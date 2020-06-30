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Новости
Алексей Боржонов
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Семья в Москве обнаружила, что за неё уже проголосовали по поправкам. В избиркоме это объяснили усталостью комиссии Материал редакции

Бюллетени из сейф-пакета пообещали признать недействительными.

24 комментария
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В московском районе Лефортово супруги пришли на избирательный участок и обнаружили, что за мужа и детей уже проголосовали по поправкам в Конституцию. Об этом рассказала в Фейсбуке дочь супругов Марта Минасян.

На видео мужчина утверждает, что не голосовал, но в журнале при этом подписи проставлены за него и его детей. Сотрудник комиссии извинился, но мужчина не принял его извинений. После этого к столу подошла председатель комиссии Ирина Осипова, забрала журнал и потребовала доказать, что подпись там действительно уже стоит.

Мужчина: Я не голосовал, а там написано, что уже голосовал. Не только я, но и мои дети тоже.

Председатель комиссии: Вы это видели?

Мужчина: Да.

Председатель комиссии: Докажите.

Мужчина: Вы издеваетесь?

Председатель комиссии: С какой стати я должна персональные данные [далее неразборчиво — прим. TJ]?

Глава наблюдательного штаба Алексей Венедиктов опубликовал письмо из которого следует, что ошибку допустили «вне помещения для голосования» — то есть при голосовании на дому. Заместитель главы штаба рекомендовал признать недействительными все бюллетени из сейф-пакета, а также рассмотреть вопрос об ответственности председателя и секретаря комиссии.

Зампредседателя Мосгорбизбиркома Дмитрий Реут в разговоре с агентством «Москва» объяснил произошедшее ошибкой. По его словам, люди работающие в комиссии, «уставшие, на нервах».

Не вижу никакого злого умысла в этом. Скорее всего, там просто ошибочно в список избирателей была проставлена отметка о том, что человек проголосовал вне помещения. Но люди есть люди, тем более, которые работают уже пятый день. Естественно, все уставшие, на нервах, человеческий фактор мы не можем исключать. К сожалению, это так, и это бывает, поэтому ошибочно проставили вот эту вот отметку.

Дмитрий Реут
Зампредседателя Мосгорбизбиркома

Реут добавил, что проблема затронула только мужчину — перед ним извинились и включили его в список, чтобы он смог проголосовать. При этом на видео говорится о том, что подписи проставлены за нескольких людей, а не за одного. По словам Реута, бюллетени из этого сейф-пакета признают недействительными при подведении итогов.

Также Реут заверил, что председатель комиссии сама обратилась в полицию: «Они по своей линии проведут расследование, чтобы выяснить, что там произошло». За незаконную выдачу или получение бюллетеня предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до четырёх лет.

#новости #конституция

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24 комментария
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Морс Вишневый

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«Никакого злого умысла, все на нервах, так бывает» ёба! Просто перенервничали и случайно паспортные данные людей сгоряча в книгу записали, а потом ещё раз перенервничали и подписи за них ебанули, ничаво, с кем не бывает

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ВидеоБлокер

Морс
8

Паспортные данные не записывают, только подпись избирателя. Очень легко случайно указать избирателю соседнюю строку сверху или снизу. Но если есть подписи всех членов семьи, то это очень подозрительно.

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Иван Ташкинов

Морс
4

А ты думаешь, легко 75% "за" нахуярить?! Обижаешь мошенников-тружеников!!!

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Алексей Логачев

Морс
2

А в следующей новости местные ватники будут писать "идите в суд, делайте, чего в интернете сидите и комментите". Т.к. установка по явке и распределению голосов идёт сверху, то там максимум, что может быть из-за этого инцидента обещанные премии не выпишут, да и всё, никто даже штраф не сделает... 

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Существенный кубок

Алексей
0

Не будет никаких штрафов, это не референдум и не голосование. Это опрос граждан

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Dra

28

Нагло подделывают подписи и фальсифицируют голосование: "Не вижу никакого злого умысла, ошиблись, бывает".
Журналист в целях эксперимента проголосовал дважды: "Завести дело! Мы это так не оставим! Злоупотребление! Нарушение!"

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George Weiler

5

Придумайте смешную подпись, я устал эти оправдания слушать

Ответить

Иностранный Влад

5

Я с трудом представляю, как это можно было сделать случайно

Ответить

Морс Вишневый

Иностранный
0

Никак

Ответить

alex twit

4

Я устал, я голосувал

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Евгений Клочков

3

если Веника после прошлогодних выборов и после текущих все еще будут принимать в тусовочке - то это для нее приговор, имхо

хотя его после 2011 надо было в Биробиджан выслать

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Kyler

Евгений
2

Да веник уже давно считается придворным либералом

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Евгений Клочков

Kyler
1

Он уже не просто придворный, он уже АПшный шабесгой, который может слить протест когда надо или протолкнуть большой наеб в виде ЭГ

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Вкусный Илья

3

председатель участка Ирина Осипова, забрала журнал и потребовала доказать, что подпись там действительно уже стоит

Как всегда, любой "председатель" "комиссии" — это самое мерзкое, отвратительное и гнилое существо на 500 метров вокруг.

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Особый ихтиандр

2

Не вижу никакого злого умысла в этом.

Ахахахахаах

Ответить

Особый ихтиандр

2

По словам Реута, бюллетени из этого сейф-пакета признают недействительными при подведении итогов.

Проверять это, естественно, никто не будет.

Ответить

Nikita Zubkov

1

 В избиркоме это объяснили усталостью комиссии

Устали так, что вместо мертвых душ выбрали живые

Ответить

奕夫 丹

1

1

Ответить

Alex

1

Так вы уже на пару месяцев продлите голосование, чтобы люди не "перерабатывали". )
Вчера от нечего делать глянул Шейнина. Основной посыл кремлевских: голосование это великодушие царя. ) 

Ответить

Антон Резепин

1

Рассказываю со слов знакомой.
Ее отец, проживающей в деревне, повез на участок голосовать дедушку, своего соседа, который очень редко появляется на выборах. По приезду обнаружилось, что дедушка уже проголосовал и мало того, проголосовал его сын.
¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Скорый шар

0

Психанули прост

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Dmitry Shiryaev

0

Как же люди у нас до пятницы то дорабатывают. Пять дней работы - это же пиздец какой стресс, видимо 

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Nikolay Kapustin

0

Это усталость да. Усталость системы.

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Alexey Veselov

–5
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