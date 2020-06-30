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В статье сообщалось, что больницы Москвы получат компенсацию за лечение больных с Covid-19, только если пациентов привезли на скорой.
Медицинское издание Vademecum подало в суд на Роскомнадзор и Генпрокуратуру из-за блокировки после статьи о компенсациях московским больницам за лечение людей с коронавирусной инфекцией Covid-19. Об этом пишет «МБХ медиа».
Издание потребовало признать незаконными соответствующее требование Генпрокуратуры и действия Роскомнадзора по блокировке сайта.
22 апреля издание опубликовало статью где сообщалось, что московские больницы получат компенсацию за лечение больных с Covid-19, только если пациентов привезли на скорой помощи. В качестве источника было указано письмо Московского городского фонда ОМС (МГФОМС). На следующий день МГФОМС заявил, что пациентов с коронавирусом должны привозить только на скорой, фонд призвал жителей Москвы не обращаться самостоятельно в стационары «во избежание перегрузки системы здравоохранения города».
28 апреля прокуратура признала статью Vademecum фейковой. В тот же день Роскомнадзор заблокировал сайт издания. На следующий день статью о компенсациях московским больницам удалили, регулятор сайт разблокировал. Главред издания заявлял, что у удалённой статьи «было огромное количество перепечаток, в том числе её некорректно цитировали разные хайповые ресурсы, которые не разбираются в этой теме и интерпретировали информацию так, как они её понимали».
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