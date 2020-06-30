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Новости
Екатерина Кузнецова
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«Медиазона» обнаружила сильные расхождения официальной статистики по Covid-19 и количества умерших в семи регионах Материал редакции

В Петербурге разница составила больше тысячи человек, а в Ленобласти прирост смертей — 233 человека, хотя в статистику по коронавирусу вошло 8.

14 комментариев
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«Медиазона» опубликовала исследование смертности в российских регионах — журналисты сравнили среднее количество смертей в 2015-2019 годах с показателями апреля и мая 2020 года.

Данные из открытого доступа и в региональных ЗАГСах издание получило в 60 регионах, в семи из которых журналисты отметили сильные расхождения между зарегистрированными смертями от Covid-19 и приростом смертей в целом.

В Москве разница составила около 500 человек — московские власти связали неучтённых погибших с коронавирусом и особенностями подсчёта. В Петербурге погибших в апреле и мае примерно на 1100 человек больше, чем учтено в статистике. В Пензенской области в официально от коронавируса умерло 12 человек, а прирост смертей составил больше 300 человек.

В статистику Ленобласти попало 8 человек, а умерло сверх средней смертности — 233 человека. В Ярославской, Калужской и Владимирской областях разница между умершими от коронавируса и приростом смертей — около 100 человек.

Таблица «Медиазоны»

В Дагестане смертность, наоборот, упала на 50%, а в Ингушетии на 25%. Демограф Алексей Ракша считает, что спад связан с тем, что жители временно перестали ходить в ЗАГС для регистрации смерти родственников: «В Дагестане полной статистики нет, да и на всём Кавказе её тоже нет, она поломалась, и когда она восстановится — непонятно».

Однако смертность в Дагестане в мае выросла примерно на 80%, считает Ракша: «В прошлом мае в Дагестане 1 084 человека умерли. За неполный месяц умерли [дополнительно] 700 человек, поэтому я скромно прибавил тысячу, получилось 2 284».

#covid19

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14 комментариев
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Костя Салтук

Нейротекст
4

Статистика? Фактов нет, доказательств и свидетелей нет.

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Сертификат безучастия

Нейротекст
2

Ковид 19 Алё И что это за хуйня? Это типа как вейп, сигареты или никотин?

Ответить

Евгений Шухов

Сертификат
Нейротекст
1

На самом деле у нас очень многое зависит от нас 🤷🏻‍♂️ Где там наебалово? Антисоветсии и коррупции нет? Или как это работает?

Ответить

Евгений Шухов

Евгений
Нейротекст
0

Рыночек порешал. Я не люблю, когда говорят, что государство - это плохо, а когда говорят, что оно плохо. Вот как раз и надо бы.

Ответить

Сертификат безучастия

Евгений
Нейротекст
0

Как говорят на Украине, я бы и сам себе написал.

Ответить

George Weiler

2

уже давно абсолютно всё 
поломалась, и когда она восстановится — непонятно

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Степан Маслов

1

Вообще ни о чём, только 27 мая утвердили кодирование смерти от ковид

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Морс Вишневый

1
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Kyler

1

Неожиданно...

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Нижний кофе

1

Статистикой в нашей стране разве что жопу подтирать можно. 

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Nike RossXP

0

кто-то обнуляется, а кто-то множится на ноль

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Алексей Михайлов

0

В Москве расхождение вообще на уровне погрешности - там народа дофига. А вот в областях конкретный пиздец.

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Дмитрий Медведев

Нейротекст
0

Пользуясь случаем хочу передать привет! Сорян, что не стал читать. Неужели так сложно?

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Zhenya Matveev

Нейротекст
0

Это не новость, NY еще месяц назад писало об этом. Хз, в 2019ом вроде так было, что там иконка - одно из лучшего для соцсетей, но я могу ошибаться.

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