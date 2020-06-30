Комментарии
Он вёл сайт AmadNews и одноимённый Telegram-канал, который мессенджер заблокировал после жалобы иранских властей.
Суд в Иране приговорил к смертной казни журналиста Рухолла Зама, которого обвиняли в антиправительственной деятельности и сотрудничестве с зарубежными спецслужбами. Об этом сообщает Associated Press. Решение суда можно обжаловать, отмечает агентство Tasnim.
Журналист работал во Франции и в 2015 году запустил сайт AmadNews, где публиковал новости и видео об иранских чиновниках. Кроме того, у него был одноимённый Telegram-канал — в 2017 году он писал там о проходящих в стране протестах. Власти посчитали, что его посты помогли распространению информации о демонстрациях и резонансу вокруг них.
Мессенджер заблокировал канал Зама после жалобы министра коммуникаций Ирана. Основатель компании Павел Дуров объяснил, что посты нарушали правила, запрещающие призывы к насилию. В частности, автор канала рассказывал, как использовать коктейли Молотова.
Вскоре после блокировки канала Зама в стране стал недоступен Telegram и Инстаграм. Власти объяснили, что «решение направлено на поддержание мира и обеспечение безопасности граждан».
В 2019 году стало известно, что Зам вернулся в Иран, и его арестовали. AP утверждает, что его «уговорили» приехать в страну, но обстоятельства по-прежнему не ясны. Позже на государственном телевидении показали кадры, как журналист извиняется и признаёт вину.
В 2019 году стало известно, что Зам вернулся на в Иран, и его арестовали. AP утверждает, что его «уговорили» приехать в страну.
фэйспалм
долбоеб
Загадочный спрей
Надавили через семью
Вскоре после блокировки канала Зама в стране стал недоступен Telegram и Инстаграм
Видимо "грам" на персидском значит что-то плохое.
Пожалуй, не стоит в Иране слушать Милен Фармер
Позже на государственном телевидении показали кадры, как журналист извиняется и признаёт вину.
То есть извинений и признания вины недостаточно для смягчения приговора?
А могли бы просто застрелить у подъезда собственнного дома. Всему этих иранцев нужно учить