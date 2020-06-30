Комментарии
что происходит в интернете
Это произошло на избирательном участке. Френкель заявил о переломе.
В Петербурге на избирательном участке полицейские напали на корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля — ему заломили руку и повалил на пол. Об этом пишет «Дождь».
На видео слышен крик корреспондента после того, как его повалили на пол. «Апология протеста» сообщила, что один из наблюдателей наступил Френкелю на ногу и схватил за повреждённую руку.
Френкель заявил, что у него перелом. Baza уточнила, что перелом журналисту диагностировали врачи, но рентген ещё не готов.
В МВД заявили «МБХ медиа», что полицейский не нападал на корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля — ведомство пока не знает об этой ситуации.
Если полицейские нападают, то куда звонить за защитой?
Живой кофе
В полицию. Звонок их отвлечет и можно будет удрать.
Ну я думаю товарищ в погонах пойдет досрочно на пенсию))
Что касается напарника - как обычно выговор с занесением
Вроде и думаешь как они вынуждены работать и исполнять приказы , а с другой стороны ну кому оно надо - полицай сам в бычку полез
Здесь видимо работает правило - у кого нервишки сильнее тот и прав )
Гей и жид,очевидно нужно голосовать ЗА поправки!Защитим детей от нечисти!
Ирония и сарказм,а дурачки минусят
Это называется добавил слишком много жира.
Высокая кухня комментирования, не всегда получается угадать с ингредиентами. Харчевня "Тонкий лёд", открыто круглосуточно.