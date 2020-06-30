О том, как именно проголосовали участники чата, они не сообщали.

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Сотрудников московского метро просили отчитываться о голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает русская служба Би-би-си — их корреспондент Пётр Козлов год назад случайно попал в чат сотрудников подземки.

Служебную сим-карту издание выдало Козлову в 2018 году. После того, как он её активировал, ему часто стали звонить и спрашивать «Костю». В августе 2019 года Козлова добавили в чат в WhatsApp под названием «Депо» — там обсуждали покупку цветов на день рождения и корпоративное мероприятие.

Перед голосованием по Конституции администратор чата попросил его участников рассказать о том, где они будут голосовать: дистанционно, на своём участке или не по месту жительства. 25 июня – в первый день голосования – участники чата начали отчитываться о посещении избирательного участка, а некоторые прикрепляли скрин с электронного голосования. О том, как именно проголосовали участники чата, они не сообщали.

Изображение Би-би-си

Би-би-си идентифицировала участников чата через программу Getcontact, которая показывает, как человек записан в телефонных книжках других людей. Ими оказались руководящие работники профсоюза московского метрополитена. Козлов позвонил трём сотрудникам, которые заявили, что голосовать их не принуждали. «Это мой гражданский долг», — сообщил один из них.

Администратором чата, попросившим рассказать о том, кто и где будет голосовать, оказалась заведующая организационным отделом профсоюза метро Москвы Юлия Мокрина. В беседе с журналистом, отчётность о голосовании в первый день она объяснила «статическим отчётом о профсоюзной работе».