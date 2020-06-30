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Новости
Алексей Боржонов
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«Меня спасли тремя химиями»: Олег Тиньков рассказал о лечении лейкемии и намерении сделать пересадку костного мозга Материал редакции

Во время лечения предприниматель перенёс коронавирус.

31 комментарий
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Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков рассказал, что переболел коронавирусом во время лечения от лейкемии. Пост об этом он опубликовал в Инстаграме.

По словам предпринимателя, в берлинской клинике его «буквально спасли» тремя сеансами химиотерапии: врачам удалось вывести Тинькова в состояние ремиссии, но «небольшое количество клеток лейкемии осталось». Поэтому он планирует сделать операцию по пересадке костного мозга в Лондоне в начале июля.

Как и часто это случалось в моей жизни, я принял радикальное решение делать пересадку костного мозга. Это я буду делать уже в Лондоне, на следующей неделе, а там долгие месяцы реабилитации… вероятно до года.

Олег Тиньков

Тиньков рассказал, что переболел коронавирусом на фоне лейкемии, пережил два сепсиса и «кучу побочек». Он поблагодарил семью, друзей и близких за поддержку.

  • О заболевании Тинькова стало известно в марте 2020 года. В апреле он ушёл с поста главы совета директоров «Тинькофф банка»;

#новости #тиньков

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31 комментарий
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Evgenii Evgenii

8

в берлинской клинике его «буквально спасли»

планирует сделать операцию по пересадке костного мозга в Лондоне

Тинькофф Интервью: В итоге я за Путина. И я считаю, что пусть Путин ещё 33 срока будет, пока он не умрёт. И более того, я считаю, что Путина надо сделать и императором, потому что в этой стране никакая демократия никогда в жизни не приживётся. Я в этом убеждён — меня можно резать на куски. Я считаю, что Путина нужно помазать на царство, сделать его царём. Посадить его в Эрмитаж . Я бы ему присягнул и прямо поклонился. Его уход будет трагедией для страны.

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badResistor

Evgenii
0

Предлагаю отлить из цемента на основе реплики из оригинала.

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Выдающийся единорожек88

badResistor
0

Предлагаю отлить на оригиналы. 

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badResistor

Выдающийся
0

всей страной?

Ответить

Выдающийся единорожек88

badResistor
0

И соседними странами тоже

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Bulat Akhmetshin

Evgenii
0
Ответить

Nikita Zubkov

Evgenii
0

Классика.

Ответить

Влад Воробьёв

Evgenii
–5

Он прав

Ответить

Влад Воробьёв

Влад
–4

В России лишь маленький процент людей хочет перемен и смены власти,другим нравится стабильность и пригретые места

Ответить

Влад Воробьёв

Влад
–2

Как будто я не прав,на баррикады пойдёте завтра,если будет революция?

Ответить

Nikita Zubkov

Влад
0

Ты совсем ебобо? Перемены != революция.

Ответить

Влад Воробьёв

Nikita
0

Так просто Пыня власть не отдаст

Ответить

Влад Воробьёв

Влад
–1

Ну так ответьте,чего минусите?

Ответить

Наим Алиев

5

Не сразу узнал мужика. При всем прочем, здоровья ему и успехов в лечении. Конечно понимаю, что это просто комментарий, и вряд ли он увидит его, но все же

Ответить

Andre Macareno

0

Чел тупо в Императора превратился на фоне химии

Ответить

Comrade EightEightSeven

Andre
1

Нет же. Вот же Император... 

Ответить

Andre Macareno

Comrade
1

ЗА ИМПЕРАТОРА

Ответить

Евгений Клочков

Andre
0

да, похож на трупа на троне

Ответить

Нижний кофе

0

Блять, вот онкологию никому не пожелаю. Даже Путину. Хуёвое дерьмо, оч хуёвое.

Ответить

Владимир Филатов

Нижний
0

Даже Путину

Да, это ему не поможет

Ответить

badResistor

Нижний
0

Тинькову -нет, а про второго - вот не знаю. Столько угробить и стольких обмануть... 

Ответить

Нижний кофе

badResistor
0

Не из жалости к Путину. А просто потому что рак гораздо хуёвее сам по себе.

Ответить

badResistor

Нижний
0

не понял мысли.

Ответить

Нижний кофе

badResistor
0

Мысль в том, что если выбирать - мир без рака, или мир без Путина, я выбрал бы мир без рака. И хуй с ним с Путиным. Никакие Путины не сравнятся с этой ебаной болезнью. 

Ответить

badResistor

Нижний
0

так то да, но первый комментарий
Блять, вот онкологию никому не пожелаю. Даже Путину. Хуёвое дерьмо, оч хуёвое.

говорил совсем о другом.

Ответить

Дыня из багажника

0

Мой пездюк

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убер павукан

0
Ответить

Andrew Polanski

0

На vc ботов нагнали?

Ответить

Dmitry Shiryaev

Andrew
0

Не обязательно, люди в интернете почему-то обожают кого-то поддерживать

Ответить

Shlomo Goldenberg

0

Переболел вирусом во время химии и здоровенький бегает, о как. Видимо от нежелания принудительной поездки в Америку иммунитет укрепился

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Дмитрий Дубовик

–2

Карма?

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