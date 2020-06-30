Комментарии
что происходит в интернете
Во время лечения предприниматель перенёс коронавирус.
Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков рассказал, что переболел коронавирусом во время лечения от лейкемии. Пост об этом он опубликовал в Инстаграме.
По словам предпринимателя, в берлинской клинике его «буквально спасли» тремя сеансами химиотерапии: врачам удалось вывести Тинькова в состояние ремиссии, но «небольшое количество клеток лейкемии осталось». Поэтому он планирует сделать операцию по пересадке костного мозга в Лондоне в начале июля.
Тиньков рассказал, что переболел коронавирусом на фоне лейкемии, пережил два сепсиса и «кучу побочек». Он поблагодарил семью, друзей и близких за поддержку.
О заболевании Тинькова стало известно в марте 2020 года. В апреле он ушёл с поста главы совета директоров «Тинькофф банка»;
в берлинской клинике его «буквально спасли»
планирует сделать операцию по пересадке костного мозга в Лондоне
Тинькофф Интервью: В итоге я за Путина. И я считаю, что пусть Путин ещё 33 срока будет, пока он не умрёт. И более того, я считаю, что Путина надо сделать и императором, потому что в этой стране никакая демократия никогда в жизни не приживётся. Я в этом убеждён — меня можно резать на куски. Я считаю, что Путина нужно помазать на царство, сделать его царём. Посадить его в Эрмитаж . Я бы ему присягнул и прямо поклонился. Его уход будет трагедией для страны.
Предлагаю отлить из цемента на основе реплики из оригинала.
Предлагаю отлить на оригиналы.
всей страной?
Он прав
В России лишь маленький процент людей хочет перемен и смены власти,другим нравится стабильность и пригретые места
Как будто я не прав,на баррикады пойдёте завтра,если будет революция?
Ты совсем ебобо? Перемены != революция.
Не сразу узнал мужика. При всем прочем, здоровья ему и успехов в лечении. Конечно понимаю, что это просто комментарий, и вряд ли он увидит его, но все же
Чел тупо в Императора превратился на фоне химии
Нет же. Вот же Император...
Тинькову -нет, а про второго - вот не знаю. Столько угробить и стольких обмануть...
Не из жалости к Путину. А просто потому что рак гораздо хуёвее сам по себе.
не понял мысли.
Мысль в том, что если выбирать - мир без рака, или мир без Путина, я выбрал бы мир без рака. И хуй с ним с Путиным. Никакие Путины не сравнятся с этой ебаной болезнью.
так то да, но первый комментарий
Блять, вот онкологию никому не пожелаю. Даже Путину. Хуёвое дерьмо, оч хуёвое.
говорил совсем о другом.
На vc ботов нагнали?
Не обязательно, люди в интернете почему-то обожают кого-то поддерживать
Переболел вирусом во время химии и здоровенький бегает, о как. Видимо от нежелания принудительной поездки в Америку иммунитет укрепился