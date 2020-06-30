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Артём Мазанов
1726

В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT — из-за санкций ЕС против Дмитрия Киселёва Материал редакции

Национальный совет по электронным СМИ Латвии призвал другие страны ЕС последовать их примеру.

44 комментария
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Национальный совет по электронным СМИ Латвии из-за санкций ЕС против Дмитрия Киселёва запретил вещание семи телеканалов RT. Об этом сообщается в Твиттере регулятора.

В Совете уточнили, что «самый влиятельный кремлёвский пропагандистский канал RT» находится под фактическим контролем Киселёва, на которого распространяются санкции ЕС «за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». Регулятор призвал и другие страны ЕС запретить вещание RT.

Доказательства, которые мы получили, очень убедительны, и мы будем призывать регуляторы во всех странах ЕС последовать нашему примеру и запретить RT на их территории. Для таких программ нет места ни в Латвии, ни в Европейском союзе.

Национальный совет по электронным СМИ Латвии

Регулятор уточнил, что такой запрет будет действовать до тех пор, пока Киселёв не уберут из списка санкций ЕС. Киселёв занимает пост генерального директора агентства «Россия сегодня», куда входят в том числе РИА «Новости» и Sputnik. RT официально не входит в состав «России сегодня».

Это не первый раз, когда национальный совет по электронным СМИ Латвии прекращает вещание российских телеканалов. В ноябре 2019 года в стране запретили девять каналов, так как ими владеет российский бизнесмен Юрий Ковальчук, в отношении которого действуют санкции ЕС.

#новости #медиа

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44 комментария
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Kyler

9

Молодцы, надеюсь все последуют из примеру, тогда смысла существования RT как такового не будет

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Евгений Клочков

Kyler
–8

имхо, свобода слова все же важнее, чем недопущение к вещанию пропагандистких ресурсов страшной и жадной бабы 

Ответить

ouxen

Kyler
0

Бабло само себя не потратит на его существование

Ответить

Serg Bootlegger

7

Так-так, что тут у нас, свобода слова? Ахахаха

Ответить

Evgeny Klyuchnikov

Serg
1

Так он сам против свободы слова, в чем проблема?

Ответить

Bkmz Иванов

Serg
–1

Не до такой же степени, как можно бред, и словесный понос причислять к слову?

Ответить

Максим Шпилёв

3

Их ещё и семь?

Ответить

Artyom Sidorov

Максим
4

чуть-чуть не хватило до кругов ада

Ответить

Евгений Клочков

Максим
0

Ребята ради отчетности набивают просмотры на ютубе как умеют

И через такое дробление (в отчете же суммой все пойдет), и через ботов, и через закупку видео, которые гарантированно сорвут кассу

Ответить

Max Belkov

4

Киселёвым по этому поводу высрет тонну ватных кирпичей. 

Ответить

Dias001 Rrn

3

Я замечаю что Путина за границей любят только в отсталых странах, а в цивилизованных странах ненавидят, и правильно

Ответить

Евгений Клочков

1

Дилемма: топить за свободу слова или за нелюбовь к армяше-тудей 

Ответить

Блаженный браслет

Евгений
3

Пропаганда за спизженные деньги, финансируемая узурпаторами власти из денег бесправного населения их нищей страны - это не свобода слова. Это буквально противоположное.

Ответить

Евгений Клочков

Блаженный
1

Это ее темная сторона, неотъемлемая от светлой

И пропаганде свиномедиамагнатке надо противопоставлять контрпропаганду и информирование, за какие ценности внутри отечества топит RT (а это шибко разное относительно того, что они вещают наружу) и на чьи деньги это все живет. 

Блокирование мне сложно принять как достойный способ борьбы, потому что, имхо, это открывает возможности пойти в таких делах и дальше 

Ответить

Блаженный браслет

Евгений
1

Не, это бесполезно. Ну то есть я ни в коем случае не навязываю тебе своё мнение, но я за свою жизнь никаких подтверждений обратному не вижу. 

Человек, который говорит "давайте вместе подумаем" никогда не выиграет у человека, который раздаёт всем вилы, бешено пучит глаза, орёт "вперёд" и показывает пальцем, куда с вилами нужно бежать.

Массы легко контролируемы, особенно когда они нищие и злые. Нищие и злые контролируемые массы всегда выберут пропаганду, а не информирование, потому что на пропаганда даёт чёткие и простые указания любить и ненавидеть, а информация не даёт ничего, кроме информации.

Анализ информации - это роскошь, которая возникает у человека с определённой стадии развития и с определённого же уровня благосостояния.

Ответить

Евгений Клочков

Блаженный
0

Массы легко контролируемы, особенно когда они нищие и злые. Нищие и злые контролируемые массы всегда выберут пропаганду

Это ж что, в ЕС нищие и злые люди? (просто не упускаю случая доебаться) 

Не спорю, что люди в своей массе поддаются манипуляциям. Но опять же, я все же ближе к идеи свободной конкуренции идей, потому пусть лучше делают контр-РТшную пропаганду уровня "ора и напученных глаз", чем тупо блочит неугодное 

Хотя да, зачастую грешу и сам помышляю о том, что заблочить "неправильных" - это удобно 

Ответить

Блаженный

Евгений
0

Нищие и злые люди есть везде. Задача RT - превращать их в оружие. Дестабилизация уже давно стала одной из основных задач пропаганды. Классический такой "не взлетим, так поплаваем" подход.

Свободная конкуренция идей - это прекрасно. Но разрешать её на мировой арене нужно от тех, кто как минимум не запрещает её у себя дома. Иначе эту самую арену заполнят фюреры всех мастей из всех помоек мира, у которых ты не выиграешь никогда. А то как для своих людей - так тотальная цензура, захват СМИ и сроки в пять лет за твит. А для любимых европейцев и американцев из кожи вон полезли прямо ради свободы слова.

RT в контексте свободы слова - это примерно как убивший двух жён и нещадно избивающий пока ещё живую третью каждый вечер мужик, который на курорте участвует в конкурсе "Мистер галантность".

Ответить

Vyacheslav Gorin

1

Всем, кто считает, что нельзя блокировать кремлепропаганду в пост-совковых странах, интегрированных в ЕС, так как это нарушает свободу слова - горите в аду. Я часто сталкивался с людьми, которые неосознанно для них самих становились жертвами внушения, это жалкое зрелище, в том числе разжигающее межнациональную ненависть.

Ответить

Евгений Клочков

Vyacheslav
2

жалуется на разжигание ненависти и внушение

желает гореть в аду 

Никаких противоречий не наблюдаешь? 

Ответить

Vyacheslav Gorin

Евгений
3

Нет, все согласно готтентотской морали

Ответить

Евгений Клочков

Vyacheslav
0

Уважаемо за искренность 

Ответить

Johan Pohan

2

прибалты стронг

Ответить

Vyacheslav Gorin

2

Ещё бы помойку под названием НТВ заблокировали, было бы ещё лучше

Ответить

Блаженный браслет

Vyacheslav
0

В Латвии показывает НТВ? Ох лол, это ж дно из дна.

Ответить

Горячий кавалер

1

Его бы ещё в Италию не пущать (ну или где там у него вилла) тогда вообще кайф будет 

Ответить

Ранний щит

Горячий
1

перепутал с соловьевым ;)

Ответить

Горячий кавалер

Ранний
1

-ла. Да я думаю и у Киселева где нибудь вилла есть

Ответить

Dias001 Rrn

Горячий
1

В Крыму, хотя он как-то захотел провести отпуск в Норвегии, но его не пустили

Ответить

dmzkrsk

1

А сколько фильмов запретили из-за санкций против Кевина Спейси?

Ответить

Никита Федоров

dmzkrsk
0

Что за санкции против Спейси?

Ответить

Константин Санкин

Никита
1

да никаких.
местные борцуны с сжв опять выдают желаемое за действительное.

Ответить

Блаженный браслет

Константин
0

Барнаул без фильмов с Кевином Спейси совсем зачах. Птицы не поют, трава не растёт.

Ответить

Социологический паук например

1

ЗОПРЕТИТЬ! НЕПУЩАТЬ!!!

Ответить

Блаженный браслет

0

Молодцы. Если это говно везде позапрещают, то на него перестанут осваивать деньги из бюджета. А то боброедка себя возомнила крутой телемагнаткой. Вещание на самые отсталые африканские страны и ещё пару помоек будет в самый раз для уровня их контента.

Ответить

Vyacheslav Gorin

Блаженный
1

Не перестанут

Ответить

Vladimir Medvedev

Блаженный
1

Ага, перестанут осваивать деньги на RT и налоги тебе снизят. Быстрей бы уже!

Ответить

ouxen

Vladimir
0

Как только путин уйдет сразу де заживем

Ответить

ouxen

Блаженный
0

Ага разбежались

Ответить

Тарас Пиорашко

–2

Предлагаю закрыть в ответ медузу и радиосвободы. Пс дизят хохслокот

Ответить

Dias001 Rrn

Тарас
1

В Украине совкодрочеров, сталинистов и ватников (совковых, а не вышиватников, их даже в Львове мало) также очень много, особенно среди старшего поколения

Ответить

Тарас Пиорашко

Dias001
0

Тоже промытые западной пропогандой

Ответить

Max Belkov

Тарас
0

Да это именно из-за западной пропаганды ты живешь в отсталой помойке скатывающейся в третий мир. А западные геи только спят и видят как выебать тебя в жопу. 

Ответить

Dias001 Rrn

Тарас
–1

На Западе хотя хватает своих пропагандонов, но в целом там честных журналистов намного больше, кроме леволиберальных (я либертарианец если что), а в России в основном всякие мудозвоны и боброедки

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Bkmz Иванов

0

Он же вроде просил ещё, чтобы его пустили в Европу

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