Комментарии
Бюллетени из сейф-пакета пообещали признать недействительными.
В московском районе Лефортово супруги пришли на избирательный участок и обнаружили, что за мужа и детей уже проголосовали по поправкам в Конституцию. Об этом рассказала в Фейсбуке дочь супругов Марта Минасян.
На видео мужчина утверждает, что не голосовал, но в журнале при этом подписи проставлены за него и его детей. Сотрудник комиссии извинился, но мужчина не принял его извинений. После этого к столу подошла председатель комиссии Ирина Осипова, забрала журнал и потребовала доказать, что подпись там действительно уже стоит.
Глава наблюдательного штаба Алексей Венедиктов опубликовал письмо из которого следует, что ошибку допустили «вне помещения для голосования» — то есть при голосовании на дому. Заместитель главы штаба рекомендовал признать недействительными все бюллетени из сейф-пакета, а также рассмотреть вопрос об ответственности председателя и секретаря комиссии.
Зампредседателя Мосгорбизбиркома Дмитрий Реут в разговоре с агентством «Москва» объяснил произошедшее ошибкой. По его словам, люди работающие в комиссии, «уставшие, на нервах».
Реут добавил, что проблема затронула только мужчину — перед ним извинились и включили его в список, чтобы он смог проголосовать. При этом на видео говорится о том, что подписи проставлены за нескольких людей, а не за одного. По словам Реута, бюллетени из этого сейф-пакета признают недействительными при подведении итогов.
Также Реут заверил, что председатель комиссии сама обратилась в полицию: «Они по своей линии проведут расследование, чтобы выяснить, что там произошло». За незаконную выдачу или получение бюллетеня предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до четырёх лет.
«Никакого злого умысла, все на нервах, так бывает» ёба! Просто перенервничали и случайно паспортные данные людей сгоряча в книгу записали, а потом ещё раз перенервничали и подписи за них ебанули, ничаво, с кем не бывает
Паспортные данные не записывают, только подпись избирателя. Очень легко случайно указать избирателю соседнюю строку сверху или снизу. Но если есть подписи всех членов семьи, то это очень подозрительно.
А ты думаешь, легко 75% "за" нахуярить?! Обижаешь мошенников-тружеников!!!
А в следующей новости местные ватники будут писать "идите в суд, делайте, чего в интернете сидите и комментите". Т.к. установка по явке и распределению голосов идёт сверху, то там максимум, что может быть из-за этого инцидента обещанные премии не выпишут, да и всё, никто даже штраф не сделает...
Существенный кубок
Не будет никаких штрафов, это не референдум и не голосование. Это опрос граждан
Нагло подделывают подписи и фальсифицируют голосование: "Не вижу никакого злого умысла, ошиблись, бывает".
Журналист в целях эксперимента проголосовал дважды: "Завести дело! Мы это так не оставим! Злоупотребление! Нарушение!"
если Веника после прошлогодних выборов и после текущих все еще будут принимать в тусовочке - то это для нее приговор, имхо
хотя его после 2011 надо было в Биробиджан выслать
Он уже не просто придворный, он уже АПшный шабесгой, который может слить протест когда надо или протолкнуть большой наеб в виде ЭГ
В избиркоме это объяснили усталостью комиссии
Устали так, что вместо мертвых душ выбрали живые
Так вы уже на пару месяцев продлите голосование, чтобы люди не "перерабатывали". )
Вчера от нечего делать глянул Шейнина. Основной посыл кремлевских: голосование это великодушие царя. )
Рассказываю со слов знакомой.
Ее отец, проживающей в деревне, повез на участок голосовать дедушку, своего соседа, который очень редко появляется на выборах. По приезду обнаружилось, что дедушка уже проголосовал и мало того, проголосовал его сын.
¯\_(ツ)_/¯
Как же люди у нас до пятницы то дорабатывают. Пять дней работы - это же пиздец какой стресс, видимо