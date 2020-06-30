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Новости
Алексей Боржонов
2033

В Иране приговорили к смертной казни журналиста. Власти посчитали, что его материалы привели к протестам в 2017 году Материал редакции

Он вёл сайт AmadNews и одноимённый Telegram-канал, который мессенджер заблокировал после жалобы иранских властей.

18 комментариев
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Суд в Иране приговорил к смертной казни журналиста Рухолла Зама, которого обвиняли в антиправительственной деятельности и сотрудничестве с зарубежными спецслужбами. Об этом сообщает Associated Press. Решение суда можно обжаловать, отмечает агентство Tasnim.

Журналист работал во Франции и в 2015 году запустил сайт AmadNews, где публиковал новости и видео об иранских чиновниках. Кроме того, у него был одноимённый Telegram-канал — в 2017 году он писал там о проходящих в стране протестах. Власти посчитали, что его посты помогли распространению информации о демонстрациях и резонансу вокруг них.

  • Би-би-си писала тогда, что люди изначально вышли на улицу, протестуя против высоких цен, однако вскоре демонстранты стали высказывать политические требования. В акциях приняли участие тысячи людей, протесты стали самыми масштабными в стране за почти десять лет.

Мессенджер заблокировал канал Зама после жалобы министра коммуникаций Ирана. Основатель компании Павел Дуров объяснил, что посты нарушали правила, запрещающие призывы к насилию. В частности, автор канала рассказывал, как использовать коктейли Молотова.

Вскоре после блокировки канала Зама в стране стал недоступен Telegram и Инстаграм. Власти объяснили, что «решение направлено на поддержание мира и обеспечение безопасности граждан».

В 2019 году стало известно, что Зам вернулся в Иран, и его арестовали. AP утверждает, что его «уговорили» приехать в страну, но обстоятельства по-прежнему не ясны. Позже на государственном телевидении показали кадры, как журналист извиняется и признаёт вину.

#новости #суды

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18 комментариев
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Станислав Есин

4

 В 2019 году стало известно, что Зам вернулся на в Иран, и его арестовали. AP утверждает, что его «уговорили» приехать в страну.

фэйспалм

Ответить

Эмиль Рубанов

Станислав
5

долбоеб

Ответить

Серьёзный Валера

Эмиль
8

Может взяли в заложники кого-то из близких. Цыгане, хуле.

Ответить

Загадочный спрей

Станислав
5

Надавили через семью

Ответить

Василий Лебедев

Загадочный
0

На Тумсо давят через семью, но он не прогибается.

Ответить

alex twit

Станислав
2

Как у нас Титов зазывает бизнесменов вернуться - и тут же арест

Ответить

Dmitry Shiryaev

4

Никогда такого не было, и вот опять

Ответить

Владимир Филатов

2

Вскоре после блокировки канала Зама в стране стал недоступен Telegram и Инстаграм

Видимо "грам" на персидском значит что-то плохое.

Ответить

Andre Macareno

Владимир
1

Пожалуй, не стоит в Иране слушать Милен Фармер

Ответить

Владимир Филатов

Andre
0

А где тут грам?

Ответить

Дмитрий Чехов

Владимир
1

Вот здесь

Ответить

Иван Иванов

1

Позже на государственном телевидении показали кадры, как журналист извиняется и признаёт вину.

То есть извинений и признания вины недостаточно для смягчения приговора?

Ответить

Eugen T

Иван
1
Ответить

Evgeny Klyuchnikov

1

low tech, low life

Ответить

Maksytoff

1
Ответить

Иностранный Влад

Maksytoff
0

Не ну это бан из риал лайфа

Ответить

Степан Анейчик

0

А могли бы просто застрелить у подъезда собственнного дома. Всему этих иранцев нужно учить

Ответить

Vitaly FlieTantie

0

Такую Россию ты хочешь? 

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