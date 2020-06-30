Бюллетени из сейф-пакета пообещали признать недействительными.

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В московском районе Лефортово супруги пришли на избирательный участок и обнаружили, что за мужа и детей уже проголосовали по поправкам в Конституцию. Об этом рассказала в Фейсбуке дочь супругов Марта Минасян.

На видео мужчина утверждает, что не голосовал, но в журнале при этом подписи проставлены за него и его детей. Сотрудник комиссии извинился, но мужчина не принял его извинений. После этого к столу подошла председатель комиссии Ирина Осипова, забрала журнал и потребовала доказать, что подпись там действительно уже стоит.

Мужчина: Я не голосовал, а там написано, что уже голосовал. Не только я, но и мои дети тоже. Председатель комиссии: Вы это видели? Мужчина: Да. Председатель комиссии: Докажите. Мужчина: Вы издеваетесь? Председатель комиссии: С какой стати я должна персональные данные [далее неразборчиво — прим. TJ]?

Глава наблюдательного штаба Алексей Венедиктов опубликовал письмо из которого следует, что ошибку допустили «вне помещения для голосования» — то есть при голосовании на дому. Заместитель главы штаба рекомендовал признать недействительными все бюллетени из сейф-пакета, а также рассмотреть вопрос об ответственности председателя и секретаря комиссии.

Зампредседателя Мосгорбизбиркома Дмитрий Реут в разговоре с агентством «Москва» объяснил произошедшее ошибкой. По его словам, люди работающие в комиссии, «уставшие, на нервах».

Не вижу никакого злого умысла в этом. Скорее всего, там просто ошибочно в список избирателей была проставлена отметка о том, что человек проголосовал вне помещения. Но люди есть люди, тем более, которые работают уже пятый день. Естественно, все уставшие, на нервах, человеческий фактор мы не можем исключать. К сожалению, это так, и это бывает, поэтому ошибочно проставили вот эту вот отметку. Дмитрий Реут Зампредседателя Мосгорбизбиркома

Реут добавил, что проблема затронула только мужчину — перед ним извинились и включили его в список, чтобы он смог проголосовать. При этом на видео говорится о том, что подписи проставлены за нескольких людей, а не за одного. По словам Реута, бюллетени из этого сейф-пакета признают недействительными при подведении итогов.