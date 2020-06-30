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Артём Мазанов
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Путин выступил с самым коротким обращением, призвав к голосованию. Но куда интереснее то, как это выглядело Материал редакции

Путин в кадре был выше памятника, высота которого — 25 метров.

63 комментария
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Владимир Путин обратился к россиянам перед днём голосования по поправкам к Конституции. Президент выступил из Ржева, это транслировали федеральные телеканалы.

Путин заявил, что голосуя за поправки в конституцию, россияне «голосуют за страну, в которой хотят жить». «С современным образованием и здравоохранением, с надёжной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчётной обществу», — уточнил он.

Прошу вас, дорогие друзья, сказать своё слово. Голос каждого из вас — самый важный, самый главный.

Владимир Путин

В обращении Путин не упомянул самую обсуждаемую поправку, которая «обнулит» его президентские сроки. Он также не объяснил значимость остальных поправок, хотя предполагалось, что перед днём голосования президент может рассказать об их важности.

Путин заявил, что поправки в случае принятия закрепят следующие ценности и принципы «как высшие, безусловные конституционные» гарантии: правда и справедливость, уважение к человеку труда, к людям старших поколений, семья и забота о детях, об их здоровье, нравственном и духовном воспитании.

Президент ещё раз напомнил, что поправки вступят в силу только при «одобрении и поддержке» россиян. Он поблагодарил всех, «кто уже сделал свой выбор».

В Твиттере обратили внимание на зелёное освещение вокруг Путина и памятника, ракурс, с которого снимали президента, и продолжительность обращения. В кадре Путин был выше Ржевского мемориального комплекса, высота которого — 25 метров, на его открытие президент РФ прибыл вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

таня доширак @tanuhabeluha
спасибо очень понравилось https://t.co/s7OEHkl5fF
Pasha Borisov @3insy
«сними меня снизу чтобы я выше выглядел»

памятник прям из death stranding конечно https://t.co/eKC637wx4D
анатолий ноготочки💅 @A_Kapustin
научите дедушку пользоваться хромакеем................
ну не смешно даже уже....... https://t.co/hK5ZyUwe6x
Соболь Любовь @SobolLubov
Зеленое свечение головы, шумы на фоне обращения. Тик-токеры видео и то лучше снимают. Видимо, в Кремле живут по принципу "итак сойдет!" https://twitter.com/olachesare/status/1277915040260263936
Алексей Абанин @aban_in
Оу щит. Такого ракурса на обращениях еще не было. Мало того, что Путин визуально выше огромного памятника — что выглядит кринжово. Так еще и камера находится ниже пояса. Либо это посыл, что Путин, наконец, признал, что он самый великий, либо то, что мы все перед ним на коленях https://t.co/ShncW7tagj
Соболь Любовь @SobolLubov
Ну, ракурс они специально так подобрали: гигант-Путин выше 25-метровой скульптуры солдата https://twitter.com/anisshko/status/1277916851012501505
Аня Алексеевна @anisshko
ведь еще надо было придумать такой ракурс https://t.co/bx0XVAVYxa
smth @smthhr
@the_lentach Ракурс такой, что зритель должен понять что стоит на коленях
dk @ksnchk
наша страна, наша конституция, наше решение https://t.co/uz28eWhFzn

#новости #конституция #путин

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63 комментария
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Иркутский Слава

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Kekovski

Иркутский
0

Нормальный оператор, не понятно, чем все недовольны.

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Иркутский Слава

Kekovski
1

Оператор ниже Путина.

Ответить

Kekovski

Иркутский
0

Ракурс подбирает

Ответить

Freon

16

Путин в кадре был выше памятника, высота которого — 25 метров.

А люди на таких фото вообще охуели))))

Ответить

Иркутский Слава

Freon
10

Ого. Высокий! Прямо как путен!

Ответить

Freon

Иркутский
2

Да не говори, пыня вообще охуел в кадре стоять

Ответить

Serg Bootlegger

Freon
4

а у этого комплекс маленького члена 

Ответить

Вова А.

Serg
1

такого маленько, как лысый мужик, которого он схватил

Ответить

Bkmz Иванов

14

Самое главное, что всегда говорит правду

Ответить

Павел Кузнецов

12

5 минут и готово 

Ответить

Pavel Reich

1

Будто хромакей.

Ответить

Анатолий Польский

Pavel
32

Та не, гигапутина выпустили просто

Ответить

Mr. Two Fairy

Анатолий
3
Ответить

Базовый кофе

Mr.
0

Прифотошопьте Киану, пожалуйста. Я с телефона.

Ответить

Отечественный микрофон

Анатолий
Нейротекст
0

гигабурята — это уже вобще какая-то хуета.

Ответить

Evgeny Klyuchnikov

Pavel
5

Стример осваивается, уже разжился хромакем.

Ответить

Alexey Snooker

Evgeny
3

Когда стрим из Гааги?

Ответить

Сергей Лукин

Pavel
4
Ответить

Евстафий Селюк

Pavel
2

Так и есть же. Вы посмотрите на лысину, там прям отсвечивает зеленым)) да и звук настолько хуевый, что сразу становится понятно шо эт студия

Ответить

Сергей Лукин

Евстафий
0

Даже тут наебали

Ответить

Серьёзный Валера

9

Ебать он постарел.

Ответить

Влад Романов

Серьёзный
4

На свет просто вышел

Ответить

Litnikov Danil

Влад
0

Я как раз ждал промо Маскарада

Ответить

Горячий кавалер

Серьёзный
1

Как тут не постареешь. Кризис, коронавирус, потеря электората ) 

Ответить

Приличный дым

7

Голос каждого из вас — самый важный, самый главный.

Если каждый самый важный, то ни один не важен.

Ответить

Просто Тимуррр

6

Путин заявил, что голосуя за поправки в конституцию, россияне «голосуют за страну, в которой хотят жить»

То есть, предлагая поправки, Путин считал, что в той стране которая есть, россияне жить не хотят? 🤔

Ответить

A big purple banana 🍆

5

И че даже плюх не будет? Не ну это однозначно нет, дедуля

Ответить

Блаженный браслет

5

«С современным образованием и здравоохранением, с надёжной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчётной обществу», — уточнил он.

Какая красивая фраза. Хочется смаковать её по частям прямо.

С современным образованием

Современное образование с попами в школах и уроками пынь-патриотизма.

и здравоохранением

Которое нужно для рисования статистики.

с надёжной социальной защитой граждан

Надёжная социальная защита = твоя самоизоляция за счёт твоего разоряющегося работодателя со штрафами тебе за нарушение самоизоляции.

эффективной властью, подотчётной обществу

Ответить

Радикальный Илья

4

Атлант!

Ответить

alex twit

Радикальный
1

Расправил за щеку населению

Ответить

Mr. Two Fairy

3

Владимир Путин молодец, политик лидер и борец

Ответить

Блаженный браслет

3
Ответить

Dmitry Sursin

3
Ответить

Грустный дебаркадер

2

лучше бы по-старинке свою голову под пилотку спрятал

Ответить

Mr. Two Fairy

Грустный
1

Моя борьба

Ответить

Грустный дебаркадер

2

как будто назгул пришёл кольцо всевластия у Путина отобрать

Ответить

Загадочный спрей

2

Путин выступил с самым коротким обращением

Ну и Путин не гигант

Ответить

Алексей Акулов

2

Зато вовремя. Мб он там заряжается перед выступлением, а тут забыл, поэтому недолго

Ответить

Костя Морозов

2
Ответить

Грустный дебаркадер

Нейротекст
1

голосуй, а иначе будут говорить о том, что ты гей, но не можешь вылезти из приюта. Вот.

Ответить

John Doe

1

Когда научился в зуме фон на видео ставить.
Половина деда зелёная, половина - фиолетовая.=)

Ответить

Биологический ихтиандр

1
Ответить

Мария Казакова

1

У нашего президента такой уровень поддержки,  что они решили отключить лайки и комментарии на ютубе. Ну и так же все понятно! 146%

Ответить

Masha Kovalyova

0
Ответить

Никита Сухов

0

Ракурс "Ты соси-соси, не бойся"

Ответить

Александр Ярви

Нейротекст
0

Путин - член социальной сети ТЖ!

Ответить

Andre Macareno

0

дорисуйте кто-нибудь интерфейс боссфайта из Dark Souls, мне лень

Ответить

Jaroslav Komkov

0

Где этот фон для зума?

Ответить

Bad Bear

0

Хуйло

Ответить

alex twit

0

http://img1.reactor.cc/pics/comment/Всё-самое-интересное-фэндомы-старые-фото-гигант-3012681.jpeg

Ответить

MAx Shvedov

Нейротекст
0

Царь - это я.

Ответить

Vladimir

0

Скиньте кто нибудь такой фон, только без Путина 

Ответить

Сергей Лукин

Нейротекст
0

Путин - президент.

Ответить

Сергей Лукин

Сергей
0

Ааа, нет, не бейте, это не я, это всё ширяевский прокремлёвский робот.

Ответить

Vitaly FlieTantie

0

Текст изначально для Безрукого писали? Как можно подобное нести при 20 летии у руля?

Ответить

Pavel Reich

0

Пора Путину просить Зеленского, чтоб тот снял нормальный ролик, в стиле новогоднего поздравления)

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миша лисицын

0

Мужики обычно стареют более менее красиво, а этот как сдутый шарик

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Marat Khamadeev

0
Ответить

Константин Курасов

0

был бы этот солдат живой - уебал бы его прикладом

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badResistor

0

Бункерный хромакей хромает)

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Roman

0
Ответить

Блаженный браслет

0

Рост памятника = 25 м
Рост пыньки = 160 мм

Шах и мат, либерахи - не просто цифра больше, но ещё и букав две!

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