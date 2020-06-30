Внешние границы ЕС закрыты с середины марта.

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Евросоюз определил список стран, с которыми откроет границы с 1 июля. В него вошли 14 стран: Австралия, Алжир, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уругвай, Черногория, Южная Корея, Япония.

Также в списке значится Китай, но для открытия границ с ним нужно, чтобы китайские власти сделали то же для ЕС. Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана считаются резидентами Евросоюза, потому им не нужны отдельные разрешения, отметили в заявлении.

Совет Европы добавил, что опубликованный список «не является юридически обязательным документом». Каждая отдельная страна ЕС может сама решать, соблюдать ли рекомендации.

Список пересматривают и обновляют каждые две недели «в зависимости от обстоятельств». Среди критериев, которые учитывает Евросоюз при открытии границ, – эпидемиологическая ситуация, применяемые правительством меры по сдерживанию распространения инфекции, а также «экономические и социальные соображения».

Число новых случаев заболевания за последние 14 дней должно быть не выше среднего по ЕС на 15 июня (16 заболевших на 100 тысяч человек);

Стабильный или убывающий тренд новых случаев двухнедельный период по сравнению с предыдущими 14 днями;

В целом ответ на распространение инфекции: тестирование, отслеживание контактов, отчётность и так далее.

Евросоюз не открыл границы для стран, входящих в топ-3 по заболеваемости коронавирусом: США (2,6 миллиона случаев), Бразилия (1,36 миллиона) и Россия (646 тысяч).