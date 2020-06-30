Комментарии
В Петербурге разница составила больше тысячи человек, а в Ленобласти прирост смертей — 233 человека, хотя в статистику по коронавирусу вошло 8.
«Медиазона» опубликовала исследование смертности в российских регионах — журналисты сравнили среднее количество смертей в 2015-2019 годах с показателями апреля и мая 2020 года.
Данные из открытого доступа и в региональных ЗАГСах издание получило в 60 регионах, в семи из которых журналисты отметили сильные расхождения между зарегистрированными смертями от Covid-19 и приростом смертей в целом.
В Москве разница составила около 500 человек — московские власти связали неучтённых погибших с коронавирусом и особенностями подсчёта. В Петербурге погибших в апреле и мае примерно на 1100 человек больше, чем учтено в статистике. В Пензенской области в официально от коронавируса умерло 12 человек, а прирост смертей составил больше 300 человек.
В статистику Ленобласти попало 8 человек, а умерло сверх средней смертности — 233 человека. В Ярославской, Калужской и Владимирской областях разница между умершими от коронавируса и приростом смертей — около 100 человек.
В Дагестане смертность, наоборот, упала на 50%, а в Ингушетии на 25%. Демограф Алексей Ракша считает, что спад связан с тем, что жители временно перестали ходить в ЗАГС для регистрации смерти родственников: «В Дагестане полной статистики нет, да и на всём Кавказе её тоже нет, она поломалась, и когда она восстановится — непонятно».
Однако смертность в Дагестане в мае выросла примерно на 80%, считает Ракша: «В прошлом мае в Дагестане 1 084 человека умерли. За неполный месяц умерли [дополнительно] 700 человек, поэтому я скромно прибавил тысячу, получилось 2 284».
Ковид 19 Алё И что это за хуйня? Это типа как вейп, сигареты или никотин?
На самом деле у нас очень многое зависит от нас 🤷🏻♂️ Где там наебалово? Антисоветсии и коррупции нет? Или как это работает?
Рыночек порешал. Я не люблю, когда говорят, что государство - это плохо, а когда говорят, что оно плохо. Вот как раз и надо бы.
Как говорят на Украине, я бы и сам себе написал.
Вообще ни о чём, только 27 мая утвердили кодирование смерти от ковид
В Москве расхождение вообще на уровне погрешности - там народа дофига. А вот в областях конкретный пиздец.
Пользуясь случаем хочу передать привет! Сорян, что не стал читать. Неужели так сложно?
Это не новость, NY еще месяц назад писало об этом. Хз, в 2019ом вроде так было, что там иконка - одно из лучшего для соцсетей, но я могу ошибаться.