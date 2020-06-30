Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Комментарии

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
601

Медицинское издание Vademecum подало в суд на Роскомнадзор и Генпрокуратуру из-за блокировки за фейк о коронавирусе Материал редакции

В статье сообщалось, что больницы Москвы получат компенсацию за лечение больных с Covid-19, только если пациентов привезли на скорой.

4 комментария
В закладки

Медицинское издание Vademecum подало в суд на Роскомнадзор и Генпрокуратуру из-за блокировки после статьи о компенсациях московским больницам за лечение людей с коронавирусной инфекцией Covid-19. Об этом пишет «МБХ медиа».

Издание потребовало признать незаконными соответствующее требование Генпрокуратуры и действия Роскомнадзора по блокировке сайта.

Мы подали в суд, так как самостоятельно Генпрокуратура не может отменить своё решение. Нас об этом они уведомили в официальном ответе на предложение отменить акт реагирования (вроде так это называется). У нас других вариантов нет — идём в суд.

Дмитрий Кряжев
главный редактор Vademecum Дмитрий Кряжев, цитата по РБК

22 апреля издание опубликовало статью где сообщалось, что московские больницы получат компенсацию за лечение больных с Covid-19, только если пациентов привезли на скорой помощи. В качестве источника было указано письмо Московского городского фонда ОМС (МГФОМС). На следующий день МГФОМС заявил, что пациентов с коронавирусом должны привозить только на скорой, фонд призвал жителей Москвы не обращаться самостоятельно в стационары «во избежание перегрузки системы здравоохранения города».

28 апреля прокуратура признала статью Vademecum фейковой. В тот же день Роскомнадзор заблокировал сайт издания. На следующий день статью о компенсациях московским больницам удалили, регулятор сайт разблокировал. Главред издания заявлял, что у удалённой статьи «было огромное количество перепечаток, в том числе её некорректно цитировали разные хайповые ресурсы, которые не разбираются в этой теме и интерпретировали информацию так, как они её понимали».

#новости #коронавирус #фейки

Артём Мазанов PLUS
+116 565
Ну привет
1
9
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0444\u0435\u0439\u043a\u0438","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441"], "comments": 4, "likes": 9, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 183413, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 30 Jun 2020 18:25:20 +0300", "is_special": false }
Мероприятия в сфере ИТ и маркетинга
Поиск лекций, конференций и других событий на vc.ru
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
4 комментария
Популярные
По порядку

Особый ихтиандр

1

Тут пишут про бездумные перепечатки, и смысловые ошибки, на ДТФ - про постоянные косяки игровых журналистов, проплаченные мнения и т.д.
Насколько же мировая журналистика в жопе. 

Ответить

Александр Мирошников

Особый
0

Канал в телеге это не журналистика.

Ответить

Особый ихтиандр

Александр
0

Вообще - уже журналистика. Но я про ее состояние в целом.

Ответить

Александр Мирошников

0

Все покупается, все продаётся, на всех можно надавить.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет
Twitch заблокировал официальный канал Трампа, а Reddit — фанатское сообщество о президенте США
В обоих случаях причиной стало нарушение правил площадки.
138
Новости
«Меня спасли тремя химиями»: Олег Тиньков рассказал о лечении лейкемии и намерении сделать пересадку костного мозга
Во время лечения предприниматель перенёс коронавирус.
203
Новости
Путин выступит с обращением к россиянам перед голосованием по Конституции
Оно начнётся около 14:00 по московскому времени.
160
Популярное за три дня
Новости
Единственный в России корги-полицейский ушёл на пенсию
Офицер Рыжий служил в транспортной полиции Нижнего Новгорода.
49
Новости
Суд оправдал наездницу по делу о допинге — её лошадь съела сено, на которое помочился принявший обезболивающее мужчина
Трамадол обнаружили в организме лошади швейцарской наездницы в 2017 году.
54
Новости
Красноярский журналист «Вестей» назвал поправки в Конституцию «историческим преступлением» и уволился
«За всю карьеру мне не приходилось пиарить откровенно деструктивные действия властей. И сейчас не хочу».
94
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

NiemandDa

«Меня спасли тремя химиями…

Илья Ерохин

Запись в подсайте Twitter

Rodion Kutsaev

Кадыров предложил избрать…

Сергей Яковенко

В Латвии запретили вещание семи…

glimpse unthinkable

Кадыров предложил избрать…

Alex

Семья в Москве обнаружила, что…

NightmareZ

В Латвии запретили вещание семи…

миша лисицын

Запись в подсайте Twitter

Евгений Клочков

В Латвии запретили вещание семи…