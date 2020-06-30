В Петербурге разница составила больше тысячи человек, а в Ленобласти прирост смертей — 233 человека, хотя в статистику по коронавирусу вошло 8.

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«Медиазона» опубликовала исследование смертности в российских регионах — журналисты сравнили среднее количество смертей в 2015-2019 годах с показателями апреля и мая 2020 года.

Данные из открытого доступа и в региональных ЗАГСах издание получило в 60 регионах, в семи из которых журналисты отметили сильные расхождения между зарегистрированными смертями от Covid-19 и приростом смертей в целом.

В Москве разница составила около 500 человек — московские власти связали неучтённых погибших с коронавирусом и особенностями подсчёта. В Петербурге погибших в апреле и мае примерно на 1100 человек больше, чем учтено в статистике. В Пензенской области в официально от коронавируса умерло 12 человек, а прирост смертей составил больше 300 человек.

В статистику Ленобласти попало 8 человек, а умерло сверх средней смертности — 233 человека. В Ярославской, Калужской и Владимирской областях разница между умершими от коронавируса и приростом смертей — около 100 человек.

Таблица «Медиазоны»

В Дагестане смертность, наоборот, упала на 50%, а в Ингушетии на 25%. Демограф Алексей Ракша считает, что спад связан с тем, что жители временно перестали ходить в ЗАГС для регистрации смерти родственников: «В Дагестане полной статистики нет, да и на всём Кавказе её тоже нет, она поломалась, и когда она восстановится — непонятно».