Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Комментарии

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
1105

Эксперимент по бесплатному доступу к «социально значимым» сайтам продлят до конца 2020 года Материал редакции

За два месяца таким доступом воспользовались 500 тысяч абонентов.

4 комментария
В закладки

Минкомсвязи продлит эксперимент по бесплатному доступу к «социально значимым» сайтам до конца 2020 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева.

Эксперимент завершится 31 декабря. Шадаев рассказал, что за два месяца им воспользовались 500 тысяч абонентов. Министр заявил, что «страхи операторов, связанные с тем, что абоненты будут массово выбирать социальный доступ, не оправдались».

Сервис востребован, но мы не видим гигантского объёма бесплатного трафика. Говорить, что абоненты массово переходят на социальный интернет, нельзя.

Максут Шадаев
министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

Идея сделать бесплатным доступ к «социально значимым» сервисам принадлежит Владимиру Путину. 6 апреля Минкомсвязи утвердила список таких сайтов. Эксперимент начался с 1 апреля и должен был завершиться 1 июля.

#новости #интернет

Артём Мазанов PLUS
+116 650
Ну привет
1
7
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442"], "comments": 4, "likes": 7, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 183420, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 30 Jun 2020 19:01:58 +0300", "is_special": false }
Мероприятия в сфере ИТ и маркетинга
Поиск лекций, конференций и других событий на vc.ru
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
4 комментария
Популярные
По порядку

Al

13

Эксперимент

Ох уж эти эксперименты блядь. Что не эксперимент - так очередная убитая отрасль в стране.

Министр заявил, что «страхи операторов, связанные с тем, что абоненты будут массово выбирать социальный доступ, не оправдались».

А кто платить за это будет? 

Говорить, что абоненты массово переходят на социальный интернет, нельзя.

Так много времени прошло, ага.

Идея сделать бесплатным доступ к «социально значимым» сервисам принадлежит Владимиру Путину.

Вот что удивляет больше всего, так это то, что Путин сам построил карьеру после развала, он прошел через весь этот пиздец, и все равно блядь пытается пародировать совок.

Ну не бывает бесплатного блядь. Не бывает и все. Я не хочу платить сверху за интернет еще 100 рублей, чтобы кто-то пользовался интернетом за бесплатно. 

Ответить

ユリー シャネ

Al
0

Я не хочу платить сверху за интернет еще 100 рублей, чтобы кто-то пользовался интернетом за бесплатно. 

Путин: Слыш, плати

Ответить

Женатый каякер

0

мы не видим гигантского объёма бесплатного трафика

Неуловимый Джо

Ответить

Интеллектуальный Петя

0

Если бы кто-то стремился реализовать с таким же рвением хоть одну мою идею

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Путин выступил с самым коротким обращением, призвав к голосованию. Но куда интереснее то, как это выглядело
Путин в кадре был выше памятника, высота которого — 25 метров.
140
Интернет
Пара из Сент-Луиса направила оружие на протестующих, оказавшихся возле их дома. И стала героями фотожаб
В соцсетях одни осудили пару, поскольку демонстранты шли не к ним, а к дому мэра, а другие поддержали право защищать частную собственность. В любом случае, супруги стали популярны в сети.
262
Разборы
Россия и Чехия ссорятся с начала года. В ход идут споры о войне, Немцове и обвинения в попытке отравить мэра Праги
Путь от неоднозначного отношения чехов к маршалу Коневу до рицина в багаже российского дипломата.
218
Популярное за три дня
Новости
Белорусский телеведущий уволился с государственного телеканала после постов в соцсетях с критикой власти
Антон Мартыненко писал, что он «не Лев Толстой, но тоже не может молчать».
48
Интернет
«Корона — выдумка либералов»: Саша Барон Коэн в образе проник на ультраправый митинг и спел со сцены абсурдную песню
Ради розыгрыша замаскированный под кантри-певца актёр стал спонсором фестиваля и нанял свою охрану, чтобы организаторы не помешали ему выступить.
74
Новости
Главред «Медузы» Иван Колпаков впервые рассказал свою версию событий, которые привели к обвинению в харассменте
Колпаков считает, что «за свою ошибку заплатил сполна». Он рассказал, что после его увольнения основатели «Медузы» поссорились, а редакция — «посыпалась».
192
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Павленко и дизайн

Запись в подсайте Дизайн и…

Озорной Лис

Паблик: Фейковые превью Максима…

Макс Романенко

Паблик: Фейковые превью Максима…

alexferman

В Латвии запретили вещание семи…

Артур Логвинов

В Латвии запретили вещание семи…

Олег Мельник

Евросоюз 1 июля откроет границы…

Nikolay Mn

BMW добавила к логотипу в…

Артур Логвинов

В Латвии запретили вещание семи…

Виталий Иванович…

В Латвии запретили вещание семи…

Андрей Лютостанский

Паблик: Фейковые превью Максима…

alexferman

В Латвии запретили вещание семи…

ouxen

Запись в подсайте Животные

Артур Логвинов

В Латвии запретили вещание семи…