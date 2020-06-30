Минэкономразвития рассказало о 680 тысячах работников, которых сократили в России во время карантина
Материал редакции
Период нерабочих дней действовал с конца марта по середину мая.
В России из-за ограничений, введённых из-за коронавируса, не работали 15 миллионов человек. Из них 680 тысяч сократили, рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников.
По его словам, сокращения происходили в основном в пострадавших отраслях экономики. Также он отметил, что с 1 апреля на учёт в службах занятости встали более двух миллионов безработных, из них треть — сокращенные сотрудники.
В России с конца марта до 11 мая действовал режим нерабочих дней с сохранением заработной платы. Правительство объявляло о мерах поддержки бизнеса в период пандемии коронавируса, одним из условий получения которых было сохранение 90% занятости;
По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, к середине июня число официально зарегистрированных безработных в России составило 2,424 миллиона человек.
Roman Trifonov
сокращено только 680 тысяч
Это официально. А скольких людей работодатели «ушли» по собственному? Скольких отправили в неоплачиваемые отпуска?
I ARoman
И правда, интересно.
Финский хичхакер
Мало того, что и так безработица што пиздец, сократили 680 тыщ человек
в целом неплохой результат.