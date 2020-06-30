Комментарии
Внешние границы ЕС закрыты с середины марта.
Евросоюз определил список стран, с которыми откроет границы с 1 июля. В него вошли 14 стран: Австралия, Алжир, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уругвай, Черногория, Южная Корея, Япония.
Также в списке значится Китай, но для открытия границ с ним нужно, чтобы китайские власти сделали то же для ЕС. Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана считаются резидентами Евросоюза, потому им не нужны отдельные разрешения, отметили в заявлении.
Совет Европы добавил, что опубликованный список «не является юридически обязательным документом». Каждая отдельная страна ЕС может сама решать, соблюдать ли рекомендации.
Список пересматривают и обновляют каждые две недели «в зависимости от обстоятельств». Среди критериев, которые учитывает Евросоюз при открытии границ, – эпидемиологическая ситуация, применяемые правительством меры по сдерживанию распространения инфекции, а также «экономические и социальные соображения».
Число новых случаев заболевания за последние 14 дней должно быть не выше среднего по ЕС на 15 июня (16 заболевших на 100 тысяч человек);
Стабильный или убывающий тренд новых случаев двухнедельный период по сравнению с предыдущими 14 днями;
В целом ответ на распространение инфекции: тестирование, отслеживание контактов, отчётность и так далее.
Евросоюз не открыл границы для стран, входящих в топ-3 по заболеваемости коронавирусом: США (2,6 миллиона случаев), Бразилия (1,36 миллиона) и Россия (646 тысяч).
The New York Times сообщала, что ЕС рассматривал два списка государств, с которыми Евросоюз откроет границы с 1 июля, но ни в один из них не входили Россия, Бразилия и США.
дай пять!
Я свой причем оформил в феврале, дали на полгода. Жизнь смешнее анекдотов, да!
В феврале мне дали на 3, но тем не менее обидно
И мне дайте грустное пять
Телевизионный франт
У меня до декабря. Но я даже не надеюсь на него, потому что без вакцины летать куда-то — такое себе
Угадайте, кто осенью собирался валить на учебу в другую страну/
Мне повезло) в феврале полугодовалый кончился. Осенью и в декабре успел в Европу сгонять)
Страну не закроют изнутри. Ее изолируют снаружи как северную корею
Кек, а так то корейские власти прям всех выпускают
Ты прочитай ещё раз что он пишет, что злой мир не пускает корейцев в их страны, а не то что в стране тоталитарный пиздец при котором за попытку выехать можно огрести
Ну если ты едешь через пропускные пункты, то у тебя уже есть разрешение на выезд (работа в китае), а так через границу, не только караул серерокорейских погранцов будет иметь вопросы.
Дак и слава богу
Там вторая волна ведь
Запасаемся попкорном
Коронавирус 2 сезон — уже скоро
То есть никого не смущает, что корона в принципе хуярит сильнее чем обычно, какие границы, какие путешествия
Кстати, спешу напомнить, что это не из-за русофобии происходит, а из-за объективной оценки бездарных действий нашего правительства руководителями стран ЕС.
Да, все верно. Именно поэтому в этом списке нет сша. Бездарные руководители.
А вообще неплохо было бы включить свои мозги и вспомнить, если память вообще работает, что в разных странах в разное время эпидемия начиналась. Какие-то страны уже вышли, а какие-то еще нет.
Но, прежде чем ляпать про бездарность кого-либо, нужно посмотреть графики течения эпидемии. И только потом открывать свой рот и что-то нести.
Разжую кашу для детей: в РФ на протяжении всего времени картина по открытым-активным случаям на долю населения такая же как и во Франции и гораздо лучше всяких великобританий и тд
А никто и не говорит, что в США хорошо. Зато я могу похвалить Чехию, которая прекрасно справилась с эпидемией.
К тому же еще вопрос, насколько можно доверять статистике из России. Собянин говорил, что в Москве переболело +/- 15%, что гораздо выше статистики. ЗАГСы тоже публикуют цифры по смертности, которые выше официальных. В регионах вообще не понятная картина - в больницах заканчиваются койкоместа, а статистика показывает всего 97-99 случаев. Так что я склонен к мнению, что данные в России это полная брехня.
К слову, вы просто набросили "а вот в США негров линчуют". Мне плевать что там в США. Я в России живу, и должен оценивать действия своего правительства.
Но сегодня вечером соловьев будет по телику объяснять, что страны запада нашли предлог, чтобы нанести очередной удар по россиянам, но нам это только на пользу!
И слава аллаху. Без туристов сейчас хорошо и спокойно
А что если в Евросоюз заезжать через одну из стран "белого" списка? или не прокатит?
Не прокатит:
start lifting the travel restrictions at the external borders for RESIDENTS of the following third countries