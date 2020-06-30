Комментарии
О том, как именно проголосовали участники чата, они не сообщали.
Сотрудников московского метро просили отчитываться о голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает русская служба Би-би-си — их корреспондент Пётр Козлов год назад случайно попал в чат сотрудников подземки.
Служебную сим-карту издание выдало Козлову в 2018 году. После того, как он её активировал, ему часто стали звонить и спрашивать «Костю». В августе 2019 года Козлова добавили в чат в WhatsApp под названием «Депо» — там обсуждали покупку цветов на день рождения и корпоративное мероприятие.
Перед голосованием по Конституции администратор чата попросил его участников рассказать о том, где они будут голосовать: дистанционно, на своём участке или не по месту жительства. 25 июня – в первый день голосования – участники чата начали отчитываться о посещении избирательного участка, а некоторые прикрепляли скрин с электронного голосования. О том, как именно проголосовали участники чата, они не сообщали.
Би-би-си идентифицировала участников чата через программу Getcontact, которая показывает, как человек записан в телефонных книжках других людей. Ими оказались руководящие работники профсоюза московского метрополитена. Козлов позвонил трём сотрудникам, которые заявили, что голосовать их не принуждали. «Это мой гражданский долг», — сообщил один из них.
Администратором чата, попросившим рассказать о том, кто и где будет голосовать, оказалась заведующая организационным отделом профсоюза метро Москвы Юлия Мокрина. В беседе с журналистом, отчётность о голосовании в первый день она объяснила «статическим отчётом о профсоюзной работе».
Козлов выяснил, что его номер раньше использовал глава первичной профсоюзной организации электродепо «Свиблово». Журналиста исключили из чата после того, как он начал разбираться с отчётами о голосовании.
Шпионы уже даже в рядах сотрудников метро, дожили...
Fiat 124 (1966 год)
Вы будете смеяться, но автоВАЗ спроектировали итальянцы. И чертежи для выпуска копейки тоже дали из ФИАТ, легально.
И Тольятти потому в честь итальянца и назван
Если что, с Fiat давно и плодотворно сотрудничали и делегации приезжали к ним и нам.
Мне стыдно, страна говноедов, как вообще эти люди могут осуждать фашистов, когда сами готовы выполнять абсолютно все, что скажет начальник.
Интеллектуальный Петя
Они ещё могут улюлюкать тебе в соцсетях, говоря, что ты говноед неблагодарный, что можешь свалить, если не нравится, ну и всякое говно типа патриотическое выливать
Просто они настолько ленивые распиздяи, что им страшно потерять работу на которую они еле устроились. Ну и культ похуичества процветает
Тикай с городу тоби пизда
Серьёзно, на него же дело открыть могут, скажут что служебная переписка метро это гостайна
Служебная переписка должна вестись через служебные средства передачи информации.
Гостайна в вотсапе?
Согласен, пора в Telegram переходить.
Ну так все бюджетники. Зачем только это. Непонятно.
Плюсую. Тоже не понимаю, в чем принципиально новость. Такая процедура существует уже больше 10 лет в большинстве бюджетных организаций, в том числе и в моем университете. Я, понятное дело, кладу на это все свой несобственный криволинейный интеграл, и никогда мне это не выходило боком. Но зачем это всё я так и не узнал.
То есть важно чтобы голосовали вообще а не за что именно. Дрожат ножки у наших НЕТУшек?
Ведь у нас все так плохо, что даже не доживают до пенсии. Не понимаю, как можно жить в мире, где люди живут в такой стране?