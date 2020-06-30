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Новости
Артём Мазанов
1489

В Петербурге полицейские напали на корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля — ему заломили руку и повалили на пол Материал редакции

Это произошло на избирательном участке. Френкель заявил о переломе.

15 комментариев
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В Петербурге на избирательном участке полицейские напали на корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля — ему заломили руку и повалил на пол. Об этом пишет «Дождь».

На видео слышен крик корреспондента после того, как его повалили на пол. «Апология протеста» сообщила, что один из наблюдателей наступил Френкелю на ногу и схватил за повреждённую руку.

Видео «Апологии протеста»

Френкель заявил, что у него перелом. Baza уточнила, что перелом журналисту диагностировали врачи, но рентген ещё не готов.

Dave Frenkel @merr1k
Ну что, у меня перелом

В МВД заявили «МБХ медиа», что полицейский не нападал на корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля — ведомство пока не знает об этой ситуации.

Уточните, где вы взяли данную информацию, как тогда [квалифицировать]. Мы опровергаем информацию о нападении. Присылайте [видео], значит, чего-то я не знаю. Сейчас разберёмся.

МВЛ

#новости #петербург

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Ну привет
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15 комментариев
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# realfiddy

8

Переломный момент, так сказатб

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Пожилой Мурод

5

Полицейские

Напали

О времена, о нравы.

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Пётр Козлов

1

Если полицейские нападают, то куда звонить за защитой?

Ответить

Живой кофе

Пётр
11

В полицию. Звонок их отвлечет и можно будет удрать.

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Пётр Козлов

Живой
0
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Выдающийся единорожек88

Пётр
4
Ответить

Stanley H. Tweedle

2

Это за тот опрос про конституцию что ли?

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Денис Файзулин

2
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Darya Timofeeva

Денис
0

на первой похож на Костика из ворониных...

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Dmitry Shiryaev

0

Социальное дистанциирование не оч работает

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Dc Maniac

0

Ну я думаю товарищ в погонах пойдет досрочно на пенсию))
Что касается напарника - как обычно выговор с занесением

Вроде и думаешь как они вынуждены работать и исполнять приказы , а с другой стороны ну кому оно надо - полицай сам в бычку полез

Здесь видимо работает правило - у кого нервишки сильнее тот и прав )

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Влад Воробьёв

–3

Гей и жид,очевидно нужно голосовать ЗА поправки!Защитим детей от нечисти!

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Влад Воробьёв

Влад
0

Ирония и сарказм,а дурачки минусят

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Lofoten Forsake

Влад
1

Это называется добавил слишком много жира.

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Дмитрий Григорьев

Lofoten
0

Высокая кухня комментирования, не всегда получается угадать с ингредиентами. Харчевня "Тонкий лёд", открыто круглосуточно.

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