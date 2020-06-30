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Новости
Алексей Боржонов
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Евросоюз 1 июля откроет границы для 14 стран. России среди них нет Материал редакции

Внешние границы ЕС закрыты с середины марта.

46 комментариев
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Евросоюз определил список стран, с которыми откроет границы с 1 июля. В него вошли 14 стран: Австралия, Алжир, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уругвай, Черногория, Южная Корея, Япония.

Также в списке значится Китай, но для открытия границ с ним нужно, чтобы китайские власти сделали то же для ЕС. Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана считаются резидентами Евросоюза, потому им не нужны отдельные разрешения, отметили в заявлении.

Совет Европы добавил, что опубликованный список «не является юридически обязательным документом». Каждая отдельная страна ЕС может сама решать, соблюдать ли рекомендации.

Список пересматривают и обновляют каждые две недели «в зависимости от обстоятельств». Среди критериев, которые учитывает Евросоюз при открытии границ, – эпидемиологическая ситуация, применяемые правительством меры по сдерживанию распространения инфекции, а также «экономические и социальные соображения».

  • Число новых случаев заболевания за последние 14 дней должно быть не выше среднего по ЕС на 15 июня (16 заболевших на 100 тысяч человек);

  • Стабильный или убывающий тренд новых случаев двухнедельный период по сравнению с предыдущими 14 днями;

  • В целом ответ на распространение инфекции: тестирование, отслеживание контактов, отчётность и так далее.

Евросоюз не открыл границы для стран, входящих в топ-3 по заболеваемости коронавирусом: США (2,6 миллиона случаев), Бразилия (1,36 миллиона) и Россия (646 тысяч).

  • Внешние границы ЕС закрыты с середины марта. Въезд на его территорию разрешили гражданам входящих в него стран, людям, имеющим вид на жительство в них, и нескольким другим категориям граждан, например, дипломатам;

  • The New York Times сообщала, что ЕС рассматривал два списка государств, с которыми Евросоюз откроет границы с 1 июля, но ни в один из них не входили Россия, Бразилия и США.

#новости #covid19

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46 комментариев
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Радикальный Илья

37

Угадайте, у кого прямо сейчас прогорает шенген?

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Maxim Semenov

Радикальный
8

дай пять!

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Maxim Semenov

Maxim
12

Я свой причем оформил в феврале, дали на полгода. Жизнь смешнее анекдотов, да!

Ответить

Gregory Galperin

Maxim
1

В феврале мне дали на 3, но тем не менее обидно

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умный человек

Gregory
3

В феврале дали на год. Надеюсь, что дадут воспользоваться ещё

Ответить

Сергей Звезда

Maxim
5

И мне дайте грустное пять

Ответить

Рекламный кубок

Сергей
1

Верни старую аватарку

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Телевизионный франт

Сергей
0

У меня до декабря. Но я даже не надеюсь на него, потому что без вакцины летать куда-то — такое себе

Ответить

Maxim Semenov

Сергей
0

🙏

Ответить

Sancobot

Радикальный
1

Угадайте, кто осенью собирался валить на учебу в другую страну/

Ответить

Internet

Sancobot
1

Так на учебу же можно! 

Ответить

Sancobot

Internet
0

Я ещё визу не получил, а консульства не открываются/

Ответить

Internet

Sancobot
0

А, тогда да, печально.

Ответить

kexitt

Радикальный
0

чур не я

Ответить

Antony Divnich

Радикальный
0

У меня

Ответить

Evgeniy Smirnov

Радикальный
0

Оформил у французов на много лет, кек

Ответить

Подобный Данила

Радикальный
0

жиза, двухгодовой, неоткрытый

Ответить

Nurbek Yesmagambetov

Радикальный
0

Мне повезло) в феврале полугодовалый кончился. Осенью и в декабре успел в Европу сгонять) 

Ответить

Андрей Рядькин

Радикальный
0

Козырну сгорающей британской визой

Ответить

Андрей Капралов

4

Страну не закроют изнутри. Ее изолируют снаружи как северную корею

Ответить

Litnikov Danil

Андрей
3

Кек, а так то корейские власти прям всех выпускают

Ответить

Sancobot

Litnikov
1

Ну, в целом сейчас поехать в неё не так и сложно, по крайней мере из России/

Ответить

Litnikov Danil

Sancobot
0

Ты прочитай ещё раз что он пишет, что злой мир не пускает корейцев в их страны, а не то что в стране тоталитарный пиздец при котором за  попытку выехать можно огрести

Ответить

Серый кардинал

Litnikov
0

Ну если ты едешь через пропускные пункты, то у тебя уже есть разрешение на выезд (работа в китае), а так через границу, не только караул серерокорейских погранцов будет иметь вопросы.

Ответить

Пора валить

5
Ответить

# realfiddy

4

непонел 

Ответить

Dc Maniac

–7

Дак и слава богу
Там вторая волна ведь
Запасаемся попкорном

Коронавирус 2 сезон — уже скоро

Ответить

Принудительный супер_стар

Dc
7

То ли в России: идеальный шторм

Ответить

Vladimir

2

То есть никого не смущает, что корона в принципе хуярит сильнее чем обычно, какие границы, какие путешествия 

Ответить

Pavel Reich

Vladimir
1

Вот мне интересно, откуда у тебя такая информация? 

Ответить

Maxim Semenov

1

Кстати, спешу напомнить, что это не из-за русофобии происходит, а из-за объективной оценки бездарных действий нашего правительства руководителями стран ЕС.

Ответить

Alexander

Maxim
–1

Да, все верно. Именно поэтому в этом списке нет сша. Бездарные руководители.

А вообще неплохо было бы включить свои мозги и вспомнить, если память вообще работает, что в разных странах в разное время эпидемия начиналась. Какие-то страны уже вышли, а какие-то еще нет.
Но, прежде чем ляпать про бездарность кого-либо, нужно посмотреть графики течения эпидемии. И только потом открывать свой рот и что-то нести.

Разжую кашу для детей: в РФ на протяжении всего времени картина по открытым-активным случаям на долю населения такая же как и во Франции и гораздо лучше всяких великобританий и тд

Ответить

Maxim Semenov

Alexander
2

А никто и не говорит, что в США хорошо. Зато я могу похвалить Чехию, которая прекрасно справилась с эпидемией.

К тому же еще вопрос, насколько можно доверять статистике из России. Собянин говорил, что в Москве переболело +/- 15%, что гораздо выше статистики. ЗАГСы тоже публикуют цифры по смертности, которые выше официальных. В регионах вообще не понятная картина - в больницах заканчиваются койкоместа, а статистика показывает всего 97-99 случаев. Так что я склонен к мнению, что данные в России это полная брехня.

Ответить

Alexander

Maxim
0

Такая же брехня, как и во всех остальных странах. Такие же случаи известны и в других странах. Однако вы склонны считать, что где-то там такого (погрешности данных) же нет и всё там идеально.

Ответить

Maxim Semenov

Alexander
1

К слову, вы просто набросили "а вот в США негров линчуют". Мне плевать что там в США. Я в России живу, и должен оценивать действия своего правительства.

Ответить

Maxim Semenov

Maxim
1

Но сегодня вечером соловьев будет по телику объяснять, что страны запада нашли предлог, чтобы нанести очередной удар по россиянам, но нам это только на пользу!

Ответить

Бунт Протеста

Maxim
0

И далеко не только нашего

Ответить

Shlomo Goldenberg

–2

И слава аллаху. Без туристов сейчас хорошо и спокойно 

Ответить

ouxen

Shlomo
0

Как ты смеешь

Ответить

Serg Bootlegger

0

Евровосок готовит железный занавес

Ответить

Ксения Павлюченко

0

А что если в Евросоюз заезжать через одну из стран "белого" списка? или не прокатит?

Ответить

красивый комбинатор

Ксения
0

Не прокатит:

start lifting the travel restrictions at the external borders for RESIDENTS of the following third countries

Ответить

Дыня из багажника

0

Поедем через Сербию, хуле)

Ответить

Анонимный Махарадж

0

@Алексей Боржонов не являешься не являешься

Ответить

Алексей Акулов

0

Вторая волна будет, скриньте

Ответить

 Anatoly Bereznyak

–1

Сами себе насрали в карман с массовым тестированием

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