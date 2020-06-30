В статье сообщалось, что больницы Москвы получат компенсацию за лечение больных с Covid-19, только если пациентов привезли на скорой.

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Медицинское издание Vademecum подало в суд на Роскомнадзор и Генпрокуратуру из-за блокировки после статьи о компенсациях московским больницам за лечение людей с коронавирусной инфекцией Covid-19. Об этом пишет «МБХ медиа».

Издание потребовало признать незаконными соответствующее требование Генпрокуратуры и действия Роскомнадзора по блокировке сайта.

Мы подали в суд, так как самостоятельно Генпрокуратура не может отменить своё решение. Нас об этом они уведомили в официальном ответе на предложение отменить акт реагирования (вроде так это называется). У нас других вариантов нет — идём в суд.

Дмитрий Кряжев главный редактор Vademecum Дмитрий Кряжев, цитата по РБК

22 апреля издание опубликовало статью где сообщалось, что московские больницы получат компенсацию за лечение больных с Covid-19, только если пациентов привезли на скорой помощи. В качестве источника было указано письмо Московского городского фонда ОМС (МГФОМС). На следующий день МГФОМС заявил, что пациентов с коронавирусом должны привозить только на скорой, фонд призвал жителей Москвы не обращаться самостоятельно в стационары «во избежание перегрузки системы здравоохранения города».