковали США, а жители города устраивали протесты Материал редакции

Текст документа ещё не опубликован, но предполагается, что он расширяет полномочия полиции и грозит нарушителям пожизненными сроками.

16 комментариев
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Парламент Китая одобрил закон о национальной безопасности в Гонконге. Об этом сообщает газета South China Morning Post и телерадиовещатльная компания RTHK. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам подтвердила, что его приняли, но официально документ ещё не опубликован.

За его принятие единогласно проголосовали 162 члена постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Ожидается, что законопроект вступит в силу 1 июля — в 23-ю годовщину передачи Гонконга Китаю.

SCMP отмечает, что текст закона опубликует государственное агентство Xinhua — это будет первый случай, когда текст этого документа станет полностью раскрыт общественности.

Пока известно, что закон регулирует меры для предотвращения угроз нацбезопасности в Гонконге. В частности, расширяет полномочия полиции, запрещает мятежи и подрывную деятельность против государства. По предварительным данным, нарушителей могут посадить в тюрьму на срок вплоть до пожизненного.

Против закона выступили США, Евросоюз Австралия, Япония и Канада. Они уверены, что действия Китая нарушают британско-китайское соглашение об автономии Гонконга и ставят под угрозу свободу города. В Гонконге в начале лета 2020 года прошли протесты против принятия закона.

В Гонконге возобновились протесты из-за закона…
Борьба жителей Гонконга с Китаем, которая вспыхнула летом 2019 года, пошла на второй круг.
tjournal.ru

#новости #китай #гонконг #протесты #законы

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16 комментариев
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Особый ихтиандр

3

Против закона выступили США, Евросоюз Австралия, Япония и Канада.

британско-китайское соглашение

США бы сейчас больше всех выступать за несправедливость и митинги в других государствах.

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Pavel Reich

Особый
1

Ну в США довольно либеральное отношение к митингам, по крайней мере к черным)

Ответить

Финский хичхакер

2

Опять война

Ответить

Магомед Шереметьев

1

Думаю, это серьёзнейшая угроза либеральным демократиям со времён СССР. России необходимо вступить в нато для противостояния китайской угрозе.
С самим Китаем политические отношения необходимо свести к минимуму

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Odin Dodin

Магомед
0

Своими руками обьединять материк, который позже может подвинуть гегемонию америки?Нато не для этого создавали.Любая евразийская держава угроза заокеанской империи, как наполеон,гитлер-британии, а ссср-америке.

Ну и с китайцами русским нечего делить,между нами расстояние больше чем до берлина, плюс горы и пустыни, а основное населения живет на противоположных концах.

Ответить

Евгений Клочков

Магомед
0

зачем если можно хоть в кои-то веки не присоединяться к тухлому движняку и подавать обеим сторонам ништяки в обмен на шекели? 

Ответить

Горячий кавалер

0

Ну все. Гонконгцам хана

Ответить

Bad Bear

0

Скоро начнут полицаев вешать на столбах

Ответить

Особый ихтиандр

0

В Гонконге в начале лета 2020 года прошли протесты против принятия закона.

@Алексей Боржонов поправьте год

Ответить

Алексей Дертев

Особый
0

И "ВСМП" на "ВСНП" исправьте

Ответить

Алексей Боржонов

Алексей
0

спасибо

Ответить

Алексей Боржонов

Особый
0

Если вы имеете в виду протесты в 2019 году, то там причина в законе об экстрадиции. В 2020 году — из-за закона о нацбезопасности 

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Odin Dodin

0

Адмирал Альфред Мэхэн : "Оборона своих берегов начинается с берегов противника".
Британцы а позже  и амеры,помешаны на сдерживании через всяких стран лимитотрофов  на берегу (поскольку влиятельные державы как правило имели независимую морскую торговлю) вот и волнуются ,вдруг следующими будут тайвань,корея,япония и тп.

Ответить

Бетонный чайник

0

это будет первый случай, когда текст документа станет полностью раскрыт общественности.

То есть в Китае даже законопроекты не придаются гласности и ты даже не можешь знать что делать запрещено и как за это тебя накажут?

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Алексей Боржонов

Бетонный
0

речь именно об этом законе. Сделал уточнение — не подумал, что по-разному можно трактовать предложение

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Zasad Asdasd

0

Тупо диктаторская помойка

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