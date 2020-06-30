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Новости
Артём Мазанов
7792

Журналист Би-би-си узнал, что сотрудники метро Москвы отчитывались о голосовании — год назад он случайно попал в их чат Материал редакции

О том, как именно проголосовали участники чата, они не сообщали.

27 комментариев
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Сотрудников московского метро просили отчитываться о голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает русская служба Би-би-си — их корреспондент Пётр Козлов год назад случайно попал в чат сотрудников подземки.

Служебную сим-карту издание выдало Козлову в 2018 году. После того, как он её активировал, ему часто стали звонить и спрашивать «Костю». В августе 2019 года Козлова добавили в чат в WhatsApp под названием «Депо» — там обсуждали покупку цветов на день рождения и корпоративное мероприятие.

Перед голосованием по Конституции администратор чата попросил его участников рассказать о том, где они будут голосовать: дистанционно, на своём участке или не по месту жительства. 25 июня – в первый день голосования – участники чата начали отчитываться о посещении избирательного участка, а некоторые прикрепляли скрин с электронного голосования. О том, как именно проголосовали участники чата, они не сообщали.

Изображение Би-би-си

Би-би-си идентифицировала участников чата через программу Getcontact, которая показывает, как человек записан в телефонных книжках других людей. Ими оказались руководящие работники профсоюза московского метрополитена. Козлов позвонил трём сотрудникам, которые заявили, что голосовать их не принуждали. «Это мой гражданский долг», — сообщил один из них.

Администратором чата, попросившим рассказать о том, кто и где будет голосовать, оказалась заведующая организационным отделом профсоюза метро Москвы Юлия Мокрина. В беседе с журналистом, отчётность о голосовании в первый день она объяснила «статическим отчётом о профсоюзной работе».

Козлов выяснил, что его номер раньше использовал глава первичной профсоюзной организации электродепо «Свиблово». Журналиста исключили из чата после того, как он начал разбираться с отчётами о голосовании.

#новости #конституция

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27 комментариев
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ユリー シャネ

34

Шпионы уже даже в рядах сотрудников метро, дожили...

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Yt

ユリー
1

Все по заветам гэбни и Штази. 
После того как я узнал, что в совке была агентура на заводе Fiat в Италии чтобы пиздить чертежи я ничему не удивляюсь.

Ответить

Конрад Карлович

Yt
3

Fiat 124 (1966 год)

Ответить

Евгений Клочков

Конрад
2

Ну купили-то все (и оборудование для ВАЗ) легально 

Ответить

Евгений Клочков

Yt
3

Вы будете смеяться, но автоВАЗ спроектировали итальянцы. И чертежи для выпуска копейки тоже дали из ФИАТ, легально. 

И Тольятти потому в честь итальянца и назван

Ответить

Ivan Beloborodov

Yt
0

Если что, с Fiat давно и плодотворно сотрудничали и делегации приезжали к ним и нам.

Ответить

Jesus Surfer

Yt
–1

Хуйню полную сказал

Ответить

Команданте Фидель

Yt
–1

И какие чертежи спиздили?

Ответить

Madsons

31

Мне стыдно, страна говноедов, как вообще эти люди могут осуждать фашистов, когда сами готовы выполнять абсолютно все, что скажет начальник.

Ответить

Интеллектуальный Петя

Madsons
13

Они ещё могут улюлюкать тебе в соцсетях, говоря, что ты говноед неблагодарный, что можешь свалить, если не нравится, ну и всякое говно типа патриотическое выливать

Ответить

A big purple banana 🍆

Madsons
5

Просто они настолько ленивые распиздяи, что им страшно потерять работу на которую они еле устроились. Ну и культ похуичества процветает

Ответить

Zakhar Zakharov

Madsons
3

а вдруг они все вместе решили проголосовать против? 

Ответить

Seara

Madsons
Нейротекст
1

Не в стране дело, это ты хуйню какую-то несешь, ведь у нее нет гражданского общества и она не может быть частью этой системы. Она имеет право на существование, потому что оно имеет право её решать.

Ответить

alexferman

12

Тикай с городу тоби пизда

Серьёзно, на него же дело открыть могут, скажут что служебная переписка метро это гостайна

Ответить

Roman Trifonov

alexferman
16

Служебная переписка должна вестись через служебные средства передачи информации.

Ответить

Nikita Zubkov

alexferman
9

Гостайна в вотсапе?

Ответить

Hyman Krustofsky

Nikita
0

Согласен, пора в Telegram переходить.

Ответить

Михаил Бочаров

Hyman
1

Настоящие гостайны только в ICQ

Ответить

Сельский Мика

7

О том, как именно проголосовали участники чата, они не сообщали.

Это и незачем, бюллетени считать не будут.

Ответить

Bad Bear

2

Ну так все бюджетники. Зачем только это. Непонятно.

Ответить

Marat Khamadeev

Bad
3

Плюсую. Тоже не понимаю, в чем принципиально новость. Такая процедура существует уже больше 10 лет в большинстве бюджетных организаций, в том числе и в моем университете. Я, понятное дело, кладу на это все свой несобственный криволинейный интеграл, и никогда мне это не выходило боком. Но зачем это всё я так и не узнал.

Ответить

Bad Bear

Marat
0

То же самое. Только сейчас охуенная отговорка в виде короны.

Ответить

Al

Bad
0

А потом в твиторе 
ПЛАК ПЛАК ПЛАК ЗАРПЛАТЫ НИПЛАТЯТ МЕСЯЦАМИ 

Ответить

Сергей Васильев

2

То есть важно чтобы голосовали вообще а не за что именно. Дрожат ножки у наших НЕТУшек?

Ответить

Ирина Голунова

0

то есть ровно год никакой хуйни в вотсапном чатике не происходило...
хм

Ответить

Илья Коробейников

Нейротекст
0

Ведь у нас все так плохо, что даже не доживают до пенсии. Не понимаю, как можно жить в мире, где люди живут в такой стране?

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Dias001 Rrn

0

Сначала подумал что в этот чат добавили британского журналиста

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