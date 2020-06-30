Комментарии
Путин в кадре был выше памятника, высота которого — 25 метров.
Владимир Путин обратился к россиянам перед днём голосования по поправкам к Конституции. Президент выступил из Ржева, это транслировали федеральные телеканалы.
Путин заявил, что голосуя за поправки в конституцию, россияне «голосуют за страну, в которой хотят жить». «С современным образованием и здравоохранением, с надёжной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчётной обществу», — уточнил он.
В обращении Путин не упомянул самую обсуждаемую поправку, которая «обнулит» его президентские сроки. Он также не объяснил значимость остальных поправок, хотя предполагалось, что перед днём голосования президент может рассказать об их важности.
Путин заявил, что поправки в случае принятия закрепят следующие ценности и принципы «как высшие, безусловные конституционные» гарантии: правда и справедливость, уважение к человеку труда, к людям старших поколений, семья и забота о детях, об их здоровье, нравственном и духовном воспитании.
Президент ещё раз напомнил, что поправки вступят в силу только при «одобрении и поддержке» россиян. Он поблагодарил всех, «кто уже сделал свой выбор».
В Твиттере обратили внимание на зелёное освещение вокруг Путина и памятника, ракурс, с которого снимали президента, и продолжительность обращения. В кадре Путин был выше Ржевского мемориального комплекса, высота которого — 25 метров, на его открытие президент РФ прибыл вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Путин в кадре был выше памятника, высота которого — 25 метров.
А люди на таких фото вообще охуели))))
Будто хромакей.
Та не, гигапутина выпустили просто
Стример осваивается, уже разжился хромакем.
Так и есть же. Вы посмотрите на лысину, там прям отсвечивает зеленым)) да и звук настолько хуевый, что сразу становится понятно шо эт студия
Ебать он постарел.
На свет просто вышел
Горячий кавалер
Как тут не постареешь. Кризис, коронавирус, потеря электората )
Путин заявил, что голосуя за поправки в конституцию, россияне «голосуют за страну, в которой хотят жить»
То есть, предлагая поправки, Путин считал, что в той стране которая есть, россияне жить не хотят? 🤔
«С современным образованием и здравоохранением, с надёжной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчётной обществу», — уточнил он.
Какая красивая фраза. Хочется смаковать её по частям прямо.
С современным образованием
Современное образование с попами в школах и уроками пынь-патриотизма.
и здравоохранением
Которое нужно для рисования статистики.
с надёжной социальной защитой граждан
Надёжная социальная защита = твоя самоизоляция за счёт твоего разоряющегося работодателя со штрафами тебе за нарушение самоизоляции.
эффективной властью, подотчётной обществу
Зато вовремя. Мб он там заряжается перед выступлением, а тут забыл, поэтому недолго
Когда научился в зуме фон на видео ставить.
Половина деда зелёная, половина - фиолетовая.=)
У нашего президента такой уровень поддержки, что они решили отключить лайки и комментарии на ютубе. Ну и так же все понятно! 146%
Путин - президент.
Ааа, нет, не бейте, это не я, это всё ширяевский прокремлёвский робот.
Текст изначально для Безрукого писали? Как можно подобное нести при 20 летии у руля?
Пора Путину просить Зеленского, чтоб тот снял нормальный ролик, в стиле новогоднего поздравления)