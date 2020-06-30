Это произошло на избирательном участке. Френкель заявил о переломе.

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В Петербурге на избирательном участке полицейские напали на корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля — ему заломили руку и повалил на пол. Об этом пишет «Дождь».

На видео слышен крик корреспондента после того, как его повалили на пол. «Апология протеста» сообщила, что один из наблюдателей наступил Френкелю на ногу и схватил за повреждённую руку.

Видео «Апологии протеста»

Френкель заявил, что у него перелом. Baza уточнила, что перелом журналисту диагностировали врачи, но рентген ещё не готов.

В МВД заявили «МБХ медиа», что полицейский не нападал на корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля — ведомство пока не знает об этой ситуации.