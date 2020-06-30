Комментарии
За два месяца таким доступом воспользовались 500 тысяч абонентов.
Минкомсвязи продлит эксперимент по бесплатному доступу к «социально значимым» сайтам до конца 2020 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева.
Эксперимент завершится 31 декабря. Шадаев рассказал, что за два месяца им воспользовались 500 тысяч абонентов. Министр заявил, что «страхи операторов, связанные с тем, что абоненты будут массово выбирать социальный доступ, не оправдались».
Идея сделать бесплатным доступ к «социально значимым» сервисам принадлежит Владимиру Путину. 6 апреля Минкомсвязи утвердила список таких сайтов. Эксперимент начался с 1 апреля и должен был завершиться 1 июля.
Эксперимент
Ох уж эти эксперименты блядь. Что не эксперимент - так очередная убитая отрасль в стране.
Министр заявил, что «страхи операторов, связанные с тем, что абоненты будут массово выбирать социальный доступ, не оправдались».
А кто платить за это будет?
Говорить, что абоненты массово переходят на социальный интернет, нельзя.
Так много времени прошло, ага.
Идея сделать бесплатным доступ к «социально значимым» сервисам принадлежит Владимиру Путину.
Вот что удивляет больше всего, так это то, что Путин сам построил карьеру после развала, он прошел через весь этот пиздец, и все равно блядь пытается пародировать совок.
Ну не бывает бесплатного блядь. Не бывает и все. Я не хочу платить сверху за интернет еще 100 рублей, чтобы кто-то пользовался интернетом за бесплатно.