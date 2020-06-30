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Новости
Алексей Боржонов
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Минэкономразвития рассказало о 680 тысячах работников, которых сократили в России во время карантина Материал редакции

Период нерабочих дней действовал с конца марта по середину мая.

В России из-за ограничений, введённых из-за коронавируса, не работали 15 миллионов человек. Из них 680 тысяч сократили, рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

На фоне того, что у нас на пике 15 миллионов рабочих мест было под жёсткими ограничениями (иными словами, не работали), то, что сокращено только 680 тысяч на сегодняшний день, — это действительно плохо, но то, что это только 4,5% от общего числа — в целом неплохой результат.

Максим Решетников
глава Минэкономразвития

По его словам, сокращения происходили в основном в пострадавших отраслях экономики. Также он отметил, что с 1 апреля на учёт в службах занятости встали более двух миллионов безработных, из них треть — сокращенные сотрудники.

  • В России с конца марта до 11 мая действовал режим нерабочих дней с сохранением заработной платы. Правительство объявляло о мерах поддержки бизнеса в период пандемии коронавируса, одним из условий получения которых было сохранение 90% занятости;
  • По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, к середине июня число официально зарегистрированных безработных в России составило 2,424 миллиона человек.

#новости #карантинвроссии #covid19

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3 комментария
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Roman Trifonov

2

сокращено только 680 тысяч

Это официально. А скольких людей работодатели «ушли» по собственному? Скольких отправили в неоплачиваемые отпуска?

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I A

Roman
0

И правда, интересно.

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Финский хичхакер

0

Мало того, что и так безработица што пиздец, сократили 680 тыщ человек
в целом неплохой результат.

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